Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ. Никита идет 4-м в гонке бомбардиров, уступая Макдэвиду, Маккиннону и Селебрини
Никита Кучеров первым из россиян набрал 70 очков в сезоне НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче против «Далласа» (4:1). Таким образом, Кучеров стал первым россиянином, набравшим 70 очков в нынешней регулярке НХЛ. На его счету 24+46 в 43 играх.
В гонке бомбардиров Кучеров на данный момент занимает 4-е место, уступая Коннору Макдэвиду (83 очка), Нэтану Маккиннону (82) и Макклину Селебрини (72).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
