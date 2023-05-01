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«Ливерпуль» выдал лучшие полчаса с Трентом как ложным фулбеком. Вот только Райан Мэйсон – король камбэков

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Разбор Славы Палагина. 

Победа «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в драматичной концовке (4:3) – четвертая подряд в АПЛ, это рекорд для клуба в сезоне. Спонсором внезапной стабильности стал переход на новую схему розыгрышей и основа, в которую Юрген Клопп теперь почти не вносит изменений

Игра с «Тоттенхэмом» отличалась от трех предыдущих. Во-первых, Юрген сделал больше одной перестановки – в старт вернулись Ибраима Конате, Харви Эллиотт и давно не игравший Луис Диас. Во-вторых, характер матча: в этот раз «Ливерпуль» создавал моменты даже в позиционных атаках (то, чего не хватало в последних играх), но при этом упустил контроль (то, что как раз радовало). Отсюда – веселье и возвращение «Тоттенхэма» в игру. 

Разберем все: и новшества в игре «Ливерпуля», и проблемы, которые снова проявились в этом матче. Часть из них срежиссировал Райан Мэйсон, который в свой первый заход одержал две волевые победы, а сейчас организовал два камбэка «Тоттенхэма» за три дня. 

Теперь «Ливерпуль» разыгрывает с Трентом в роли ложного фулбека. «Тоттенхэм» не знал, как подступиться 

Ключевое изменение, позволившее «Ливерпулю» выдать серию из побед, касается структуры розыгрышей. Ее очертания проступали еще в игре с «Арсеналом», но в последних матчах она стала четкой. За трансформацию отвечают крайние защитники – Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон. 

Энди при розыгрышах становится третьим центральным защитником – располагается на одной линии с Ван Дейком и Конате/Матипом. Трент заходит в опорную зону – на одну линию к Фабиньо.

Да, у ТАА уже был опыт смещений в центр, но сейчас это постоянная роль ложного фулбека – из середины он помогает с розыгрышем мяча. Впереди их поддерживает атакующая пятерка. 

Важно, что структура допускает ротации и гибкость. Например, Робертсон иногда меняется позициями с Кертисом Джонсом, а иногда подключается шестым в атаку:

Структура уже помогает с контролем матчей – теперь «Ливерпуль» делает это через дикий процент владения. Против «Лидса» было 74%, против «Ноттингема» – 81%, против «Вест Хэма» – 73%. Из-за того, что схема еще не совсем обкатана, часто команде Клоппа не хватает остроты в позиционных атаках – моменты, как правило, приходят после стандартов или в переходных стадиях (например, после контрпрессинга). 

Это тоже заслуга новой структуры. После потерь «Ливерпуль» здорово накрывает соперника – помогает численный перевес в центре поля, который создает позиция Трента. После матча с «Лидсом» Клопп в первую очередь восхищался контрпрессингом – называл его лучшим за долгое время. На неделе Юрген выделил ключевое звено в нем – почти не игравшего в этом сезоне Джонса. 

Против «Тоттенхэма» контрпрессинг тоже помог: перед вторым голом «Ливерпуль» здорово отреагировал на потерю. В зоне мяча сразу семь игроков, в том числе Джонс, который сместился с левого фланга и добавил компактности: 

Более того, в этот раз «Ливерпуль» обострял и в позиционных атаках. Особенно в стартовые полчаса: соотношение ударов 6:1, касаний в штрафной – 16:0.

На этом отрезке «Тоттенхэм» не мог придумать, как нейтрализовать структуру соперника. Если опорники выдвигались на Трента с Фабиньо, «Ливерпуль» пользовался зоной между линиями:

Если опорники не выдвигались, Трент оставался без опеки и обострял за счет передач: 

На это наложились слабости «Тоттенхэма», по которым в середине недели бил «Манчестер Юнайтед». Тогда команда Тен Хага разрывала именно опорную «шпор».

У «Ливерпуля» проявился давний недостаток – прессинг все так же проваливается. «Тоттенхэм» за это наказал

В отличие от предыдущих соперников «Ливерпуля», «шпоры» заигрывали с прессингом через короткие розыгрыши. Оцените контраст: «Лидс» на своей трети поля сделал 65 передач, «Ноттингем» – 22, а «Вест Хэм» – 78. Показатель «Тоттенхэма» – 138! Можно назвать наследием Антонио Конте, который настаивал на розыгрышах от вратаря даже в этом сезоне.

Тут розыгрыши помогли вскрыть давние проблемы Ливерпуля в прессинге. Они прослеживались даже на удачном отрезке для хозяев, когда удалось забить три мяча. 

Классика этого сезона – высокая линия «Ливерпуля», но без давления на игрока с мячом (может легко закидывать за спину): 

Еще один классический пример – ужасное распределение задач между игроками. Тут Эллиотт и Трент вдвоем пошли на одного игрока. В итоге Джонс разрывается между двумя соперниками: 

Тушить пожары у «Ливерпуля» часто вызывался Ибраима Конате. Высоко поднимался за свободным соперником, чтобы тот не смог перекинуть защиту в один пас: 

Выдвижения Конате помогали, но по ходу матча «шпоры» приспособились к ним и начали наказывать защитника. 

Вот эпизод перед первым голом «шпор» – Конате выдернулся на Сона, а Оливер Скипп пользуется и закидывает в зону, которую оставил защитник: 

Похожий момент из второго тайма. Конате выдернулся в сторону Кейна – за его спиной сразу же открывается скоростной Сон. Момент завершится ударом в штангу: 

Надо проговорить, что Конате – не виновник, а жертва неудачного прессинга. Партнеры подставляли и вынуждали постоянно выдергиваться. Возможно, менее агрессивная манера могла бы сдержать «шпор» в финальной стадии, но тут Ибраима выбирал между двумя одинаково плохими сценариями.

Проблемы «Ливерпуля» позволили «шпорам» вернуться в игру – второй мяч был забит тоже после выхода из-под давления. 

Тонкие перестановки Мэйсона тоже сработали в пользу «шпор». Наконец-то нашли ответ на структуру Клоппа

В середине недели «Тоттенхэм» организовал камбэк, прибавив в исполнении атакующих идей Мэйсона, которые неплохо работали и до перерыва. Тут стартовый кошмар был настолько пугающим, что Райану пришлось вмешаться и запустить цепочку изменений. 

В первую очередь они затронули игру без мяча. Стартовые 5-4-1 заставляли опорников разрываться – иногда Хейбьерг и Скипп буквально разводили руками, не понимая, кого им опекать в структуре «Ливерпуля»:

В середине первого тайма Мэйсон поменял схему. Кулусевски опустился к опорникам, а Сон поднялся к Харри Кейну. Построили 5-3-2: 

Такая конфигурация дала больше плотности в центре поля, где«Ливерпуль» разрывал на старте. Для наглядости – статистика из телеграм-канала «Футбол в цифрах». В первые полчаса «Ливерпулю» требовалось 16 передач на чужой половине, чтобы проникнуть в опорную гостей, в оставшийся час показатель возрос до 50 пасов.

Помимо надежности, которую дал ход Мэйсона, из этой схемы «шпоры» здорово выдвигались в прессинг и получали бонусные моменты для камбэка. Ключевая роль у Кулусевски: сначала швед создавал плотность в центре поля, а затем поднимался для давления. Пару раз здорово накрывал Робертсона и запускал убойный момент:

Под давлением «шпор» «Ливерпуль» не только привозил, но и стал упускать контроль над игрой. Часто ответом на прессинг были длинные передачи. Утрата контроля проявилась в последние 20 минут. На этом отрезке у хозяев был всего 51% владения (сравните с 71% до этого). 

Дополнительный хаос создали атакующие замены Мэйсона. Сначала Райан вернул атакующую тройку, выпустив Ришарлисона вместо Скиппа. Затем перестроился на четверку защитников с появлением Лукаса Моуры и Арно Данджумы. Давление помогло с камбэком, но смелость аукнулась в эпизоде с победным голом «Ливерпуля».

Моура доигрывал матч на позиции правого защитника в схеме 4-2-3-1. Оттуда и привез: 

Очень обидно и за бразильца, который ужасно заканчивает карьеру в «Тоттенхэме» (недавно после выхода на замену удалился), и за Райана Мэйсона, который снова спродюсировал яркий камбэк.

«Тоттенхэм» отыграл 0:3 на 93-й – и получил от Жоты на 94-й! Триллер, который травмировал Клоппа

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; East News/PAUL ELLIS/AFP

8 комментариев

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Фарид Харисов
«Райан Мэнсон — король камбэков»
«Райан Мэнсон спродюсировал яркий камбэк»

слишком громкие слова для тренера, команда которого вообще-то проиграла матч :)
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Ковбой Бибоп
Вообще не слежу за Пулем в этом сезоне, но если тут так описывается решение сделать из ТАА постоянного ложного фулбека только сейчас, то к Клоппу реально много вопросов. ТАА в принципе должен в центр переходить, как Киммих, защитник из него никакущий.
+5
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+4
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Jlaw
Ответ Фарид Харисов
«Райан Мэнсон — король камбэков» «Райан Мэнсон спродюсировал яркий камбэк» слишком громкие слова для тренера, команда которого вообще-то проиграла матч :)
король камбеков про 31 летнего тренера это конечно сильно
+1
0
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Andreas Soffliggare
Ответ Андрей Andrey
король камбэков? не смеши мою бабушку. Все голы ТТХ были забиты при диком везении и при помощи Ливерпуля. ТТХ обычный середняк которому даже Ньюкасл накидывает 😂😂полную авоську.
Неправда. При везении Тоттенхэм во вчерашнем матче забил бы как минимум 6 голов.
+1
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Андрей Andrey
король камбэков? не смеши мою бабушку. Все голы ТТХ были забиты при диком везении и при помощи Ливерпуля. ТТХ обычный середняк которому даже Ньюкасл накидывает 😂😂полную авоську.
+2
-2
0
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Никита Самарин
Сейчас прослеживается, что многие команды стали атаковать базисом в 3-2-4-1. Вот и Ливер со смещением ТАА в середину, вот уже продолжительное время стал так играть и постепенно выходить из игрового кризиса.
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Damir Ganeev
Не король кэбеков , а дерьмовая зашита Ливерпуля
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