Нестыдные вопросы
Блог
Здоровье

Когда ходить в туалет по-большому? Правда ли, что лучше утром?

Медицина Медицина
Здоровье Здоровье
Здоровье Здоровье

Привет! Да, на главной пост именно об этом – потому что мы считаем, что стыдных тем, важных для здоровья, быть не может. Мы открываем рубрику нестыдных вопросов, где будем открыто разговаривать о проблемах, мифах и просто особенностях, связанных с нашим телом. Не стесняйтесь задавать такие вопросы в комментариях, а пока – слово нашему медицинскому редактору Оле.

Я закончила медицинский университет больше 10 лет назад, а последние пять лет работаю медицинским редактором – пишу статьи о здоровье сама и проверяю на достоверность докмеду тексты других авторов. Знакомые и друзья знают, что я в курсе последних новостей медицины, поэтому часто приходят ко мне с вопросами о здоровье и просят проверить, правду ли говорят ЗОЖ-блогеры. Часто их утверждения – откровенная ересь, но они говорят так убедительно, что люди верят. У меня накопилось немало ответов на подобные вопросы, один из последних – про то, как и когда правильно какать…

Популярные ЗОЖ-блогеры говорят, что опорожнять кишечник нужно именно с утра. Объяснения они приводят весомые: «если каловые массы находятся в кишечнике слишком долго, то токсины из них начинают отравлять организм, отсюда и болезни, вплоть до рака». Такие эксперты уверяют, что какать до 10:00 не просто полезно, а жизненно важно. Поэтому всем срочно нужно отслеживать этот процесс и если вдруг кто-то не укладывается в тайминг, то нужно как можно скорее исправлять ситуацию. Для этого предлагаются всевозможные диеты, БАДы, травы, а в крайних случаях – слабительные. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Причем действовать нужно как можно скорее.

Звучит убедительно и пугающе одновременно, поэтому есть риск отключить разум и срочно учиться какать по часам. Но так только кажется. Вот почему. 

Как вообще происходит дефекация 

Дефекация – это процесс, в ходе которого из организма удаляются отработанные продукты обмена веществ и непереваренные остатки пищи. Из них формируются каловые массы. 

В среднем за сутки у здорового взрослого человека образуется около двухсот граммов кала. Однако количество каловых масс – это все-таки индивидуальная особенность, которая в первую очередь зависит от питания и количества употребляемой жидкости. 

В течение суток кал накапливается в конечном отделе кишечника – прямой кишке, в которой расположены особые рецепторы. Они реагируют на растяжение и в определенный момент подают сигналы в мозг о том, что пора бы опорожнить кишечник. В норме кал выходит только тогда, когда человек к этому готов. Даже если рецепторы уже вопят о перерастяжении, сфинктер прямой кишки будет сдерживать кал, пока человек не даст добро.

Кстати, сдерживать дефекацию лучше в вертикальном положении. Если человек нагнется, естественный угол, который дополнительно сдерживает каловые массы, распрямится, кал будет с напором давить на сфинктер. Есть риск испачкать штаны.

Как на дефекацию влияют биологические часы 

Большинство людей опорожняет кишечник от одного до трех раз в день, но нормальным считается, даже если человек какает не ежедневно, а, например, три раза в неделю. Все индивидуально. Если дефекация происходит реже, говорят о запоре.

Об идеальном времени для опорожнения кишечника у врачей нет указаний, главное – регулярность. Так отработанные вещества не накапливаются и (о боже!) не отравляют организм.

Но есть один момент. Организм привыкает к определенному распорядку, поэтому часть людей обычно ходит «по-большому» до обеда, другие – после. Это важный параметр, на который следует ориентироваться. Если человек всегда ходил какать до 10:00 и неожиданно перестал это делать или время почему-то поменялось, стоит внимательнее последить за своим здоровьем. Если к тому же ощущается дискомфорт в животе, тошнота или вздутие, нужно как можно скорее обратиться к профильному специалисту – врачу-гастроэнтерологу. 

В поездках или на фоне стресса, при изменении диеты, выработанный годами режим может нарушиться. Обычно все нормализуется, когда человек привыкает к изменившимся условиям или возвращается к привычному режиму. Кстати, в этом случае обычно меняются и циркадные ритмы, то есть уснуть в привычное время тоже не получается, также как и проснуться. Но, если дефекация происходит регулярно, причин для беспокойства нет.

Что в итоге

Самая лучшая дефекация – та, которая состоялась, и неважно, в 10 утра или в 11 вечера. По регулярному опорожнению кишечника можно судить о здоровье пищеварительной системы и не переживать, что в кровь попадут какие-то несуществующие токсины. Другие признаки того, что человек все делает правильно – быстрота и безболезненность, оформленный, но при этом мягкий стул. Если все так, то специально тужиться, чтобы покакать с утра, и принимать БАДы, травы или слабительные точно не следует. Если будет такая необходимость, препараты назначит врач. В противном случае можно сделать только хуже.

Фото: pexels.com/Hafidz Alifuddin, Anna Shvets

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда приспичит, тогда и ходить. Дарю вам это откровение
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Символично, что это запостили в день 25-летия сайта
Так сказать, подарок всем нам
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Интересно другое: обычно в день я съедаю около 1кг еды (считал вес продуктов даже неделю) ))) но говна утром выходит явно больше. Неужели я такой плохой человек? ))))) ахаха
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортс образовательный, спасибо дорогая редакция
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kondratiy
Критическое мышление - важная штука. Но оно должно быть реально критическим (то есть необходимо рассмотреть всё за и против) и объективным. А не пустым перепечатыванием медицинских рекомендаций, которые сделаны теми же зож-блогерами (врачами) прошлого и позапрошлого века. А то станет тут стандартом дефекация через день. "Не держи каловые массы в себе" - золотые слова. Автор, вы для начала изучите, как работает человеческий организм с точки зрения здоровья, а не болезни. К сожалению, вас этому в медучереждениях не учили. Но ничего, жизнь научит. Со временем. Если доживете хотя бы до среднего по России. Если бы медработники действительно знали, как быть здоровым, они жили бы дольше других групп граждан. А по факту - продолжительность жизни медиков гораздо меньше, чем в среднем по России. Можно смело сказать, что человек с медицинским образованием это не интеллектуал, а маргинал. ___ Например, рассмотрите откуда вообще взялись советы об утренней дефекации. Для этого желательно изучить тему циркадных ритмов организма разных уровней. ___ Единственно, с чем я с вами соглашусь, так это в том, что вот полный бред: "Для этого предлагаются всевозможные диеты, БАДы, травы, а в крайних случаях – слабительные. Якобы они помогут избежать появления проблем в будущем. Причем действовать нужно как можно скорее." По факту, это та же фармакология и вред организму. На самом примитивном уровне рекомендации теже: меньше жрать, больше двигаться и лучше спать (согласно циркадным ритмам, опять-таки)
К сожалению точных рекомендаций о времени дефекации никто не даст, как бы этого не хотелось, ведь каждый организм работает по своим «внутренним часам». Но никто не запрещает ходить «по-большому» исключительно по утрам и каждый день, — мы лишь разобрались в том, что действительно об этом думает современная медицина.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nikolay Shiryaev
Интересно другое: обычно в день я съедаю около 1кг еды (считал вес продуктов даже неделю) ))) но говна утром выходит явно больше. Неужели я такой плохой человек? ))))) ахаха
откуда знаешь, что явно больше? Специально взвешивал?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда недавно был материал о менструации в Португалии (Бенфика играет дома), я попросил в следующий раз написать о дефекации, метеоризме, менопаузе и простатите. И, о чудо, вы исполнили моё пожелание!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я человек простой: вижу тему про какули - ставлю "плюс" :)
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В смысле, когда лучше? Когда захотел, тогда и иду.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если человек нагнется, естественный угол, который дополнительно сдерживает каловые массы, распрямится, кал будет с напором давить на сфинктер. Есть риск испачкать штаны.

Серьезно? Ничего круче я не читал в жизни
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Наконец-то нормальный текст на Спортрсру
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nikolay Shiryaev
Интересно другое: обычно в день я съедаю около 1кг еды (считал вес продуктов даже неделю) ))) но говна утром выходит явно больше. Неужели я такой плохой человек? ))))) ахаха
Слишком много успел накопить за свою жизнь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Андрей Мостовой
Несуществующие токсины? Вот уж не сказал бы. Я явно чувствую симптомы интоксикации, если какое-то время не ходил по-большому, после ночи например. После туалета становится ощутимо легче.
хорошая штука ипохондрия и самовнушение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Несуществующие токсины? Вот уж не сказал бы. Я явно чувствую симптомы интоксикации, если какое-то время не ходил по-большому, после ночи например. После туалета становится ощутимо легче.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да ладно вам, так сказать "посрать" все любят! статья полезная!)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lemming
откуда знаешь, что явно больше? Специально взвешивал?
Кухонными весами, на тарелочке
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что эта новость делает на нашем...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Зингельшухер
Когда недавно был материал о менструации в Португалии (Бенфика играет дома), я попросил в следующий раз написать о дефекации, метеоризме, менопаузе и простатите. И, о чудо, вы исполнили моё пожелание!
Бойся своих желаний ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
от эротики до копрологии , как оказывается, одна статья...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ lemming
откуда знаешь, что явно больше? Специально взвешивал?
Размеры своего сортира я знаю, оценивал визуально. Но там дикая куча, явно на 1кг +. И так почти всегда, не шучу....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Antoniom
Слишком много успел накопить за свою жизнь)
Блин, скорее всего. За 40 лет то... эх, сегодня почти не буду есть, пойду выпью пиваса. Завтра расскажу о результатах )))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Nikolay Shiryaev
Интересно другое: обычно в день я съедаю около 1кг еды (считал вес продуктов даже неделю) ))) но говна утром выходит явно больше. Неужели я такой плохой человек? ))))) ахаха
Нужно измерить содержание воды в продуктах на входе и выходе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Какай с нами, какай как мы, какай лучше нас!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я sports только на горшке и читаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спорт сру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хорошая статья. Но тем кому статья не нужна, конечно не могут не пройти мимо и не вывалить свое хамтсво. А мне вот познавательно, т.к. у самого проблемы с желудком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
статья для Целевой аудитории в виде зумеров?) их стало много на спортсе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что эта новость делает на нашем.... а хотя не, все правильно))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жду говна в комментариях.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прочитал материал, сидя на своём белом троне
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Теперь осталось понять, насколько хорошо словесный понос нести в комментариях на некоторых разделах сайта, и в целом тема проблем с походами в туалет будет исчерпана))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Подходящая статья для 25 летия Спортс ру
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По моим ощущениям граждане из ФК раздела в туалет совсем не ходят, все в раздел несут.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий