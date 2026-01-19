Василевский – 6-й вратарь в истории НХЛ с 20+ победами в 10 сезонах подряд. У Лундквиста 13 таких регулярок, у Бродера и Тони Эспозито – по 12
Василевский стал 6-м вратарем в НХЛ с 20+ победами в 10 сезонах подряд.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский после победы над «Далласом» (4:1) стал шестым вратарем в истории НХЛ с минимум 20 победами в 10 регулярных чемпионатах подряд.
Ранее это удавалось лишь Хенрику Лундквисту (13 сезонов), Мартину Бродеру (12), Тони Эспозито (12), Крису Осгуду (10) и Жаку Планту (10).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости