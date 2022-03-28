Скандал в «Ф-2»: судьи запутали лидера гонки, оштрафовали и выбили на последнее место. Хотя он в точности следовал инструкциям

Ответ – пораженный мат в эфире.

Cаудовская Аравия принимала не только «Формулу-1» – еще и гонки поддержки. И особенно запомнился спринт «Формулы-2»: из-за двух аварий больше половины заезда из 20 кругов прошло в режиме машины безопасности, а лидировавший со старта юниор «Ред Булл» Деннис Хаугер внезапно улетел на последнее место после крупного штрафа, вызванного неразберихой с судьями. Парень, казалось бы, в точности следовал инструкциям команды, но вместо победы просто пораженно матерился в эфире.

Команду Хаугера фактически дезинформировали: слова судей не совпали с реальностью

В конце шестого круга предполагаемый рестарт сорвало столкновение Логана Сэрджанта и Джека Дуэна: на трек вернули желтые флаги и машину безопасности. Из-за места аварии – на стартовой прямой – судьи поначалу решили провести пелотон через пит-лейн, но в итоге там проехал только лидер гонки Деннис Хаугер.

А через пару минут чемпиону «Формулы-3» выписали 10-секундный штраф stop-and-go (то есть пилот должен заехать на пит-лейн и отстоять у боксов команды 10 секунд) – за тот самый проезд по пит-лейн. В команде (мягко говоря) удивились.

Инженер: Нам дали 10-секундный stop-and-go за въезд на пит-лейн, когда его закрыли. Нужно просто его отстоять, когда пит-лейн откроют.

ДХ: Дружище, ты шутишь?

Инженер: Нет, мне жаль.

ДХ: Пит-лейн был закрыт или открыт?

Инженер: Они передали указание проехать через пит-лейн, а затем, должно быть, закрыли его. Мы подтвердили после двух разговоров с гоночным директором, двух, что ты поедешь через пит-лейн, он сказал «да». Мы просто следовали инструкциям.

Через круг после этого Деннис не выдержал: «Я просто не понимаю: если вы получили разрешение ехать по пит-лейн, почему мы получили ###### штраф? Нахер гоночных директоров!»

А судьи действительно закрыли пит-лейн – на панелях даже горел сигнал в виде красного креста. Вот только ситуация идет вразрез с и их же инструкциями – потому команда подала протест против итогов заезда и потребовала объяснений:

«Гоночная дирекция дала командам указание о проезде через пит-лейн. Несколько секунд спустя появилось противоречивое сообщение о закрытии пит-лейн. После этого команда обратилась за уточнением к гоночному директору, и он повторил, что машины должны проехать через пит-лейн. Хаугер выполнил приказ, но оказался единственным, кто так поступил, и потому потерял лидерство».

ФИА просто перекинула вину на команду и скорость принятия решений

Ответ регулятора на протест – довольно странный. ФИА признала разговор между командой и гоночным директором, но исключительно с формулировкой «скорый выпуск сразу двух сообщений просто отразил обычный поток информации при гоночном инциденте». Закрытие пит-лейн вообще полностью перечеркнуло запрос к дирекции, ведь новую информацию «официально сообщили всем командам».

Но фактически проезд к боксам закрыли даже раньше – после появления кадров аварии: судьи увидели, что столкнувшиеся болиды не мешали проезду по трассе, но перегораживали въезд на пит-лейн.

А вот объяснение штрафа Хаугера:

«Гоночный директор путем официальных форм связи оповещал команды о статусе пит-лейн, исходя из имеющейся информации на протяжении изучения инцидента. В течение целой минуты после разрешения проезда по пит-лейн третья страница тайминга (доступная команде), панели статуса в 27-м повороте и на главной прямой (доступные пилоту, когда он подъехал) показывали, что пит-лейн закрыт. И все же команде не попыталась прояснить ситуацию у гоночного директора или связаться с пилотом.

Гонщик машины №1 (Хаугер) признал, что видел сигналы о закрытии, и все равно последовал указаниям команды. Он не обратился снова к команде, когда увидел предупреждающие сигналы. Ни одна другая машина не последовала за №1 (лидером). Наказание соответствует регламенту и не подлежит обжалованию. Протест против итоговой классификации, как этот, не подходит для обсуждения данного штрафа.

Гоночный директор и прочие сотрудники не нарушили правил при урегулировании инцидента, как заявила команда. Они четко использовали доступные методы при работе в такой ситуации с учетом имеющихся данных и дальнейшего развития событий».

Вот только команда общалась с гоночным директором уже после закрытия пит-лейн – и он согласился на проезд (причем дважды), хотя официально в тот момент уже вывесил запрет. Или просто сам не прочитал написанное в тайминге?

Да, в ФИА правит исключительно формализм – и, кажется, с таким подходом скандалы абсолютно неизбежны. Кажется, судейство стоило бы реформировать не только в «Формуле-1».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; globallookpress.com/Antonin Vincent/Dppi