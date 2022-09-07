После поражения в первом туре Лиги чемпионов от загребского «Динамо» руководство «Челси» отправило в отставку Томаса Тухеля. Немец провел ровно 100 матчей у руля лондонцев, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В прошлом сезоне АПЛ «Челси» стал 3-м, на 19 очков отстав от «Ман Сити».

В этом сезоне дела у «Челси» идут не лучшим образом – за шесть туров в АПЛ команда набрала всего 10 очков и с поражения стартовала в Лиге чемпионов.

Официальное заявление «Челси» гласит: «Новое руководство уже 100 дней у руля клуба и продолжает усердную работу над тем, чтобы и дальше развивать его, поэтому новые владельцы верят, что сейчас правильное время, чтобы сделать этот переход».

Давид Орнштейн подтверждает – Боэли был готов расстаться с Тухелем вне зависимости от результата в Загребе.

Увольнение стало неожиданностью?

Несмотря на определенные проблемы (о них – ниже) увольнение Тухеля стало шоком как для болельщиков «Челси», так и для всего футбольного мира.

Результаты команды на старте сезона едва ли можно назвать выдающимися – в последний раз «Челси» проигрывал два из пяти стартовых матчей в сезоне-2015/16 (10-е место по итогам чемпионата), – но о поддержке тренера говорили летние действия руководства.

В июне клуб расстался с Мариной Грановской, после чего Боэли попытался быстро найти специалиста на эту должность – в частности, сделали предложение Майклу Эдвардсу, бывшему спортивному директору «Ливерпуля». Когда тот отказался, Боэли решил сам исполнять обязанности спортивного директора и вести переговоры в летнее трансферное окно.

При этом Боэли еще в мае заявлял, что будет опираться на мнение Тухеля при покупке и продаже игроков. Летнее трансферное окно стало тому подтверждением – по информации The Athletic, Тодд отказался от идеи покупать Роналду, потому что немец был против.

Тухель получил куда больше власти, чем любой тренер в эру Абрамовича . Он принимал решения, которые не мог себе позволить никто до него. «Челси» отказался от стратегической цели Грановской – Жюля Кунде (вернулись за ним позднее, но это уже другая история). Клуб подписал Обамеянга, а сам Пьер-Эмерик в приветственном видео говорил: «Я невероятно счастлив снова играть под его руководством». Габонец еще не догадывался, что с Тухелем он воссоединился ровно на одну тренировочную сессию и 60 минут в матче против загребского «Динамо».

Примеров поддержки Тухеля еще предостаточно: продажа Вернера из-за конфликта с тренером, попытка расстаться с Зиешем и Пулишичем, покупка Фофана. Но самым ярким фактом доверия Томасу была информация о продлении контракта с «Челси» – ученик Ди Марцио, Натан Гиссинг, сообщил, что Боэли готовит новое соглашение для немца, которое сохранит за ним пост главного тренера до июня 2026 года (предыдущий контракт был до лета 2024). Сам Тухель позднее подтвердил это на одной из своих пресс-конференций (сам пост уже удален с официального сайта, но скриншот с подтверждением остался).

Все эти действия кричали об одном – новое руководство готово к долгострою вместе с Тухелем. А сегодня Томаса уволили. Примечательно, что в свежем материале The Times сообщает, что руководство клуба не предлагало Тухелю нового соглашения. Боэли был удивлен тому, что Томас подтвердил факт переговоров.

Что пошло не так?

Мэтт Лоу из The Telegraph поделился рядом инсайдов. Изначальным планом Тодда Боэли и Бехдада Эгбали (один из членов консорциума, купившего клуб, активно помогает Боэли) действительно была долгосрочная работа с Тухелем. Однако первые 100 дней правления в «Челси» вызвали у руководства сомнения по поводу немца. Тухель оказался очень закрытым человеком , в то время как Боэли намерен сделать открытость и коммуникации ключевым принципом проекта.

У Тухеля был общий чат в WhatsApp с новым руководством. Лоу утверждает, что в этой переписке участвовали в основном Боэли и Эгбали, а вот Тухель появлялся там редко. Все решения Томас обсуждал внутри тренерского штаба и с некоторыми из игроков, а к владельцам возвращался с готовым вердиктом. Это не устраивало Боэли – Тодд хотел быть вовлеченным во все ключевые процессы в клубе.

История с Криштиану Роналду тоже повлияла на ситуацию. Боэли разочаровал резкий отказ Тухеля от предложения подписать португальца с таким коммерческим потенциалом: Томас не стал объяснять Тодду, почему ему не нужен Роналду. Это еще больше озадачило Боэли.

The Guardian добавляет – Тухель изолировался после увольнений Грановской и Чеха, с которыми успел хорошо сработаться за первый год пребывания в «Челси». Владельцы рассчитывали на то, что тренер станет связующим звеном между игроками и руководством. Боэли считал, что через Тухеля стороны смогут задавать друг другу вопросы, ставить общие цели и решать любые задачи. Но коммуникация получилась односторонней.

А какие у Тухеля отношения были с игроками?

Получив новые полномочия, Тухель обрел больше головной боли, чем удовлетворения. По информации Саймона Джонсона из The Athletic, Томас был недоволен тем, что административные дела отвлекают его от тренерской работы. Он негодовал по поводу увольнения Петра Чеха – по мнению немца, часть свалившейся на него работы мог бы выполнять бывший технический советник клуба.

В американском турне Томас окончательно вскипел и впервые прошелся по своим игрокам. Особенно эмоционален Томас был после поражения «Арсеналу» (0:4): «Послушайте, это те же самые игроки, так почему что-то должно измениться? Мы будем надеяться на развитие, но на данный момент у нас те же проблемы, потому что у нас те же игроки».

Многие футболисты уже тогда напряглись и почувствовали нервозность. Еще зимой появлялись проблемы с игроками атаки – они не понимали установок, которые давал им тренер. Зиеш, Пулишич и Вернер еще в январе думали об уходе из клуба. Летом уехал только Тимо.

Мэтт Лоу рассказал, что с течением времени схожие чувства появились и у других игроков. Многие были недовольны тем, что их неожиданно выпускают в старте и так же неожиданно отправляют обратно в запас. Некоторые уверены, что могли бы приносить больше пользы на других позициях . Вместо этого они получали минуты в некомфортных для себя ролях и из-за этого порой совершали результативные ошибки.

Яркий пример – Хаким Зиеш. Марокканец до последнего дня трансферного окна пытался вернуться в амстердамский «Аякс», но сделка так и не состоялась. Тухель в этой ситуации Хакиму явно не помог, вдруг выпустив его в стартовом составе на матч с «Саутгемптоном», хотя игрок в тот момент активно занимался своим трансфером. Зиеш провел не худший матч, но в следующей игре был оставлен на скамейке. Кажется вполне естественным тот факт, что в матче против «Динамо» у Хакима не было большего желания помочь своему тренеру достичь нужного результата.

В последних матчах весь «Челси» выглядел незаинтересованным в результате. Первые 10-15 минут команда выполняла установки тренера, а потом бросала играть. Тухель удивлялся этому после каждого проигранного матча, подчеркивал, что команде не хватает стержня. Вчерашнее поражение загребскому «Динамо» не стало исключением:

« На данный момент у нас почти нет игроков, которые находятся в хорошей форме. Очевидно, что мы недорабатываем индивидуально . Я не знаю, почему мы так играем, из чего вообще вытекает такая отвратительная игра. Это недостаток голода, недостаток интенсивности, недостаток решимости выигрывать единоборства на поле. У нас не горят глаза, мы будто не осознаем, на каком уровне мы выступаем. С такой игрой нельзя рассчитывать на победу в матчах, ни в Премьер-лиге, ни в Лиге чемпионов. Мы не там, где хотим быть».

Когда команда играет настолько потеряно, когда все чаще возникают слухи о проблемной раздевалке, веры в то, что тренер будет долго работать, практически нет. Но неожиданность в этом решении все равно присутствует – казалось, что Тухелю дадут время на исправление ситуации.

Насколько плох был «Челси»?

Сезон после победы в Лиге чемпионов получился неоднозначным, но на каждом этапе у пробуксовок были логичные обоснования.

Сначала неудачная интеграция Ромелу Лукаку. Не отменяет ошибочности трансфера, но попытки внедрить его отняли время. При этом без бельгийца «Челси» правда играл здорово – осенью был отрезок, который вообще можно считать лучшим при Тухеле.

В начале весны по команде сильно били управленческий хаос и неопределенность, образовавшиеся на фоне санкций и готовящейся продажи клуба. В самом конце кампании сказывалась нехватка мотивации после вылета из ЛЧ при практически полной гарантии места в топ-4.

Результат был вполне годным, если учесть все эти обстоятельства: третье место (выше только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»), а в ЛЧ вылет от будущего победителя «Реала» (в матче, где почти удался подвиг). С другой стороны, на своем уровне «Челси» играл лишь пару месяцев, а остальное время – мучился, адаптировался и выжимал результат. То есть тревожные знаки при желании можно было усмотреть уже тогда.

Летом лондонцы потратили около 250 млн фунтов – больше всех в АПЛ. Но на поле ситуация лишь усугубилась (контекст и обстоятельства обсудим ниже, хотя полного оправдания они не дают).

После 6 туров «Челси» набрал 10 очков и идет 6-м. Не очень хороший результат. Но настоящая боль в качестве игры (особенно в атаке). В таблице собраны ключевые атакующие метрики – острота созданных моментов и проникновения в острые зоны. Тут все весьма грустно: в атаке команда Тухеля показывала уровень середняка.

Метрики дружно рисуют простую (и весьма точную) картину: «Челси» много владеет мячом, но плохо понимает, что с ним делать. Если бы соперники хладнокровнее использовали свои шансы, то результаты «Челси» могли быть еще более плачевными.

Это вполне сходится с субъективными впечатлениями от игры команды. По-настоящему качественно «Челси» отыграл только в одной встрече – против «Тоттенхэма» Антонио Конте. Там Тухель был в большом порядке – исполнил любимый трюк с гибридной ролью Рубена Лофтуса-Чика, нейтрализовал Сона персоналкой от Риса Джеймса и заслуживал победы (подробнее в отдельном тексте).

Вот только это разборки топ-6 – в таких матчах проверяется не стандартный игровой рисунок, а план под конкретную встречу (Тухель в этом силен). Намного более симптоматическими были повторяющиеся проблемы с соперниками из середины и низов таблицы.

«Челси» выиграл только у «Эвертона» и «Лестера». В первом случае скромно – одним голом с пенальти. Во втором – играя в меньшинстве. Крутой (местами героический) перфоманс, но из-за удаления «Челси» получил нетипичный сценарий, в котором соперник готов был забрать себе мяч. Классно адаптировались и наказали, но стилистически матч слишком отличался от нормы. Во всех других случаях прослеживались явные проблемы в атаке.

Тактика Тухеля была одной из проблем?

Пожалуй, была. Можно выделить три основных источника тактических трудностей:

1. Новые схемы Тухеля. Раньше у Томаса была четкая основная формация – 3-4-3 (3-4-2-1). Он позволял себя эпизодические эксперименты и даже рассуждал о долгосрочном перестроении на 4-3-3, но никогда ранее его поиски не были настолько хаотичными.

Экспериментировать с четверкой немец начал еще в предсезонке, а за первый месяц АПЛ попробовал четыре схемы – 3-4-3, 3-5-2, 4-2-2-2 и гибридные варианты (как из матча с «Тоттенхэмом»). И это только стартовые планы – без перестроений по ходу матча. Тухель – тонкий тактик, но грань между полезными ходами и хаотичными поисками размылась.

2. Количество новичков. Сразу четверо – Рахим Стерлинг, Конор Галлахер (вернулся из аренды, но новичок для этой системы), Марк Кукурелья, Калиду Кулибали – вынуждены были сразу интегрироваться в состав. Последние двое – без предсезонки. Это значимая часть командных связей. И все это происходило на фоне перебора схем, который тоже бил по привычным связям.

3. Травмы. Из-за частых травм Нголо Канте и Матео Ковачича Тухель оставался почти без вариантов в центр поле – это сильно бьет по темпу владения и продвижения мяча. В роли центрального защитника при тройке играл Рис Джеймс (не только под Сона, но и вынужденно) – это лишало «Челси» важного атакующего оружия.

Также очень вероятно, что травмы были одним из факторов, которые толкали тренера к экспериментам со схемами.

3,5. И одной строкой, так как проблема не совсем тактическая – форма Эдуара Менди. Правда ужас, из-за которого остальные беды подсвечивались еще ярче.

Все проблемы взаимосвязаны: травмы ограничивали возможности Тухеля в тактических экспериментах, а новичкам труднее адаптироваться, чем в ситуации, когда они приходят в схему, которую знает большая часть команды.

Вот простой, но очень показательный момент из матча против «Саутгемптона». Первая стадия (беды начинались уже тут), есть очевидный вариант развития атаки (на него даже указывает Жоржиньо) – пас Кулибали на Кукурелью.

Вот только Кукурелья не знает возможностей Кулибали и требует мяч в ноги. Кулибали отдаст на ход – и Кукурелья не будет готов:

Есть и более широкая проблема – этот вариант был единственным для продолжения с продвижением. Жоржиньо персонально перекрывали, Маунт не дал открывания. То есть и система барахлит (число вариантов), и связи между игроками (исполнение простого для игроков такого уровня варианта).

Тухель скорее усугублял трудную ситуацию, постоянно путая игроков новыми схемами. Задним умом (это всегда проще) оптимальной кажется стратегия верности привычной схеме 3-4-3 и внедрение в нее новичков. Скорее всего это дало бы лучшие результаты на старте – и обезопасило бы Томас от такой безумной развязки.

А может просто не хватало нападающего – Обамеянга ведь слишком поздно взяли?

Популярная версия, но нет. Данные показывают, что проблемы были не в завершении, а в построении атак . Есть простой способ это передать. Атаки из 10 и более передач – по количеству таких «Челси» на 4-м месте (91), но по количеству доведенных до удара или действия в штрафной – на 10-м (12). То есть «Челси» не испытывает проблемы в штрафной или с реализацией – «Челси» испытывает проблемы с продвижением до штрафной.

К игрокам атакующей тройки есть вопросы. Категорически стабильный в прошлом Мэйсон Маунт начал с 0+0, Кай Хавертц не показывал весь потенциал, часто стартуя в неудобной зоне около левого фланга. Стерлинг – самое близкое, что было в команде к роли форварда. К нему вопросов меньше, но использование Рахима тут лишало возможности задействовать его в любимых фланговых ролях.

Странные решения Тухеля накладывались на индивидуальную форму, но это не идет в сравнение с проблемами, которые прослеживались у «Челси» в других стадиях – создание моментов и проникновение в острые зоны.

Безусловно, правильного типа атакующий игрок мог лучше замаскировать эти проблемы – как и работа Тухеля с этими игроками (после определенного времени). Но именно трансфер чистого завершителя (Обамеянга) не решение этих проблем. Он поможет и сделает команду более гибкой. Но его качества не дают решения основным проблемам «Челси» – они просто-напросто в другой стадии.

Надо ли было дать Тухелю время на решение тактических проблем?

Важно: кроме тактических проблем, были проблемы в раздевалке. На пару абзацев абстрагируемся от них и поговорим только про тактику.

В этом отношении было два повода проявить больше доверия. Во-первых, странной выглядит последовательность – сначала увеличивать вовлеченность Тухеля в трансферные дела, покупать игроков под его планы (и отказываться от некоторых – здравствуй, Ромелу), а потом уволить его в начале сентября. Решение избавиться от Томаса летом под «своего тренера» было бы суровым и спорным, но имело бы определенную логику и последовательность. Сейчас ее трудно проследить – больше похоже на панику.

Во-вторых, заслуги Томаса должны были дать ему больший запас доверия. Победа в ЛЧ из труднейшего и неочевидного положения + качественная работа во второй крайне турбулентный из-за внешних факторов год. Это не просто взгляд в прошлое, но и олицетворение талантов немца разрешать кризисы. Уж в нехватке тактической фантазии его точно нельзя обвинить – всегда находил хорошие решения.

Но это взгляд чисто с точки зрения игровых перспектив – принципы Тухеля учитывались при подборе новичков, а неразрешимых для него тактических проблем не было . Есть еще фактор атмосферы команды, о котором вы читали выше. Можно ли было принять сторону Тухеля, поддержать его перед игроками и пережить кризис? Кажется, да, но тут уже вопросов больше, чем по части тактики.

Кто станет следующим тренером «Челси»?

По информации The Athletic, у Боэли есть четыре кандидата на роль нового главного тренера. Фавориты в гонке – Грэм Поттер и Маурисио Почеттино . Боэли готов заплатить 10 миллионов фунтов за расторжение контракта Поттера с «Брайтоном», а сам Грэм хотел бы тренировать команду, выступающую в Лиге чемпионов.

Адам Ньюсон из Football London сообщил, что Поттер уже на пути в Лондон – сегодня вечером запланированы переговоры с Тоддом Боэли. Низаар Кинселла (Evening Standart) добавляет – назначение Поттера может произойти уже сегодня.

Поттер подходит?

У Поттера есть два больших плюса – совместимость его стиля с топ-клубами и тактическая гибкость .

В прошлом сезоне «Брайтон» Поттера финишировал в топ-5 по всем прессинг-метрикам (по некоторым вообще в топ-3), на 4-м месте по владению, на 8-м по точности передач, на 6-м по ударам, там же по допущенным ударам. Проще говоря, в стилистическом плане команда максимально смелая (насколько это вообще возможно в АПЛ, где есть топ-6). При этом результат тоже качественный: 9-е место для «Брайтона» – мощь.

Есть и достижения на локальном уровне, и нужный стиль. Это лучше ситуации, когда приглашают тренера из маленького клуба только на фоне результатов. Тогда труднее предсказать, как он проявит себя в вещах, которые никогда раньше не строил.

В рамках узнаваемого стиля Поттер использует кучу разных схем. Главный созидатель Леандро Троссард, стартующий в роли левого латераля, а потом оказывающийся в опорной – обычное дело. Роль Марка Кукурельи тоже всегда варьировалась – иногда закрывал всю бровку, иногда стартовал левым центральным защитником в тройке. Количество использованных формаций зашкаливало: при самом вольном подсчете можно насчитать 13 (столько зафиксировала Opta в прошлом сезоне), но все-таки многие из них весьма похожи и могут трактоваться как одна – более-менее постоянных было четыре, что тоже очень много.

Минус один и очевидный – никогда не тренировал большой клуб . Из этого вытекает шаблонный для любого такого тренера букет сомнений: справится ли со звездной раздевалкой, давлением медиа, сработает ли с активно участвующим в процессе Боэли? При этом Грэм точно заслужил попытку. «Челси» не первая команда, которая им активно интересуется. Его при своих поисках точно рассматривали «Тоттенхэм» и «МЮ».

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Clive Mason, Catherine Ivill, Ryan Pierse; eastnews.ru/AP Photo/Ian Walton; AFP/Glyn KIRK