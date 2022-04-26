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«Лечил зубы». Почему на встрече с Путиным не было Большунова, Щербаковой и других

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Татьяна Сорина (Алешина) Татьяна Сорина (Алешина)
Анна Щербакова Анна Щербакова
Наталья Непряева Наталья Непряева
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Юлия Ступак (Белорукова) Юлия Ступак (Белорукова)
Александр Большунов Александр Большунов
Владимир Путин Владимир Путин
Фигурное катание Фигурное катание

В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с героями Олимпиады-2022. Из 15 золотых медалистов Игр присутствовали лишь 9.

Все фигуристы-чемпионы командного турнира (правда, золото им так и не вручили – из-за подвисшей ситуации с Валиевой): Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева. А также Денис Спицов, Алексей Червоткин и Вероника Степанова – победители лыжных эстафет.

Среди тех, кого на встрече не оказалось, – Александр Большунов и Анна Щербакова, наши единственные чемпионы в личных видах. Еще не было эстафетчиков – Сергея Устюгова, Татьяны Сориной, Юлии Ступак и Натальи Непряевой. Объяснения поступили не от всех.

• Большунов пропустил встречу из-за проблем со здоровьем – так уж совпало, что ровно на эти даты пришлась операция.

Вот что сказал «Матч ТВ» Юрий Бородавко, тренер трехкратного олимпийского чемпиона: «Саша не едет на встречу с президентом. У него есть определенные вопросы по здоровью. Существуют требования, которые мы должны выполнять перед встречей с руководством. Он не сдавал ПЦР-тесты. Он заболел в Кировске, плюс позавчера лечил зубы.

Все проблемы – это отголоски молодости, когда в регионах неправильно или не до конца вылечили зубы. Сейчас это все всплывает. Пока есть возможность, нужно заняться своим здоровьем. В новый сезон нужно войти в боевой готовности».

• Щербакова не уходила на карантин (хотя остальные фигуристы закрылись в Новогорске с 16 апреля), а вчера выступила на шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новгороде. За 2 дня до встречи в Кремле она тоже каталась – на шоу в Самаре.

К слову, пример Трусовой, Тарасовой и Морозова показал: из Кремля было реально успеть на вечерние прокаты в Нижний.

«Мы поменяли 4 билета – поезда, самолеты». Дикий день Трусовой – успела из Кремля на шоу в Нижний Новгород 🚀

• Об Устюгове высказался его партнер по команде Алексей Червоткин: «Нет Большунова и Устюгова? Думаю, что по семейным обстоятельствам. Если нужно, сами расскажут». Вообще, Сергей не любитель таких встреч, да и в последние недели сфокусирован на родне – в апреле у него родился сын.

Татьяна Сорина и Юлия Ступак досрочно завершили сезон и еще в марте приступили к глобальному лечению/восстановлению – об этом, не конкретизируя проблемы, рассказывала Елена Вяльбе. 

Его Сорин – муж и тренер Татьяны – пояснил «Матч ТВ»: «Татьяна проходит активную фазу реабилитации после операции на ежедневной основе. Пытались организовать реабилитацию в условиях карантина, но это оказалось невозможным, так как пришлось бы вместе сажать медицинский персонал и оснащать место, где проходил карантин необходимой физиоаппаратурой».

Ступак в похожей ситуации – судя по социальным сетям, она до последних дней находилась в санатории. По признанию лыжницы, трудности со здоровьем начались после того, как она стала мамой.

• По Наталье Непряевой – героине всего сезона – никакой информации. Месяц назад она уверенно побеждала на чемпионате страны – то есть не прерывала сезон, а всего за сутки до поездки в Кремль тот же Бородавко обещал: Наталья будет.

Что-то сорвалось.

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Фото:globallookpress.com/Maxim Thore, Raniero Corbelletti; РИА Новости/Михаил Климентьев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов

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