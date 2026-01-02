ЧМ-2026. 1/2 финала. Франция уступила Испании – 0:2! Ойарсабаль забил с пенальти, Порро – с игры

Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Сборная Франции уступила команде Испании (0:2) в 1/2 финала финала ЧМ-2026.

Матч проходил в Далласе.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте счет открыл Микель Ойарсабаль – он реализовал пенальти, назначенный за фол Люки Диня на Ламине Ямале .

На 58-й защитник Педро Порро удвоил преимущество испанцев, воспользовавшись пасом Дани Ольмо.

ЧМ-2026

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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