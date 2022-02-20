Максимизация гения Кейна, шестой защитник Кулусевски (сдерживать Канселу). Так Конте выиграл перестрелку у Гвардиолы

Вадим Лукомский – о тактике среди эмоций.

«Тоттенхэм» второй раз за сезон обыграл «Манчестер Сити» и прервал серию команды Пепа Гвардиолы без поражений (15 матчей в АПЛ). Яркая победа 3:2 – следствие грандиозного перфоманса Харри Кейна (возможно, лучший матч в его мощнейшей карьере).

Но место тактическим ходам Антонио Конте тоже нашлось.

Кейн провел гениальный матч. Блестяще творил в рамках заготовки Конте

«За наш первый гол нужно благодарить тренера. Последнюю неделю на тренировках мы отрабатывали такой маневр. Мы знали, что можем создать «Сити» проблемы таким образом», – Харри Кейн.

«Первый гол был великолепным, потому что отображает работу, которую мы проделали», – Антонио Конте.

Кейн и Конте акцентировали особенное внимание на первом мяче «Тоттенхэма» как тактически важном аспекте. Харри скромно перенаправил все комплименты Антонио, но его роль была не меньшей. «Тоттенхэм» провоцировал ситуации, в которых развороты Кейна в труднейших ситуациях создавали угрозу:

Пас в первом голе – чистейший кайф (с левой, в касание, идеальный по точности и силе, после своевременного опускания). Тактические детали, позволяющие готовить подобные ситуации, были важными, но ключевую роль играла именно гениальность Кейна (да-да, я понимаю, насколько это сильное слово, и стараюсь его избегать, но вчерашнюю игру Харри отказываюсь называть иначе).

В моменте с первым голом нужная ситуация родилась из неудачной попытки прессинга «Сити». «Тоттенхэм» сделал ряд провоцирующих передач, дождались, пока Кайл Уокер вытянется в поддержку прессинга (а сзади образуется 3-в-3) – и именно в этот момент последовал пас на Кейна со всеми вытекающими:

То есть совсем прямо отработанная ситуация с тренировочного поля – от Льориса до мяча воротах. Наверное, именно поэтому она так впечатлила Конте и Кейна. Но типологически похожие моменты рождались и при быстрых атаках. Это Антонио тоже упомянул: «Мы играли в явно оборонительной манере, но в то же время наша первая мысль даже при обороне сводилась к тому, как мы будем атаковать после перехода мяча».

Суть ключевого приема «Тоттенхэма» – выжидание ситуации 3-в-3 или 3-в-4, что тоже опасно при такой высокой линии и скорости Сона; опускания Кейна в опорной; разворот атаки через очередное выдающееся действие Харри. Сон, Кулусевски и иногда еще один из латералей поддерживали это открываниями – создавали Кейну столько вариантов, сколько возможно в конкретной ситуации:

Кейн был в огне. Часто ему хватало одного варианта с Соном:

А вот вариация при позиционной атаке. Тут «Сити» успел вернуться, но и у Кейна больше вариантов – даже центральный защитник Бен Дэвис открывается в последней линии:

План Конте закладывался на мощный перфоманс Кейна. Харри не подвел. 23 из 28 его пасов – передачи вперед. Такая пропорция обычно встречается у центральных защитников, перед которыми все поле, а сзади только вратарь. Кейн – нападающий, который 82% передач направлял вперед.

Это было возможно из-за его прекрасных разворотов. Минимум тут – полезная смена направления атаки. Максимум – прямая попытка обострения. Качество действий Кейна с мячом и уровень принимаемых им решений зашкаливали.

Второй гол тоже начался с разворота Харри:

Потом он ворвался в штрафную и завершил:

В этом мяче весь Кейн: созидание в глубине, вбегание на скорости в штрафную (которое опаснее постоянного нахождения там), труднейшее завершение. Он умеет все.

«Ман Сити» давил на левый фланг – в первом тайме было страшно

В атаке «Сити» использовал структуру, в которой по всей ширине поля в последней линии располагается 5-6 игроков. Атаки начинали трое защитников (центральные и Уокер), Родри держал опорную, а шестерка игроков созидала:

Заполнить ширину поля можно и пятеркой, поэтому часто один из шестерки нагружал другую зону или просто опускался для связи линий:

После матча Пеп рассказал, что в такой структуре «Сити» делал особую ставку на атаки через левый фланг. Самые качественные обострения рождались именно через эту зону. В первом тайме хозяева неприлично часто проникали в штрафную таким путем.

Важным был момент доставки мяча: Лапорт постоянно выманивал на себя Бентанкура – и только потом пасовал на фланг, где Эмерсон и возвращающийся Кулусевски вынуждены были реагировать. Такая конфигурация позволяла фланговому игроку (часто Канселу) свободно получить мяч:

Под Канселу в такие моменты регулярно создавали варианты. У «Сити» около фланговой зоны всегда был треугольник. Если бы Лапорт не выжидал и пасовал сразу, то Бентанкур помогал бы справляться с треугольником. Из-за своевременности пасов Эмерика у «Сити» всегда было преимущество – либо свободный игрок при обработке, либо численное превосходство. И то, и другое создавало хороший фундамент для комбинаций:

Импровизированные треугольники на левом фланге создавались весь первый тайм, но постоянного наполнения в них не было. Участвовали разные футболисты, что добавляло непредсказуемости. Например, в первом голе «Сити» Родри подключился и стал частью треугольника:

Результатом мог быть один из трех исходов: 1) свободный игрок «Сити» получает возможность разбежаться и набрать скорость около штрафной; 2) «Сити» комбинирует, а «Тоттенхэм» по цепочке не успевает за каждым следующим шагом; 3) свободный игрок сразу ищет варианты в штрафной для паса вразрез или навеса.

Кулусевски мощно отработал – при необходимости становился шестым защитником

Проблемную для «Тоттенхэма» зону всеми силами помогал контролировать Деян Кулусевски. Часто он оказывался шестым защитником в линии. Такие эпизоды возникали еще в первом тайме:

Но между опусканиями Деяна в первом и втором тайме есть четкая разница. В первой половине они были следствием его реакции на проблемы, которые организовывал «Сити». Кулусевски отрабатывал до упора, но часто все равно опаздывал (так как «Тоттенхэм» был в заведомо невыгодной ситуации).

Во втором тайме Конте отреагировал на эту проблемы. Кулусевски не опускается на позицию, когда мяч уже там (реагируя и пытаясь потушить пожар), а заранее был там.

Начало второй половины – мяч на другой стороне поля, а Деян уже в линии защиты:

Адаптация Конте предполагала и изменения в действиях опорников. Бентанкур и Хейбьерг больше не выдергивались на центральных защитников. Это означало еще более глубокую и выжидательную манеру игры, но добавило надежности. Процент владения у «Сити» вырос до 77% с 67% в первом тайме. Мы сравниваем очень много и очень-очень много, но разница ощутимая. Ушли даже минимальные попытки оказывать давление и располагаться не совсем в штрафной, а чуть выше.

Кулусевски в позиционном плане теперь ориентировался на позицию Канселу, а не схему своей команды или положение мяча:

Это отход от традиционных принципов Конте при обороне, но прием был достаточно эффективным. Деян категорически дисциплинированно отрабатывал:

Такой объем работы без мяча от атакующего игрока нельзя воспринимать как должное (а он, кстати, еще гол+пас сделал). Показательно, что, выпуская Лукаса Моуру, Конте заменил Сона, а не Кулусевски – роль Деяна была слишком важной.

***

Матч получился очень четким по распределению ролей. «Сити» – с мячом, «Тоттенхэм» – в быстрых атаках. Обе команды хорошо атаковали и плохо оборонялись. «Тоттенхэм» пускал «Сити» в штрафную (как правило, через левый фланг). «Шпоры» выходили в быстрые атаки через Кейна.

По сути мы наблюдали пари, в котором оба тренера пожертвовали надежностью без мяча, поставив на то, что их атакующий прием будет эффективнее, чем у соперника. Исход у таких хаотичных матчей может быть практически любым – часто упирается в реализацию. Вчера – в день Харри Кейна – сыграла ставка Антонио Конте.

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Фото: REUTERS/Carl Recine