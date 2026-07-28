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Товарищеские матчи. «Реал» забил 4 гола «Леганесу», «Челси» победил «Вестерн Сидней» – 6:4, «Аль-Ахли» Сперцяна сыграл вничью с «Фулхэмом»
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.

«Челси» победил «Вестерн Сидней» (6:4) в Сиднее в товарищеском матче, «Реал» разгромил «Леганес» (4:1), «Аль-Ахли» Эдуарда Сперцяна сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1).

Товарищеские матчи

«Челси» Англия – «Вестерн Сидней» Австралия – 6:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Сатпаев (7), 1:1 – Пантазопулос (14), 1:2 – Хэммонд (32), 2:2 – Эссугу (38), 2:3 – Скиклуна (62), 3:3 – Гиттенс (66), 3:4 – Луал (78), 4:4 – Жоао Педро (80), 5:4 – Жоао Педро (85), 6:4 – Жоао Педро (89).

«Челси» (стартовый состав): Шерман-Лоу, Ачимпонг, Адарабиойо, Субулуе, Эменало, Уолш, Уотсон, Эссугу, Делап, Сатпаев, Кавума-Макквин.

«Реал» Испания – «Леганес» Испания – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вальверде (21), 2:0 – Гонсало Гарсия (25), 2:1 – Наим Гарсия (36), 3:1 – Мастантуоно (58), 4:1 – Пулидо (60, автогол).

«Реал» (стартовый состав): Лунин, Сириа, Хейсен, Александер-Арнолд, Асенсио, Вальверде, Гюлер, Камавинга, Фернандес, Гонсало Гарсия, Мастантуоно.

«Аль-Ахли» Джидда Саудовская Аравия – «Фулхэм» Англия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рикардо Матиас (20), 1:1 – Сессеньон (40).

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35660 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
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Комментарии

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Сатпаев уже забил. В первой же игре. Молодец)
Сразу забил
ОтветOkaka
Сразу забил
Что тянуть- то. Во втором голе тоже поучаствовал.
Поздравляю Дастана с дебютным голом в составе Челси!✊🏻
Дастану удачи!!! Докажи, что достоин Челси!
о Сатпаев в старте
Делап мертвец даже на фоне детей 16-18 лет. Как вообще это дерево что-то в Ипсвиче забивало?
ОтветГол в девятину
Делап мертвец даже на фоне детей 16-18 лет. Как вообще это дерево что-то в Ипсвиче забивало?
Пока Делап и Тосин оправдывают свои звания брёвен...
Жаль Джош опять сыграл плохо в моменте.
Ответkepov
Пока Делап и Тосин оправдывают свои звания брёвен... Жаль Джош опять сыграл плохо в моменте.
Ну оборона ладно, совсем молодые Субулой и Эменало, Уотсон в центре в первом жизни матче на взрослом уровне будут ломать защиту и вносить хаос. Это неудивительно, они никогда не играли против мужиков профи, поэтому Тосин и Ачимпонг вынуждены разрываться.

Но этот кадр под 9 номером деградировал от просто игрока не уровня Челси до мешается под ногами у 17 летних Макквина и Сатпаева. Я уже устал считать, сколько раз они пытались с бревном сыграть в одном касание, но Делап терял мяч.
Сатпаев боец, думаю раскроется в челси!
В следующий раз Эменало, Сатпаеву, Уотсону нужно дать сыграть с основой, посмотреть. Остальные пока сыроватые совсем.
Счёт 6-4 обычное явление.
ОтветКондуктор Локки
Счёт 6-4 обычное явление.
Australian Open )))
как же хорошо что анчи не взял жоао на чм, надеюсь дальше без травм.
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