В «Ф-1» издеваются над суперкаром «Астон Мартин» – говорят, не годен в автомобили безопасности. Он правда слишком медленный?

За машину вписалась ФИА.

С 1996 года машины безопасности для «Формулы-1» поставляет «Мерседес»: за это время по трассе поездили восемь разных моделей. А в прошлом сезона автопарк гоночной дирекции пополнил «Астон Мартин» – как часть кампании по продвижению вернувшегося в Гран-при бренда.

Дебютный сезон прошел без проблем, а вот второй начался неприятно: первое появление в 2022 году в Австралии не понравилось сразу нескольким пилотам – включая нового чемпиона Макса Ферстаппена – и заставило ФИА объясняться. Хотя проблемы признает даже многолетний водитель сэйфти-каров Бернд Майландер.

Пилоты в ужасе от «Астон Мартин»: обзывают черепахой и винят в плохом прогреве шин

Критика в адрес зеленой машины безопасности началась на следующий день после Гран-при Австралии.

«Сцепление шин было совсем низким, а машина безопасности ехала очень медленно – просто плелась как черепаха, – злился сошедший пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. – Невероятно. По задней прямой мы ехали на скорости 140 км/ч. На том участке трассы не было поврежденных болидов, так что не понимаю, почему мы ехали так медленно. Нужно разобраться. Машина безопасности от «Мерседеса» быстрее, потому что у нее лучше аэродинамика. А «Астон Мартин» очень медленный. На такой скорости наши шины просто остыли и окаменели. Нужно что-то менять».

Преимущество немецкого авто отметил и финишировавший на подиуме Джордж Расселл (правда, помните: он гонщик «Мерседеса»): «У нас нет проблем с машиной безопасности «Мерседеса». Если серьезно, «Мерседес» быстрее где-то на 5 секунд – весьма существенно».

Пилот «Феррари» и победитель Шарль Леклер тоже обратил внимание на сложности с прогревом – но и предложил объяснение: «Проблемы были. Честно говоря, я уже было тоже хотел пожаловаться по радио, но потом увидел, как сильно «Астон Мартин» скользит в поворотах. Не думаю, что [тогда] можно было выжать больше скорости. Так что я решил лишний раз не давить».

Кстати, Майландеру передали слова монегаска – и Бернд ответил: «Очень приятно, что Шарль Леклер заметил, что я был на пределе. Добиться большего было невозможно – даже при всем желании».

ФИА заступилась за «Астон Мартин»: безопасность превыше скорости

Федерацию очень задели слова пилотов – в частности Макса Ферстаппена. Потому гоночные чиновники выпустили официальное заявление в ответ:

«ФИА хотела бы напомнить, что основной функцией машин безопасности «Формулы-1» является не чистая скорость, а безопасность пилотов.

Процедура выезда сэйфти-кара на трассу определяется различными целями в зависимости от инцидента. Они включают требование собрать пелотон, содействовать устранению последствий инцидента и регулировать темп в зависимости от работ на различных участках трассы.

Таким образом, скорость машины безопасности в первую очередь определяется дирекцией гонки, а не ограничивается возможностями сэйфти-каров – автомобилей высокого уровня, которые созданы на заказ двумя ведущими мировыми производителями, подготовлены к меняющимся условиям на трассе и управляются квалифицированными гонщиком [Берндом Майлендером] и штурманом с огромным опытом.

Влияние скорости сэйфти-кара на следующие за ним болиды имеет второстепенное значение, поскольку оно одинаково для всех участников».

Заметили странное несоответствие словам Майландера? Пока тот уверяет в езде на пределе, ФИА говорит о «лимите на скорость от гоночной дирекции», а не по «техническим возможностям».

А «Астон Мартин» действительно медленнее «Мерседеса»?

Вообще да.

На сезон-2022 «Мерседес» выкатил слегка улучшенную машину безопасности – GT Black Series. Изменили мелочи: убрали внутрь мигающие огни и немного поработали над бортовой камерой и держателем для стаканов.

В остальном машина ничем не отличается от серийной версии: 4-литровый мотор V8 мощностью 730 л.с. позволяет разогнаться до 100 км/ч за 3,2 секунды (с максималкой 325 км/ч). У «Астона» же двигатель заявляет схожие входные параметры, но на выходе – лишь 528 л.с., максимум 313 км/ч и разгон за 3,5 секунды.

Но ключевое преимущество «Мерседеса» – в прижимной силе. GT Black Series обладает активной аэродинамикой – то есть может менять профили переднего сплиттера и заднего антикрыла, регулируя уровень прижимной силы и лобового сопротивления на прямых и в поворотах. В итоге на скорости 200 км/ч прижимная сила «Мерседеса» равна 249 кг – у более простого «Астон Мартин» при тех же условиях всего лишь 155 кг.

Отсюда и трудности Майландера в поворотах: просто зеленому сэйфи-кару порой не хватает аэродинамического сцепления. А вот немецкий вариант вызывает у бывшего пилота ДТМ только восторг: «Я просто поражен тому, как близок GT Black Series к реальной гоночной машине. Это действительно большой шаг вперед, если сравнить с прошлогодним GT – а ведь он и так был на высочайшем уровне».

Год у «Астон Мартин» – просто кошмарный с маркетинговой точки зрения примерно везде.

Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone; Aston Martin; globallookpress.com/IMAGO/ANTONIN VINCENT, HOCH ZWEI, Hasan Bratic