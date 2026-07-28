Товарищеские матчи. «Реал» забил 4 гола «Леганесу», «Челси» победил «Вестерн Сидней» – 6:4, «Аль-Ахли» Сперцяна сыграл вничью с «Фулхэмом»

Европейские клубы проводят товарищеские матчи в преддверии сезона.

«Челси» победил «Вестерн Сидней» (6:4) в Сиднее в товарищеском матче, «Реал» разгромил «Леганес » (4:1), «Аль-Ахли » Эдуарда Сперцяна сыграл вничью с «Фулхэмом » (1:1).

Товарищеские матчи

«Челси » Англия – «Вестерн Сидней» Австралия – 6:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Сатпаев (7), 1:1 – Пантазопулос (14), 1:2 – Хэммонд (32), 2:2 – Эссугу (38), 2:3 – Скиклуна (62), 3:3 – Гиттенс (66), 3:4 – Луал (78), 4:4 – Жоао Педро (80), 5:4 – Жоао Педро (85), 6:4 – Жоао Педро (89).

«Челси» (стартовый состав): Шерман-Лоу, Ачимпонг, Адарабиойо, Субулуе, Эменало, Уолш, Уотсон, Эссугу, Делап, Сатпаев, Кавума-Макквин.

«Реал » Испания – «Леганес» Испания – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вальверде (21), 2:0 – Гонсало Гарсия (25), 2:1 – Наим Гарсия (36), 3:1 – Мастантуоно (58), 4:1 – Пулидо (60, автогол).

«Реал» (стартовый состав) : Лунин, Сириа, Хейсен, Александер-Арнолд, Асенсио, Вальверде, Гюлер, Камавинга, Фернандес, Гонсало Гарсия, Мастантуоно.

«Аль-Ахли» Джидда Саудовская Аравия – «Фулхэм» Англия – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рикардо Матиас (20), 1:1 – Сессеньон (40).