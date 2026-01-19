Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ. Никита идет 4-м в гонке бомбардиров, уступая Макдэвиду, Маккиннону и Селебрини

Никита Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче против «Далласа » (4:1). Таким образом, Кучеров стал первым россиянином, набравшим 70 очков в нынешней регулярке НХЛ . На его счету 24+46 в 43 играх.

В гонке бомбардиров Кучеров на данный момент занимает 4-е место, уступая Коннору Макдэвиду (83 очка), Нэтану Маккиннону (82) и Макклину Селебрини (72).