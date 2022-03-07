Пеп похвалил за прессинг без Криштиану.

Победа «Ман Сити» со счетом 4:1 в дерби и обманчива, и максимально справедлива одновременно. Обманчива – из-за характера первого тайма, в котором «Юнайтед» неплохо отвечал благодаря оригинальной идее в атаке. Максимально справедлива – из-за второго тайма, который прошел в одностороннем режиме и стер весь позитив от «МЮ». Пеп Гвардиола вообще назвал его одним из лучших за время работы в «Сити».

В составе хозяев была важная потеря – на неделе травмировался основной защитник Рубен Диаш. Из-за травмы подколенного сухожилия португалец пропустит до полутора месяцев. От «МЮ» пришли похожие новости – тоже португалец и тоже травма. Криштиану Роналду выбыл из-за травмы паха, о чем стало известно только в день игры.

Гвардиола заменил Диаша напрямую – позицию правого центрального защитника занял Джон Стоунз (уже не основной, как в прошлом сезоне). Поиски Ральфа Рангника привели к более интересным раскладам. В теории тренер «МЮ» мог выпустить в основе Маркуса Рэшфорда (в плохой форме, но может быть полезен против высокой линии «Сити»), но в итоге придумал сенсационный вариант с Бруну Фернандешем и Полем Погба в нападении. Это не новинка даже для дерби Манчестера (в прошлом сезоне Пеп выставлял впереди Бернарду и КДБ), но от Рангника это был прямо-таки сюрприз.

Связка Бруну и Погба: конкретные установки в прессинге, польза под давлением «Сити» и оригинальные ходы с мячом

Отвечать на классические ходы «Сити» (о них ниже) в первом тайме гостям удавалось именно за счет неожиданного решения Рангника. Разберем три стадии, в которых связка Бруну и Погба помогала «Юнайтед».

1. Движение в прессинге. После поражений от «Юнайтед» в предыдущих сезонах Гвардиола обвинял соседей в трусливой тактике, заточенной исключительно на контратаки. Вчера Пеп наоборот хвалил «МЮ» за смелость, связав ставку на прессинг с отсутствием Роналду:

«Это была агрессивная игра в их исполнении, классика от Ральфа. Без Криштиану они способны на это. Мы испытывали проблемы с выходом в атаку, можно сказать, что в первом тайме мы даже чаще обостряли после контратак. Нам не удавалось доходить до чужих ворот и прижимать соперника на их половине».

Ключевой в этом плане была именно роль Бруну и Погба. В прессинге они не действовали как связка, а делили обязанности. Один (как правило, Бруну) выдвигался на центральных защитников «Сити», другой (как правило, Погба) – действовал по опорнику Родри:

Скриншоты сделаны в InStatScout

Прессинг не отключил «Сити» прямо все возможности для выхода в атаку (хозяева использовали фланги и опускания Фила Фодена), но оборвал более привычные методы доставки мяча вперед, а иногда даже провоцировал опасные потери. Благодаря прессингу гостей на трети поля «Сити» даже прошло чуть больше действий, чем на трети «МЮ» (29% против 28%).

2. Помощь при прессинге «Сити». Тут больше пользы принесли открывания Бруну. Португалец здорово находил пространство и ставил дилеммы перед соперниками.

В этом эпизоде заставил разрываться Стоунза – тому нужно решать, выдвигаться до конца за соперником или оставаться в зоне (туда уже готов врываться Джейдон Санчо). Оптимального решения Джон не нашел – успел восполнить пробел в линии, но дал свободу Бруну. Тот развил атаку «МЮ»:

Здесь Бруну открывается за спиной Бернарду – тому придется сфолить, чтобы прервать потенциально опасный выпад:

Перед голом «Юнайтед» разбил контрпрессинг «Сити», но даже там проявилась роль Бруну и Погба. Португалец снова получил свободу благодаря умному движению, а Поль сыграл чуть повыше, но тоже неудобно для центрального защитника «Сити»:

3. Оригинальные ходы в атаке. Тут была и прямая польза от Бруну и Погба, и косвенная.

Прямая – участие в опасных атаках. До перерыва «Юнайтед» нанес 5 ударов, из них 4 – с игры. В трех случаях участвовал либо Бруну, либо Погба. Главные – явный момент Фреда после тонкого паса Бруну и гол Санчо после передачи Погба.

Косвенная польза снова выражалась в открываниях. Бруну и Погба не ограничивали себя только игрой в опорной «Сити» – заходили даже во фланги. Независимо от их расположения партнеры здорово подстраивались – по сути компенсируя отсутствие форварда.

Вот пара показательных примеров.

Бруну принимает мяч в опорной «Сити» – в штрафной открывается опорник Фред:

Бруну снова принимает в опорной «Сити» и пытается отдать на ход вингеру Санчо:

Погба перегружает правый фланг – другой вингер Эланга открывается за спину:

Акцент «Сити» на левый фланг – тренд последних матчей (напоминает фишку «Ливерпуля»). В дерби он тоже пригодился

Ход с Бруну и Погба в нападении позволил «Юнайтед» сократить разницу в уровне команд. Но даже в удачном для «МЮ» первом тайме она все равно проявлялась. «Сити» был мощнее (удары – 10:5) за счет комбинаций на левом краю.

Там у хозяев прошло 50% атак. Огромная разница даже в сравнении с усредненным показателем по сезону (39%), но уже наметившийся тренд. В последних матчах «Сити» делает явный упор на этот фланг. Прослеживалось и против «Тоттенхэма» в АПЛ (41%), и против «Спортинга» в ЛЧ (сопоставимые 48%).

Похожим образом в первой половине сезона действовал «Ливерпуль» – только с акцентом на правый фланг. Влияют персоналии: в команде Клоппа на правом фланге действуют Трент Александер-Арнольд и Мо Салах, у «Сити» – ключевой для розыгрышей Жоау Канселу.

Вчера к нему примкнули Бернарду Силва (играл восьмерку) и Джек Грилиш (играл вингер). Оба – специалисты по стягиванию на себя нескольких соперников. Все трое смещались в одну зону и образовывали треугольник. Перед соперниками ставилась дилемма – либо позволять этой троице легко разыгрывать мяч, либо отправлять туда игроков других амплуа, но оставлять свободные зоны. Гости четкого решения не придумали.

Здесь ситуативно образовался расклад 3-в-1 в пользу «Сити»:

Тут «Юнайтед» отправил на фланг обоих опорников (Фред + Мактомини) – из-за чего свободным остался центр:

В эпизоде с первым голом «Сити» стянул игроков сразу двух амплуа – и опорника Мактомини, и центрального защитника Линделефа. Из-за этого Алексу Теллесу приходилось разрываться между Риядом Марезом (его основной соперник по схемам) и Кевином Де Брюйне:

Перегруз левого фланга приносил и пользу без мяча. Сгруппироваться и сразу вступить в отбор после потери гораздо легче, когда команда действует компактно. На этом фланге же была ультракомпактность у «Сити». Она напрямую помогла в эпизоде со вторым голом:

Второй тайм – улица с односторонним движением. В первую очередь у «МЮ» отказал прессинг

Контраст между таймами «Юнайтед» подчеркивает даже не столько счет (достойные 1:2 превратились в ужасные 1:4), сколько показатели, отражающие рисунок игры. Этот рисунок тотально поменялся. В первом тайме расклад по владению был 61% на 39% в пользу «Сити». Во втором – чудовищные 79% на 21%. Передачи на трети поля соперника еще лучше подсвечивают катастрофу «МЮ». До перерыва у «Сити» было преимущество, но совсем не внушительное (93:66), а вот после «Юнайтед» буквально исчез (109:21).

Главная причина – в прессинге «МЮ». Гости перестали сдерживать «Сити». Вероятно, снова проявился негативный тренд при Рангнике – команда не может поддерживать уровень первого тайма во втором. После игры с «Астон Виллой» (не смогли удержать 2:0) Ральф жаловался, что его команда хорошо прессинговала только первые полчаса. После победы над «Брентфордом» объяснил, что перешел на пятерку защитников (и заменил Роналду), поскольку хотел защитить результат.

Подстройки в перерыве от Пепа тоже сыграли свою роль. Сначала на это обратили внимание игроки. Вот вердикт Мареза: «Думаю, в первые полчаса я коснулся мяча раза три-четыре. Даже тогда понимал, что нужно сохранять концентрацию. Во втором тайме мы были спокойнее и лучше контролировали игру. Это и сделало разницу».

Оценка КДБ: «Юнайтед» сыграл не так, как мы привыкли. Они пытались прессинговать нас, и, думаю, в первом тайме у них это неплохо получалось. У нас были кое-какие проблемы с продвижением вперед, но во втором тайме мы создали куда больше моментов».

Более конкретное объяснение от Гвардиолы: «Ральф поменял менталитет «Юнайтед», при нем они играют агрессивнее. Мы все равно поняли, как создавать пространство, особенно – во втором тайме. Начали чаще играть через зоны за спинами Мактомини и Фреда. Бернарду тоже был больше вовлечен в розыгрыш».

Подстройки привели к двум вариантам по выходу из-под прессинга.

Первый – максимально высоко стянуть Мактомини и Фреда и использовать пространство за их спинами:

Второй – если Мактомини и Фред защищаются глубже, между линиями открываются вингеры Грилиш или Марез:

Иногда в одном эпизоде срабатывали оба приема. Тут и стянули опорников «МЮ», и Грилиш открылся между линиями:

Сочетание этих проблем (в целом неудачные вторые таймы и подстройки от Пепа) привело к одному из самых односторонних таймов в истории дерби. После перерыва «Юнайтед» всего три раза коснулся мяча в чужой штрафной (у «Сити» – 24 касания) и вообще ни разу не пробил по воротам («Сити» – 14 ударов). Отчаяние у «МЮ» просматривалось настолько четко, что Гари Невилл, комментировавший матч в Англии, даже просил гостей совершить опасный подкат – чтобы хоть как-то взбодриться и завестись.

Пожалуй, настолько явного перевеса у «Сити» в дерби не было и в легендарной победе 6:1 на «Олд Траффорд». Тогда «горожане» забили даже пять мячей за тайм (в этот раз – всего два), но главным образом – из-за удаления Джонни Эванса и открытости, которая сохранялась у «Юнайтед» при игре вдесятером (Уэйн Руни доигрывал матч в опорной зоне).

Беспокойства добавляет и календарь «МЮ». Матчи с «Атлетико» и «Ман Сити» показали, что команда Рангника не может выдержать темп больших клубов (по крайней мере все 90 минут). Плохая новость – до конца сезона «Юнайтед» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом», «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Челси» (не говоря уже об ответном матче с «Атлетико»). Попадание в четверку чуть ли не напрямую зависит от того, сможет ли Рангник решить назревающую проблему.

Фото: REUTERS/Craig Brough; Gettyimages.ru/Michael Regan