44 комментария

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Было страшно поначалу, но «Арсенал» справился с «Ньюкаслом». Эдегор – капитанище!

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Колонка Вадима Лукомского.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» (2:0) и сохранился в чемпионской гонке – команда Микеля Артеты еле держится на аппарате ИВЛ, но формально все еще там. 

«Манчестер Сити» издевательски уверенно штампует победы. А еще Трент Александер-Арнолд перед туром выдал базу: «Победитель АПЛ очевиден. Если на финише «Манчестер Сити» близок к первому месту и чувствует кровь, то все кончено. Их не остановить после того, как начинается серия. Сильно удивлюсь, если они хотя бы раз сыграют вничью. «Сити» в этом режиме безжалостен».

Несмотря на впечатляющую победу, надежды не стало больше, но у матча против «Ньюкасла» был более широкий контекст. Команде было важно победить именно тут – после коллапса в конце прошлого сезона. Об этом прямо и красочно рассказывал Гранит Джака: «Мы не забыли прошлогодний матч. Если честно, тогда они нас уничтожили. Они были намного, намного лучше – и банально сильнее хотели победить. Мы должны вернуться на этот стадион – и показать, что готовы; показать, что неслучайно идем так высоко».

В прошлом сезоне «Арсенал» бился за место в ЛЧ с «Тоттенхэмом» Антонио Конте. Матч на «Сент-Джеймс Парк» пришелся на 37-й тур – и стал переломной точкой. «Арсенал» не только без шансов проиграл (0:2), но и банально поплыл под давлением – отказались от стиля и приемов, который помогали весь сезон. Даже не попытались сыграть в свой футбол, а тупо испугались.

То есть «Арсенал» противостоял и грандиозно прибавившему с тех пор «Ньюкаслу», и болезненным воспоминаниям, и растущему давлению (впервые отставание от «Сити» 4 очка по набранным). Как выяснится по ходу дела, еще и приемам UFC от соперника.

Так подходим к традиционному для таких колонок сравнению: у нас уже был поход к стоматологу без анестезии («Ман Сити») и сеанс у проверенного психолога («Челси»). Этот матч ассоциируется с выходом на боксерский ринг против бойца UFC. Вроде, должны судить по правилам бокса, но противник постоянно использует приемчики за гранью, а судья закрывает глаза.

Да, дозволяли в обе стороны, но намного чаще в этом контексте было видно «Ньюкасл». Очень приятно наказывать соперников за подобный буллинг: у «Арсенала» получалось, а у судьи Криса Кавана – нет. Это сделало испытание даже более суровым, чем предполагалось. 

В первые минуты мне было страшно. Все пугающе напоминало прошлогодний коллапс. Команда именно боялась играть. Вообще не шла в прессинг и почти не выходила в атаку коротко. Когда пытались, теряли мяч еще до того, как Александр Зинченко успевал сместиться с левого фланга в опорную, а Гранит Джака – подняться выше (чтобы образовать любимую структуру «Арсенала»).

До гола Мартина Эдегора команда не могла выйти со своей половины поля, при этом за оборону было страшно. Соотношение действий в чужих штрафных на этом этапе – 9:0 в пользу «Ньюкасла». Весь матч в таком режиме был бы сущим адом. И ведь вполне реалистичный сценарий, если бы вся встреча развивалась по инерции (как в прошлом году, например). 

Инерцию сломал лидер, капитан, норвежец (последнее – прямо сейчас комплимент номер 1 в мире футбола). Эдегор почти из ничего сотворил поворотный гол, постоянно требовал мяч, когда другие боялись, когда нужно сохранял, когда нужно обострял. Эталонное лидерство примером (а не криками и взмахами рук).

Уверенность Мартина передалась команде. 

До его гола у ребят тряслись ноги. Косвенным отражением была точность передач 76% – крайне низкая для «Арсенала». После и до конца первого тайма – 85%. Еще важнее, что на стартовом отрезке у Аарона Рэмсдэйла было 0 точных передач. «Ньюкасл» высоко встречал, а защитники и опорники не предлагали себя так, как обычно, а хороших вариантов для дальних передач у «Арсенала» нет. Команду в прямом смысле замыкали на собственной половине.

Эдегор прямо и косвенно помог команде преодолеть эти комплексы. Гол норвежца дал уверенность и подушку безопасности, а его движение позволяло другим не просто получать мяч, но и всегда иметь хорошее продолжение. Мартин феноменально читает пространство и сильно помогает окружающим в такие моменты – не каким-либо постоянным маневром, а именно через уникальное решение под каждый эпизод. 

А вот проблемы с обороной растянулись на отрезок длиннее. «Арсенал» защищался заметно глубже обычного. В таком режиме команда просто не так надежна, как при возможности высоко прессинговать. Да, исправив игру с мячом, «Арсенал» регулярно создавал шансы и мог уходить в отрыв, но это случилось только на 72-й. Пока держались 1:0, на фоне шаткой защиты критически важной была роль Рэмсдэйла. Аарон не подвел: пять сэйвов, включая три из острых зон внутри штрафной.

По ходу второго тайма «Арсенал» смирился, что придется дольше сидеть у ворот и адаптировался. Два хода были особенно показательными. 

Первый – весьма ранняя замена Зинченко, который проводил, пожалуй, худший матч за «Арсенал». Без прессинга и привычной степени контроля Александр откровенно потерялся. На 61-й вышел более надежный именно при обороне в низком и среднем блоке Киран Тирни. Второй – наполнение центра поля в конце матча. После порции замен Артеты на 80-й минуте там оказались Парти, Джака и Жоржиньо. Парти вышел на место Эдегора, только со своими акцентами. «Арсенал» окончательно переключился в режим сдерживания и довел дело до конца.

За такой перфоманс ребятам определенный респект. Это самый трудный и украшающий победу сценарий. Соперник силен, мотивирован и готов использовать любые приемы – переиграть его, просто лучше играя в футбол, «Арсенал» сейчас не в состоянии. Но за счет лидерства на поле и помощи со скамейки команда прибавляет в рамках некомфортного рисунка и побеждает, превозмогая.

Уверен, если бы в гонке все зависело от «Арсенала», такой матч заносили бы в категорию тех, где проявился чемпионский характер. Увы, за него бонусные очки не дают (даже когда так надо).

И все же: «Арсенал» не сдался, все еще цепляется за угасающую надежду на чудо и получает справедливую похвалу за эту победу.

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После прошлой победы «Арсенала» Вадим Лукомский тоже был рад. Чему именно?

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Michael Regan

44 комментария

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Никита Самарин
Вот в таких матчах проявляется настоящий лидер. Эдегор заслужил 👏👏👏.
+26
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Helius
Даже при 5 очковом отрыве от Сити я не верил в чемпионство. Сейчас, после матча с Ньюкаслом как-то верю больше. Мне кажется хоть в одну ничью Сити сыграет. Нам же нужны три победы
Одной ничьей будет мало. Ничья+поражение или три ничьих. При условии набора Арсеналом всех очков.
+22
-1
+21
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Jaxongir Shodiev
Эдегор сегодня просто летал по полю
+16
-1
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Мурад Халилов
Жаль, что Артета не догадался выпустить вместо Холдинга Кивиора матчей на 4-5 раньше.
+15
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Кенигсбергер
Ответ Мурад Халилов
Жаль, что Артета не догадался выпустить вместо Холдинга Кивиора матчей на 4-5 раньше.
Задним умом все сильны. После матча со Спортингом (который Кивиор провалил), все говорили, что купили за двадцатку человека, который даже на подмену не годится. Думаю, именно из-за плохого матча со Спортингом Артета поначалу и решил доверять Холдингу вместо Кивиора.
+14
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Adamdfdgds
Надеюсь, что ливерпуль и мю наберут свои очки, а ньюкасл отправится в ле. Пальцев одной руки не хватит, чтобы пересчитать, сколько раз они пытались сломать игроков Арсенала локтями и прямыми ногами. И за все это получили только одну желтую))) В конце был просто показательный эпизод, когда вышедший на замену Андерсон даже не пытался отнять мяч, а просто "вбежал" в Джаку. Вообще Гранит сегодня большой молодец. Столько раз спасал команду своими выносами и подкатами. Боролся за каждый матч. Жаль, что в предыдущих сезонах так себя не проявлял.
+13
-1
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Lidin_papa
Есть предчувствие, что после финального свистка в последнем туре будем дружно вспоминать тот гол Брентфорда из офсайда...
+10
0
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Mr.Bean
Здорово, что Арсенал не опустил рук после ничьих и разгрома от МС. Победы над Челси (хоть он и плох сейчас, но всё же) и крепким Ньюкаслом дорогого стоят, в том числе и в плане психологии.

Красавец Артета, большую работу проделал. Хоть и упустили чемпионство, но и в то, что есть сейчас, никто бы не поверил перед началом сезона.
+9
-1
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Андрей Хенто
Эдегор шикарен. Раньше он напоминал по манере игры Месута Озила. Сейчас объясню, Месут иногда из убойных позиций, где можно ударить , все равно искал партнера и отдавал на него передачу. Тоже самое касается и Мартина, он тоже так постоянно делал, но в последнем сезоне он стал чаще бить по воротам, что ни может ни радовать, тем более при наличии такого удара и вот уже второй тур подряд приносит своей команде победу своими голами.
+7
0
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Aleksandr Khachoyan
Ответ gninnur esrever*
Будем вспоминать позорные ничейки в ливере и вест хэме. и тупейший дроп с саутгемптоном.
Ага, конечно. Позорная ничейка в Ливере. Ну у Арсенала там хотя бы ничейка. Давайте спросим у Сити и МЮ что такое позор на Энфилде, вот они отлично знают ответ на этот вопрос. А судейство вспоминать будут многие, потому что было более чем неадекватным, просто в основном Арсеналу удавалось брать очки НЕСМОТРЯ на ужасное судейство. Но в матчах с Ньюкаслом и Брентфордом дома, с Сотоном и МЮ в гостах, судейство отняло у Арсенала целых 9 очков. 3 ничьи и 1 поражение.
+5
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Den-is
Ответ Мурад Халилов
Жаль, что Артета не догадался выпустить вместо Холдинга Кивиора матчей на 4-5 раньше.
Может Кивиор еще не готов был просто
+4
0
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Aleksandr Khachoyan
Ответ Adamdfdgds
Надеюсь, что ливерпуль и мю наберут свои очки, а ньюкасл отправится в ле. Пальцев одной руки не хватит, чтобы пересчитать, сколько раз они пытались сломать игроков Арсенала локтями и прямыми ногами. И за все это получили только одну желтую))) В конце был просто показательный эпизод, когда вышедший на замену Андерсон даже не пытался отнять мяч, а просто "вбежал" в Джаку. Вообще Гранит сегодня большой молодец. Столько раз спасал команду своими выносами и подкатами. Боролся за каждый матч. Жаль, что в предыдущих сезонах так себя не проявлял.
Тот подкат при ударе игрока Ньюкасла с убойной позиции - просто что-то с чем-то.
+4
0
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Михаил Лебедев
Ответ Madlen Sokolova
🌞
Спасибо за твою поддержку, солнечный человек! Надеюсь, «Арсенал» продолжит борьбу за чемпионство и не потеряет свою игровую форму.
+3
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Антон Казанский
Ответ Мурад Халилов
Жаль, что Артета не догадался выпустить вместо Холдинга Кивиора матчей на 4-5 раньше.
Кивиора выпускали на 4-5 матчей раньше и без слёз на это смотреть было невозможно
+3
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44ndfwwgbr
Не ожидал что Эдегор таким классным игроком станет да ещё и лидером команды. Молодец👍
+2
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Слутск Халлского
Ответ Вадим Лукомский
Одной ничьей будет мало. Ничья+поражение или три ничьих. При условии набора Арсеналом всех очков.
верим в Лэмпарда и Дайча 💪
+2
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gninnur esrever*
Ответ Lidin_papa
Есть предчувствие, что после финального свистка в последнем туре будем дружно вспоминать тот гол Брентфорда из офсайда...
Будем вспоминать позорные ничейки в ливере и вест хэме. и тупейший дроп с саутгемптоном.
+5
-3
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Helius
Даже при 5 очковом отрыве от Сити я не верил в чемпионство. Сейчас, после матча с Ньюкаслом как-то верю больше. Мне кажется хоть в одну ничью Сити сыграет. Нам же нужны три победы
+5
-3
+2
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Billy_Shears
Ответ Мурад Халилов
Жаль, что Артета не догадался выпустить вместо Холдинга Кивиора матчей на 4-5 раньше.
Что бы изменилось? Команда перестала играть, Зинченко напривозил, а виноват Холдинг?
+1
0
+1
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Adamdfdgds
Ответ Aleksandr Khachoyan
Тот подкат при ударе игрока Ньюкасла с убойной позиции - просто что-то с чем-то.
Раньше такие подкаты от Джаки всегда заканчивались назначением пенальти в наши ворота)
+1
0
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Madlen Sokolova
Ответ Никита Самарин
Вот в таких матчах проявляется настоящий лидер. Эдегор заслужил 👏👏👏.
🌞
+1
0
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Марк Вайс
Ответ Слутск Халлского
верим в Лэмпарда и Дайча 💪
Скорее в Дайча и де Дзерби
+1
0
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gninnur esrever*
Ответ Игорь Климов
Это важнейшая победа Арсенала.
Важнейшая была бы победа на вест хэмом, ливером и, прости боже, саутгемптоном.
+1
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Sheykh Amir
Если Арсенал станет чемпионом пусть Артета наденет пуховик
+2
-1
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Антон Казанский
Страшно было только за здоровье игроков "Арсенала". "Ньюкасл" свинячил по полной при абсолютном попустительстве Каваны! Очень жаль, что эти го****ы пройдут в Еврокубки.
+4
-3
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