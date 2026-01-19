Терещенко о шансах «Адмирала» на плей-офф: «Сможет ли Браташ держать команду в ежовых рукавицах, как Тамбиев – главный вопрос. Будет тяжело»
Терещенко о шансах «Адмирала» на плей-офф: будет очень тяжело.
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко порассуждал о шансах «Адмирала» на выход в плей-офф Fonbet Чемпионата КХЛ. Команда под руководством Олега Браташа на данный момент занимает последнее место в таблице Восточной конференции.
«Думаю, что приморцы в любом случае будут бороться до конца. Но для меня главные вопросы по «Адмиралу» сейчас заключаются в том, как быстро Олег Владимирович адаптируется к специфике работы на Дальнем Востоке» и сможет ли он держать команду в ежовых рукавицах так же, как это делал Леонид Тамбиев.
Исходя из того, как складывается сезон, все же предположу, что у «Адмирала» меньше всего шансов в борьбе за место в плей-офф. Команде из Владивостока будет очень тяжело», – считает Терещенко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости