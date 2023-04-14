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Когда мы были на полгода моложе, какие только имена не мелькали в этом цикле текстов. Лаури Маркканнен, Зайон Уильямссон, Леброн Джеймс. Постепенно круг из пятнадцати-двадцати кандидатов сужался (с ужасом), и вот теперь релевантных участников уже завершившейся Гонки можно пересчитать по пальцам одной руки. Чуть меньше месяца назад с трудом удалось наскрести пятерых кандидатов на MVP. Пятым, напомню, был Лука Дончич, помните такого? Славные были дни, почти беззаботные.

Сделаю вид, что и сейчас в Гонке участвуют не три человека, а больше. То есть, четыре – на пятого фантазии все равно не хватило. У каждого из них есть свои аргументы, подавляющее большинство из которых вы уже слышали. Ничего не поделать, последний выпуск Гонки традиционно получается самым скучным и банальным, поэтому обычно в этом блоге до него дело и не доходит. Гонка – это процесс, что следует из самого названия. Пока процесс идет, он интересен. Как только он заканчивается, сменяясь процессом намного более увлекательным, итоговый результат всем становится безразличен.

Тем не менее, итоги подвести надо, хотя с прошлого выпуска мало что изменилось. В тот момент, напомню, казалось, что судьба MVP будет решаться вот в этих матчах:

26.03.2023: «Денвер» – «Милуоки»

28.03.2023: «Денвер» – «Филадельфия»

03.04.2023: «Милуоки» – «Филадельфия»

Aaaaaand it’s gone. Ощущение важности этих матчей, то есть. В итоге ничего в них не решилось. Йокич выиграл два раза из двух, но в одном случае велика была заслуга всей команды, а в другом Эмбиид просто съехал с темы, поскольку внезапно занемог. Ни Йокичу победа в плюс не пошла, ни Эмбииду поражение – в минус. Удобно получилось, интересная французско-камерунская тактика: если играю – то матч считается, если не играю – то не считается, я же не играю.

Есть ощущение, что для самих игроков Гонка закончилась примерно в конце марта, потому что последние две недели они просто доигрывали сезон. Их командам уже не нужно было сильно напрягаться, и звезд беспокоить почем зря тоже не имело никакого смысла. В итоге битва, которая обещала превратиться в легендарную, ближе к концовке стала напоминать достаточно угрюмое и протокольное мероприятие. Кто-то что-то забьет, другой ответит в интервью, третий дипломатично промолчит, четвертый поперхнется от удивления, что о нем кто-то еще вспоминает. Так Битва превратилась в Стояние, что хорошо в жизни, но плохо в спорте.

И все-таки до финиша у завершившегося регулярного сезона были и другие стадии, которые и сформировали общественное мнение. Кратко разберемся.

Почему MVP сезона должен стать Джейсон Тейтум («Бостон»)?

52-22, без него 5-3

30,1 очка + 8,8 подбора + 4,6 передачи + True Shooting 60.7%

31,9% Usage + 8,5 NET рейтинг + 1,61 AST/TO

Да он и не должен. Зато четвертое место – его по праву.

Для Джейсона, как и для всего «Бостона», этот сезон пока выглядит временем упущенных возможностей. После второй половины прошлого сезона и выхода в финал они могли стать той самой доминирующей силой в лиге, на отсутствие которой многие справедливо жалуются. Вместо этого «Бостон» как будто сделал шаг назад, оставаясь всего лишь одним из главных фаворитов, так и не сумев приобрести монументальные черты. Это все еще не команда, которую называют первой в списке «кого нужно победить, чтобы выиграть титул». Причины отсутствия прогресса понятны и объяснимы, но едва ли они способны утешить причастных к «Селтикс».

Тейтум кажется оптически правильным отражением своей команды. Легендарного сезона как не было, так и нет. Высочайший игровой уровень подтверждается далеко не всегда, и Тейтум уже давно не успевает идти по карьерным следам легенд баскетбола, с которыми его автоматически начали сравнивать несколько лет назад. Без стабильности, универсальности и нечеловеческой эффективности нынче в лучшие игроки эпохи берут только уже по совсем персональным приглашениям, которого Тейтум еще не заслужил.

Почему MVP сезона должен стать Джоэль Эмбиид («Филадельфия»)

43-23, без него 11-5

33,1 очка + 10,2 подбора + 4,2 передачи + True Shooting 65,5%

37,0% Usage + 8,8 NET рейтинг + 1,21 AST/TO

Во-первых, ему надо. Остальным вроде как тоже, но Эмбииду РЕАЛЬНО надо.

Во-вторых, на темной стороне Эмбиида количество ярких матчей. Цирковые номера с 50+ очков, та самая домашняя игра против «Денвера», в которой он стал человеком, изменившим все. Регулярный сезон НБА такой длинный и отчасти нудный, что порой возникает объяснимое желание каким-то образом локализовать систему оценивания лучших игроков. Впечатления и яркость не могут быть основополагающими критериями, но без них все-таки не обойтись, и вот тут у Эмбиида явное преимущество перед конкурентами.

В-третьих, индивидуальный титул всегда легче взять, когда у тебя есть легенда. Точнее говоря, миф, о котором никто точно не знает, правдив он или нет. Легенда Эмбиида заключается в постоянных разговорах о том, что он в одиночку тащит команду как в атаке, так и в защите. По поводу защиты вопрос очень спорный, у француза полно слабых мест, но чем громче нашептывается миф, тем ближе Эмбиид приближается к статусу праймового Оладжувона. Который, кстати, тоже давно превратился из реального игрока в миф об идеальном игроке.

Эмбииду должен был бы мешать успешный сезон Джеймса Хардена. Например, в MVP-трэкере от известного всем сайта баскетбол-референс Харден стоит на седьмом месте в списке лучших игроков сезона. Нет никакой необходимости распечатывать этот трэкер и ставить в красный угол квартиры, но все же что-то это должно значить. Харден вполне может попасть в символическую сборную сезона, и не только потому что больше некому (кстати, на самом деле некому, дожили до Фокса в первой пятерке), а потому что действительно довольно регулярно играл на суперзвездном уровне.

Эмбииду повезло, что на Хардена всем уже плевать, потому что его давно записали в статус безобидного деда, ни на что уже не влияющего. Аномальная статистика объясняется тем, что Эмбиид лично подбегает к Хардену, вырывает у него мяч из трясущихся рук, после чего неизбежно забивает и просит, чтобы бородатому пенсионеру записали ассист, а то он переживать будет. Короче говоря, Харден теперь как Стоктон, который просто отдавал мяч Карлу Мэлоуну, только еще хуже.

Хотя стойте. Сейчас же не 1999-й, не 2012-й и даже не 2020-й годы. 66 матчей из 82? Причем в этих пропущенных шестнадцати играх «Филадельфия» одержала одиннадцать побед при пяти поражениях? Да вы смеетесь, что ли.

Почему MVP сезона должен стать Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

47-16, без него 11-8

31,1 очка + 11,8 подбора + 5,7 передачи + True Shooting 60,5%

37,3% Usage + 7,2 NET рейтинг + 1,46 AST/TO

Компромиссный вариант, проверенный. Вроде Спилберга или Мэрил Стрип на любой оскаровской церемонии.

Понятно, что Яннис – лучший игрок мира последних пяти лет. В отличие от остальных конкурентов, его статус подтвержден и перепроверен многократно, поэтому престиж лиги точно не пострадает, если именно Яннис станет MVP. Его уж никак нельзя назвать игроком не для плей-офф, в топ-20 величайших баскетболистов в истории он уже давно вошел, так что в условиях полного цейтнота логично будет выбрать именно Янниса.

Есть и другие аргументы. Лучший игрок лучшей команды – вроде звучит неплохо. Играл ярко, с огоньком, как обычно.

Последний абзац про Эмбиида ctrl+c, ctrl+v; давайте уж не будем притворяться и обманывать самих себя. Игрок, пропустивший четверть регулярного сезона, не может быть MVP. Понятие ценности и так уже дискредитировано почти полностью, не стоит лишний раз топтаться на некогда благородном слове.

Понимаю, что, возможно, слишком много внимания уделяю пропускам матчей, но это действительно принципиальный показатель. Просто посмотрите, как часто играли в своих триумфальных сезонах победители прошлых лет. Все течет и меняется, но должны же оставаться какие-то незыблемые вещи.

Почему MVP сезона должен стать Никола Йокич («Денвер»)

48-21, без него 5-8

24,5 очка + 11,8 подбора + 9,8 передачи + True Shooting 70,1%

26,3% Usage + 12,5 NET рейтинг + 2,74 AST/TO

Йокич – лучший игрок сезона. Надеюсь, это достаточный аргумент для победы в Гонке за MVP. Полной уверенности, разумеется, у меня нет.

Вроде бы его можно пожурить за то, что пропустил рекордные для себя тринадцать матчей в сезоне, но если приглядеться повнимательнее, то можно будет заметить следующее: Йокич не сыграл в пяти из последних семи матчей. В тех двух, в которых сыграл (лучше бы и не играл вовсе), провел на площадке около двадцати пяти минут, засвидетельствовав странные поражения от «Хьюстона» и «Юты».

Можно ли критиковать его за пропуск игр в самой концовке сезона, когда первое место в конференции уже стало вопросом решенным? Не думаю. Будет ли это обстоятельство вытаскиваться экспертами из рукава в качестве козырной карты, что вот, мол, MVP не настоящий? Само собой.

Парадокс заключается в том, что Йокича действительно трудно выбрать MVP. Да, даже несмотря на только что вроде бы дарованный ему статус лучшего игрока сезона. Индивидуальные награды они потому и индивидуальны, что даются лично какому-то одному – и только одному – игроку. Награда эта имеет очевидный личный характер, причем не только для тостуемого, но и для тех, кто эту награду ему вручают. Пусть даже и виртуально, как мы с вами.

Йокич действительно играл в этом сезоне лучше других и влиял на результаты своей команды так, как этого не делал никто. Уже готовился написать фразу «Йокич – MVP сезона 2022/2023» по версии «Дриблинга в никуда». Только вот перед написанием зачем-то пропустил эту фразу через себя и понял, что что-то в ней не так. Возможно, сказался мой статус жертвы пропаганды, но ничего не могу с собой поделать. Думая о прошедшем сезоне, я далеко не в первую очередь буду вспоминать о Йокиче, о его статистике и прочем. Он был лучшим игроком сезона, но не был человеком, определившим этот сезон. Поэтому пойму любого, кто проголосует не за него, а сам голосовать вообще не буду, потому что в этом году давать приз просто некому. Так получилось.

Как легко мне теперь оттого, что этот блог не связан никакими обязательствами вообще ни с чем! Можно вести Гонку за MVP весь сезон, а в итоге этого самого MVP не выбрать. Идеально. Виню в этом не собственную нерешительность, а самый странный на моей памяти сезон, даже с учетом ковидных и укороченных.

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и уж совсем для баскетбольных эстетов существует регулярная баскетбольная «Своя игра», в которой может принять участие каждый из вас и блеснуть своими знаниями в области НБА; недавно вот был проведен финал второго сезона.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Patrick Smith, Rob Carr, Jess Rapfogel