Когда ходить в туалет по-большому? Правда ли, что лучше утром?

Привет! Да, на главной пост именно об этом – потому что мы считаем, что стыдных тем, важных для здоровья, быть не может. Мы открываем рубрику нестыдных вопросов, где будем открыто разговаривать о проблемах, мифах и просто особенностях, связанных с нашим телом. Не стесняйтесь задавать такие вопросы в комментариях, а пока – слово нашему медицинскому редактору Оле.

Я закончила медицинский университет больше 10 лет назад, а последние пять лет работаю медицинским редактором – пишу статьи о здоровье сама и проверяю на достоверность докмеду тексты других авторов. Знакомые и друзья знают, что я в курсе последних новостей медицины, поэтому часто приходят ко мне с вопросами о здоровье и просят проверить, правду ли говорят ЗОЖ-блогеры. Часто их утверждения – откровенная ересь, но они говорят так убедительно, что люди верят. У меня накопилось немало ответов на подобные вопросы, один из последних – про то, как и когда правильно какать…

Популярные ЗОЖ-блогеры говорят, что опорожнять кишечник нужно именно с утра. Объяснения они приводят весомые: «если каловые массы находятся в кишечнике слишком долго, то токсины из них начинают отравлять организм, отсюда и болезни, вплоть до рака». Такие эксперты уверяют, что какать до 10:00 не просто полезно, а жизненно важно. Поэтому всем срочно нужно отслеживать этот процесс и если вдруг кто-то не укладывается в тайминг, то нужно как можно скорее исправлять ситуацию. Для этого предлагаются всевозможные диеты, БАДы, травы, а в крайних случаях – слабительные. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Причем действовать нужно как можно скорее.

Звучит убедительно и пугающе одновременно, поэтому есть риск отключить разум и срочно учиться какать по часам. Но так только кажется. Вот почему.

Как вообще происходит дефекация

Дефекация – это процесс, в ходе которого из организма удаляются отработанные продукты обмена веществ и непереваренные остатки пищи. Из них формируются каловые массы.

В среднем за сутки у здорового взрослого человека образуется около двухсот граммов кала. Однако количество каловых масс – это все-таки индивидуальная особенность, которая в первую очередь зависит от питания и количества употребляемой жидкости.

В течение суток кал накапливается в конечном отделе кишечника – прямой кишке, в которой расположены особые рецепторы. Они реагируют на растяжение и в определенный момент подают сигналы в мозг о том, что пора бы опорожнить кишечник. В норме кал выходит только тогда, когда человек к этому готов. Даже если рецепторы уже вопят о перерастяжении, сфинктер прямой кишки будет сдерживать кал, пока человек не даст добро.

Кстати, сдерживать дефекацию лучше в вертикальном положении. Если человек нагнется, естественный угол, который дополнительно сдерживает каловые массы, распрямится, кал будет с напором давить на сфинктер. Есть риск испачкать штаны.

Как на дефекацию влияют биологические часы

Большинство людей опорожняет кишечник от одного до трех раз в день, но нормальным считается, даже если человек какает не ежедневно, а, например, три раза в неделю. Все индивидуально. Если дефекация происходит реже, говорят о запоре.

Об идеальном времени для опорожнения кишечника у врачей нет указаний, главное – регулярность. Так отработанные вещества не накапливаются и (о боже!) не отравляют организм.

Но есть один момент. Организм привыкает к определенному распорядку, поэтому часть людей обычно ходит «по-большому» до обеда, другие – после. Это важный параметр, на который следует ориентироваться. Если человек всегда ходил какать до 10:00 и неожиданно перестал это делать или время почему-то поменялось, стоит внимательнее последить за своим здоровьем. Если к тому же ощущается дискомфорт в животе, тошнота или вздутие, нужно как можно скорее обратиться к профильному специалисту – врачу-гастроэнтерологу.

В поездках или на фоне стресса, при изменении диеты, выработанный годами режим может нарушиться. Обычно все нормализуется, когда человек привыкает к изменившимся условиям или возвращается к привычному режиму. Кстати, в этом случае обычно меняются и циркадные ритмы, то есть уснуть в привычное время тоже не получается, также как и проснуться. Но, если дефекация происходит регулярно, причин для беспокойства нет.

Что в итоге

Самая лучшая дефекация – та, которая состоялась, и неважно, в 10 утра или в 11 вечера. По регулярному опорожнению кишечника можно судить о здоровье пищеварительной системы и не переживать, что в кровь попадут какие-то несуществующие токсины. Другие признаки того, что человек все делает правильно – быстрота и безболезненность, оформленный, но при этом мягкий стул. Если все так, то специально тужиться, чтобы покакать с утра, и принимать БАДы, травы или слабительные точно не следует. Если будет такая необходимость, препараты назначит врач. В противном случае можно сделать только хуже.

Фото: pexels.com/Hafidz Alifuddin, Anna Shvets