Как сдержать Холанда? Инструкция в четыре простых шага, реализовать которую будет сложно даже «Ливерпулю»

План Вадима Лукомского для Клоппа.

Прямо сейчас Эрлинг Холанд выдает самый горячий отрезок в истории АПЛ. Пожалуй, такую огненную форму никто ранее не показывал даже на коротких дистанциях. При сохранении темпа результативности до конца сезона – без травм и пропусков матчей – норвежец только в лиге забьет 68 голов.

«Его статистика говорит сама за себя, но это не полная картина. Внутри команды мы видим больше. В раздевалке и на поле мы видим в нем вещи, которые не передать статистикой – и они нас очень радуют», – подчеркивал Пеп Гвардиола. Джон Терри считает, что Холанд уже сделал заявку на статус лучшего игрока в истории АПЛ.

Другим восторгам тесно в футбольной плоскости. Трой Дини сравнил Холанда с Майком Тайсоном на пике – из-за ощущения, что «соперник уничтожается психологически еще до выхода на поле или ринг». После пропущенного от Эрлинга гола вратарь «Копенгагена» Камиль Грабара сказал Джеку Грилишу: «Он точно не человек».

Еще дальше пошел Хорхе Вальдано, назвавший Холанда циклоном – можно прогнозировать его температуру, опасность и поведение, но против него почти ничего нельзя предпринять. Расходимся? На самом деле пока нет, но сделаем ряд важных оговорок, без которых даже теоретический текст о сдерживании Холанда невозможен.

Во-первых, советы по снижению угрозы от Холанда не всегда стыкуются с целями команд в матче против «Сити». Например, многие понимают, что один из первых пунктов – не дать Эрлингу слишком много пространства (тем самым ограничить фактор его скорости). Но «Сити» может забить гол(ы) иным путем, и сопернику неизбежно придется раскрываться.

Все-таки пока для оппонентов «Ман Сити» потенциальные очки важнее символического достижения «сдержали Холанда». Против «Борнмута» – в единственном матче АПЛ, где Холанд не забил (и сделал легендарные 8 касаний) – «Сити» организовал четыре мяча: формально галочка «сдержали Холанда» есть, но толку мало.

В общем, не всегда даже полезных советов по игре с Холандом можно держаться весь матч. В конкретном тексте задачу минимизации угрозы Холанда будем рассматривать в изоляции от других угроз «Сити» и сценариев конкретных матчей. Иначе правда можем расходиться.

Во-вторых, держите в уме, что самое трудное в таких случаях не поиск тенденций в игре суперзвезды и не формулирование советов по созданию трудных условий, а реализация на практике. Мы не открываем Норвегию – просто резюмируем то, что в АПЛ почти всем хорошо известно уже сейчас.

В идеале текст лишь даст понимание, какие конкретно аспекты в игре «Сити» делают Эрлинга таким опасным, и поможет внимательнее присмотреться к тому, что соперники по АПЛ предпринимают (пока без успеха) для его сдерживания.

В общем, несколько вполне конкретных, пускай все равно трудных для исполнения, советов противодействия Холанду. План составлен не под конкретную команду (это общие тенденции, на которые всем полезно обратить внимание), но коротко шансы «Ливерпуля» по этим пунктам тоже оценим. Поехали!

Шаг 1. Подготовка к угловым «Ман Сити»

Холанд показывает уникальную для себя результативность, используя преимущества системы «Сити». Для «Ман Сити» как команды текущая результативность не уникальна (конечно, не всегда забивают столько, но удачные отрезки с таким количеством голов были и раньше) – просто теперь атака заточена на Холанда.

Об этом говорят лишь шепотом на фоне обсуждения индивидуальной формы Эрлинга, но с точки зрения сдерживания Холанда такие моменты очень важны. Лишить его этих совсем уж бонусных возможностей – первый шаг.

Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер подчеркивал идеальность условий для нападающего: «Если бы за «Сити» вместо Холанда играл Харри Кейн, он забивал бы столько же. Эта команда – мечта для любого топ-форварда. Топовый бомбардир в «Сити» обязан забивать 40 голов. Если Эрлинг избежит травм, сможет забить даже больше».

Вот оценка Пепа: «Конечно, уровень партнеров помогает Холанду забивать голы. Но есть вещи, которым его научил явно не я. Как он атакует штрафную площадь, как двигается, находясь рядом с центральными защитниками, – у него невероятные инстинкты, позволяющий читать, куда придет мяч в штрафной. Это у него не от меня, а от мамы с папой. Он родился с этим талантом, что сильно помогает забивать».

Резюмировать можно при помощи xG – Холанд за счет естественных качеств всегда будет получать много по-настоящему острых моментов, но в «Сити» определенно есть бонус, который дает система:

После перехода в более сильную и менее результативную лигу совокупная острота моментов у Холанда выросла на 41% (относительно среднего показателя за все время в «Боруссии») – и это при том, что «Дортмунд» тоже был заточен на его качества, просто не был такой машиной, как «Сити». Высокий показатель в любой команде подчеркивает те естественные качества, о которых говорит Гвардиола. Но еще более высокий показатель в «Сити» – это следствие именно адаптаций и шикарно выстроенной системы. Тут речь именно о моментах, а не о скилле реализации, который делает Холанда еще более опасным. То есть это именно надбавка за счет мощи и тактики команды, а не индивидуальные качества.

Проще говоря, некоторые голы Холанда можно считать бонусными за счет «Сити». Лучший пример – это стандарты. Тут все прямо четко – в других командах и близко не показывал ничего уникального в этой стадии, а в «Сити» регулярно собирает бонусные баллы. Особенно показательно, так как это стадия, где правят заготовки, а не импровизация и индивидуальные решения.

За стартовый отрезок в новом клубе норвежец после стандартов уже забил больше, чем за всю карьеру в «Дортмунде»:

При этом стандарты «Сити» не стали опаснее (идут даже чуть ниже прошлогоднего ритма). Просто голы перераспределились в пользу Холанда. По голам со штрафных и угловых манчестерский клуб доминировал и в прошлом сезоне:

В этой стадии Холанд – просто инструмент, собирающий баллы результативности, которые могли распределиться иначе. Он опасен из-за габаритов (дает плюс одного большого игрока в штрафной), но первична тут подготовка к самим стандартам. Следовательно, при правильной контрподготовке можно минимизировать угрозу от Холанда.

Все 6 голов Холанда после стандартов – это угловые. Лишь один забит после прямой подачи без скидок или розыгрышей – в дерби против «МЮ». «Вообще не понимаю, почему по нему в начальной стадии играл Кристиан Эриксен, а остальные игроки просто наблюдали за тем, как он разгонялся», – возмущался комментировавший встречу Гари Невилл. В этом голе было хорошее исполнение подачи и удара, но первичны все-таки ошибки соперников.

Тенденция – в остальных голах Эрлинга. 5 он забил не после прямой подачи, а через скидки, розыгрыши, второй темп. При прямой подаче Холанда всегда опекают – часто персонально. Но после розыгрыша или скидки опекун на какое-то время отвлекается – смотрит на мяч, оценивает ситуацию, хотя бы на секунду теряет Холанда. Резкость Эрлинга помогает ему в это мгновение отрываться.

Когда подача идет не сразу, дуэль Холанда с опекуном сильнее напоминает обычную ситуацию при подаче в штрафной, а в них он мастерски отлепляется от защитников. Вот несколько примеров того, как на фоне розыгрышей «Сити» изначальный опекун засматривался на мяч и давал Холанду оторваться:

Очевидный совет: играть с Холандом без оглядки на мяч даже после розыгрыша. Это нетипичная стратегия – против большинства соперников этого не требуется (можно оглядываться на игрока, не терять его, но и положение мяча оценивать). С Холандом так не получается – он слишком быстро отрывается.

При описанном способе сдерживания норвежец сможет манипулировать позицией опекуна – «Сити» может построить из этого новые розыгрыши. Это точно не вариант нейтрализации стандартов в принципе. Поэтому вот второй очевидный совет, пускай его труднее воплотить – допускать меньше стандартов.

Лучше всех в этом плане «Сити» сдерживал «Ливерпуль» в Суперкубке – один допущенный удар (вообще неопасный – Натан Аке с трудом дотянулся до мяча и пробил сильно мимо). Против Холанда внимательно действовал Жоэль Матип (не сыграет сегодня – вместо него будет Ибраима Конате), но еще важнее было количество попыток. Команда Клоппа дала сопернику всего 4 угловых и ни одного штрафного под подачу.

Шаг 2. Сдерживание Кевина де Брюйне как главного союзника

Де Брюйне на Холанда – прямо сейчас главная связка АПЛ. Так рождается наибольшее количество голов:

Еще один гол эта пара организовала в ЛЧ. Это лишь прямые взаимодействия – именно гол+пас. Есть еще косвенная угроза от их взаимодействия и огромное количество острых моментов, которое не завершается голами. КДБ лучше всех в «Сити» кормит Холанда.

Они хорошо друг друга понимают, но моменты рождаются не из тонких комбинаций, которые построены на импровизации, а из четких паттернов (постоянно повторяющихся ситуаций). Следовательно, их тоже можно частично нейтрализовать.

Кевин – мастер перерождений под нужды команды. В разные сезоны поиграл правого центрального полузащитника (зона активности – правый полуфланг), левого центрального (левый полуфланг), скрытого правого полузащитника, десятку, ложную девятку. Везде он поражал вариативностью вскрытия чужих оборон, но на каждом этапе у него был любимый фирменный прием. Уникальность Кевина в том, что даже любимый прием он может менять в зависимости от сезона и партнеров.

«В прошлом сезоне Кевин много забивал. Сейчас у нас есть Холанд, поэтому он больше заточен на голевые, а не на голы», – пояснял Гвардиола. Де Брюйне снова адаптировался. Его взаимодействия с Эрлингом можно поделить на три типа.

Первый – навесы, которые КДБ вырезает из глубины, когда ему дают свободу в этой не самой опасной для других игроков зоне. Невилл однажды сказал, что мастерством подач из глубины Кевин владеет на уровне Дэвида Бекхэма. Холанд открывается на дальней штанге, а КДБ идеально по траектории доставляет ему мяч.

Пример из дерби. КДБ пользуется свободой и временем на подготовку подачи

Вырезает подачу на Эрлинга:

Второй – рывки-забегания во фланг под прострел вдоль ворот, на который Холанд реагирует оперативнее защитника. Такое по типажу подключение в классическом варианте делают крайние защитники. От КДБ этого меньше ждут, следовательно, порой не успевают реагировать. Получая свободу, он отлично оценивает скорость реакции и движения Холанда – первым касанием отправляет мяч в самую удобную точку.

Матч против «Севильи» – 2-в-1 после перевода на правый фланг, Фоден отдает на забегающего КДБ:

В момент паса Кевин свободен – вырезает на Холанда, который без сопротивления замыкает (так как уже оторвался):

Эпизоды такого плана «Сити» готовит в каждом матче – их количество можно ограничить. От соперника требуется четкое понимание, как опекать или передавать КДБ. А вот третий тип создания моментов – передачи вразрез на пространстве. К этому подготовиться труднее всего. Они возникают в контратаках. Весь матч не допускать контратак трудно – особенно если «Сити» забивает первым и вынуждает раскрываться. Но упомянуть стоит, так как это тоже частый тип взаимодействия, основанный на сильных сторонах звезд «Сити».

Если такие моменты возникают, дальше дело техники – соперник оставляет пространство, КДБ отдает в него на реактивного Эрлинга:

Клопп ненавидит персональную опеку, следовательно, от «Ливерпуля» логично ждать передачу бельгийца между игроками в этой зоне. При 4-3-3 эту работу на себя взяли бы левый защитник, опорник и левый центральный полузащитник. В 4-4-2 (4-2-3-1) другое распределение функций: вероятно, обороняться против таких рывков будут левый защитник, один из пары опорников и левый вингер.

В этом процесс важна сыгранность, поэтому за «Ливерпуль» при новой схеме боязно. Еще больше опасений из-за формы Энди Робертсона, который только вернулся после травмы. Задача и исполнители понятные, но нужные механизмы у команды Клоппа либо барахлят (в 4-3-3), либо еще не отлажены (в 4-4-2).

Шаг 3. Четкий выбор – автобус или борьба за инициативу

Выше мы обсудили варианты нейтрализации источников «бонусных» моментов для Холанда. Эти шансы напрямую связаны с уникальностью системы «Сити», но нужно также лишить Холанда его личных козырей – как минимум создать ему дискомфорт.

Холанд особенно безжалостен, когда видит неопределенность. Вернее, конкретно ему все равно, что в голове у соперников – просто неопределенность рождает удобные ему моменты.

Допустим, оппоненты разыгрывают коротко и стараются удерживать мяч, но не обладают структурой владения, которая позволит играть в такой футбол против «Сити». Отсюда приходят переходные эпизоды и шансы для Холанда открываться на скорости.

Пример – матч против «Вулвз». До удаления они владели мячом 44% и пасовали с точностью 83% – шикарные показатели для андердога против «Сити». Но почти каждая ошибка в первой стадии рождала для Эрлинга перспективные ситуации. 44% совсем недостаточно, чтобы использовать владение как инструмент обороны (время обороны не сокращается принципиальным образом), но в эпизодах, где надо обороняться, «Сити» и Холанд могут играть на пространстве.

Второй сценарий неопределенности – это команда, которая готова отдать мяч, играть почти без прессинга, но не садится глубоко и оставляет пространство при позиционной обороне. Против таких оппонентов Холанд обязательно дождется момента, когда партнер будет без давления – и закинет на него. В таком сценарии Холанду даже не нужно очень высокое расположение защитников – достаточно того, что они не в штрафной – и есть шанс разогнаться.

Примеры этой ошибки были в матче против «Севильи». Мануэлю Аканджи (который особенно хорош с Эрлингом из-за совместной игры в «Боруссии») дают свободно продвигаться с мячом, а линия защиты располагается так, что Холанду есть куда открываться:

Холанд почти всегда распознает такие ситуации – и делает нужное открывание:

Конечно, не каждый раз партнеры делают обостряющий пас и не каждый раз исполняют. Но даже при успехе в одном из 3-5 открываний Эрлинг получает много шансов.

Чтобы не допускать таких ситуаций, нужно либо идти в полноценный прессинг (тогда центральный защитник не подготовит пас), либо опускать линию защиты (и всю команду), тогда будет автобус (и другие потенциальные проблемы), но не будет пространства у Холанда.

Дальше у нас идет развилка. Надо определиться – прессинг+владение (для топ-клубов) или четкий автобус (для андердогов). Промежуточный вариант – почти приговор. В крайнем случае можно это сочетать в рамках одного матча, но в каждом эпизоде должно быть понятно, что делает команда. Промежуточное поведение наказуемо. Разбем оба сценария.

Шаг 4.1. Сценарий автобуса – давать Холанду опускаться, но иметь численное преимущество при навесах

Джейми Каррагер давал ценные советы в колонке для The Telegraph. Они особенно актуальны для этого сценария:

«Можно использовать манеру, которую я применял против Дидье Дрогба. В наших матчах ивуариец буквально мечтал об эпизодах, где он получает мяч под плотной опекой защитника, который висит на нем, что позволяло ему использовать мощь, технику при обработке и скорость на развороте. Он ускользал от защитника.

Он хотел чувствовать дыхание опекуна у себя за спиной. Если играть с ним плотно, он заранее знал, что сделает, когда получит мяч в ноги. Наша идея заключалась в том, чтобы держаться от него настолько далеко, насколько возможно (продолжая его при этом контролировать). Мы давали ему возможность подумать в момент, когда он получает мяч.

С Холандом защитнику тоже нужны эти 2-3 метра при развороте. Они дают чуть больше времени и фору, а Холанда вынуждают либо идти в обводку, либо отдавать простой пас назад».

Каррагер также добавляет, что эта стратегия уместна около штрафной (когда Холанд решает – опускаться или открываться за спину), а внутри штрафной нужна плотная игра. Еще одно важное замечание: игроки уровня Дрогба и Холанда способны наказывать даже в некомфортных условиях – Карра понимал, что в целом описанная стратегия помогает ему против Дидье, но иногда с индивидуальным мастерством ничего не сделать.

Воплощать описанный план удобнее всего с переходом на пятерку защитников (тройку центральных). Это поможет в двух направлениях. Во-первых, при пятерке расстояния между защитниками меньше, чем в четверке (труднее открываться между ними). Во-вторых, это дает дополнительного защитника в штрафной при навесах на Эрлинга, которые неизбежно последуют, если у «Сити» не будет получаться вскрыть соперника.

Некоторых из пунктов стратегии весьма успешно придерживался «Борнмут» во втором туре. Они не дали Холанду забить, но проиграли 0:4 (что возвращает нас к вступлению про то, что просто сдержать Холанда мало), но с узкой задачей они справились неплохо.

Низкая оборона в схеме 5-4-1:

При подачах садились всей командой в штрафную – иногда прямо в 10 игроков:

Но Холанд сделал голевую – показательно, что именно в эпизоде, где Лерма играл против инструкции Каррагера. Висел на Холанде, которому оставалось лишь проткнуть мяч вперед – защита уже распалась:

Возможно, эта часть инструкции не была достаточно четкой. Но многие детали игры против Холанда успешно работали – опять же с оговоркой, что это лишь часть дела. Если команда решила играть в автобус, то элементы плана по противодействию Эрлингу можно подсмотреть из этой встречи – и усовершенствовать (например, при помощи совета Карры).

Может ли «Ливерпуль» эпизодически использовать этот прием? Не в духе команды Клоппа, но, если вдруг решатся и стартуют в 4-3-3, то интересным может быть опыт «Ростова». Команда Валерия Карпина при прессинге играет в стиле «Ливерпуля», а при позиционной обороне часто садится в 5-4-1 – через опускание в защиту Данилы Глебова. Такое перестроение в некоторых эпизодах было бы уместно под Холанда, если б «Ливерпуль» и конкретно Фабиньо были в порядке и в традиционной схеме.

Из 4-4-2 сложнее перестраиваться. Скорее всего в эпизодах позиционной обороны «Ливерпуль» будет выдерживать эту формацию – просто располагаться ближе к воротам.

Шаг 4.2. Сценарий борьбы за инициативу – прессинг, отрезки владения и скоростные дуэли с защитниками

Реализовать сценарий с обороной за счет игры первым номером (через прессинг и владение) против «Сити» очень трудно. Он подходит очень ограниченному кругу команд – и даже они вряд ли опустят команду Гвардиолы до совсем низких показателей, если и выиграют по владению с легким перевесом.

При такой стратегии ставка на сокращение количества эпизодов, в которых нужно сдерживать Холанда. Если команда может без опасных потерь удерживать мяч под прессингом «Сити», то объем угроз сокращается (нет контратак). Если команда способна мощно прессинговать, то передачи на Холанда будут небрежными (если вообще будут доходить).

С Холандом в более слабой команде этот подход был вполне уместным. Главное опасение тут – игра Эрлинга против высокой линии. Да, таких эпизодов будет немного, если описанные выше механизмы работают, но норвежцу много и не нужно. В этих эпизодах нужен скоростной защитник, а их с Холандом дуэли будут ключевым аспектом противостояния – нужен сильный индивидуальный перфоманс этого защитника.

Как правило, забеги будут не чистыми, а с легкой форой у защитника за счет выбора позиции. При таком раскладе в отдельных эпизодах у Холанда вполне можно выигрывать – просто тяжело делать это на протяжении всего матча.

***

Сегодня Холанд сыграет против «Ливерпуля», которому не забил в Суперкубке. На данный момент это единственный матч Эрлинга за «Сити», в котором он не сделал ни одного результативного действия. Важный момент и дополнительная мотивация для лучшего бомбардира АПЛ, но даже в той встрече его не сдержали в полной мере – у Эрлинга было два явных шанса, включая удар в каркас (отрывался от защитников внутри штрафной).

Полностью сдержать Холанда пока не получилось ни у кого. Примерный (адски трудный для реализации) план выглядит так:

• перекрыть самые частые источники моментов – угловые с розыгрышами под него и взаимодействия с КДБ;

• не допускать стилистической неопределенности – либо цельно давить, либо всей командой опускаться в оборону;

• выбрав удобный для себя сценарий, реализовать его без ошибок и с мощными индивидуальными перфомансами;

• верить, что сегодня не день Холанда, и надеяться, что он не найдет неочевидный способ тебя наказать, когда ты закроешь очевидные (он может!).

Для «Ливерпуля» основные направления – закрытие бонусных источников моментов (допускать меньше стандартов и внимательно передавать КДБ) и игра в смелом стиле (Конате и Ван Дейк достаточно быстрые, но нужны сильные индивидуальные перфомансы в конкретный день). Думаю, Клопп намного более детально изучил все описанные моменты – в теории эффективный план против Холанда существует, но реализовать его при текущей форме норвежца и «Ливерпуля» слишком трудно.

Фото: East News/AP Photo/Jose Breton, Darren Staples/Associated Press; Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Alex Livesey, Michael Regan; REUTERS/Phil Noble