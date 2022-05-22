Герой «Сити» – Илкай Гюндоган. Пеп обожает его за нюх на голы

Трибьют от Славы Палагина.

Спустя миллиард фунтов, потраченных Пепом Гвардиолой на трансферы, легко забыть, что его первой покупкой в «Сити» был Илкай Гюндоган. На самом деле союз стартовал задолго до сделки. Гвардиола восхищался немцем, еще когда тот играл за «Боруссию» Клоппа.

Вспоминая один из матчей с «Баварией» Пепа, Илкай отмечал: «Несколько человек перед игрой сказали, что я нравлюсь ему как игрок. Когда мы ждали выхода на второй тайм, он прошел мимо меня, похлопал по животу и улыбнулся мне в лицо. Тогда я понял, что это похоже на правду».

Сам Илкай тоже был в восторге от тренерских качеств Пепа: «Я всегда был поклонником Гвардиолы, всегда хотел работать с ним. В 2016-м у меня появился шанс, и мы с созвонились. Долго разговаривали, спорили, но в конце концов я приехал в «Сити». И вот я счастлив здесь уже шесть лет».

Укрепило союз даже соседство – Гюндо поселился в одном доме с Пепом. Илкай шутил, что иногда они сталкиваются в лифте или на ресепшене, но оба уважают личное пространство: за шесть лет в «Сити» Гюндоган только раз подвозил тренера до дома.

Другой важный ракурс – тактическая эволюция Илкая при Пепе. Гюндоган рассказывал, что Гвардиоле нравятся умные, гибкие и универсальные игроки. Немец соответствует всем трем критериям – достаточно привести лишь один из многочисленных комплиментов от Пепа:

«Он такой умный парень, такой умный игрок! Одно из главных качеств, которые я ценю в футболистах – интеллект. Мне нравятся игроки, которые понимают, что происходит на поле и быстро решают проблемы – причем как в обороне, так и в атаке. Илкай благодаря этому может играть на разных позициях. Он очень стабильно играет в опорной зоне, но может быть опасен и в штрафной».

Концовку первого чемпионского сезона в «Сити» Гюндоган заканчивал как раз в роли опорного. Качества Илкая подходили под вскрытие многоэтажных автобусов, но, пожалуй, лучший перфоманс в этой роли он провел в домашней игре с «Челси». Тогда Гюндо установил сразу два рекорда АПЛ – по общему количеству передач (174) и по количеству точных (167).

Тот отрезок здорово отложился в памяти Пепа – даже спустя несколько лет он хвалил Гюндогана за трансформацию:

«Раньше я использовал на этой позиции других игроков, но только не Гюндо. Посмотрите, как я был не прав! Все, что я мог сказать после матчей с ним в опорной: «Вау!» Он очень агрессивен без мяча, точно знает, как нужно двигаться во время игры и что конкретно от него требуется. Да, он не типичный опорник, но нам не нужен игрок, который умеет только защищаться. Когда Фернандиньо не мог нам помочь, Гюндо невероятно подменил его на этой позиции».

Ковидный прошлый сезон запустил следующую стадию эволюции – Илкай раскрылся в роли ложного форварда. Отличием от ложной девятки было движение – Гюндоган стартовал в полузащите и только потом поднимался в атаку. Мы писали об этом отдельный текст, а Пеп выделял у Илкая тайминг – выбор момента для открывания:

«У Гюндогана исключительное чувство гола, у него буквально нюх на голы. Он не просто знает, когда нужно оказаться в штрафной, он знает конкретную секунду. Это самое сложное – ни моментом раньше, ни моментом позже, а ровно тогда, когда надо».

Эта трансформация совпала с системной перестройкой в футболе «Сити», которая позволила пережить ужасный старт, перезапустить кампанию и взять титул. Сам Илкай успел дважды выиграть награду лучшему игроку месяца, а еще установить личный рекорд по голам – набралось сразу 13 мячей (предыдущим пиком было 6).

Развить успех в этом сезоне не получилось. Первая причина – роль Гюндо забрал Кевин Де Брюйне. Вторая – соперники начали лучше готовиться к фирменным рывкам Илкая в штрафную.

«В прошлом сезоне у нас все пошло, каждому нашлось место на поле, в том числе мне. Я играл в более атакующей роли, провел очень результативный год. В этом сезоне команды тщательнее готовятся ко встрече со мной и принимают больше мер, чтобы я забивал реже», – объяснял Гюндо.

Такой тренд и правда наметился – перед игрой с «Астон Виллой» у Илкая было только 6 мячей в Премьер-лиге. Но именно его фирменные открывания перевернули матч, который мог пополнить коллекцию историй о Typical City. В фокус внимания справедливо попадет дубль Гюндогана, но его интеллект отлично передает второй мяч, к которому он не имел прямого отношения.

Изначально Илкай располагался на линии штрафной в сопровождении Дугласа Луиса:

Но рывком в штрафную стянул опорника «Виллы» и открыл зону для голевого паса на Родри:

Учитывая слухи об уходе Гюндогана в другой клуб (Пепу даже приходилось отвечать на них перед матчем), вырисовывается классический для голливудских сюжетов финал – вполне возможно, эта игра стала последней для Илкая в «Сити». Он завершил ее, посягнув на место Серхио Агуэро в местном фольклоре, поэтому поймем Гвардиолу, если он захочет сохранить его еще на сезон.

Помимо благодарностей, будет и другой аргумент – пожалуй, никто не олицетворял принципы тотального футбола Пепа лучше игрока, который принес ему это чемпионство.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Jan Kruger