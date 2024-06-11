Англия Саутгейта больше не может играть в смирительных рубашках

Слава Палагин – с напутствием.

Стабильность – моя главная ассоциация со сборной Англии.

Тренер. Не меняется уже семь лет. По продолжительности работы среди команд, которые сыграют на Евро, Гарет Саутгейт – вообще второй. Уступает только вечному союзу Дешама и Франции.

Состав. Меняется, но очень размеренно. На последний ЧМ в Катаре Саутгейт взял 11 игроков из заявки на российский ЧМ. Из них сразу шесть были в основе.

Результаты. Англия ничего не выиграла при Саутгейте, но всегда избегала провалов. На каждом турнире – минимум четвертьфинал (всего – три попадания). В эпоху Гарета лучший показатель среди европейских сборных.

При этом на фоне турбулентности конкурентов Англия Саутгейта – пожалуй, самая невзрачная команда с точки зрения игры. Даже лояльные Гарету эксперты не стесняются в выражениях. Формулировки разнятся – от страха раскрыть талант игроков до тактики ручного тормоза – но все указывают на осторожность, присущую Саутгейту.

Когда-то у Гарета спросили, что из футбола топовых клубов АПЛ он хотел бы перенести в сборную. Саутгейт ответил: «Сити» лучше всех владеет мячом. «Ливерпуль» лучше всех контратакует. «Юнайтед» лучше всех подстраивается. «Тоттенхэм» лучше всех прессингует, хотя в последнее время и они пытаются играть вторым номером».

Нельзя сказать, что Саутгейт не пытался подкрепить слова делом. Даже на крупных турнирах у Англии получается копировать голы, которые игроки привыкли забивать в клубах. Были замыкания Стерлинга из вратарской (главная фишка в «Сити»), разрезающие Кейна после оттяжки за мячом (любимый прием в «Тоттенхэме») и даже замыкания Деле Алли из вратарской (когда-то прибивал ими «Челси» Конте).

Все это вспышки. Навязать стиль, который хотя бы отдаленно напоминал какой-то топ-клуб, до сих пор не получилось. Отражение этого – мучения на крупных турнирах, которые стали мемом.

● ЧМ-2018 – Англия проводит максимум матчей, но выжимает всего 3 мяча с игры. 2 из них – Панаме. 1 – после случайного рикошета от пятки Кейна. Выручают стандарты (угловые + штрафные + пенальти), которые Гарет прокачал, насмотревшись на клубы НБА.

● Евро-2020 – Англия проходит весь путь, но по ударам за игру превосходит только четыре команды. Оцените эту компанию – Россия, Словакия, Венгрия, Финляндия.

● ЧМ-2022 – второе место по владению (уступили только немцам), но трудности при счете 0:0. Раскрывались, только получая преимущество в счете. Категорически исключен риск – всего 24% атак продвигается через центр.

Немецкий Евро – кажется, последняя надежда увидеть хоть что-то яркое.

Во-первых, видимо последний турнир для Саутгейта. Контракт истекает сразу после завершения. Гарет говорит, что переговоры с клубами откладывает на июль, но намек понятен.

Во-вторых, состав. Саутгейта часто обвиняли в фаворитизме. Лучший пример – вера в Магуайра, несмотря на трудности в «МЮ». В этот раз приоритет игрокам, которые заслужили в привычном понимании. В сборной нет восьми игроков, которые входят в топ-17 по матчам за Саутгейта.

В-третьих и в-главных: Гарет везет невероятно мощную атаку. Наберусь смелости назвать ее лучшей на Евро. Не с точки зрения имен (тут Франция точно посоперничает), а с точки зрения формы, которую набрали в клубах.

Сразу 6 игроков из заявки Саутгейта – в топ-20 в сборном зачете всех ведущих лиг по гол+пас. У всех остальных сборных – максимум 1 представитель.

Такого в эпоху Саутгейта еще не было. Рекорд – двое перед российским ЧМ (Кейн + Стерлинг).

Важно, что из этой шестерки сразу пятерых легко можно представить в основе. Только Олли Уоткинс из «Астон Виллы» едет однозначно запасным. Беллингем, Фоден, Палмер, Сака и Кейн – все претенденты на старт.

Да, гол+пас – не идеальная метрика, чтобы передать силу атаки. Кто-то может набить цифры через пенальти, кто-то – через подскочившую реализацию, кто-то – через реализацию партнеров. Проводить фильтр только по топовым лигам, вероятно, тоже неправильно, учитывая разброс сборных по уровню.

Но плюсы очевидны. Во-первых, понятность для всех. Во-вторых, лучшее доказательство, что игроки правда решали, причем на топовом уровне. В-третьих, в случае Англии подчеркивает эволюцию, которую игроки прошли за год. Кто-то сменил лигу, но адаптировался в максимально быстрые сроки (примеры Кейна и Беллингема).

Кто-то возмужал (случай Фодена). Кто-то – Коул Палмер, для которого сезон в «Челси» был первым во взрослом футболе.

Безусловно, роль клубных тренеров в их успехе огромна.

Беллингем и Палмер отдельно подчеркивали свободу, которую им дали Анчелотти и Почеттино.

Сака и Фоден выиграли от того, что их зона была приоритетной в развитии атак. В случае Букайо – правый фланг «Арсенала». В случае Фила – центр поля «Сити», куда его перевел Пеп.

Уоткинс блистал благодаря коротким розыгрышам Эмери. Помогали использовать главное качество Олли – скорость и открывания за спину.

Сто процентов, что Саутгейт не сможет найти такой же подход ко всем. Этого и не требуют, учитывая специфику тренерской работы в сборной (мало времени на тренировки и притирку). Но материал для креатива – просто огромный. Несмотря на то, что все результативны, каждый чем-то выделяется.

Беллингем – монстр рывков в штрафную;

Фоден – шикарно открывается между линиями и бьет;

Сака – один из лучших по комбинациям накоротке;

Палмер – топово разрезает защиту через пас;

Энтони Гордон, про которого тут еще ни слова, но у которого тоже был классный сезон – лучше всех в мире зарабатывает пенальти.

Все это – лишь атакующая линия. Еще есть опорники, которые называются опорниками лишь по умолчанию. Кобби Майну – английская версия Френки де Йонга, который наконец-то доехал до «МЮ» (такие же впечатляющие рывки с мячом). Адам Уортон – это видение поля и вертикальные передачи. Даже Деклан Райс по ходу сезона сменил профиль – не только превратился в восьмерку, но и дорос до одного из лучших исполнителей угловых.

Безусловно, мощный выбор в атаке – еще не гарантия, что сборная начнет забивать пачками и будет устраивать кружева. Проблемы тоже есть. Главных, пожалуй, две:

● Баланс. Раньше перекос был смещен в сторону обороны. Теперь может быть в сторону атаки. Соперники уже использовали это в товарищеских матчах (в частности, Бразилия и Исландия). Баланс особенно важен, учитывая проблемы сзади – будет новая пара ЦЗ и непрофильный защитник на левом краю.

● Совместимость в атаке. Касается и любимой зоны, которую используют для креатива (совпадает у Фодена и Палмера), и качеств (многие просят мяч в ноги, а не вбегают в зоны). Не менее важный вопрос – кто будет давать ширину на левом фланге, пока лечится Шоу? Теоретически подходит Гордон, но тогда придется жертвовать кем-то из лидеров. Интересный альтернативный вариант – схема 3-4-3 и Сака в роли левого латераля, как было на старте карьеры.

Из-за того, что оба вопроса не закрыты, Англию точно не назвать командой без слабых мест. Материала в атаке может не хватить для победы, но будет преступлением не вылепить из него что-то более яркое, чем на трех предыдущих турнирах.

Португалия сильнее с Роналду или без него?

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Alex Pantling / Staff, Clive Rose / Staff, Ryan Pierse / Staff, Maja Hitij / Staff, Richard Heathcote / Staff; IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press