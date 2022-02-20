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Максимизация гения Кейна, шестой защитник Кулусевски (сдерживать Канселу). Так Конте выиграл перестрелку у Гвардиолы

Жоау Канселу Жоау Канселу
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Антонио Конте Антонио Конте
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Вадим Лукомский – о тактике среди эмоций.

«Тоттенхэм» второй раз за сезон обыграл «Манчестер Сити» и прервал серию команды Пепа Гвардиолы без поражений (15 матчей в АПЛ). Яркая победа 3:2 – следствие грандиозного перфоманса Харри Кейна (возможно, лучший матч в его мощнейшей карьере).

Но место тактическим ходам Антонио Конте тоже нашлось. 

Кейн провел гениальный матч. Блестяще творил в рамках заготовки Конте

«За наш первый гол нужно благодарить тренера. Последнюю неделю на тренировках мы отрабатывали такой маневр. Мы знали, что можем создать «Сити» проблемы таким образом», – Харри Кейн.

«Первый гол был великолепным, потому что отображает работу, которую мы проделали», – Антонио Конте. 

Кейн и Конте акцентировали особенное внимание на первом мяче «Тоттенхэма» как тактически важном аспекте. Харри скромно перенаправил все комплименты Антонио, но его роль была не меньшей. «Тоттенхэм» провоцировал ситуации, в которых развороты Кейна в труднейших ситуациях создавали угрозу:

Пас в первом голе – чистейший кайф (с левой, в касание, идеальный по точности и силе, после своевременного опускания). Тактические детали, позволяющие готовить подобные ситуации, были важными, но ключевую роль играла именно гениальность Кейна (да-да, я понимаю, насколько это сильное слово, и стараюсь его избегать, но вчерашнюю игру Харри отказываюсь называть иначе). 

В моменте с первым голом нужная ситуация родилась из неудачной попытки прессинга «Сити». «Тоттенхэм» сделал ряд провоцирующих передач, дождались, пока Кайл Уокер вытянется в поддержку прессинга (а сзади образуется 3-в-3) – и именно в этот момент последовал пас на Кейна со всеми вытекающими:

То есть совсем прямо отработанная ситуация с тренировочного поля – от Льориса до мяча воротах. Наверное, именно поэтому она так впечатлила Конте и Кейна. Но типологически похожие моменты рождались и при быстрых атаках. Это Антонио тоже упомянул: «Мы играли в явно оборонительной манере, но в то же время наша первая мысль даже при обороне сводилась к тому, как мы будем атаковать после перехода мяча».

Суть ключевого приема «Тоттенхэма» – выжидание ситуации 3-в-3 или 3-в-4, что тоже опасно при такой высокой линии и скорости Сона; опускания Кейна в опорной; разворот атаки через очередное выдающееся действие Харри. Сон, Кулусевски и иногда еще один из латералей поддерживали это открываниями – создавали Кейну столько вариантов, сколько возможно в конкретной ситуации: 

Кейн был в огне. Часто ему хватало одного варианта с Соном:

А вот вариация при позиционной атаке. Тут «Сити» успел вернуться, но и у Кейна больше вариантов – даже центральный защитник Бен Дэвис открывается в последней линии:

План Конте закладывался на мощный перфоманс Кейна. Харри не подвел. 23 из 28 его пасов – передачи вперед. Такая пропорция обычно встречается у центральных защитников, перед которыми все поле, а сзади только вратарь. Кейн – нападающий, который 82% передач направлял вперед.

Это было возможно из-за его прекрасных разворотов. Минимум тут – полезная смена направления атаки. Максимум – прямая попытка обострения. Качество действий Кейна с мячом и уровень принимаемых им решений зашкаливали.

Второй гол тоже начался с разворота Харри: 

Потом он ворвался в штрафную и завершил:

В этом мяче весь Кейн: созидание в глубине, вбегание на скорости в штрафную (которое опаснее постоянного нахождения там), труднейшее завершение. Он умеет все. 

«Ман Сити» давил на левый фланг – в первом тайме было страшно

В атаке «Сити» использовал структуру, в которой по всей ширине поля в последней линии располагается 5-6 игроков. Атаки начинали трое защитников (центральные и Уокер), Родри держал опорную, а шестерка игроков созидала:

Заполнить ширину поля можно и пятеркой, поэтому часто один из шестерки нагружал другую зону или просто опускался для связи линий:

После матча Пеп рассказал, что в такой структуре «Сити» делал особую ставку на атаки через левый фланг. Самые качественные обострения рождались именно через эту зону. В первом тайме хозяева неприлично часто проникали в штрафную таким путем. 

Важным был момент доставки мяча: Лапорт постоянно выманивал на себя Бентанкура – и только потом пасовал на фланг, где Эмерсон и возвращающийся Кулусевски вынуждены были реагировать. Такая конфигурация позволяла фланговому игроку (часто Канселу) свободно получить мяч:

Под Канселу в такие моменты регулярно создавали варианты. У «Сити» около фланговой зоны всегда был треугольник. Если бы Лапорт не выжидал и пасовал сразу, то Бентанкур помогал бы справляться с треугольником. Из-за своевременности пасов Эмерика у «Сити» всегда было преимущество – либо свободный игрок при обработке, либо численное превосходство. И то, и другое создавало хороший фундамент для комбинаций: 

Импровизированные треугольники на левом фланге создавались весь первый тайм, но постоянного наполнения в них не было. Участвовали разные футболисты, что добавляло непредсказуемости. Например, в первом голе «Сити» Родри подключился и стал частью треугольника:

Результатом мог быть один из трех исходов: 1) свободный игрок «Сити» получает возможность разбежаться и набрать скорость около штрафной; 2) «Сити» комбинирует, а «Тоттенхэм» по цепочке не успевает за каждым следующим шагом; 3) свободный игрок сразу ищет варианты в штрафной для паса вразрез или навеса. 

Кулусевски мощно отработал – при необходимости становился шестым защитником

Проблемную для «Тоттенхэма» зону всеми силами помогал контролировать Деян Кулусевски. Часто он оказывался шестым защитником в линии. Такие эпизоды возникали еще в первом тайме: 

Но между опусканиями Деяна в первом и втором тайме есть четкая разница. В первой половине они были следствием его реакции на проблемы, которые организовывал «Сити». Кулусевски отрабатывал до упора, но часто все равно опаздывал (так как «Тоттенхэм» был в заведомо невыгодной ситуации). 

Во втором тайме Конте отреагировал на эту проблемы. Кулусевски не опускается на позицию, когда мяч уже там (реагируя и пытаясь потушить пожар), а заранее был там.

Начало второй половины – мяч на другой стороне поля, а Деян уже в линии защиты:

Адаптация Конте предполагала и изменения в действиях опорников. Бентанкур и Хейбьерг больше не выдергивались на центральных защитников. Это означало еще более глубокую и выжидательную манеру игры, но добавило надежности. Процент владения у «Сити» вырос до 77% с 67% в первом тайме. Мы сравниваем очень много и очень-очень много, но разница ощутимая. Ушли даже минимальные попытки оказывать давление и располагаться не совсем в штрафной, а чуть выше.

Кулусевски в позиционном плане теперь ориентировался на позицию Канселу, а не схему своей команды или положение мяча: 

Это отход от традиционных принципов Конте при обороне, но прием был достаточно эффективным. Деян категорически дисциплинированно отрабатывал:

Такой объем работы без мяча от атакующего игрока нельзя воспринимать как должное (а он, кстати, еще гол+пас сделал). Показательно, что, выпуская Лукаса Моуру, Конте заменил Сона, а не Кулусевски – роль Деяна была слишком важной. 

***

Матч получился очень четким по распределению ролей. «Сити» – с мячом, «Тоттенхэм» – в быстрых атаках. Обе команды хорошо атаковали и плохо оборонялись. «Тоттенхэм» пускал «Сити» в штрафную (как правило, через левый фланг). «Шпоры» выходили в быстрые атаки через Кейна.

По сути мы наблюдали пари, в котором оба тренера пожертвовали надежностью без мяча, поставив на то, что их атакующий прием будет эффективнее, чем у соперника. Исход у таких хаотичных матчей может быть практически любым – часто упирается в реализацию. Вчера – в день Харри Кейна – сыграла ставка Антонио Конте.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
19 февраля, 20.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Кулусевски, 1:1 – 33 Гюндоган, 1:2 – 59 Кейн, 2:2 – 90, пенальти Марез, 2:3 – 90 Кейн.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 68).
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон (Доэрти, 83), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Санчес, 90), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.
Предупреждения:
Хейбьерг (64), Ромеро (76), Льорис (80).

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Фото: REUTERS/Carl Recine

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