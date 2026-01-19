Дер-Аргучинцев о «Динамо»: «У нас сильный состав. Просадки бывают у всех, главное – начать побеждать, вернуть уверенность. И подойти к плей-офф в хорошей форме»
Семен Дер-Аргучинцев: у «Динамо» сильный состав, нужно начать побеждать.
Нападающий «Динамо» Семен Дер-Аргучинцев высказался о поражениях в последних матчах Fonbet Чемпионата КХЛ. У бело-голубых лишь одна победа в 7 последних матчах – над «Сочи» (3:0).
– В чем «Динамо» может прибавить в концовке регулярки?
– У нас очень сильный состав. Просадки по ходу сезона бывают у всех – ничего страшного в этом нет. Сейчас главное – начать стабильно выигрывать, чтобы появилась уверенность в победах, и подойти в хорошей форме к плей-офф. А команда здесь действительно классная, – сказал Дер-Аргучинцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости