Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

Никита Киселев – о Бэйле-2012/13.

У Бэйла много хайлайтов за Уэльс и «Реал», но для меня главное впечатление – это сезон-2012/13 в «Тоттенхэме». Бэйл был ураганом до того, как у «шпор» появился свой домашний. Гарет разнес лигу, собрав все награды: Лучший молодой игрок, Игрок сезона по версии футболистов и журналистов. Хет-трик из призов до Бэйла выбивал лишь Криштиану. После – никто.

В моем топе Гарету вполне комфортно рядом с Роналду-2007/08 и Суаресом-2013/14, двумя индивидуально мощнейшими кампаниями, что я только видел в АПЛ.

Намеком на большой сезон от Бэйла была летняя смена номера – с 3-го на 11-й. Так он обозначил, что больше не играет левого защитника и искать с мячом его надо впереди.

В атаку – на место вингера – Бэйла подвинул еще Харри Реднапп, но с приходом Виллаш-Боаша Гарет получил свободу, которую впоследствии сможет дать лишь сборная. Португальский тренер построил вокруг талантов Бэйла всю игру. Он начал сезон слева, привычно для тех лет. Потом стало интереснее: Гарет все чаще оказывался справа и мог смещаться для удара. Вскоре он получил роль без привязки, просто под нападающим в схеме 4-2-3-1 – таким был пик игровой эволюции, которая когда-то стартовала с роли сменщика Бенуа Ассу-Экотто.

«Идея в том, чтобы не быть привязанным к одной позиции и сбивать с толку защитников, создавая пространство. Как только соперник понимает, что ты хорош на фланге, тебя пытаются остановить. В некоторых матчах на мне висело по два защитника. Так сложнее получать мяч, тебя могут выключить.

Смещения в центр вносят разнообразие. Защитники не могут идти за мной, они должны придерживаться схемы. Это дает мне немного больше свободы», – описывал изменения Бэйл.

В 33 матчах лиги Гарет забил 21 гол. 9 из них – ударами из-за штрафной (этот рекорд АПЛ никто так и не перебил). За счет силы и скорости Бэйл разбирался с самыми крепкими ребятами, не видя разницы между командами и стадионами. В опасности были и «Норвич», и «Арсенал» с «Ман Сити».

В последнем матче Бэйла за «Тоттенхэм», в мае 2013-го против «Сандерленда», не повезло 19-летнему Адаму Митчеллу. Его карьера в АПЛ насчитывает всего 3 минуты. И за это время Гарет успел скинуть паренька резким движением ради победного гола на 89-й. В день, когда мы провожаем Бэйла, кто-нибудь подумал: а где же Адам Митчелл? Роль была эпизодической, но он все же прикоснулся к величию.

Бэйл-2012/13 не помог «Тоттенхэму» прорваться в Лигу чемпионов и ушел в «Реал», но он навсегда моя любимая версия. Его путь до того сезона и потом – это огромное количество незабываемых моментов вроде хет-трика «Интеру», эпохального забега в финале Кубка Испании и героизма в красной футболке сборной Уэльса.

У Бэйла коллекция таких вспышек. Он запомнится благодаря им. Их мощь и даже гениальность показывают, на что был способен Гарет.

И если сезон-2012/13 тоже был лишь вспышкой, то самой продолжительной. Ее след до сих пор не угас и способен заслонить даже гол ножницами в финале Лиги чемпионов.

Отец «Манибола» Билли Бин говорил: «В Штатах он бы не прикоснулся к футбольному мячу. Ни за что. Он мог бы играть ресивером за «Нью-Йорк Джетс» или в бейсбол, бросать за команду НБА».

В словах Бина признание Бэйла фантастически одаренным спортсменом, чей выбор определило место рождения.

И при этом никто не скажет, что Гарет на все 100% любил футбол. По крайней мере, эта любовь совершенно точно потускнела.

Но даже этого с запасом хватило для бесконечных воспоминаний. Сезон-2012/13, а дальше – в каком угодно порядке.

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Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Clive Rose, Michael Regan