Бьелса в «Лидсе»: построил уникальный стиль, но не адаптировался даже под топ-соперников и не справился с травмами

Вадим Лукомский – про английский этап Бьелсы.
За три с половиной сезона в «Лидсе» Марсело Бьелса вернул клуб в АПЛ (после 15-летнего отсутствия), построил уникальный стиль и очень мощно прокачал футболистов (особенно Кэлвина Филлипса). Но ушел после очевидной серии неудач (6 матчей без побед и 17 пропущенных за последние 4 встречи).
Давайте раскроем время Марсело в Англии со всех сторон. Осторожно: в первой части материала пугающе много комплиментов (по делу, но преимущественно за прошлый сезон). Если вас интересуют проблемы, которые привели к уходу, стартуйте со второго подзаголовка.
Что построил Бьелса: уникальный тип доминирования в Чемпионшипе и самый интенсивный прессинг
История Бьелсы в Англии начинается с владельца-мечтателя Андреа Радриццани. Однажды в беседе со спортивным директором Виктором Ортой он попросил назвать идеального тренера для «Лидса», абстрагировавшись от всех факторов – ресурсы, доступность, статус клуба.
Орта назвал Бьелсу. Виктор был влюблен в стиль Марсело с начала нулевых. Тогда он работал журналистом, а Аргентина Бьелсы захватывала сердца накануне ЧМ-2002 (чтобы потом их безжалостно разбить). С тех пор испанец дважды пытался пригласить Марсело в свои клубы – в «Севилью» и «Зенит». В «Севильи» дошло до личной встречи и презентации.
«Чем дольше я занимался активной деятельностью в футболе, тем ближе мне становился взгляд Марсело на эту игру. В 2011 году я работал в структуре «Севильи», тогда руководству пришла идея пригласить Бьелсу в клуб. Я приготовил различных материалов на 120 страниц. Во время встречи владелец клуба указал на эту папку со словами: «Это то, что я знаю о вас».
Марсело подготовился к такому повороту и продемонстрировал огромную кипу своих материалов о «Севилье» – более чем на тысячу страниц: «А это то, что я знаю о вас!». Владелец клуба и Мончи были максимально впечатлены», – вспоминал Орта.
А вот история из «Лидса». На первой самой предварительной встрече у Марсело спросили: «Что ты знаешь о Чемпионшипе?» Тренер достал гигантскую таблицу со списком команд и схем, которые использовались клубами бы хотя бы раз за сезон. Внутри были расписаны уязвимости каждой из них.
Бьелса посмотрел все матчи «Лидса» (и практически все матчи Чемпионшипа) – и разбил футболистов на три группы: «точно остаются», «точно уходят» и «возможно, остаются». Подобная детализация и четкость требований – элементы, которые внесут огромный вклад в главные успехи Марсело в Англии.
В 2010-м «Лидс» вернулся в Чемпионшип из третьего дивизиона и до прихода Бьелсы ни разу не попадал даже в плей-офф за выход в АПЛ. Лучший результат – седьмое место, а в шести из восьми сезонов клуб финишировал в нижней части таблицы. Приняв такую команду, Марсело без значимых вливаний сделал ее третьей в первый сезон и выиграл дивизион во второй.
Возвращение в АПЛ «Лидс» отметил 59 очками – за 20 лет лучший результат для команды, которая только поднялась из чемпионшипа. То есть лучший в современную эпоху, когда заметно выросла пропасть между богатыми и бедными. Эти достижения, связь с болельщиками и уникальный стиль сделали Марсело культовой для «Лидса» фигурой.
Чтобы в полной мере понять стиль Бьелсы, нужно исследовать его применение в Чемпионшипе – там футбол Марсело использовался в более чистом виде. В АПЛ пытался делать то же самое, но из-за уровня некоторые идеи размывались, хотя впечатляющих матчей набралось достаточно.
За два сезона в Чемпионшипе «Лидс» выдал два лучших показателя по владению за все время ведения статистики – 64,6% и 64,4%. Это близко к показателям «Ман Сити», но путь – абсолютно другой. Он отличается от практически любой доминантной команды. В «Манчестер Сити» в среднем выдает 85 владений за матч – меньше всех в АПЛ. Мяч редко переходит от команды к команде, «Сити» контролирует темп и редко теряет мяч.
У «Лидса» аналогичный показатель достигал 100 владений за игру – второй результат в Чемпионшипе. Это абсолютно другой характер с кучей переходных эпизодов, контрпрессингом и контратаками – «Лидс» стремился не к контролю, а к доминированию в рамках хаоса. Интенсивность оборонительных действий зашкаливала в любой зоне, кроме собственной штрафной:
Этот подчеркивал Пол Уорн, встречавшийся с Бьелсой в качестве тренера «Ротерхэма»: «Главное в игре «Лидса» – работа без мяча. Люди много говорят о том, как хорошо они обращаются с мячом. Не спорю с этим, но почему они так много владеют мячом? Настоящая причина в том, как интенсивно они прессингуют, теряя его».
Играя в таком стиле, «Лидс» выдал две лучших разницы xG за все время ведения подсчетов в Чемпионшипе. То есть соотношение шансов в таком рисунке почти всегда было в пользу команды Бьелсы. В первый сезон у «Лидса» была лишь 16-я реализация в лиге (и на 13 пропущенных больше, чем показатель допущенных xG). Во второй – реализация нормализовалась, а в воротах появился более надежный Иллан Мелье. Вопреки стереотипам, «Лидс» ставил не только атакующие рекорд, но и оборонительные – доминирование в Чемпионшипе было полномасштабным.
Два ключевых элемента стиля – интенсивность прессинга и атаки на скорости. Обсуждая Бьелсу, на этом делал особый акцент Пеп Гвардиола: «В мире немного тренеров, которые играют в стиле Марсело. Его команды невероятно агрессивно двигаются, атакуют и обороняются, задействуя большое количество игроков. Думаю, он лучший тренер мира в плане подготовки. Его работоспособность просто невероятна».
Такой стиль делает особенно важной беговую работу. Часто пробег, дистанция на высокой скорости и даже спринты могут вообще никак не коррелировать с результатами, но в рамках футбола «Лидса» – это важнейшие параметры. И именно поэтому для Бьелсы было так важно, что в первый сезон в АПЛ его команду вообще никто не перебегал.
Это важно не только для давления на соперника, но и для скорости насыщения атаки. Вот несколько показательных эпизодов: команда быстро и, что еще важнее, смело переходит в скоростные атаки, почти всегда задействуя 6-7 футболистов. Такой футбол может работать только при больших объемах бега – переход в быструю атаку, возвращения в случае потери, прессинг для возвращения мяча.
Брендан Роджерс сравнивал стиль «Лидса» с баскетболом (игра, где время на владение ограничено и особенно важна скорость переходов): «К каждому матчу «Лидс» подходит с желанием по-настоящему смело атаковать. Они используют вингеров, растягивают оборону соперника, хорошо меняются позициями в атаке. В идеале эта команда хочет превращать футбольные матчи в баскетбольные с большим количеством забегов туда и обратно. Сопернику, напротив, важно не допустить такого сценария».
Аналогию с баскетболом использовал и Бен Уайт, описывая любимое упражнение Бьелсы – murderball. Это максимально интенсивные 6-минутные отрезки, в которых команды должны прессинговать друг друга, а мяч вообще не выходит за пределы поля – как только это случается, помощники Марсело сразу же вбрасывают новый.
Интересно, что, превращая матчи в хаос, «Лидс» получал преимущество через попытки контролировать этот хаос. Внутри переходных эпизодов есть куча микроэпизодов, которые Бьелса детально отрабатывает на тренировках – отвлекающие рывки, поддержка футболиста с мячом, момент обострения и так далее.
«У меня ощущение, что Бьелса управляет игроками через какой-то пульт. Его команды играют так, будто у них единый мозг», – восторгался экс-тренер «Хаддерсфилда» Дэнни Коули. Об этом упоминал и Роб Прайс, глава медштаба «Лидса»: «Повторение конкретных вещей – центральная идея тренировок Бьелсы. Он считает, если повторить достаточное количество раз, то движения становятся естественными для команды».
Речь в данном случае не только об отработке прессинга, но и об игре с мячом. Взгляд со стороны футболиста от Патрика Бэмфорда: «Никогда раньше я не сталкивался с такими тренировками. Помню, думал, что все здорово делаю во время упражнения с передачами, но Бьелса подошел и объяснил, что нужно действовать медленнее – пауза, взрывной рывок, замедление, пауза, ускорение. У меня ушло несколько недель, чтобы погрузиться в это и обучиться. Постепенно я начал думать: «А ведь в этих постоянных повторениях есть смысл». Потом в матчах эпизоды начали в точности повторяться – прямо как в тех упражнениях. В моем случае частый маневр – стеночка с партнером и последующее открывание за спину».
Впечатления защитника Диего Льоренте: «Сначала методология Бьелсы шокирует тем, насколько она отличается от других. Многие упражнения очень аналитические – описывают и отрабатывают конкретные моменты в матчах, которые в нашем стиле особенно часто повторяются. Это могут быть рывки без мяча, поддержка свободного игрока, открывания под игрока с мячом. Каждое такое действие описывается максимально конкретно».
Без мяча «Лидс» использовал персональный прессинг по принципу «+1». Это означает персональную игру по всему полю, но при одном свободном страхующем защитнике. Следовательно, один центральный защитник соперника при таком рисунке тоже оказывается свободным, зато интенсивность в других зонах зашкаливает. Выглядит примерно так:
Главный плюс такого давления в интенсивности – оно начинается весьма высоко и не отпускает соперника до конца атаки. На этом графике фиксируется не только PPDA (интенсивность прессинга), но и частота оборонительных действий на каждое владение соперника (то есть лучше отражается, под каким давлением делается каждый пас):
Давление «Лидса» в прошлом сезоне было самым интенсивным в АПЛ (что пошло не так в этом, разберем ниже). У Statsbomb тоже есть метрика, которая передает смелость прессинга «Лидса» (граничащую с суицидальной). Агрессивность – пропорция передач соперника, за которыми следовало прессинг-действие, фолы или попытка отбора. То есть каждый третий пас соперника «Лидс» встречал таким образом:
Для такого давления очень важны универсальные игроки, так как позиции футболистов с мячом и без мяча могут серьезно отличаться. С мячом «Лидс» отталкивается от себя, а без мяча адаптируется под схему соперника. Для этих трансформаций важны Стюарт Даллас (почти все позиции в полузащите и на фланге защиты) и Люк Эйлинг (правый защитник/центральный защитник). Их расположение без мяча часто зависит от схемы соперника.
Прессинг «Лидса» – огромный риск, из которого могут вытекать и плюсы (плотное персональное и максимальное давление), и минусы (рушится по цепочке, если кто-то недобегает; плохо работает на своей половине поля из-за персоналок). Даже показатели выше описывают именно манеру (смелость), а не качество давления. Об этом рассуждал и Бьелса:
«Исследование по топ-5 лигам показало, что мы совершаем больше всех прессинг-действий. Этот факт сам по себе не является комплиментом. Одно дело прессинговать, другое – прессинговать, отбирать мяч, ловить соперника на дезорганизованности. Нам нужно пытаться трансформировать давление в полезные действия».
Еще один важный элемент времени Бьелсы в «Лидсе» – развитие игроков
Об этом еще до назначения предупреждал Гвардиола:
«Мое уважение к Марсело Бьелсе невероятно велико. Он делает любого игрока намного лучше. Я не встречал ни одного бывшего игрока Бьелсы, который плохо говорил бы о нем. Абсолютно все благодарны за влияние, которое он оказал на их карьеры. Он и мне самому сильно помог советами. При каждом разговоре я чувствовал, как сильно он хочет помочь.
Нас оценивают по титулам – каких успехов ты добился, что выиграл. Но в случае с Марсело это абсолютно неважно. Никакие титулы не превзойдут то, как он повлиял на эволюцию футбола и карьеры множества игроков. Поэтому для меня он лучший тренер мира».
Возможно, еще сильнее должны цениться слова Эрнана Креспо. Аргентинский нападающий работал с Карло Анчелотти и Жозе Моуринью (в лучшие годы), а с Бьелсой конфликтовал в сборной. Но отвечая на вопрос про индивидуальное развитие игроков, назвал Марсело лучшим в этом деле.
Подход оценил и Фил Невилл, который стажировался у Марсело: «Мне очень нравится Бьелса. Я его изучал. Он везде привносит невероятный стиль. Мне нравится, как играют его команды. Мне нравится интенсивность его работы. Он тренирует взрослых игроков так, как тренировал бы ребят в возрасте 16-20 лет – и это работает».
Возможно, самый яркий пример работы Бьелсы – прогресс Кэлвина Филлипса. Он отыскал для него принципиально новую позицию и научил держать оптимальный вес (второе звучит просто, но раньше за этим не следили так плотно). Из бокс-ту-бокс уровня низов таблицы Чемпионшипа Филлипс стал разыгрывающим опорником (получил прозвище «йоркширский Пирло») уровня сборной Англии. «Даже я сам не думал, что Бьелса сможет меня так сильно улучшить», – признавался Кэлвин.
Филлипс рассказывал, что вообще не представлял, как играть на этой позиции, но Бьелса рассмотрел у него качества и разработал спецпрограмму дополнительных упражнений, которые помогли ему прибавить в чтении игры и принятии решений. Похожая история у Бэмфорда:
«Я в долгу перед Марсело. Он первый тренер, который разглядел во мне чистую девятку. Другие тренеры может и понимали, что я могу сыграть на этой позиции, но ставили меня либо оттянутым форвардом, либо на правый фланг. Бьелса полностью доверился мне – и сделал из меня игрока другого уровня».
Почти каждый, кто работает с Бьелсой больше двух лет, сильно прибавил. Из новичков пришедших уже после выхода в АПЛ нужно выделить Рафинью – он называет Бьелсу «профессором», дорос до дебюта в сборной Бразилии и интереса «Ливерпуля» (который видит в нем вариант на случай ухода Мо Салаха).
Что пошло не так: вечная проблема больших матчей и проблемы с травмами
Тотальный отказ от адаптаций в больших матчах – ключевая уязвимость «Лидса» на дистанции двух сезонов в АПЛ, а не только в этом.
«Бьелса одинаково агрессивно играет и против «Фулхэма», и против «Сити» с «Ливерпулем». Разве это не круто? Я регулярно смотрю матчи «Лидса», потому что их неутомимый игровой стиль похож на наш. Как и «Аталанта» раньше, во многих матчах они считались аутсайдерами, но все равно не изменяли своей атакующей философии. Вот почему люди любят «Лидс» и «Аталанту», – отмечал Робин Гозенс.
Голландец преподносит это как позитивный момент – для нейтрального зрителя он может быть таким, но с точки зрения «Лидса» это огромная проблема. Дело в том, что описанный выше персональный прессинг по принципу «+1» можно вскрывать, если: а) этот свободный игрок (один из центральных защитников) соперника хорош на мяче; б) соперник подготовился к «Лидсу» так, чтобы манипулировать их персоналками.
Более того, эти два приема можно совмещать. Да, в каком-то смысле Бьелса может считать комплиментом, что большие команды готовятся к матчу с «Лидсом» как к равному (отталкиваются от соперника сильнее, чем от своих сильных сторон), но когда эта подготовка проведена, победы получаются пугающе легкими и часто разгромными.
Неработающий прессинг по цепочке рушит все достоинства игры «Лидса». Во-первых, использование свободного игрока прямо ведет к опасным моментам. Из свежих примеров – Жоэль Матип и Виктор Линделеф. Стартовали свободными из-за персонального характера прессинга «Лидса»; используя свободу, продвинулись до чужой штрафной; попытки игроков «Лидса» реагировать привели к дырам:
А вот пример с Матипом – он вообще гроза «Лидса», так как обожает делать такие рейды и в других матчах:
Во-вторых, без работающего давления нет постоянных переходов мяча – встреча перестает быть хаотичной и раскрытой. Бьелса признавал проблему: «Нам не всегда удается навязать свой рисунок. В Чемпионшипе все наши игры были очень похожими. В АПЛ каждый матч отличается от предыдущего. Мы работаем над тем, чтобы навязывать свою игру в каждой встрече, но пока недостаточно стабильны».
Проблема в том, что к этой фразе аргентинец часто добавляет фирменное: «Если план А не работает, то продолжайте придерживаться плана А». Это не полное безумие. Несколько раз он расшифровывал, что вместо придумывания плана Б нужно просто стать лучше в рамках плана А. Это уместная логика, но не в случае, когда проблема настолько фундаментальна. Без преимущества в уровне над соперником играть в футбол Бьелсы с топами почти невозможно. Это становилось все более очевидным, а Марсело все равно отказывался от адаптаций.
Но это лишь одна из проблем. Играя с равными и более слабыми соперниками на уровне прошлого сезона, «Лидс» вполне мог бы уверенно идти в середине таблицы, но и в таких встречах нет стабильности. Тут огромную роль играет физическая готовность и травмы, которые тесно переплетены.
Стабильность и сыгранность состава максимально важны для стиля «Лидса». В прошлом сезоне только Дин Смит в «Астон Вилле» делал меньше изменений от матча к матчу, чем Бьелса. Сейчас эта стабильность ушла, нужно реагировать на бесконечный поток травм. Это отразилось и на количестве пропущенных голов после стандартов (тут и в прошлом были проблемы, но сейчас вообще ужас) – 13 штук, включая первый мяч «МЮ» с углового в этом сезоне.
Как правило, любая настолько глобальная эпидемия травм связана не только с подготовкой, но и с невезением (не каждую травму можно предотвратить), но в физическом плане «Лидс» готов хуже, чем в прошлом сезоне. Они все еще на первом месте по пробегу, но совсем без отрыва и проигрывают по километражу отдельные встречи.
Раньше «Лидс» был лучшим по любым беговым метрикам в Европе и буквально доминировал в АПЛ. Оливье Жиру восторгался: «Лидс» впечатлил меня сильнее любой другой команды. В физическом плане они доминируют – бегают так будто они повсюду. Играть против них трудно».
Еще раз: есть команды, для которых пробег – вторичен, но «Лидс» точно не из таких. Их стиль работает, только если они значительно перебегают соперника. «Физическая готовность – главный атрибут для нашей команды. Он делает нас той командой, которой мы являемся, – прямо признавался Филлипс. – Тактика тоже важна, но именно пробег в рамках нашего стиля делает разницу. Бьелса хочет, чтобы мы были самой трудолюбивой командой лиги. До Бьелсы я вообще не проверял статистику пробега».
Так важность этого показателя в прошлом сезоне объяснял Бэмфорд: «После каждого матча нам показывают данные по пробегу. На данный момент мы превосходили соперника в каждом матче. Против «Астон Виллы», например, мы пробежали на 9 километров больше соперника – это же эквивалент дополнительного игрока на поле. Просто невероятно, если задуматься».
Даже небольшое сокращение беговых показателей бьет по прессингу «Лидса». Но еще более сильный удар – потери Кэлвина Филлипса и Патрика Бэмфорда. Обоим нет замены (то есть похожего игрока более низкого уровня). В центре поля Бьелсе пришлось менять структуру, раздавая функции Филлипса, а в атаке тренер перепробовал Дэна Джеймса, Тайлера Робертса, Родриго Морено, Джека Харрисона и еще пару вариантов, но не нашел того, кто смог бы совмещать и работу прессинге, и качества центрфорварда на уровне Бэмфорда:
Бэмфорд важен, так как при персональном прессинге на других позициях нападающий разрывает между двумя игроками соперника. В идеале дает минимум времени каждому из них. Патрик был близок к этому идеалу. Без него проблемы начинаются в первой же волне давления.
«Конечно, в идеале Бьелса хотел бы, чтобы я забивал 25 голов и больше каждый сезон – это помогает команде, но это не главное. С нашим стилем игры в прессинге каждая позиция становится ключевой. И начинается все именно с высокого прессинга атакующих игроков – отборы на чужой половине и постоянная беговая работа. Никогда в своей карьере не был так хорошо готов физически, как при Бьелсе», – пояснял Бэмфорд.
Патрик отсутствует почти весь сезон. С Филлипсом сложнее – он не провел и половины от доступных минут, но сыграл достаточно, чтобы сравнить показатели с ним и без него. Контраст слишком большой:
Если Бэмфорд важен для первой волны давления, то Филлипс – главный игрок при прессинге сразу после потери мяча. Он подробно описывал свою роль в такие моменты:
«Моя первая мысль после потери: «Где мой игрок?» Я стараюсь отыскать его взглядом максимально быстро. Если в момент потери я близко к нему, то позиция уже достаточно хорошая и нужно играть плотно. Если нет, я стараюсь перекрыть линию паса, потому что, если мой игрок получит мяч, а меня нет рядом, это проблема. Если я вообще далеко, это означает, что я неправильно выбрал позицию. Это еще большая проблема».
Такие реакции в опорной зоне особенно важны для сдерживания контратак. А Филлипс хорош в таких реакциях. Без него «Лидс» стало проще ловить в такие моменты.
Промежуточный итог. По качеству прессинга ударили:
• нехватка сыгранности на фоне постоянных изменений из-за травм;
• отсутствие Бэмфорда – человек, который начинает давление и прессингует сразу двух оппонентов;
• отсутствие Филлипса – человек, который играет ключевую роль сразу после потери.
Учитывая обстоятельства, вполне логичным ходом мог стать отказ от прессинга – пожертвовать смелость и интенсивность в пользу надежности. Но этого и близко не произошло. Даже в такой сезон «Лидс» при Бьелсе оставался самой прессингующей командой лиги:
Как замечал сам Марсело, такая смелость в давлении не всегда хороша. Она должна сопровождаться положительным балансом между рисками и полученной выгодой. В условиях этого сезона уравнение явно не в пользу «Лидса». При этом позиция могла бы быть менее плачевной при лучшей реализации. Команда Бьелсы отстает на 6 очков от графика ожидаемых очков из-за плохой формы кипера Мелье и нестабильной реализации в чужой штрафной. Именно по игре все не так плохо, если отбросить системные провалы в топовых встречах.
Бьелса построил очень мощный стиль, который способен давать результат, но в этом сезоне оказался в условиях, где умение адаптироваться важнее таланта строить. Марсело не предал идеалы – и добрался до точки, где они начали вредить результатам.
Что дальше?
Бьелса – редкий случай, когда тренер уходит до конца сезона на фоне борьбы за выживание, но под тотальные восторги болельщиков. Весьма критичный пост с разбором проблем этого сезона от главного англоязычного аналитического блога про «Лидса» начинался словами: «Бьелса заслуживает считаться клубной легендой. Говорить о его уходе больно и трудно, учитывая все, что он сделал для клуба».
Главный русскоязычный телеграм-канал проводил тренера такими словами: «Спасибо тебе за все, Марсело Бьелса! Ты подарил столько прекрасных мгновений всем нам, и заставил болельщиков одного северного английского клуба снова полюбить футбол. Причем полюбить его так, как никогда раньше».
Это люди, которые плотнее всех следят за командой. Такая оценка неслучайна. Есть глобальная картина – как сильно и в каком стиле Бьелса поднял клуб. Есть контекст сезона – внешние факторы сформировали среду, в которой фанатичное упрямство Марсело стало вредить. Это ситуация, когда недостатки – продолжения достоинств. Без этого упрямства не было бы безумного стиля с тотальным индивидуальным и командным прогрессом.
Ход с назначением Джесси Марша интересен. На первой пресс-конференции американец объяснил логику: «Думаю, меня выбрали, посчитав, что я смогу продолжить работу, которую начал Марсело. Мой стиль про агрессивность, желание играть с максимальной интенсивностью и готовность максимально осложнить жизнь сопернику. Думаю, это хорошо накладывается на то, что последние три с половиной года строил Бьелса».
В общих чертах они схожи, но детали сильно отличаются. Как тренер Марш формировался под влиянием Ральфа Рангника – Джесси поработал сразу в трех клубах «Ред Булла» и даже читал тактические лекцию про философию Ральфа, используя примеры из игры своих команд.
Бьелса – это персональный прессинг. Рангник – зонный ориентированный на мяч. Формально и для того, и для другого нужна отличная физическая подготовка и высокая интенсивность, но детали не просто отличаются, а противоположны. Об этом рассказывал нынешний тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль: «Бьелса – легендарный тренер. Но его стиль сильно отличается от того, что строю я. Они разные как черное и белое. У него персональная система обороны, у нас – зонная с ориентацией на мяч».
«Лидсу» предстоит сильная и стремительная адаптация к новым идеям. Последовательность в этой рокировке есть, но она лишь в том, что Марш получает состав подобранный под интенсивный футбол – есть инструменты под свой стиль, но все алгоритмы нужно менять.
Это делает шаг весьма рискованным и, на мой взгляд, проигрышным на фоне альтернативы (хотя задача сохранения прописки все равно вполне посильная). Вторым человеком в списке спортивного директора Орты был Эрнесто Вальверде. Главный аргумент в его пользу то, как он продолжил работу Марсело в «Атлетике» – сохранил прессинг, влил дозу прагматичности и даже улучшил результаты внутри в Ла Лиги.
Вальверде казался идеальной таблеткой под проблемы текущего сезона, но выбрали Марша. Возможно, помогло влияние американских инвесторов. Основным владельцем пока остается Радриццани, но компания 49ers Enterprises в ноябре довела свою долю до 44% с опцией полного выкупа до 2024-го. Выбор в пользу Марша может также олицетворять их растущее влияние.
«Лидс» уволил Бьелсу. Мы запомним его шпионаж, идеальный фэйр-плей, легендарное ведро и настоящую любовь
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Фото: globallookpress.com/Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de, Simon Davies via www.imago-image/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Mike Hewitt, Shaun Botterill, Paul Kane, George Wood
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