А почему Магуайр вообще играет за сборную, если у него все плохо в «МЮ»? Фаворитизм Саутгейта или он тут правда хорош?

Палагин – о главном защитнике Англии.

У Харри Магуайра скверный год в «Ман Юнайтед» – на «Олд Траффорд» освистывают, партнеры просят исключить из состава, а тренер уже советует избавиться от него в конце сезона. На контрасте Харри как ни в чем не бывало попал в сборную – и не просто поехал на ЧМ, а играет здесь ведущую роль. В первом туре с Ираном Харри сделал голевой пас (могут ли такое сказать Месси или КДБ?), а против США был королем в своей штрафной.

Как это вообще сочетается? Разбираемся.

Магуайру сильно доверяет Саутгейт. Тренера не волнует форма в клубе, главное – сыгранность и опыт

Из игроков, которых Гарет Саутгейт взял на ЧМ, у Харри предпоследний показатель по сыгранным минутам в этом сезоне. Меньше только у опорника «Сити» Кэлвина Филлипса (1 минута в АПЛ!), который почти всю кампанию пропустил из-за травм. Два этих случая прекрасно описывают типаж Саутгейта.

Если упрощать, то на уровне сборных есть два типа тренеров. Первый – делает выбор исходя из текущей формы игроков. Второй – ставит на опыт, сыгранность и знакомство с его системой. Саутгейт – яркий представитель второй категории. Взять даже случай Филлипса – Гарет принял окончательное решение, за день до оглашения заявки убедившись, что Кэлвина не беспокоит травма (в тот вечер Филлипс вышел с первых минут за «Сити»). А решение взять его на ЧМ назвал «риском, который однозначно стоит того».

Сами риски для Саутгейта формулируются иначе, чем у тренеров, которые отдают приоритет текущей форме игроков и учитывают наличие практики в клубе. Риск для них – положиться на футболиста, которому не хватает игрового тонуса. Риск для Гарета – сделать выбор в пользу игрока, который блистает за клуб, но слабо знаком с его системой.

Харри прекрасно ее изучил. Магуайр входит в шестерку игроков основы, которые стабильно выходили у Саутгейта еще на прошлом ЧМ. Остальные пять – Джордан Пикфорд, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Внутри этой шестерки есть вратарь и пара центральных защитников, а еще продуктивная атакующая связка. Взаимопонимание, которое оттачивает между ними Саутгейт постоянным доверием – бесценно.

Применительно к этому ЧМ доверие тоже сыграло роль. Объясняя непопадание перспективного Фикайо Томори и включение Магуайра, Гарет отмечал:

«У наших молодых защитников хорошие качества, но мы не думаем, что они сделали достаточно, чтобы заменить опытных игроков. Учитывая уровень турнира и матчей, которые нам предстоят, мы поняли, что нужно соблюдать принцип иерархии. Поэтому в составе много игроков, которые хорошо зарекомендовали себя на прошлых турнирах, и просто знают, что мы от них хотим».

Более того, Саутгейт считает, что принцип «однажды доверился – не подвел – доверился навсегда» даже помогает выигрывать большие турниры: «Когда я изучал Францию и Португалию – команды, которые побеждали на последних турнирах, – то у них был натасканный и опытный состав. С помощью такого же состава мы хотим облегчить интеграцию молодых. Нам нужно научить их, как выигрывать большие матчи».

Соблюдая этот принцип, Саутгейт постоянно становится мишенью для критики из-за недоверия молодым игрокам. Мы уже разбирали историю Трента Александра-Арнолда. Есть и другие примеры. На прошлом Евро Гарета уничтожали за Джека Грилиша на скамейке. Сейчас аналогичная тема, но с Филом Фоденом, которого Саутгейт не выпустил на игру с США.

Важно: похожие методы формирования состава используют и другие тренеры топовых сборных. Как образец – Луис Энрике в сборной Испании. На прошлом Евро испанец отмечал, что в первую очередь его волнуют перфомансы игроков за сборную, а не за клуб. Объясняя вызов Жорди Альбы осенью, рассказывал, что даже не получая шансов за «Барсу», тот всегда готов помочь в сборной. А аргументируя приглашение Феррана Торреса, Энрике приводил в пример статистику будущего зятя в сборной.

Англия и в целом турниры сборных маскируют недостатки Магуайра, которые видны в «МЮ»

Проблемы Харри в «Ман Юнайтед» разделим на две части.

Первая – уверенная игра с мячом, но только в комфортных условиях. Когда на Харри не оказывается давление, он относительно неплохо пасует и продвигает мяч на ведении. Когда прессингуют, включает простой режим или паникует, если пытается что-то придумать. Показательно, что за последние полтора года Магуайр ярко привозил именно против команд, которые ставят на прессинг – был «Лестер» Брендана Роджерса и Германия Ханси Флика.

На уровне сборных проблема маскируется естественными причинами. У команд меньше времени на то, чтобы отработать такие сложные механизмы, как прессинг (Германия – исключение из-за того, что Флик знаком с большинством игроков). Джейми Каррагер перед Катаром вообще заявил, что темп в матчах сборных напрямую помогает Магуайру и реже загоняет его в ловушки.

Сравним этот ЧМ с пятеркой топ-лиг (за данные и графику спасибо телеграм-каналу «Футбол в цифрах»). Внимание на показатели, которые так или иначе связаны с прессингом. Исходя из них экспресс-вывод: сборные в целом реже идут в давление и, как следствие, располагают оборону на несколько метров ниже.

В такт – замечание Славена Билича по мотивам Евро-2016: «Турнир показался мне упорным и интересным, но очень оборонительным. Ожидал подобного, но все равно недоволен, так как Евро есть Евро! Каждая команда оказалась организованной, но, на мой взгляд, это минимум, что мы должны были ожидать. Это чемпионат Европы, элитный турнир, он определенно должен предполагать больше качественной атакующей игры и рисков. Я не критикую команды за желание быть оборонительными и организованными, просто это абсолютный минимум. Я же ожидал нечто сверх этого».

Вместе с терпеливым стилем самой Англии это создает неплохие условия для Магуайра. Получается даже отдавать проникающие передачи – как было перед первым голом в матче с Ираном. Когда нет давления, Харри способен на такие даже в текущей форме.

Последний верный помощник Харри – любовь Саутгейта к схеме с тройкой защитников. Сейчас она запасная у Англии, но на прошлых турнирах Гарет часто к ней прибегал. Как эта схема помогает при розыгрыше, Магуайр объяснял еще на ЧМ в России:

«Когда в схеме три защитника, крайние центральные могут спокойно продвигаться с мячом – сзади всегда есть подстраховка из двух игроков. Тренер тоже хочет этого и даже требует, чтобы мы смело играли с мячом, начинали атаки и контролировали темп. Гарет сам был пасующим защитником, поэтому хочет, чтобы все участвовали в розыгрыше».

Теперь ко второй проблеме – категорической зависимости Харри от партнеров. Когда Магуайра здорово защищают опорники, недостаток скорости вообще не бросается в глаза. Когда на Харри наваливают большой объем работы (соперник + пространство, которое нужно защищать), он превращается в среднего защитника. А из-за природной неуклюжести – в мишень для мемов.

Сам Магуайр, конечно, не безгрешен. Перед матчем с Англией на прошлом Евро нападающий чехов Матей Выдра даже назвал Харри слабым звеном у соперника. А причина – слабое представление Магуайра о том, что происходит у него за спиной.

Соперники это изучили и здорово пользуются, но усугубляют проблемы системные провалы «МЮ». С Магуайром они проявляются в эпизодах, когда ему отказывают в поддержке полузащитники (поздно возвращаются назад или тушат пожар в другой зоне). Тогда Харри реально паникует.

Пример – игра ковидного сезона с «Тоттенхэмом». Оба опорника еле возвращаются назад. Магуайр показывает, чтобы Шоу забрал соперника, который открывается на линии штрафной (в цельной команде это сделали бы опорники):

Шоу выдвигается на соперника, но поднявшись на границу штрафной, оголяет зону внутри нее. Туда последует голевой пас:

Похожий эпизод – из игры с «Лестером». Тут опорники снова далеко от опорной. Магуайр не может принять решение – выдвигаться за Джейми Варди или страховать вратарскую:

В итоге решил страховать вратарскую – на Варди легко отдают голевую:

В сборной такие эпизоды тоже проскальзывают, но гораздо-гораздо реже. Первая причина – слаженность всей команды: Англия редко допускает контратаки, а защитникам всегда помогает минимум один опорник (часто – Деклан Райс). Рассуждавший о контрастах Магуайра Джо Барнс считает, что помощь Райса неоценима:

«В сборной Магуайр просто-напросто лучше защищен. Даже атакующие игроки не отлынивают от оборонительной работы, тогда как в «Юнайтед» атакующая четверка часто оставляет своих защитников без поддержки. Харри банально комфортнее играть за Англию».

Схема с тремя защитниками тоже помогает Магуайру. Перед ЧМ в России Саутгейт разъяснял: «Когда мы теряем мячи в центре поля, нашу пару защитников могут легко растянуть. Им приходится покрывать слишком много пространства. Тройка не решает всех проблем и даже с ней у нас были проблемы, но она дает больше стабильности».

На основе этих цитат могут возникнуть логичные подозрения: способен ли Магуайр в принципе тянуть требования топ-клубов? В прошлом году этими вопросами задавался Ральф Рангник. Немец рассказывал, что при нем Харри впервые столкнулся со стилем, который предполагает игру первым номером (для защитника – игру в высокой линии).

Предпочтения Магуайра легко считать по его же впечатлениям от недавнего матча с «Вест Хэмом», когда Тен Хаг впервые за пару месяцев выпустил его в старте на АПЛ. Из победы Харри выделил лишь заключительный отрезок, когда «Юнайтед» перешел к массированной обороне: «Мне как защитнику, которому нравится защищаться внутри штрафной, доставили абсолютное удовольствие последние 20 минут. Да, у наших ворот было напряженно, но мне очень понравилось».

Саутгейт в идеале тоже хочет играть первым номером, но неплохо рассчитывает силу. Под больших соперников переходит на пятерку защитников (пример – прошлый Евро и игра с Германией) и даже отдает мяч, а против маленьких команд дозированно атакует. Больше всех от этого выигрывает именно Магуайр.

Сверхпоказательно, что лучший отрезок в клубе Харри выдал, когда сошлись все условия. Темп игр в АПЛ рухнул из-за плотного графика, связанного с ковидом (все клубы, кроме «Астон Виллы», начали реже прессинговать). Не желающего пахать в опорной Поля Погба перевели на левый фланг, а Магуайра здорово прикрывала пара Мактомини – Фред – абсолютно средняя с точки зрения построения атак, но бравшая именно объемом игры без мяча.

Возможно, Харри – самый влиятельный игрок на стандартах на уровне сборных. Польза в обеих штрафных

Наконец, аспект, где Англия не маскирует недостатки Магуайра, а подсвечивает его сильные стороны. Подсвечивает с помощью тренерского штаба. Важность стандартов для Саутгейта хорошо передал российский ЧМ, перед которым Гарет изучал наработки из других видов спорта. В частности, понравились идеи из баскетбола – историю с заслонами Англия использовала особенно здорово.

Еще более важными стандарты для Англии делает слабость в позиционных атаках. Не получая моменты за счет розыгрышей, полагаются на угловые и штрафные. С их помощью даже получается вскрыть игру (забить первыми) – и заставить соперника раскрыться.

Хорошо подчеркивают эту зависимость две вещи. Первая – в принципе лидерство Англии по ударам после стандартов. Вторая – доля стандартов на общем фоне. У команды Саутгейта она самая внушительная среди сборных, которые играли и на ЧМ в России, и на последнем Евро. Причем отрыв – 15%.

Восхищались (и одновременно намекали на проблему с позиционкой) даже тренеры соперников. Вот замечение тренера Туниса Набиля Маалуля: «С помощью стандартов они создали свои самые опасные моменты. Нам было сложно защищаться против таких высоких и сильных игроков в своей штрафной. Они выигрывали все верховые мячи».

Мощь Магуайра отлично вписывается в ставку Саутгейта. Под прыжки Харри иногда создается численный перевес – дальше Магуайр либо сам остается свободен, либо скидывает свободному партнеру:

Даже если преимущества нет, а соперник подстроился, под Харри создают изоляции – когда он остается 1-в-1 с соперником (за счет мощи часто разбирается и продавливает)

Несмотря на то, что в клубе есть отдельный тренер по стандартам, контраст с перфомансами в «Юнайтед» очевиден. В сборной Харри совершает гораздо больше касаний в чужой штрафной. Например, на российском ЧМ было больше трех в среднем за матч, а в последнем сезоне за «МЮ» – около полутора.

Еще более важная роль у Харри на стандартах у своих ворот. Выше уже приводили цитату про то, какое наслаждение Магуайру она приносит. Стандарты не исключение. Вот вердикт Оле-Гуннара Сульшера после нервозной победы над «Лестером»: «Конечно, нам было непросто. Когда ведешь 1:0, в штрафной может случиться все что угодно. Как здорово, что у нас есть Харри! Кажется, в его голове буквально магнит для притягивания мячей».

После матча с США Саутгейт сделал почти аналогичный комплимент, но помимо мощи и прыжка Магуайру позволяет блистать роль, которую ему регулярно дает тренер. Во время угловых Харри вообще освобожден от дуэлей – располагается между вратарской и зоной пенальти и действует строго по мячу.

Далее зависит от полета. Если Магуайр чувствует, что мяч летит в его зону, просто остается на месте. В матче с США даже подстраховал Стоунза:

Если чувствует, что нужно помочь, покидает позицию и выдвигается:

Постоянное место в топе по верховым дуэлям лишь подчеркивает важность Харри в этой роли. На чемпионатах мира (имеется в виду и Россия, и Катар) входил в четверку по проценту выигранных единоборств. На прошлом Евро вообще залетел в топ-2, уступив только Камилю Глику из Польши.

Следствие этого – приятная терапия, которую Магуайр получает в сборной после неприятных моментов за клуб. Очень точно перед ЧМ выразился Питер Крауч:

«Да, у Харри тяжелый сезон в «Юнайтед», но я не думаю, что он когда-либо подводил Англию. Он сыграл уже на нескольких крупных турнирах и каждый раз выглядел там совершенно другим игроком. Его игра за Англию и за «МЮ» очень отличаются друг от друга.

Я знаю, что за эти годы через сборную прошло много игроков, которые лучше выступали в клубах, но потом не закрепились в команде. Для Харри же вызовы в сборную – наоборот отдушина, попытка забыть о трудностях, которые он переживает в «МЮ». Если бы был кто-то лучше него, то уже бы воспользовался шансом. Но я считаю, что лучше Харри для сборной никого нет».

Фото: REUTERS/Lee Smith , Marko Djurica, Hannah Mckay ; Gettyimages.ru/ Shaun Botterill , Clive Rose , Naomi Baker