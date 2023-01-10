Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн
Никита Киселев – о Бэйле-2012/13.
У Бэйла много хайлайтов за Уэльс и «Реал», но для меня главное впечатление – это сезон-2012/13 в «Тоттенхэме». Бэйл был ураганом до того, как у «шпор» появился свой домашний. Гарет разнес лигу, собрав все награды: Лучший молодой игрок, Игрок сезона по версии футболистов и журналистов. Хет-трик из призов до Бэйла выбивал лишь Криштиану. После – никто.
В моем топе Гарету вполне комфортно рядом с Роналду-2007/08 и Суаресом-2013/14, двумя индивидуально мощнейшими кампаниями, что я только видел в АПЛ.
Намеком на большой сезон от Бэйла была летняя смена номера – с 3-го на 11-й. Так он обозначил, что больше не играет левого защитника и искать с мячом его надо впереди.
В атаку – на место вингера – Бэйла подвинул еще Харри Реднапп, но с приходом Виллаш-Боаша Гарет получил свободу, которую впоследствии сможет дать лишь сборная. Португальский тренер построил вокруг талантов Бэйла всю игру. Он начал сезон слева, привычно для тех лет. Потом стало интереснее: Гарет все чаще оказывался справа и мог смещаться для удара. Вскоре он получил роль без привязки, просто под нападающим в схеме 4-2-3-1 – таким был пик игровой эволюции, которая когда-то стартовала с роли сменщика Бенуа Ассу-Экотто.
«Идея в том, чтобы не быть привязанным к одной позиции и сбивать с толку защитников, создавая пространство. Как только соперник понимает, что ты хорош на фланге, тебя пытаются остановить. В некоторых матчах на мне висело по два защитника. Так сложнее получать мяч, тебя могут выключить.
Смещения в центр вносят разнообразие. Защитники не могут идти за мной, они должны придерживаться схемы. Это дает мне немного больше свободы», – описывал изменения Бэйл.
В 33 матчах лиги Гарет забил 21 гол. 9 из них – ударами из-за штрафной (этот рекорд АПЛ никто так и не перебил). За счет силы и скорости Бэйл разбирался с самыми крепкими ребятами, не видя разницы между командами и стадионами. В опасности были и «Норвич», и «Арсенал» с «Ман Сити».
В последнем матче Бэйла за «Тоттенхэм», в мае 2013-го против «Сандерленда», не повезло 19-летнему Адаму Митчеллу. Его карьера в АПЛ насчитывает всего 3 минуты. И за это время Гарет успел скинуть паренька резким движением ради победного гола на 89-й. В день, когда мы провожаем Бэйла, кто-нибудь подумал: а где же Адам Митчелл? Роль была эпизодической, но он все же прикоснулся к величию.
Бэйл-2012/13 не помог «Тоттенхэму» прорваться в Лигу чемпионов и ушел в «Реал», но он навсегда моя любимая версия. Его путь до того сезона и потом – это огромное количество незабываемых моментов вроде хет-трика «Интеру», эпохального забега в финале Кубка Испании и героизма в красной футболке сборной Уэльса.
У Бэйла коллекция таких вспышек. Он запомнится благодаря им. Их мощь и даже гениальность показывают, на что был способен Гарет.
И если сезон-2012/13 тоже был лишь вспышкой, то самой продолжительной. Ее след до сих пор не угас и способен заслонить даже гол ножницами в финале Лиги чемпионов.
Отец «Манибола» Билли Бин говорил: «В Штатах он бы не прикоснулся к футбольному мячу. Ни за что. Он мог бы играть ресивером за «Нью-Йорк Джетс» или в бейсбол, бросать за команду НБА».
В словах Бина признание Бэйла фантастически одаренным спортсменом, чей выбор определило место рождения.
И при этом никто не скажет, что Гарет на все 100% любил футбол. По крайней мере, эта любовь совершенно точно потускнела.
Но даже этого с запасом хватило для бесконечных воспоминаний. Сезон-2012/13, а дальше – в каком угодно порядке.
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«Я и мечтать не мог о такой карьере». Бэйл закончил с футболом и написал трогательное письмо
Незабываемые моменты Бэйла: хет-трик «Интеру», бисиклета в финале ЛЧ и ультразабег в класико 👏
Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Clive Rose, Michael Regan
Нет ощущения какой то ностальгии по карьере Гарета, есть яркие моменты и вспышки, но не более того.
По факту он где то на рубеже 30 лет закончил, что явно не добавляет плюсов Бейлу.
Статья чистой воды вкусовщина, так можно практически про любого игрока наковырять статейку «о величии».
А вот как оно получилось... Тот сезон помню как вчера. Команда у ТТХ была средняя, проблем - куча, но Бэйл просто делал, что хотел. Вот прям "Everything he touches - turns to goal". Этот тот редчайший случай, когда человек в самом сложном и жестком чемпионате - играл как с друзьями во дворе. Хотел - забивал слета шведкой. Хотел - с 35 метров в девятку. Хотел - на последней секунде в дерби. Оббегал всех, просто как в фифе на уровне "любитель". Ну, всего-то на уровне АПЛ. В хорошей, но проблемной команде.
Притом уже в середине сезона все понимали, что он уйдет. И почти все матчи были как прощание. Незабываемое, офигенно красивое и голливудское прощание. И самые последние игры, когда ТТХ не мог сделать НИЧЕГО против средних команд - Бэйл просто брал мяч, качал защитника и лупил с 30 метров) Конечно же, забивая... Делов-то.
Это реально самый невероятный сезон человека, который я видел за 20 лет боления за ТТХ (да-да, считая подвиги Харри и Сонни). И одна из самых ярких историй в футболе вообще.
Забивать и выигрывать ЛЧ за Реал - это, конечно, круто. Но выдать такой сезон за ТТХ - по-моему, даже круче.