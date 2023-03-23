Ярко, но грустно.

Главное событие среды – вылет «Торпедо» из Кубка Гагарина. Сухое поражение команды Ларионова стало неожиданностью – тем более, что в четвертом матче она вела с первых же минут в две шайбы. Но в последней десятиминутке СКА закрыл все вопросы.

Несмотря на тяжелое поражение – с 3:1 счет мгновенно стал 3:5 – главный тренер нижегородцев после матча выступил с речью перед болельщиками – и они поддержали его аплодисментами. Один из мощнейших моментов вечера, после которого подступают слезы или мурашки:

«От лица команды, персонала, всех, ребят, кто делал здесь историю, скажу одну вещь: без вас [болельщиков] мы бы здесь не были, без вашей поддержки, без вашей любви к этим ребятам.

Низкий поклон вам и низкий поклон этой команде, этим ребятам, которые боролись в каждом матче до конца, чтобы давать вам удовольствие.

Но самое главное то, что мы будем еще сильней, ребят. Не беспокойтесь, мы вернемся, будем еще сильней. Спасибо вам».

Действительно, нижегородцы показали отличный пример другим болельщикам. Атмосфера как на домашних, так и на выездных матчах была невероятной – в Питер набиралось 6 автобусов фанатов «Торпедо», а билеты на домашние матчи разлетались за считанные минуты.

На послематчевой пресс-конференции Профессор объяснил, как родилось это обращение:

«Ко мне подошел Илья, сказал, что нужно сказать пару слов зрителям. Для меня это первый опыт такой. Сколько мы выигрывали в моей карьере, сколько проигрывали – я никогда не думал брать микрофон сразу после матча и говорить. Но я понимаю, настолько город, насколько регион, насколько страна полюбила этих ребят – для меня не было сложности поблагодарить всех тех людей, кто был причастен к команде, за их поддержку, любовь к игре, за их пробуждение того хоккея, который мы ставили – и они это оценили.

И это, наверное. самая большая победа, которую ты можешь одержать. Потому что победы запоминаются, но они очень быстро уходят. А хорошие начинания помнятся еще долго – потому что есть последователи, которые смотрят игру, которые учатся, которые хотят быть такими же. И это, наверное, гораздо важнее, чем какой-то мимолетный успех».

Спасибо Игорю Ларионову и «Торпедо» за такое начинание. И за такие эмоции.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин