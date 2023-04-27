44 комментария

Колонка Вадима Лукомского.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» (2:0) и сохранился в чемпионской гонке – команда Микеля Артеты еле держится на аппарате ИВЛ, но формально все еще там.

«Манчестер Сити» издевательски уверенно штампует победы. А еще Трент Александер-Арнолд перед туром выдал базу: «Победитель АПЛ очевиден. Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

Несмотря на впечатляющую победу, надежды не стало больше, но у матча против «Ньюкасла» был более широкий контекст. Команде было важно победить именно тут – после коллапса в конце прошлого сезона . Об этом прямо и красочно рассказывал Гранит Джака: «Мы не забыли прошлогодний матч. Если честно, тогда они нас уничтожили. Они были намного, намного лучше – и банально сильнее хотели победить. Мы должны вернуться на этот стадион – и показать, что готовы; показать, что неслучайно идем так высоко».

В прошлом сезоне «Арсенал» бился за место в ЛЧ с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Матч на «Сент-Джеймс Парк» пришелся на 37-й тур – и стал переломной точкой. «Арсенал» не только без шансов проиграл (0:2), но и банально поплыл под давлением – отказались от стиля и приемов, который помогали весь сезон. Даже не попытались сыграть в свой футбол, а тупо испугались.

То есть «Арсенал» противостоял и грандиозно прибавившему с тех пор «Ньюкаслу», и болезненным воспоминаниям, и растущему давлению (впервые отставание от «Сити» 4 очка по набранным). Как выяснится по ходу дела, еще и приемам UFC от соперника.

Так подходим к традиционному для таких колонок сравнению: у нас уже был поход к стоматологу без анестезии («Ман Сити») и сеанс у проверенного психолога («Челси»). Этот матч ассоциируется с выходом на боксерский ринг против бойца UFC. Вроде, должны судить по правилам бокса, но противник постоянно использует приемчики за гранью, а судья закрывает глаза.

Да, дозволяли в обе стороны, но намного чаще в этом контексте было видно «Ньюкасл». Очень приятно наказывать соперников за подобный буллинг: у «Арсенала» получалось, а у судьи Криса Кавана – нет. Это сделало испытание даже более суровым, чем предполагалось.

В первые минуты мне было страшно. Все пугающе напоминало прошлогодний коллапс. Команда именно боялась играть . Вообще не шла в прессинг и почти не выходила в атаку коротко. Когда пытались, теряли мяч еще до того, как Александр Зинченко успевал сместиться с левого фланга в опорную, а Гранит Джака – подняться выше (чтобы образовать любимую структуру «Арсенала»).

До гола Мартина Эдегора команда не могла выйти со своей половины поля, при этом за оборону было страшно. Соотношение действий в чужих штрафных на этом этапе – 9:0 в пользу «Ньюкасла». Весь матч в таком режиме был бы сущим адом. И ведь вполне реалистичный сценарий, если бы вся встреча развивалась по инерции (как в прошлом году, например).

Инерцию сломал лидер, капитан, норвежец (последнее – прямо сейчас комплимент номер 1 в мире футбола). Эдегор почти из ничего сотворил поворотный гол, постоянно требовал мяч , когда другие боялись, когда нужно сохранял, когда нужно обострял. Эталонное лидерство примером (а не криками и взмахами рук).

Уверенность Мартина передалась команде.

До его гола у ребят тряслись ноги. Косвенным отражением была точность передач 76% – крайне низкая для «Арсенала». После и до конца первого тайма – 85%. Еще важнее, что на стартовом отрезке у Аарона Рэмсдэйла было 0 точных передач. «Ньюкасл» высоко встречал, а защитники и опорники не предлагали себя так, как обычно, а хороших вариантов для дальних передач у «Арсенала» нет. Команду в прямом смысле замыкали на собственной половине.

Эдегор прямо и косвенно помог команде преодолеть эти комплексы. Гол норвежца дал уверенность и подушку безопасности, а его движение позволяло другим не просто получать мяч, но и всегда иметь хорошее продолжение . Мартин феноменально читает пространство и сильно помогает окружающим в такие моменты – не каким-либо постоянным маневром, а именно через уникальное решение под каждый эпизод.

А вот проблемы с обороной растянулись на отрезок длиннее. «Арсенал» защищался заметно глубже обычного. В таком режиме команда просто не так надежна, как при возможности высоко прессинговать. Да, исправив игру с мячом, «Арсенал» регулярно создавал шансы и мог уходить в отрыв, но это случилось только на 72-й. Пока держались 1:0, на фоне шаткой защиты критически важной была роль Рэмсдэйла. Аарон не подвел: пять сэйвов, включая три из острых зон внутри штрафной.

По ходу второго тайма «Арсенал» смирился, что придется дольше сидеть у ворот и адаптировался. Два хода были особенно показательными.

Первый – весьма ранняя замена Зинченко, который проводил, пожалуй, худший матч за «Арсенал». Без прессинга и привычной степени контроля Александр откровенно потерялся. На 61-й вышел более надежный именно при обороне в низком и среднем блоке Киран Тирни. Второй – наполнение центра поля в конце матча. После порции замен Артеты на 80-й минуте там оказались Парти, Джака и Жоржиньо. Парти вышел на место Эдегора, только со своими акцентами. «Арсенал» окончательно переключился в режим сдерживания и довел дело до конца.

За такой перфоманс ребятам определенный респект. Это самый трудный и украшающий победу сценарий. Соперник силен, мотивирован и готов использовать любые приемы – переиграть его, просто лучше играя в футбол, «Арсенал» сейчас не в состоянии . Но за счет лидерства на поле и помощи со скамейки команда прибавляет в рамках некомфортного рисунка и побеждает, превозмогая.

Уверен, если бы в гонке все зависело от «Арсенала», такой матч заносили бы в категорию тех, где проявился чемпионский характер. Увы, за него бонусные очки не дают (даже когда так надо).

И все же: «Арсенал» не сдался, все еще цепляется за угасающую надежду на чудо и получает справедливую похвалу за эту победу.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan