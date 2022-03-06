Бьелса в «Лидсе»: построил уникальный стиль, но не адаптировался даже под топ-соперников и не справился с травмами

Вадим Лукомский – про английский этап Бьелсы.

За три с половиной сезона в «Лидсе» Марсело Бьелса вернул клуб в АПЛ (после 15-летнего отсутствия), построил уникальный стиль и очень мощно прокачал футболистов (особенно Кэлвина Филлипса). Но ушел после очевидной серии неудач (6 матчей без побед и 17 пропущенных за последние 4 встречи).

Давайте раскроем время Марсело в Англии со всех сторон. Осторожно: в первой части материала пугающе много комплиментов (по делу, но преимущественно за прошлый сезон). Если вас интересуют проблемы, которые привели к уходу, стартуйте со второго подзаголовка.

Что построил Бьелса: уникальный тип доминирования в Чемпионшипе и самый интенсивный прессинг

История Бьелсы в Англии начинается с владельца-мечтателя Андреа Радриццани. Однажды в беседе со спортивным директором Виктором Ортой он попросил назвать идеального тренера для «Лидса», абстрагировавшись от всех факторов – ресурсы, доступность, статус клуба.

Орта назвал Бьелсу. Виктор был влюблен в стиль Марсело с начала нулевых. Тогда он работал журналистом, а Аргентина Бьелсы захватывала сердца накануне ЧМ-2002 (чтобы потом их безжалостно разбить). С тех пор испанец дважды пытался пригласить Марсело в свои клубы – в «Севилью» и «Зенит» . В «Севильи» дошло до личной встречи и презентации.

«Чем дольше я занимался активной деятельностью в футболе, тем ближе мне становился взгляд Марсело на эту игру. В 2011 году я работал в структуре «Севильи», тогда руководству пришла идея пригласить Бьелсу в клуб. Я приготовил различных материалов на 120 страниц. Во время встречи владелец клуба указал на эту папку со словами: «Это то, что я знаю о вас».

Марсело подготовился к такому повороту и продемонстрировал огромную кипу своих материалов о «Севилье» – более чем на тысячу страниц: «А это то, что я знаю о вас!». Владелец клуба и Мончи были максимально впечатлены», – вспоминал Орта.

А вот история из «Лидса». На первой самой предварительной встрече у Марсело спросили: «Что ты знаешь о Чемпионшипе?» Тренер достал гигантскую таблицу со списком команд и схем, которые использовались клубами бы хотя бы раз за сезон. Внутри были расписаны уязвимости каждой из них.

Бьелса посмотрел все матчи «Лидса» (и практически все матчи Чемпионшипа) – и разбил футболистов на три группы: «точно остаются», «точно уходят» и «возможно, остаются». Подобная детализация и четкость требований – элементы, которые внесут огромный вклад в главные успехи Марсело в Англии.

В 2010-м «Лидс» вернулся в Чемпионшип из третьего дивизиона и до прихода Бьелсы ни разу не попадал даже в плей-офф за выход в АПЛ. Лучший результат – седьмое место, а в шести из восьми сезонов клуб финишировал в нижней части таблицы. Приняв такую команду, Марсело без значимых вливаний сделал ее третьей в первый сезон и выиграл дивизион во второй.

Возвращение в АПЛ «Лидс» отметил 59 очками – за 20 лет лучший результат для команды , которая только поднялась из чемпионшипа. То есть лучший в современную эпоху, когда заметно выросла пропасть между богатыми и бедными. Эти достижения, связь с болельщиками и уникальный стиль сделали Марсело культовой для «Лидса» фигурой.

Чтобы в полной мере понять стиль Бьелсы, нужно исследовать его применение в Чемпионшипе – там футбол Марсело использовался в более чистом виде. В АПЛ пытался делать то же самое, но из-за уровня некоторые идеи размывались, хотя впечатляющих матчей набралось достаточно.

За два сезона в Чемпионшипе «Лидс» выдал два лучших показателя по владению за все время ведения статистики – 64,6% и 64,4%. Это близко к показателям «Ман Сити», но путь – абсолютно другой. Он отличается от практически любой доминантной команды. В «Манчестер Сити» в среднем выдает 85 владений за матч – меньше всех в АПЛ. Мяч редко переходит от команды к команде, «Сити» контролирует темп и редко теряет мяч.

У «Лидса» аналогичный показатель достигал 100 владений за игру – второй результат в Чемпионшипе. Это абсолютно другой характер с кучей переходных эпизодов, контрпрессингом и контратаками – «Лидс» стремился не к контролю, а к доминированию в рамках хаоса . Интенсивность оборонительных действий зашкаливала в любой зоне, кроме собственной штрафной:

Этот подчеркивал Пол Уорн, встречавшийся с Бьелсой в качестве тренера «Ротерхэма»: «Главное в игре «Лидса» – работа без мяча. Люди много говорят о том, как хорошо они обращаются с мячом. Не спорю с этим, но почему они так много владеют мячом? Настоящая причина в том, как интенсивно они прессингуют, теряя его».

Играя в таком стиле, «Лидс» выдал две лучших разницы xG за все время ведения подсчетов в Чемпионшипе. То есть соотношение шансов в таком рисунке почти всегда было в пользу команды Бьелсы. В первый сезон у «Лидса» была лишь 16-я реализация в лиге (и на 13 пропущенных больше, чем показатель допущенных xG). Во второй – реализация нормализовалась, а в воротах появился более надежный Иллан Мелье. Вопреки стереотипам, «Лидс» ставил не только атакующие рекорд, но и оборонительные – доминирование в Чемпионшипе было полномасштабным.

Два ключевых элемента стиля – интенсивность прессинга и атаки на скорости. Обсуждая Бьелсу, на этом делал особый акцент Пеп Гвардиола: «В мире немного тренеров, которые играют в стиле Марсело. Его команды невероятно агрессивно двигаются, атакуют и обороняются, задействуя большое количество игроков. Думаю, он лучший тренер мира в плане подготовки. Его работоспособность просто невероятна».

Такой стиль делает особенно важной беговую работу . Часто пробег, дистанция на высокой скорости и даже спринты могут вообще никак не коррелировать с результатами, но в рамках футбола «Лидса» – это важнейшие параметры. И именно поэтому для Бьелсы было так важно, что в первый сезон в АПЛ его команду вообще никто не перебегал.

Это важно не только для давления на соперника, но и для скорости насыщения атаки. Вот несколько показательных эпизодов: команда быстро и, что еще важнее, смело переходит в скоростные атаки, почти всегда задействуя 6-7 футболистов. Такой футбол может работать только при больших объемах бега – переход в быструю атаку, возвращения в случае потери, прессинг для возвращения мяча.

Брендан Роджерс сравнивал стиль «Лидса» с баскетболом (игра, где время на владение ограничено и особенно важна скорость переходов): «К каждому матчу «Лидс» подходит с желанием по-настоящему смело атаковать. Они используют вингеров, растягивают оборону соперника, хорошо меняются позициями в атаке. В идеале эта команда хочет превращать футбольные матчи в баскетбольные с большим количеством забегов туда и обратно. Сопернику, напротив, важно не допустить такого сценария».

Аналогию с баскетболом использовал и Бен Уайт, описывая любимое упражнение Бьелсы – murderball. Это максимально интенсивные 6-минутные отрезки, в которых команды должны прессинговать друг друга, а мяч вообще не выходит за пределы поля – как только это случается, помощники Марсело сразу же вбрасывают новый.

Интересно, что, превращая матчи в хаос, «Лидс» получал преимущество через попытки контролировать этот хаос. Внутри переходных эпизодов есть куча микроэпизодов, которые Бьелса детально отрабатывает на тренировках – отвлекающие рывки, поддержка футболиста с мячом, момент обострения и так далее.

«У меня ощущение, что Бьелса управляет игроками через какой-то пульт. Его команды играют так, будто у них единый мозг», – восторгался экс-тренер «Хаддерсфилда» Дэнни Коули. Об этом упоминал и Роб Прайс, глава медштаба «Лидса»: «Повторение конкретных вещей – центральная идея тренировок Бьелсы. Он считает, если повторить достаточное количество раз, то движения становятся естественными для команды».

Речь в данном случае не только об отработке прессинга, но и об игре с мячом. Взгляд со стороны футболиста от Патрика Бэмфорда: «Никогда раньше я не сталкивался с такими тренировками. Помню, думал, что все здорово делаю во время упражнения с передачами, но Бьелса подошел и объяснил, что нужно действовать медленнее – пауза, взрывной рывок, замедление, пауза, ускорение. У меня ушло несколько недель, чтобы погрузиться в это и обучиться. Постепенно я начал думать: «А ведь в этих постоянных повторениях есть смысл». Потом в матчах эпизоды начали в точности повторяться – прямо как в тех упражнениях. В моем случае частый маневр – стеночка с партнером и последующее открывание за спину».

Впечатления защитника Диего Льоренте: «Сначала методология Бьелсы шокирует тем, насколько она отличается от других. Многие упражнения очень аналитические – описывают и отрабатывают конкретные моменты в матчах, которые в нашем стиле особенно часто повторяются. Это могут быть рывки без мяча, поддержка свободного игрока, открывания под игрока с мячом. Каждое такое действие описывается максимально конкретно».

Без мяча «Лидс» использовал персональный прессинг по принципу «+1» . Это означает персональную игру по всему полю, но при одном свободном страхующем защитнике. Следовательно, один центральный защитник соперника при таком рисунке тоже оказывается свободным, зато интенсивность в других зонах зашкаливает. Выглядит примерно так:

Главный плюс такого давления в интенсивности – оно начинается весьма высоко и не отпускает соперника до конца атаки. На этом графике фиксируется не только PPDA (интенсивность прессинга), но и частота оборонительных действий на каждое владение соперника (то есть лучше отражается, под каким давлением делается каждый пас):

Давление «Лидса» в прошлом сезоне было самым интенсивным в АПЛ (что пошло не так в этом, разберем ниже). У Statsbomb тоже есть метрика, которая передает смелость прессинга «Лидса» (граничащую с суицидальной). Агрессивность – пропорция передач соперника, за которыми следовало прессинг-действие, фолы или попытка отбора. То есть каждый третий пас соперника «Лидс» встречал таким образом:

Для такого давления очень важны универсальные игроки, так как позиции футболистов с мячом и без мяча могут серьезно отличаться. С мячом «Лидс» отталкивается от себя, а без мяча адаптируется под схему соперника. Для этих трансформаций важны Стюарт Даллас (почти все позиции в полузащите и на фланге защиты) и Люк Эйлинг (правый защитник/центральный защитник). Их расположение без мяча часто зависит от схемы соперника.

Прессинг «Лидса» – огромный риск, из которого могут вытекать и плюсы (плотное персональное и максимальное давление), и минусы (рушится по цепочке, если кто-то недобегает; плохо работает на своей половине поля из-за персоналок). Даже показатели выше описывают именно манеру (смелость), а не качество давления. Об этом рассуждал и Бьелса:

«Исследование по топ-5 лигам показало, что мы совершаем больше всех прессинг-действий. Этот факт сам по себе не является комплиментом. Одно дело прессинговать, другое – прессинговать, отбирать мяч, ловить соперника на дезорганизованности. Нам нужно пытаться трансформировать давление в полезные действия».

Еще один важный элемент времени Бьелсы в «Лидсе» – развитие игроков

Об этом еще до назначения предупреждал Гвардиола:

«Мое уважение к Марсело Бьелсе невероятно велико. Он делает любого игрока намного лучше. Я не встречал ни одного бывшего игрока Бьелсы, который плохо говорил бы о нем. Абсолютно все благодарны за влияние, которое он оказал на их карьеры. Он и мне самому сильно помог советами. При каждом разговоре я чувствовал, как сильно он хочет помочь.

Нас оценивают по титулам – каких успехов ты добился, что выиграл. Но в случае с Марсело это абсолютно неважно. Никакие титулы не превзойдут то, как он повлиял на эволюцию футбола и карьеры множества игроков. Поэтому для меня он лучший тренер мира».

Возможно, еще сильнее должны цениться слова Эрнана Креспо. Аргентинский нападающий работал с Карло Анчелотти и Жозе Моуринью (в лучшие годы), а с Бьелсой конфликтовал в сборной. Но отвечая на вопрос про индивидуальное развитие игроков, назвал Марсело лучшим в этом деле.

Подход оценил и Фил Невилл, который стажировался у Марсело: «Мне очень нравится Бьелса. Я его изучал. Он везде привносит невероятный стиль. Мне нравится, как играют его команды. Мне нравится интенсивность его работы. Он тренирует взрослых игроков так, как тренировал бы ребят в возрасте 16-20 лет – и это работает ».

Возможно, самый яркий пример работы Бьелсы – прогресс Кэлвина Филлипса. Он отыскал для него принципиально новую позицию и научил держать оптимальный вес (второе звучит просто, но раньше за этим не следили так плотно). Из бокс-ту-бокс уровня низов таблицы Чемпионшипа Филлипс стал разыгрывающим опорником (получил прозвище «йоркширский Пирло») уровня сборной Англии. «Даже я сам не думал, что Бьелса сможет меня так сильно улучшить», – признавался Кэлвин.

Филлипс рассказывал, что вообще не представлял, как играть на этой позиции, но Бьелса рассмотрел у него качества и разработал спецпрограмму дополнительных упражнений, которые помогли ему прибавить в чтении игры и принятии решений. Похожая история у Бэмфорда:

«Я в долгу перед Марсело. Он первый тренер, который разглядел во мне чистую девятку. Другие тренеры может и понимали, что я могу сыграть на этой позиции, но ставили меня либо оттянутым форвардом, либо на правый фланг. Бьелса полностью доверился мне – и сделал из меня игрока другого уровня».

Почти каждый, кто работает с Бьелсой больше двух лет, сильно прибавил. Из новичков пришедших уже после выхода в АПЛ нужно выделить Рафинью – он называет Бьелсу «профессором», дорос до дебюта в сборной Бразилии и интереса «Ливерпуля» (который видит в нем вариант на случай ухода Мо Салаха).

Что пошло не так: вечная проблема больших матчей и проблемы с травмами

Тотальный отказ от адаптаций в больших матчах – ключевая уязвимость «Лидса» на дистанции двух сезонов в АПЛ, а не только в этом.

«Бьелса одинаково агрессивно играет и против «Фулхэма», и против «Сити» с «Ливерпулем». Разве это не круто? Я регулярно смотрю матчи «Лидса», потому что их неутомимый игровой стиль похож на наш. Как и «Аталанта» раньше, во многих матчах они считались аутсайдерами, но все равно не изменяли своей атакующей философии. Вот почему люди любят «Лидс» и «Аталанту», – отмечал Робин Гозенс.

Голландец преподносит это как позитивный момент – для нейтрального зрителя он может быть таким, но с точки зрения «Лидса» это огромная проблема. Дело в том, что описанный выше персональный прессинг по принципу «+1» можно вскрывать, если: а) этот свободный игрок (один из центральных защитников) соперника хорош на мяче; б) соперник подготовился к «Лидсу» так, чтобы манипулировать их персоналками.

Более того, эти два приема можно совмещать. Да, в каком-то смысле Бьелса может считать комплиментом, что большие команды готовятся к матчу с «Лидсом» как к равному (отталкиваются от соперника сильнее, чем от своих сильных сторон), но когда эта подготовка проведена, победы получаются пугающе легкими и часто разгромными.

Неработающий прессинг по цепочке рушит все достоинства игры «Лидса». Во-первых, использование свободного игрока прямо ведет к опасным моментам. Из свежих примеров – Жоэль Матип и Виктор Линделеф. Стартовали свободными из-за персонального характера прессинга «Лидса»; используя свободу, продвинулись до чужой штрафной; попытки игроков «Лидса» реагировать привели к дырам:

А вот пример с Матипом – он вообще гроза «Лидса», так как обожает делать такие рейды и в других матчах:

Во-вторых, без работающего давления нет постоянных переходов мяча – встреча перестает быть хаотичной и раскрытой. Бьелса признавал проблему: «Нам не всегда удается навязать свой рисунок. В Чемпионшипе все наши игры были очень похожими. В АПЛ каждый матч отличается от предыдущего. Мы работаем над тем, чтобы навязывать свою игру в каждой встрече, но пока недостаточно стабильны».

Проблема в том, что к этой фразе аргентинец часто добавляет фирменное: «Если план А не работает, то продолжайте придерживаться плана А». Это не полное безумие. Несколько раз он расшифровывал, что вместо придумывания плана Б нужно просто стать лучше в рамках плана А. Это уместная логика, но не в случае, когда проблема настолько фундаментальна. Без преимущества в уровне над соперником играть в футбол Бьелсы с топами почти невозможно . Это становилось все более очевидным, а Марсело все равно отказывался от адаптаций.

Но это лишь одна из проблем. Играя с равными и более слабыми соперниками на уровне прошлого сезона, «Лидс» вполне мог бы уверенно идти в середине таблицы, но и в таких встречах нет стабильности. Тут огромную роль играет физическая готовность и травмы, которые тесно переплетены.

Стабильность и сыгранность состава максимально важны для стиля «Лидса». В прошлом сезоне только Дин Смит в «Астон Вилле» делал меньше изменений от матча к матчу, чем Бьелса. Сейчас эта стабильность ушла, нужно реагировать на бесконечный поток травм. Это отразилось и на количестве пропущенных голов после стандартов (тут и в прошлом были проблемы, но сейчас вообще ужас) – 13 штук, включая первый мяч «МЮ» с углового в этом сезоне.

Как правило, любая настолько глобальная эпидемия травм связана не только с подготовкой, но и с невезением (не каждую травму можно предотвратить), но в физическом плане «Лидс» готов хуже, чем в прошлом сезоне. Они все еще на первом месте по пробегу, но совсем без отрыва и проигрывают по километражу отдельные встречи.

Раньше «Лидс» был лучшим по любым беговым метрикам в Европе и буквально доминировал в АПЛ. Оливье Жиру восторгался: «Лидс» впечатлил меня сильнее любой другой команды. В физическом плане они доминируют – бегают так будто они повсюду. Играть против них трудно».

Еще раз: есть команды, для которых пробег – вторичен, но «Лидс» точно не из таких. Их стиль работает, только если они значительно перебегают соперника. «Физическая готовность – главный атрибут для нашей команды. Он делает нас той командой, которой мы являемся, – прямо признавался Филлипс. – Тактика тоже важна, но именно пробег в рамках нашего стиля делает разницу. Бьелса хочет, чтобы мы были самой трудолюбивой командой лиги. До Бьелсы я вообще не проверял статистику пробега».

Так важность этого показателя в прошлом сезоне объяснял Бэмфорд: «После каждого матча нам показывают данные по пробегу. На данный момент мы превосходили соперника в каждом матче. Против «Астон Виллы», например, мы пробежали на 9 километров больше соперника – это же эквивалент дополнительного игрока на поле. Просто невероятно, если задуматься».

Даже небольшое сокращение беговых показателей бьет по прессингу «Лидса». Но еще более сильный удар – потери Кэлвина Филлипса и Патрика Бэмфорда . Обоим нет замены (то есть похожего игрока более низкого уровня). В центре поля Бьелсе пришлось менять структуру, раздавая функции Филлипса, а в атаке тренер перепробовал Дэна Джеймса, Тайлера Робертса, Родриго Морено, Джека Харрисона и еще пару вариантов, но не нашел того, кто смог бы совмещать и работу прессинге, и качества центрфорварда на уровне Бэмфорда:

Бэмфорд важен, так как при персональном прессинге на других позициях нападающий разрывает между двумя игроками соперника. В идеале дает минимум времени каждому из них. Патрик был близок к этому идеалу. Без него проблемы начинаются в первой же волне давления.

«Конечно, в идеале Бьелса хотел бы, чтобы я забивал 25 голов и больше каждый сезон – это помогает команде, но это не главное. С нашим стилем игры в прессинге каждая позиция становится ключевой. И начинается все именно с высокого прессинга атакующих игроков – отборы на чужой половине и постоянная беговая работа. Никогда в своей карьере не был так хорошо готов физически, как при Бьелсе», – пояснял Бэмфорд.

Патрик отсутствует почти весь сезон. С Филлипсом сложнее – он не провел и половины от доступных минут, но сыграл достаточно, чтобы сравнить показатели с ним и без него. Контраст слишком большой:

Если Бэмфорд важен для первой волны давления, то Филлипс – главный игрок при прессинге сразу после потери мяча. Он подробно описывал свою роль в такие моменты:

«Моя первая мысль после потери: «Где мой игрок?» Я стараюсь отыскать его взглядом максимально быстро. Если в момент потери я близко к нему, то позиция уже достаточно хорошая и нужно играть плотно. Если нет, я стараюсь перекрыть линию паса, потому что, если мой игрок получит мяч, а меня нет рядом, это проблема. Если я вообще далеко, это означает, что я неправильно выбрал позицию. Это еще большая проблема».

Такие реакции в опорной зоне особенно важны для сдерживания контратак. А Филлипс хорош в таких реакциях. Без него «Лидс» стало проще ловить в такие моменты.

Промежуточный итог. По качеству прессинга ударили:

• нехватка сыгранности на фоне постоянных изменений из-за травм;

• отсутствие Бэмфорда – человек, который начинает давление и прессингует сразу двух оппонентов;

• отсутствие Филлипса – человек, который играет ключевую роль сразу после потери.

Учитывая обстоятельства, вполне логичным ходом мог стать отказ от прессинга – пожертвовать смелость и интенсивность в пользу надежности. Но этого и близко не произошло. Даже в такой сезон «Лидс» при Бьелсе оставался самой прессингующей командой лиги :

Как замечал сам Марсело, такая смелость в давлении не всегда хороша. Она должна сопровождаться положительным балансом между рисками и полученной выгодой. В условиях этого сезона уравнение явно не в пользу «Лидса». При этом позиция могла бы быть менее плачевной при лучшей реализации. Команда Бьелсы отстает на 6 очков от графика ожидаемых очков из-за плохой формы кипера Мелье и нестабильной реализации в чужой штрафной. Именно по игре все не так плохо, если отбросить системные провалы в топовых встречах.

Бьелса построил очень мощный стиль, который способен давать результат, но в этом сезоне оказался в условиях, где умение адаптироваться важнее таланта строить . Марсело не предал идеалы – и добрался до точки, где они начали вредить результатам.

Что дальше?

Бьелса – редкий случай, когда тренер уходит до конца сезона на фоне борьбы за выживание, но под тотальные восторги болельщиков . Весьма критичный пост с разбором проблем этого сезона от главного англоязычного аналитического блога про «Лидса» начинался словами: «Бьелса заслуживает считаться клубной легендой. Говорить о его уходе больно и трудно, учитывая все, что он сделал для клуба».

Главный русскоязычный телеграм-канал проводил тренера такими словами: «Спасибо тебе за все, Марсело Бьелса! Ты подарил столько прекрасных мгновений всем нам, и заставил болельщиков одного северного английского клуба снова полюбить футбол. Причем полюбить его так, как никогда раньше».

Это люди, которые плотнее всех следят за командой. Такая оценка неслучайна. Есть глобальная картина – как сильно и в каком стиле Бьелса поднял клуб. Есть контекст сезона – внешние факторы сформировали среду, в которой фанатичное упрямство Марсело стало вредить. Это ситуация, когда недостатки – продолжения достоинств. Без этого упрямства не было бы безумного стиля с тотальным индивидуальным и командным прогрессом.

Ход с назначением Джесси Марша интересен. На первой пресс-конференции американец объяснил логику: «Думаю, меня выбрали, посчитав, что я смогу продолжить работу, которую начал Марсело. Мой стиль про агрессивность, желание играть с максимальной интенсивностью и готовность максимально осложнить жизнь сопернику. Думаю, это хорошо накладывается на то, что последние три с половиной года строил Бьелса».

В общих чертах они схожи, но детали сильно отличаются. Как тренер Марш формировался под влиянием Ральфа Рангника – Джесси поработал сразу в трех клубах «Ред Булла» и даже читал тактические лекцию про философию Ральфа, используя примеры из игры своих команд.

Бьелса – это персональный прессинг. Рангник – зонный ориентированный на мяч. Формально и для того, и для другого нужна отличная физическая подготовка и высокая интенсивность, но детали не просто отличаются, а противоположны. Об этом рассказывал нынешний тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль: «Бьелса – легендарный тренер. Но его стиль сильно отличается от того, что строю я. Они разные как черное и белое. У него персональная система обороны, у нас – зонная с ориентацией на мяч».

«Лидсу» предстоит сильная и стремительная адаптация к новым идеям. Последовательность в этой рокировке есть, но она лишь в том, что Марш получает состав подобранный под интенсивный футбол – есть инструменты под свой стиль, но все алгоритмы нужно менять .

Это делает шаг весьма рискованным и, на мой взгляд, проигрышным на фоне альтернативы (хотя задача сохранения прописки все равно вполне посильная). Вторым человеком в списке спортивного директора Орты был Эрнесто Вальверде. Главный аргумент в его пользу то, как он продолжил работу Марсело в «Атлетике» – сохранил прессинг, влил дозу прагматичности и даже улучшил результаты внутри в Ла Лиги.

Вальверде казался идеальной таблеткой под проблемы текущего сезона, но выбрали Марша . Возможно, помогло влияние американских инвесторов. Основным владельцем пока остается Радриццани, но компания 49ers Enterprises в ноябре довела свою долю до 44% с опцией полного выкупа до 2024-го. Выбор в пользу Марша может также олицетворять их растущее влияние.

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Фото: globallookpress.com/Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de, Simon Davies via www.imago-image/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Shaun Botterill, Paul Kane, George Wood