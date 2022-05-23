Рейтинг игроков «Сити» по вкладу в чемпионство: КДБ только второй, Грилиш – вне топ-10, самый важный – Родри

Слава Палагин – с итоговыми оценками.

Принижать важность собственной работы и выводить на первый план игроков – одно из ключевых правил жизни Пепа Гвардиолы.

После второй победы в ЛЧ с «Барселоной» Пеп сказал, что делает то же самое, что и детские тренеры, а без него игроки добились бы точно таких же успехов. Рекорды в «Сити» Гвардиола объяснял в таком же ключе: «Я не смог бы стать машиной для побед, если бы у меня не было столько денег и таких невероятных игроков».

Простим Пепа за кокетство, но раз он настаивает на такой формуле, логично разобраться, какой вклад внесли игроки «Сити» в его последнее чемпионство. Футболисты расставлены именно по важности вклада в титул. Поехали!

1. Родри

Провел (Яя)Туреподобный сезон, но с одним нюансом: при яркости в атаке Родри не забывал пахать в опорной зоне. Испанец начинал карьеру в «Сити» с непонимания системы Пепа и функций опорника в ней – по ходу первого сезона даже жаловался, что не умеет срывать контратаки в стиле Фернандиньо. В этом сезоне радикально прибавил – причем и в этом отношении (отобрал больше всех мячей в АПЛ), и в любом другом.

На вершине прогресса – неожиданные подключения в штрафную (победный мяч «Арсеналу» – на 90+) и дальние удары. Ими Родри забил сразу четыре мяча без учета стандартов – один позволил сравнять счет в чемпионской игре с «Астон Виллой». Больше таких голов в Европе только у двух игроков – Фабиана Руиса из «Наполи» и Мартина Терье из «Ренна».

Самый важный пункт – стабильность Родри. Пожалуй, единственный игрок «Сити», кто прошел дистанцию сезона без спада.

2. Кевин Де Брюйне

Если бы вклад в чемпионство определялся отрезком, когда игрок был доступен или просто в форме, КДБ стоял бы в рейтинге однозначно первым. Кевин забрал титул лучшего футболиста АПЛ именно за вторую часть сезона – она была слишком хороша, чтобы ее игнорировать. С середины января у Де Брюйне было только четыре матча в АПЛ, которые он завершал без результативного действия.

Понятно, что запоминается последнее, но уточним, что в первой половине Кевину сильно мешали проблемы со здоровьем. КДБ компенсировал это внезапной эволюцией – выдал лучший сезон по результативности и оформил первый в карьере покер. Правда, чемпионский пас все же намекнул, что списывать Де Брюйне-ассистента тоже рано – его связку с Эрлингом Холандом ждем уже в следующем сезоне.

3. Бернарду Силва

В это трудно поверить, но португалец был на грани ухода еще в прошлом году. Сам Бернарду хотел в солнечную Испанию, «Сити» манила перспектива продажи, чтобы набрать денег на Харри Кейна. Силва остался – и провел выдающийся сезон.

В раздевалке Бернарду – главная мишень для шуток, но на поле он облегчает жизнь партнерам. На старте сезона смягчил адаптацию Джека Грилиша, постоянно смещаясь на его фланг. В топовых матчах разгружал Родри – опускался в опорную и под розыгрыш мяча, и под атаки соперников. Затем наступил длинный отрезок ложной девяткой – Бернарду давал не только контроль, но и здорово освобождал пространство.

Одна из важнейших побед сезона над «Эвертоном» – символ универсальности Силвы. Начинал в нападении, до перерыва сместился на правый фланг, во втором тайме опустился в центр поля, а голевой пас на Фила Фодена отдал в роли левого полузащитника.

4. Жоау Канселу

Навязать конкуренцию Тренту за лучшего крайнего защитника сезона – уже выдающееся достижение. Канселу смог, причем блистая в разных ролях. Играя ложного фулбека, помогал с нейтрализацией контратак и с розыгрышем мяча; играя классического – создавал важный перегруз на фланге. Благодаря пониманию процессов роли смешивались – Канселу прекрасно знает, когда нужно сместиться в центр, а когда подключиться в атаку.

В середине сезона мы отмечали еще один талант Жоау – умение отдать пас любого типа. Сейчас отмечаем другую интересную фишку – по пробросам мяча между ног Канселу вошел в топ-5 лиги. Просто напомним, что это крайний защитник.

5. Эмерик Лапорт

В прошлом сезоне Эмерик не смог конкурировать с парой Диаш – Стоунз и даже намекал, что хочет уйти. В этом усадил Джона на лавку – тому даже приходилось добирать игровое время, смещаясь на фланг.

Подсказки Диаша приподняли оборонительные навыки Лапорта – испанец показал крутую эффективность и в ситуациях 1-в-1 (карьерный рекорд по успешности отборов), и замыкая прессинг (карьерный рекорд по успешности прессинг-действий).

Атакующие способности никуда не делись – Гвардиола постоянно выделял левую ногу Лапорта как способ быстрее разворачивать атаки по этому флангу. К этому Эмерик добавил неожиданные рывки в штрафную с игры и открывания внутри штрафной на стандартах – к конце сезона у него набралось столько же явных моментов, сколько у Джека Грилиша (по 7).

6. Кайл Уокер

Первый сезон в «Сити», когда Кайл пропустил хоть какое-то количество матчей из-за травм. Важность Уокера отлично подсветило именно его отсутствие: «Реал» выдал свой камбэк после замены Кайла, а «Вест Хэм» и «Астон Вилла» уничтожали контратаками именно правый фланг «Сити» – там Уокера подменяли не такие скоростные Канселу и Стоунз.

Успех Кайла в этой роли неплохо фиксирует его эволюцию – в «Тоттенхэме» он блистал классическими рывками в атаку, у Гвардиолы стал ключевым инструментом в обороне.

7. Фил Фоден

Долго набирал форму после травмы на Евро, но по ходу сезона раскрылся. Особенно полезен был против команд со специфической тактикой.

Среди жертв – смелый прессинг «Бернли», персональная система «Лидса» и автобус «Атлетико» (имеется в виду первая игра в Манчестере). Оба матча с «Ливерпулем» завершились вничью, но и там Фил создавал преимущество «Сити»: в первом круге – играя по Джеймсу Милнеру, во втором – открываясь за спину высокой линии Клоппа.

8. Рубен Диаш

Осторожная модель «Сити» в прошлом сезоне подсветила оборонительный потенциал португальца – Диаш научил партнеров блокировать удары и даже праздновать их. В этом сезоне Гвардиола смелее прессинговал и чаще оставлял Диаша в трудной ситуации. Из-за этого Рубен совершил пару нехарактерных ошибок, но стабильность осталась при нем.

Прогресс сразу двух защитников после прихода Диаша – тоже не случайность. Кажется, после Стоунза и Лапорта следующим в очередь должен встать Натан Аке.

9. Рияд Марез

Как и в прошлом сезоне, Гвардиола дал алжирцу более важную миссию в ЛЧ – там он провел 11 из 12 матчей в старте. Появлений в основе на АПЛ набралось только 15, но яркие и важные моменты были и там. Среди них – важный дубль в дерби Манчестера и забитые в критической ситуации пенальти «Арсеналу», «Брентфорду» и «Тоттенхэму». Еще один такой пенальти мог убить интригу в чемпионской гонке, но тут Рияд решил порадовать уже нейтральных болельщиков.

10. Эдерсон

Очень странный сезон. С одной стороны, выиграл Золотую перчатку, разделив ее с Алиссоном. С другой, категорически отстал от партнера по сборной с точки зрения выходов один на один – Алиссон справлялся с ними лучше всех в АПЛ, Эдерсон – ниже среднего.

Хвалим за важные сэйвы в важный момент. В этом сезоне у Эдерсона набралось пять матчей, в которых он уничтожал явный момент у соперника при ничейном счете или минимальном преимуществе в пользу «Сити». Парадокс бразильца отлично характеризует момент Ромелу Лукаку – вратарь отбил удар, но занял такую позицию, что любой другой игрок легко мог его перекинуть.

11. Илкай Гюндоган

Как признавался Илкай, ему удалось всего один раз вывести из себя Юргена Клоппа в «Боруссии» – когда перед тренировкой он не сообщил о травме врачу. Вчера Гюндо разозлил Клоппа во второй раз – причем в любимой манере последних двух сезонов.

Остальные

Рахим Стерлинг, Габи Жезус, Джек Грилиш – помогли «Сити» с разницей мячей, которая вполне могла решить титул. Проблема – в их статусе для команды. В больших матчах Пеп доверяет другим. Контраст между троицей – только в планах на будущее. Грилиш еще не начал играть ключевую роль, а Стерлинг и Жезус уже перестали и могут уйти.

Джон Стоунз, Натан Аке – оба центральные защитники, но почти половину игрового времени провели на фланге. Не испортили картину и помогли «Сити» доминировать на стандартах (про это будет отдельный текст), но пока не видно, за счет чего ворвутся в центр обороны, куда их покупали изначально.

Александр Зинченко, Фернандиньо – почти не играли в первой половине, зато неплохо разгрузили основу во второй. У обоих красивый выход на замену на финише – Фернандиньо выдал классное противостояние с Винисиусом в ЛЧ, Зинченко активизировал атаку «Сити» в чемпионской игре с «Астон Виллой».

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Regan; REUTERS/Hannah Mckay, Peter Powell, Jason Cairnduff, Peter Cziborra