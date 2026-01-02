Матч окончен
ЧМ-2026. 1/2 финала. Франция уступила Испании – 0:2! Ойарсабаль забил с пенальти, Порро – с игры
Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026.
Сборная Франции уступила команде Испании (0:2) в 1/2 финала финала ЧМ-2026.
Матч проходил в Далласе.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 22-й минуте счет открыл Микель Ойарсабаль – он реализовал пенальти, назначенный за фол Люки Диня на Ламине Ямале.
На 58-й защитник Педро Порро удвоил преимущество испанцев, воспользовавшись пасом Дани Ольмо.
ЧМ-2026
1/2 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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ну типа негры! африканцы! чёрные!
Вот это ржомба!1!!
Французы и так сегодня сами не свои , а сейчас уже готовятся к матчу за 3-е место с Аргентиной ))
я уже 4 года (я беру в расчет лч) встаю на второй тайм (3 часа ночи). полностью матч смотреть - 5,5 часов сна недостаточно для будущего плодотворного рабочего дня
Там два француза в составе)