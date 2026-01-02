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  4. ЧМ-2026. 1/2 финала. Франция уступила Испании – 0:2! Ойарсабаль забил с пенальти, Порро – с игры

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ЧМ-2026. 1/2 финала. Франция уступила Испании – 0:2! Ойарсабаль забил с пенальти, Порро – с игры
Франция проиграла Испании в полуфинале ЧМ-2026.

Сборная Франции уступила команде Испании (0:2) в 1/2 финала финала ЧМ-2026.

Матч проходил в Далласе.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 22-й минуте счет открыл Микель Ойарсабаль – он реализовал пенальти, назначенный за фол Люки Диня на Ламине Ямале

На 58-й защитник Педро Порро удвоил преимущество испанцев, воспользовавшись пасом Дани Ольмо.

ЧМ-2026

1/2 финала

Чемпионат мира. Полуфинал
14 июля 19:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Франция
Завершен
0 - 2
0.32xG1.65
Логотип гостевой команды
Испания
Матч окончен
Мбаппе
86’
84’
Алекс Баэна   Н. Уильямс
84’
Порро   Льоренте
78’
Фабиан Руис   Педри
78’
Ольмо   Мерино
74’
Ойарсабаль   Ферран Торрес
Олисе   Шерки
72’
Динь   Тео
72’
58’
  Порро
Барколя   Д. Дуэ
57’
Рабьо   Коне
46’
2тайм
Перерыв
31’
Кукурелья
Салиба   Лакруа
30’
22’
  Ойарсабаль
Рабьо
9’
Франция
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Тчуамени, Барколя, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Гюсто, Люка Эрнандес, Канте, Динь, Самба, Матета, Конате, Аклиуш, М. Тюрам, Салиба, Рабьо, Олисе, Риссер, Заир-Эмери, Барколя
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Пубиль, Гави, Муньос, Порро, Фабиан Руис, Алекс Баэна, Ольмо, Райя, Эрик Гарсия, Гримальдо, Пино, Субименди, Иглесиас, Ойарсабаль, Гарсия
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Испания теперь выиграет ЧМ? Если это был досрочный финал16062 голоса
ДаСборная Испании по футболу
НетЛионель Месси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
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logoСборная Испании по футболу
онлайны
logoМикель Ойарсабаль
logoЛюка Динь
logoЛамин Ямаль
logoПедро Порро
logoДани Ольмо

Комментарии

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Топовее полуфиналов и придумать было невозможно
ОтветМакс Фет
Топовее полуфиналов и придумать было невозможно
Комментарий скрыт
ОтветМакс Фет
Топовее полуфиналов и придумать было невозможно
Португалия - Узбекистан))
Здесь после матча будет много воя на тему игры сборной Франции, но все же надо отдать должное парням. Это объективно сильнейшая команда на своем континенте, лучше Сенегала и Марокко. Но с европейцами они все же тягаться не могут
ОтветStreet Fighter
Здесь после матча будет много воя на тему игры сборной Франции, но все же надо отдать должное парням. Это объективно сильнейшая команда на своем континенте, лучше Сенегала и Марокко. Но с европейцами они все же тягаться не могут
хахахахахаах
ну типа негры! африканцы! чёрные!
Вот это ржомба!1!!
ОтветKikilboka
хахахахахаах ну типа негры! африканцы! чёрные! Вот это ржомба!1!!
Не не прямо ржомба , но и рваться тоже не обязательно по этому поводу
Чемпионат мира на самом деле начинается сегодня. По настоящему. Без оговорок. Великие полуфиналы собрались
ОтветАстановский
Чемпионат мира на самом деле начинается сегодня. По настоящему. Без оговорок. Великие полуфиналы собрались
штож не в серии пенальти, в финале
ОтветАстановский
Чемпионат мира на самом деле начинается сегодня. По настоящему. Без оговорок. Великие полуфиналы собрались
ты че коммент через нейронку прогнал?..
У Испании кружева и паутина. У Франции кинжальные атаки. Две философии. Две концепции. Это будет очень интересно.
Ответмихаил_1117134659
У Испании кружева и паутина. У Франции кинжальные атаки. Две философии. Две концепции. Это будет очень интересно.
Комментарий скрыт
ОтветКрестоносец_1116990861
Комментарий скрыт
Самое забавное что скандальные решения на ЧМ это украденый гол хорватов, засчитаный мяч англичан после удара о кабель.
Самые знаковые матчи на Кинопоиске. Зачем тогда Матч тв себя позиционирует как народный канал? Финал тоже на Кинопоиске?
ОтветУтренняя Аврора
Самые знаковые матчи на Кинопоиске. Зачем тогда Матч тв себя позиционирует как народный канал? Финал тоже на Кинопоиске?
Англия Аргентина по матчу будет
ОтветУтренняя Аврора
Самые знаковые матчи на Кинопоиске. Зачем тогда Матч тв себя позиционирует как народный канал? Финал тоже на Кинопоиске?
не, матч за 3-е место будет
Пенальти хорошо пробил, без дебильных остановок
ОтветZarvuR2020
Пенальти хорошо пробил, без дебильных остановок
Да , после второго уже все !
Французы и так сегодня сами не свои , а сейчас уже готовятся к матчу за 3-е место с Аргентиной ))
ОтветZarvuR2020
Пенальти хорошо пробил, без дебильных остановок
Поддерживаю комментарий.
клоуны телевизионные - где бесплатная трансляция по общедоступному тв ?!!! Трампа с вертолетами на вас нет !
ОтветWilly Bons
клоуны телевизионные - где бесплатная трансляция по общедоступному тв ?!!! Трампа с вертолетами на вас нет !
Братья Россияне жаль вас, вот у нас батька сказал, раз нас санкциями обложили, а белорусы хотят футбол смотреть, украдите и плевать на их авторские права. У нас все матчи показывают + комментаторы отличные
ОтветДима Я
Братья Россияне жаль вас, вот у нас батька сказал, раз нас санкциями обложили, а белорусы хотят футбол смотреть, украдите и плевать на их авторские права. У нас все матчи показывают + комментаторы отличные
спасибо вам, братцы. половину матчей как раз в вашем варианте смотрел.
Снежок всë испортил . Понабрали по расовой квоте в сборную всякий неликвид.
Ответeugenetelichko
Снежок всë испортил . Понабрали по расовой квоте в сборную всякий неликвид.
Понаехали во Францию белые...
Ответeugenetelichko
Снежок всë испортил . Понабрали по расовой квоте в сборную всякий неликвид.
По квоте для аборигенов
Не могу не порадоваться за то, что наконец-то матчи в нормальное время. Потому что нормально смотреть матчи через сон ночью редко удавалось, ну а в повторах Матч ТВ как специально в рекламе между перерывами показывал анонс следующего матча, где автоматически «предсказывали» победителя матча, который показывали в повторе. Как это было, например, в дневном повторе Аргентина - Швейцария, где в гидропаузе на весь экран и показали и сказали, что следующий матч Англия - Аргентина только на матч тв. После такого пульт хотелось бросить в телевизор и лично задушить всех тех, кто делает анонсы на матч тв.
ОтветAlaster
Не могу не порадоваться за то, что наконец-то матчи в нормальное время. Потому что нормально смотреть матчи через сон ночью редко удавалось, ну а в повторах Матч ТВ как специально в рекламе между перерывами показывал анонс следующего матча, где автоматически «предсказывали» победителя матча, который показывали в повторе. Как это было, например, в дневном повторе Аргентина - Швейцария, где в гидропаузе на весь экран и показали и сказали, что следующий матч Англия - Аргентина только на матч тв. После такого пульт хотелось бросить в телевизор и лично задушить всех тех, кто делает анонсы на матч тв.
Всё относительно - для москвичей время топ, а для сибиряков (меня в частности) середина ночи) про повторы есть лайфхак: надо смотреть не на матч тв, а запись матча через интернет. Я так лч смотрю с утра постоянно и некоторые игры этого чм. По факту получается выспался и для тебя игра как будто только происходит. Главное на спортс не заходить и новости не смотреть при этом
Ответzer
Всё относительно - для москвичей время топ, а для сибиряков (меня в частности) середина ночи) про повторы есть лайфхак: надо смотреть не на матч тв, а запись матча через интернет. Я так лч смотрю с утра постоянно и некоторые игры этого чм. По факту получается выспался и для тебя игра как будто только происходит. Главное на спортс не заходить и новости не смотреть при этом
комментарий от "сибиряка"
я уже 4 года (я беру в расчет лч) встаю на второй тайм (3 часа ночи). полностью матч смотреть - 5,5 часов сна недостаточно для будущего плодотворного рабочего дня
Деклассирование - это точно не то, что я ожидал сегодня увидеть. Французов уничтожили по игре
ОтветЖелезный Манк
Деклассирование - это точно не то, что я ожидал сегодня увидеть. Французов уничтожили по игре
Духу еще не хватило , характера .
ОтветЖелезный Манк
Деклассирование - это точно не то, что я ожидал сегодня увидеть. Французов уничтожили по игре
Французов?
Там два француза в составе)
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