Ферстаппен придумал рисковую тактику рестартов: мешает лидерам войти в последний поворот. Это дыра в правилах «Ф-1»

Нервировал так Хэмилтона на последнем круге 2021-го.

Макс Ферстаппен – один из самых неуступчивых и дерзких пилотов в новейшей истории «Формулы-1». Он защищается вплоть до контакта, пытается обгонять в сложнейших условиях (на мокром треке и узких улицах Монако), а теперь еще треплет нервы лидерам гонки прямо перед рестартом – уже три этапа подряд перекрывает им траектории.

А ведь это самая настоящая серая зона в правилах – хоть тактика не всегда работает. Детали пояснил чемпион GP2, бывший пилот «Рено» и ныне технический эксперт «Формулы-1» Джолион Палмер в авторской программе на F1 TV.

Ферстаппен фактически пытается отобрать траекторию у лидера еще до рестарта

Самый свежий пример тактики действующего чемпиона – Гран-при Саудовской Аравии. Там Ферстаппен мешал Шарлю Леклеру: ехал справа от «Феррари» и старался держаться с ней практически бок о бок.

Тем самым Ферстаппен перекрывал Леклеру гоночную траекторию: сдвигал Шарля на узкую линию в поворот и не позволял эффективно проехать вираж с лучшим разгоном. То есть теоретически в момент возобновления гонки оба гонщика оказывались бы на равных – даже при условии лидерства №16.

Шарль не мог заставить «Ред Булл» просто испариться, но надавить на Макса и вернуть себе траекторию у него получилось.

Теперь – старт сезона в Бахрейне. Там тоже был рестарт после машины безопасности. Снова Шарль против Макса, и снова Ферстаппен пытается что-то сделать с Леклером.

Но в тот раз №1 занял внутреннюю негоночную траекторию и потому ничем не помешал пилоту «Феррари». Даже наоборот: сузил себе траекторию и испортил разгон.

Гоночная траектория была как раз у Шарля, и он с легкостью уехал от Макса.

Чемпиону же пришлось сместиться внутрь на прямой для защиты от Карлоса Сайнса и потерять драгоценное время.

С другой стороны, в Бахрейне Ферстаппену к тому моменту сломали подвеску на пит-стопе, и RB18 тяжело управлялся – может, неудача с траекторией вышла именно из-за поломки.

Вообще впервые Ферстаппен применил такую тактику в прошлогоднем финале сезона: точно так же закрывал гоночную траекторию Льюису Хэмилтону.

Причем пилот «Ред Булл» ходил по грани и в итоге на доли секунды даже обогнал британца – «Мерседес» даже пытался опротестовать этот маневр после финиша..

Судьи простили Макса: ведь он мгновенно вернул позицию обратно и не получил преимущества.

Но продолжил мешать Хэмилтону.

И на рестарте спокойно поехал по гоночной траектории, пока №44 в спешке пытался ее вернуть. Вместе с мягкими шинами это точно помогло надавить на Льюиса в чемпионской схватке.

А разве это по правилам?

«Вообще это серая зона правил, – объяснил Палмер. – Когда выезжает машина безопасности, технически болиды должны встать в линию друг за другом и следовать за ней и лидером. И да, Макс не стоит в линии, но кто вообще это делает?

Правила не запрещают перекрывать траекторию друг другу. Нельзя обгонять – но Макс этого и не делал.

Странно другое. Ни в одном из трех случаев он не получил решающего преимущества. Это всего лишь тактика. Возможно, он просто эксплуатирует серую зону регламента.

Хотя мне больше интересно: кто-нибудь поднимет этот вопрос на брифинге пилотов? Допустимо ли подобное? Потому что теоретически Макс Ферстаппен должен получать преимущество. Он фактически вынуждает лидера занимать невыгодную позицию. И это не нарушение правил – Макс использует это, и все недовольны. Тем не менее мне кажется, что все-таки Ферстаппен оказывается в более выгодном положении».