Чтобы Конте остался, «Тоттенхэм» дал ему 150 млн на трансферы. Из 6 новичков (включая Ришарлисона за 50 млн) ни у одного нет твердого места в основе

+ Перишич, Биссума, Лангле, Спенс, Форстер.

На финише прошлого сезона «Тоттенхэм» запрыгнул в лигочемпионскую четверку, а летом сохранил Антонио Конте и уже провел очень масштабную трансферную кампанию. Разбираемся, что придумали в Северном Лондоне.

Чтобы удержать Конте, «Тоттенхэм» уже взял 6 новых игроков и тренера по стандартам

Обычное трансферное окно «Тоттенхэма»: фаны ждут усиления, инсайдеры и журналисты подогревают интерес словами, что возможности у клуба есть и все будет, но потом что-то обязательно идет не так. Факторов много: нельзя перегружать состав, ломать структуру зарплатной ведомости, а покупаемые игроки (за редким исключением) не должны быть возрастными. Ну, и, конечно, Леви-тайм – провернуть успешную сделку часто выгоднее в последние минуты перед дедлайном.

Трансферное окно «Тоттенхэм»-2022: выделили 150 млн фунтов, подписали 33-летнего Перишича, 34-летнего Форстера, потратили 25 млн на опорника Ива Биссума и 50 млн на форварда Ришарлисона – и при этому никому из них не гарантировано место в старте. Пять новичков появились в клубе к началу июля, до первого предсезонного сбора. Во вторник объявили о подписании 6-го – правого защитника Джеда Спенса из «Мидлсбро» за 12,5 млн.

«Тоттенхэм» при Леви всегда аккуратно тратил и умело балансировал доходы с расходами, но с лета-2019 начал много тратить на трансферы – и неудачи (самые яркие – Ндомбеле и Ло Чельсо) стали заметнее. При этом общая концепция сохранялась.

Ситуация изменилась с появлением Антонио Конте. Его приход глобально поменял картину: команда резко прибавила в качестве игры и в итоге заскочила в Лигу чемпионов, по пути перепрыгнув «Арсенал». И это без предсезонки и трансферов.

В клубе были в восторге от Антонио. С ним увидели шанс наконец побороться за трофеи, которых так не хватает в эпоху Дэниэла Леви.

Леви стал председателем правления «Тоттенхэма» в 2001 году. За это время клуб постепенно улучшил свое положение, ворвался в топ-6, укрепил финансовую стабильность, появились современная тренировочная база и суперстадион. Единственная проблема: из трофеев за это время только Кубок лиги-2008.

С Конте Леви получил шанс реабилитироваться за ошибки последних лет (назначение Моуринью и Нуну, участие в программе господдержки) и что-то выиграть. Поэтому летом Леви нужно было прежде всего сохранить Антонио.

Попадание в ЛЧ стало приятным бонусом (еще за два тура до конца не все зависело от «Тоттенхэма»), но не определяющим фактором. Само по себе попадание в ЛЧ не гарантировало, что Конте останется, а непопадание не означало, что он непременно уйдет. Будущее тренера зависело от того, готовы ли его поддержать амбициозными трансферами.

Тренера поддержали и игроки. Дайер и Льорис после окончания сезона прямо сказали, что они с тренером проделали огромную работу и теперь ход за руководством – сделать все, чтобы Конте остался, а клуб шагнул вперед.

Для лидеров клуба это последний шанс что-то выиграть (возможно, даже что-то значимое) с «Тоттенхэмом». Сону только что исполнилось 30, Кейну скоро 29, Льорису – 35 и, вероятно, это его последний контракт с «Тоттенхэмом», Дайеру – 28. Все они в клубе давно, подбирались к трофеям максимально близко, но так ничего и не выиграли. Сон при этом выдал самый результативный сезон в карьере, а Кейн окончательно превратился в футболиста, про которого Конте сказал: «Он – два игрока в одном, потому что может быть и десятым, и девятым номером без потери качества».

Они либо на пике (Сон), либо очень близко к нему (Кейн), но вряд ли это продлится долго хотя бы из-за возраста. Не так далеко время, когда клубу придется менять лидеров, а это новая сложная задача по перестройке команды. У Кейна, который прошлым летом хотел уйти в «Ман Сити», по контракту осталось два года. Клуб хочет продлить соглашение, но никаких подвижек в этом направлении пока нет.

Для Леви Конте стал находкой: громкое имя, игровой прогресс, полная поддержка раздевалки (этого не было в конце тренерства Почеттино и Моуринью и совсем не было у Нуну) и болельщиков (быстро пропала у Жозе и Нуну). Для Конте тоже все неплохо – есть амбициозные задачи, и хотя клуб, в отличие от его прошлых мест работы, явно не лидер лиги по ресурсам, руководство готово слушать и вкладывать деньги.

Еще один вид поддержки Конте – его штаб. Он всегда приходит с большой командой специалистов. В «Тоттенхэм» Антонио взял с собой 5 помощников (Кристиан Стеллини – ассистент, Джанлука Конте, брат Антонио, отвечает за анализ, Константино Коратти, Джан Пьеро Вентроне и Стефано Бруно – тренеры по физподготовке). Потом к ним добавился Райан Мэйсон в качестве тренера первой команды. Этим летом штаб пополнил Джанни Вио – тренер по стандартам, который работал со сборной Италии на Евро-2020, и, как утверждает сам Вио, разработал 4830 схем стандартных положений. Так что за стандартами «Тоттенхэма» в новом сезоне последите отдельно.

Перишич играл у Конте в «Интере», Форстер поможет с доморощенными игроками в заявке

В январе Конте говорил, что хочет иметь по два игрока на каждую позицию: «Из-за высокого уровня лиги и большого количества матчей, если есть амбиции и хочешь быть конкурентоспособным, сражаться за что-то важное, нужно 20 полевых игроков».

Сразу после окончания сезона стало известно, что «Тоттенхэм» нацелился минимум на 6 трансферов. Инсайдеры и близкие к клубу журналисты еще весной писали, что Конте нужны второй вратарь, центральный защитник, два вингбэка (правый и левый), центральный полузащитник и форвард. Еще одно пожелание Конте – чтобы новички были до начала предсезонного тура по Южной Корее. К началу июля удалось подписать пятерых, и это отличный результат. К середине месяца добавился и 6-й.

Для реализации планов «Тоттенхэм» получил дополнительные 150 млн фунтов. Некоторые увидели в этом инициативу Джо Льюиса (главный акционер ENIC, 70,6%), но The Athletic писал, что этот шаг был инициирован именно Леви.

Сначала решили вопрос с левым вингбэком и вторым вратарем – за счет возрастных свободных агентов, 33-летнего Ивана Перишича и 34-летнего Фрейзера Форстера. Голлини из «Аталанты» выкупать не стали, взяв из «Саутгемптона» опытного вратаря с паспортом.

Со вторым вратарем все несколько проще, можно подписать англичанина, чтобы он не занимал место для недоморощенного игрока. В заявке на сезон их может быть не больше 17, причем правила для АПЛ и ЛЧ несколько отличаются. Например, Доэрти, Родон и Дэвис считаются доморощенными в АПЛ, но не в ЛЧ. Сейчас, после трансферов и возвращения из аренд, у «шпор» 22 недоморощенных (non-homegrown) игрока по правилу УЕФА.

«Тоттенхэм» обычно не подписывает возрастных игроков без потенциала перепродажи, так что Перишич – исключение. Во-первых, он отлично знаком с Конте, а во-вторых, провел хороший сезон в «Интере».

Конте зимой подчеркивал важность опытных игроков: «Если хотите быстрее развиваться, быстрее стать конкурентоспособными, нужны игроки с большим опытом, потому что они повышают уровень опыта всей команды».

За последние 10 лет Перишич стал лишь вторым (после Льоренте) полевым игроком старше 30, которого взял «Тоттенхэм». В остальных случаях брали второго вратаря.

Перишич – более атакующий вингбэк. Из-за него «Тоттенхэм», скорее всего, расстанется с Регилоном

Фланговые игроки в системе Конте – очень важный элемент системы, у них широкий спектр задач. Они должны быть выносливыми и выполнять большой объем беговой работы. Вингбэки должны активно поддерживать атаку, располагаясь широко, доставляя мяч или подключаясь в штрафную. В обороне – садятся глубже, образуя пятерку в последней линии и помогая центральным защитникам.

С появлением Перишича у «Тоттенхэма» стало три левых вингбэка. Без мяча и Регилон, и Сессеньон агрессивнее хорвата

«Конечно, фланговые защитники должны много бегать. Нужно уметь восстанавливаться, потому что становишься вингером, когда атакуем, и защитником, когда обороняемся. Нужно много бегать, можно потерять энергию и немного качества во время игры», – описывал Конте требования к позиции.

Очень показательны два матча с «Лидсом» прошлого сезона. В феврале, когда Доэрти забил с передачи Регилона, Конте сказал: «Впервые я увидел особенность своей системы: один вингбэк создал момент, второй забил. Это показатель моей системы, моей формации».

В ноябрьском матче победный гол забил Регилон. Испанца заменили на 80-й минуте, но после финального свистка, во время интервью, он выглядел так, будто только что ушел с поля. «Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок», – говорил Серхио. Кажется, именно физический компонент стал для Регилона самым проблемным. Он тяжело переносил высокие нагрузки, с большим трудом адаптировался к требованиям Конте и прогрессировал медленнее остальных.

Перишич с точки зрения физики в полном порядке. «Перишич – единственный, кого можно сравнить с Роналду в плане физики: быстрый, мощный и может много забивать даже головой», – говорил Лучано Спаллетти. Так что у Ивана не должно возникнуть проблем ни с адаптацией к футболу Конте, ни с физическими требованиями итальянца и АПЛ.

Если смотреть на объем и качество атакующих действий, Перишич превосходит своих конкурентов по позиции.

Еще один плюс Перишича – он владеет двумя ногами и может сыграть на обоих флангах. Держать сразу трех игроков на одну позицию вряд ли имеет смысл. В таком случае целесообразнее сохранить Сессеньона: он моложе, адаптируется к системе Конте и англичанин, что ценно с точки зрения заявки.

Относительно перспектив Регилона показательным стало его отсутствие в предсезонном туре по Южной Корее – без объявления причин. Та же участь постигла Уинкса, Ндомбеле, Ло Чельсо. Вероятно, это говорит о том, что клуб готов с ними расстаться. Рассмотрят варианты и по Эмерсону с Родоном, а молодые Хиль и Сарр, скорее всего, снова отправятся в аренду. Если удастся продать всех этих ребят, появятся деньги на новые трансферы и место еще для двух легионеров.

Биссума царил в центре поля «Брайтона», а теперь будет бороться с Хейбьергом и Бентанкуром

Дальше «Тоттенхэм» купил полузащитника Ива Биссума (25 млн, «Брайтон») и форварда Ришарлисона (50 млн, «Эвертон»). В обоих случаях «шпоры» воспользовались трудностями продающих клубов. У Биссума оставался год по контракту, а «Эвертону» нужно было кого-то продать до 1 июля (финансовый год закрывается 30 июня), чтобы иметь возможность маневра на трансферном рынке. Сыграло роль и то, что у «шпор» не было конкурентов. «Челси» в последний момент попытался включиться в борьбу за Ришарлисона, но не успел. «Тоттенхэм» уже договорился с «Эвертоном», а предложение «Челси» в виде денег и игрока не устроило «Эвертон».

«Тоттенхэм» потратил 75 млн на двух сильных игроков, которым при этом нет гарантированного места в старте. В центре поля Хейбьерг и Бентанкур, в атаке Сон и Кейн – железные игроки основы, Деян Кулусевски роскошно ворвался в АПЛ, сходу набрав 5 голов + 8 голевых передач. А ведь все еще есть Лукас.

С центром поля ситуация очевиднее, проблемы проявились уже весной. Был травмирован Скипп, и на скамейке оставался только Уинкс, который не слишком устраивает Конте и не может полноценно заменить Хейбьерга и Бентанкура. При этом весной «Тоттенхэм» играл без кубков, в комфортном графике. Новый сезон будет гораздо насыщеннее, с чемпионатом мира в ноябре-декабре. Входить в него с одним Скиппом в запасе – слишком рискованно и наивно.

Год назад Биссума говорил, что мечтает играть в Лиге чемпионов, но время для перехода еще не пришло. «Тактически он хорош: понимает, когда надо прикрыть зону, выдвинуться в прессинг или ослабить давление. Его высококлассные действия – уровень Лиги чемпионов», – нахваливал весной своего игрока Грэм Поттер, что примечательно, после матча с «Тоттенхэмом». Биссума был ключевым игроком «Брайтона», показывал отличный уровень и вполне мог бы рассчитывать на место в старте в команде лигочемпионского уровня. В «Тоттенхэме» однако будет жесткая конкуренция с Хейбьергом и Бентанкуром.

Несмотря на то, что Биссума играл опорника в «Брайтоне» и выдавал большой объем работы, ему потребуется адаптация к системе Конте и по части действий с мячом, и по игре без мяча. «Брайтон» играл смело и активно прессинговал, много владел мячом: в прошлом сезоне АПЛ он был 4-м по владению (54,2%), даже выше «Тоттенхэма» (8-е с 51,9%). Но у «Брайтона» самые пасующие игроки – защитники, а у «Тоттенхэма» – Хейбьерг. Бентанкур на четвертом месте. В пересчете на 90 минут игроки «шпор» пасовали значительно чаще Биссума.

В «Брайтоне» Биссума часто опускался на одну линию с защитниками, принимал участие в розыгрыше и был важным звеном для преодоления прессинга под давлением. В «Тоттенхэме» такую функцию выполняет Хейбьерг. Поэтому основным конкурентом Биссума за место в старте можно считать именно датчанина.

Функции Биссума в «Брайтоне» и полузащитников «Тоттенхэма» сильно отличались. Ив хорош в единоборствах, меньше обостряет и больше сохраняет мяч, особенно под прессингом, может продвинуть мяч на ведении и с помощью дриблинга. Игроки «Тоттенхэма» чаще отдают продвигающие передачи и меньше пасуют на короткую дистанцию, больше на среднюю:

Возможно, в адаптации Биссума поможет прошлый опыт: до переезда в АПЛ Ив играл на более высоких позициях, а его кумиром был Яя Туре. В сезоне-2017/18 в «Лилле» он был третьим игроком в команде по количеству передач/90 минут и отдавал в среднем 6 продвигающих передач.

Сейчас у Конте есть три равноценных варианта на две позиции и подрастающий Скипп. С учетом сумасшедшего графика и пяти замен время точно найдется всем. В паре Хейбьерг-Биссума распределение ролей может быть любым, в паре Хейбьерг/Биссума-Бентанкур первый будет играть глубже, а уругваец – выше.

50-миллионный Ришарлисон будет конкурировать с Кулусевски, но может подменить и Сона, и даже Кейна

О трудностях выбора в нападении Конте говорил в конце прошлого сезона на примере Бергвейна: «Мне очень тяжело оставлять его на скамейке, потому что Стевен заслуживает большего, но мы должны соблюдать баланс. Он фантастический нападающий, но на этой позиции у нас есть Харри, затем Сонни. Деки (Кулусевски предпочитает именно это прозвище – Sports.ru) дает нам объем и качество, и это сложный выбор. Хочу быть честным: я даю Стевену меньше, чем он заслуживает». В результате еще зимой интерес к Бергвейну проявил «Аякс», и летом это вылилось в рекордный для Эредивизи трансфер за 28 млн фунтов.

С учетом статуса Кейна и Сона напрашивается противопоставление Ришарлисона с Кулусевски. Да, за бразильца отдали 50 млн (еще 10 может отправиться «Эвертону» в виде бонусов), но Кулусевски не сильно дешевле: аренда 9 млн фунтов и обязательство выкупа за 30 млн.

Кулусевски здорово усилил атаку, помог ее разнообразить, но у его результативности есть важный нюанс: 8 голевых передач он набрал с 3,4 xA. Если смотреть на результативность, Кулусевски значительно эффективнее Моуры и Ришарлисона. Но если смотреть на качество моментов (xG и xA), то показатели у Кулусевски, Моуры и Ришарлисона очень близки и значительно уступают цифрам Кейна и Сона. Либо нужно улучшать качество моментов, либо можно ожидать снижения результативности от Кулусевски. В таком случае важно иметь качественную подмену и человека, который может дать другие варианты.

При этом Кулусевски может сыграть вингбэка: об этом говорил и Конте, и мы видели пару раз в концовках матчей (маловероятный вариант, но держать в голове стоит). Лукас – еще более вероятный кандидат на позицию правого вингбэка. Он играл там в предсезонке и после матча с «Севильей» Конте сказал: «Я поговорил с Лукасом и думаю, что позиция вингбэка может быть хорошей опцией. В прошлом я перевел на эту позицию Ивана Перишича. Он был вингером, а стал вингбэком. Дело в том, что игрок должен быть готов к этому на 100%».

В декабре Конте описывал, как видит игру в нападении: «У нас есть важный девятый номер. Я видел, что в прошлом Сон играл на этой позиции. Честно, я бы предпочел, чтобы Сон играл как десятый номер, на той позиции, на которой играет сейчас. Мне нравится иметь ориентир в лице девятого номера».

И отдельно про Кейна: «Харри – прирожденный нападающий, однако у него есть качества, чтобы играть как десятка с другим нападающим перед ним. Но мне нравится, когда он – форвард, а на позиции десятки другой игрок. Тогда у нас есть два игрока с разными характеристиками. Я предпочитаю, чтобы Кейн был девяткой, потому что когда он располагается в штрафной или на границе штрафной, у него отличное качество – правая нога, левая, голова. У него огромный потенциал. Но иногда он отходит вглубь и создает пространство для Сонни, Лукаса, Бергвейна и Кулусевского, а также вингбэкам. Важно иметь разные варианты, иначе становитесь предсказуемыми. В современном футболе команда должны быть непредсказуемой».

Ришарлисон отлично подходит и под описание нападающего в системе Конте, и может сыграть на любой позиции. Таким образом у Конте 5 нападающих на три позиции и очень разные по функционалу игроки. Лукас лучше тащит мяч, Ришарлисон – мощнее, атлетичнее и больше нацелен на завершение, а Кулусевски может отдать тонкую передачу. Эта троица очень работоспособна и дает «Тоттенхэму» еще одну опцию: прессинг с высокой интенсивностью. Вряд ли этот вариант будет часто встречаться, Сон и Кейн слишком важны для команды, но важно иметь такую возможность.

Подписать Бастони или Гвардиола не получалось, Лангле – временный вариант. Спенс будет конкурировать с Доэрти и усилит правый фланг

Лето начиналось с разговоров об усилении позиции центрального защитника. Входить в сезон, когда в запасе Санчес, Танганга и Родон, не очень хочется, плюс у Бена Дэвиса практически нет вариантов замены/конкуренции.

Главные цели на эту позицию (Бастони и Гвардиол) по разным причинам оказались недоступны: Бастони захотел остаться в Милане, а «Лейпциг» не захотел продавать Гвардиола уже этим летом.

Промежуточным решением стал Клеман Лангле из «Барселоны». Формат сделки (аренда на год без права выкупа) намекает, что это временный вариант. По разным источникам, «Тоттенхэм» будет платить 50-80% зарплаты (чаще встречались 60%).

Дайер, Санчес, Ромеро больше играют на позиции либо центрального, либо правого центрального защитника, так что если Санчес конкурирует за позицию с Ромеро и Дайером, то Лангле – с Дайером и Дэвисом.

Дэвис – более оборонительный вариант, Лангле – более атакующий, за счет навыков по продвижению мяча. Пока неочевидно, кто будет первым выбором, но в отдаленной перспективе на француза, очевидно, не рассчитывают. Следующим летом клуб вернется к более приоритетным вариантам – или к самому Лангле, если он сильно впечатлит за это время.

По трансферу Джеда Спенса шли долгие и тяжелые переговоры с «Мидлсбро». Молодой англичанин произвел сильное впечатление в Чемпионшипе и вышел в АПЛ с «Ноттингем Форест». В итоге «Тоттенхэм» договорился с «Боро» о трансфере за 12,5 млн (с бонусами может дойти до 20). В отличие от предыдущих трансферов, переход Спенса был инициирован не Конте, а клубом. «Спенс – инвестиция клуба. Клуб захотел сделать это, я сказал: «Ок». Этот игрок молод, но он показал, что может стать хорошим важным игроком. И клуб решил купить его», – пояснил Конте.

Эмерсона, скорее всего, «Тоттенхэм» продаст или отдаст в аренду (были слухи про интерес из Испании), а Спенс будет конкурировать с Доэрти, который при Конте набрал приличную форму во второй половине сезона. Если сравнивать Спенса и Доэрти, то Спенс получает мяч в более широких позициях, Доэрти лучше сохраняет мяч и несет больше угрозы чужим воротам за счет подключений в штрафную, а Спенс – лучше продвигает и возвращает мячи. Важный момент: Спенс проявил себя в Чемпионшипе. Насколько он сможет перенести этот уровень на Премьер-лигу – большой вопрос, но стилистические различия очевидны.

Позицию правого вингбэка может закрыть Лукас, а Доэрти – сыграть слева, что может пригодиться с учетом вероятного отъезда Регилона и травматичности Сессеньона. Хотя при таком раскладе Эмерсон может и остаться в команде – как более оборонительный вариант.

Предполагаемый состав

Что дальше?

Шесть трансферов есть, проблемные позиции усилены, состав стал значительно глубже. Однако «Тоттенхэм» может провернуть еще два трансфера (вряд ли больше, скорее меньше) – центральный полузащитник более креативного плана (в последние дни появились активные разговоры об интересе к Джеймсу Мэддисону) и центральный защитник, если вдруг появится возможность взять кто-то из основных вариантов, что очень маловероятно.

С момента перехода на топ-уровень Конте всегда выигрывал трофеи, но статус «Тоттенхэма» сильно отличается от статуса его прошлых клубов: в лиге доминируют «Сити» и «Ливерпуль», которые почти гарантированно набирают 90+очков. Антонио тоже не завышает ожидания: «Я думаю, что у нас молодая команда. Много игроков, которые могут играть за «Тоттенхэм» еще три или четыре года. Мы пытаемся создать прочный фундамент, совершенствоваться шаг за шагом, а затем побороться за что-то важное».

Но Конте всегда говорил, что ему нужен 1% вероятности победы, в таком случае он готов взяться за работу. Что ж, Леви сделал все возможное, чтобы этот процент у Конте был.

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO, Jeremy Landey via www.imago-imag/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Han Myung-Gu / Stringer , David Rogers, Han Myung-Gu / Stringer, Charlie Crowhurst / Stringer; East News/Andrea Staccioli / Insidefoto/Sipa USA