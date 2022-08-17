Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду

Новость подоспела – Никола Йокич стал MVP регулярного сезона во второй раз подряд. Достижение совершенно уникальное, если вспомнить, что он учился играть в баскетбол с лошадьми, Страхиньей и цыганской гитарой, но в контексте истории НБА тут нет ничего удивительного. Как показывает бесцельное блуждание по сайту баскетреф.ком, два MVP подряд берут многие, а вот защитить почетное звание в третий раз не получается почти ни у кого.

А ведь как все хорошо начиналось! На заре справедливости почти не существовало двукратных MVP, титаны прошлого стреляли хет-триками. Билл Расселл брал три статуэтки подряд с 1961-го по 1963-й, потом и друг-приятель Уилт Чемберлен на спор повторил этот фокус в период 1966-1968. Тогда все было устроено совсем иначе, потому что в выборах Самого ценного игрока участвовали сами баскетболисты НБА. Думаю, это не совсем правильный подход, потому что игроки – люди творческие и могут всякого наворотить по очень субъективным причинам. Представьте, например, как голосовали бы сегодня Андре Игудала или Кайри Ирвинг. У братьев Моррисов всегда был бы гарантированный голос друг за друга, как в свое время делали в опросах от «Спорт-Экспресса» братья Березуцкие. А Джон Уолл с Казинсом! А если бы еще устроить прямой эфир в зуме, где каждый игрок называл бы свою пятерку претендентов! А остальные бы комментировали все это в твиттере! Хм, пожалуй, зря я критиковал этот подход.

Так или иначе, перед началом сезона-1980/1981 правила изменились, и за MVP стали голосовать уже заслуженные журналисты, комментаторы и прочие рупоры эпох. Если вынести за скобки Йокича, история которого еще продолжается, то за это время было десять случаев, когда один игрок брал два титула MVP подряд. Обычно на двух победах подряд все и заканчивалось, науке известен лишь один пример тройного триумфа. Таким исключением стал легендарный Лэрри Берд, на безальтернативной основе доминировавший в регулярных сезонах-1983/1984, 1984/1985, 1985/1986. Не удержусь и пошучу на аналитическом диалекте о том, что третий MVP после первых двух ему достался по правам Берда.

Другие же девять попыток игроков НБА выиграть три MVP подряд закончились неудачей. Сейчас разберемся, как так получилось и могло ли все сложиться иначе.

Мозес Мэлоун

MVP 1981/1982, 1982/1983

1983/1984 – десятое место в голосовании за MVP

Имя Мозеса Мэлоуна часто забывается во время знаменитых вагонных споров о великих игроках всех времен, хотя у мужчины наград не счесть было. Играл двадцать лет в разных лигах, взял титул и три MVP, два из которых подряд. С третьим подряд вот не задалось, но так что ж поделать, если конкуренты так невовремя вышли на пик. Берда, Мэджика и Карима вы точно не глядя назовете, но ведь именно в сезоне 1983/1984 лучший сезон в карьере провел Бернард Кинг, о величии которого никогда не устанет повторять Спайк Ли. Именно Кинг занял второе место в голосовании, отстав лишь от Ларри Легенды.

С учетом травм голеностопа, пропуска одиннадцати игр и Матча всех Звезд, у Мэлоуна не было никаких шансов защитить звания MVP, хотя лучшим подбирающим игроком лиги он по привычке все-таки стал. Но это действительно была одна из привычек, выработанных годами безупречной службы, потому что лучше Мозеса подборы не собирал, возможно, никто и никогда.

Мэджик Джонсон

MVP 1988/1989, 1989/1990

1990/1991 – второе место в голосовании за MVP (после Майкла Джордана)

После трех MVP Лэрри Берда настала эпоха Мэджика и Джордана, которые становились лучшими игроками шесть сезонов подряд, каждый по три раза и каждый с одним, извините, дуплетом. Мэджик был неудержим в конце 1980-х, когда сначала отнял MVP у самого Майкла, а потом подтвердил статус, прекрасно проведя первый сезон в карьере без Карима Абдул-Джаббара.

Мог ли он выиграть в третий раз? Мог, конечно. После непривычно раннего вылета в первом раунде в сезоне 1989/1990 Мэджик, который в 31 год считался возрастным игроком, серьезно взялся за дело. К сожалению, это была его лебединая песня, потому что осенью 1991-го года у Мэджика нашли ВИЧ-инфекцию, но прежде он успел пободаться с молодыми звездами. Опередить получилось почти всех, позади в голосовании остались Клайд Дрекслер, Дэвид Робинсон, Карл Мэлоун и Чарльз Баркли, но кое-кого обогнать Мэджику в тот год было не суждено. Упрекать его в этом трудновато, потому что, возможно, это был лучший регулярный сезон Майкла Джордана. В финале НБА того сезона Мэджик мог взять реванш, но, как вы знаете, не удалось, Джордан оказался сильнее и в плей-офф.

Майкл Джордан

MVP 1990/1991, 1991/1992

1992/1993 – третье место в голосовании за MVP (после Чарльза Баркли и Хакима Оладжувона)

Вот и сам Майкл. После победы над Мэджиком он стал MVP еще раз, довольно уверенно обойдя Дрекслера и Робинсона, но в сезоне 1992/1993 его опередили другие ребята. Глядя на результаты того голосования сейчас, трудно понять, как так получилось. В смысле, камон, ребят, Козловский, то есть, Джордан. Зря нам, что ли, сериал показывали, фильм с кроликом. Все на свете же говорят, что Эм Джей был в расцвете сил перед уходом в бейсбол, то есть, как раз в том самом сезоне. Самым результативным игроком стал, опять-таки. И как же он проиграл?

Дело в том, что Оладжувон и Баркли тогда играли как-то нечеловечески эффективно, подняв свой и прежде высокий уровень на совсем уж небывалую высоту. Это не было тем случаем, когда, как многие говорят, людям «просто стало скучно снова давать MVP Джордану». Конкуренция действительно была, и Майкл часто оказывался не на вершине, что еще раз доказывает, что соперники у него были более чем достойные. Другое дело, что он отомстил Баркли, а позже и Карлу Мэлоуну, в самый важный момент.

Тим Данкан

MVP 2001/2002, 2002/2003

2003/2004 – второе место в голосовании за MVP (после Кевина Гарнетта)

Почему-то есть ощущение, что почти никто не помнит о двух MVP подряд Данкана. Тем не менее, они существуют, причем добыты были через боль, слишком сильны были конкуренты – сначала Кидд, а потом Гарнетт. Я почти профессионально изучал вопрос результатов голосования за MVP и могу сказать, что не очень часто разрывы между первым и вторым местом составляли меньше ста очков, причем два года подряд.

Третий раз подряд стать MVP шансов не было никаких, потому что это был первый его сезон без Дэвида Робинсона, и скромному Данкану нужно было время, чтобы привыкнуть к роли явного лидера. К тому же, сезон 2003/2004 был временем Кевина Гарнетта. Да, Тим стал вторым в голосовании, но ни один из ста двадцати трех экспертов не поставил его на первое место. Почти все выбрали Гарнетта в качестве MVP, кроме трех человек, и из этих трех голосов один достался Пеже Стояковичу, а два – О’Нилу, только не тому, о котором вы подумали, а Джермейну. Бывало и такое.

Стив Нэш

MVP 2004/2005, 2005/2006

2006/2007 – второе место в голосовании за MVP (после Дирка Новицки)

Вы все правильно поняли, ради этого раздела все и затевалось. Я убежден (читать низким голосом императора Палпатина, который в «Империи наносит ответный удар» говорил, что он убежден, что Люк – молодой отпрыск Энакина Скайуокера), что именно в сезоне-2006/2007 Стив Нэш провел свой лучший регулярный сезон. На это намекает и общий второй номер Нэша в голосовании при 44-х голосах на первое место. Однако случилось так, что на пике был и его друг Дирк Новицки, который с «Далласом» выиграл 67 матчей. Если бы не Дирк, ситуация могла бы выйти из-под контроля.

Дать Нэшу третий MVP подряд и создать исторический прецедент было бы полным безумием, потому что все знают спорный характер его двух предыдущих MVP. Даже я это понимаю, а у меня на брелоке от ключей до сих пор фотография Нэша с Барбосой. С другой стороны, а как можно было бы не дать? Кобе, Данкан и Леброн были отличной оппозицией, но недостаточной для того, чтобы соревноваться с Нэшем именно в том сезоне. В общем, НБА должна была быть довольна, что Дирк пришел, всех спас, а потом быстро свалил в туман Вюрцбурга после провала в первом раунде с «Голден Стэйт». В противном случае трудно было бы даже представить, какие шутки отмачивал бы Кайри Ирвинг на званом обеде в доме Стива Нэша.

Будет забавно, если в следующем сезоне история повторится, только на месте Нэша будет Йокич, а на месте Дирка – Лука Дончич.

Леброн Джеймс

MVP 2008/2009, 2009/2010

2010/2011 – третье место в голосовании за MVP (после Деррика Роуза и Дуайта Ховарда)

Про Леброна вы и сами все знаете. В тот самый день, когда Леброн сел на стул в клетчатой рубашке и рассказал про перевозку талантов, стало ясно, что его шансы на индивидуальные награды в ближайшее время резко устремились к нулю. При этом Джеймс Первый вполне мог бы стать MVP третий сезон подряд, если бы не уникальная кампания Роуза, хотя я до сих пор уверен, что лучшим игроком тогда был Дуайт Ховард.

С другой стороны, если бы был третий MVP подряд, могло бы не случиться одного из следующих двух, потому что пять подряд ему бы точно никто не дал. Ну вот разве что Стивен Джексон, которому и пятнадцати орденов не жалко.

Леброн Джеймс

MVP 2011/2012, 2012/2013

2013/2014 – второе место в голосовании за MVP (после Кевина Дюрэнта)

Опять он! Я, снова я и Ирэн Кевин. На этот раз все честно, без подвохов. В планы Леброна Джеймса вмешался величайший сезон Кевина Дюрэнта. Много раз в этом блоге было проговорено, что для меня отрезок Дюрэнта с января по апрель того года был абсолютно непревзойденным, почти невиданным в новейшей истории НБА. Леброн должен был стать первым, оставив Дюрэнта на привычном для того втором месте, но это был как раз тот случай, когда они поменялись ролями. Ненадолго, но поменялись. Отрыв в голосовании был настолько велик, что даже неудобно прописывать ее словами.

Стефен Карри

MVP 2014/2015, 2015/2016

2016/2017 – шестое место в голосовании за MVP

Ситуация ровно та же, что и в случае с Леброном в сезоне-2010/2011. С учетом next chapter Дюрэнта и конкуренции в лиге не было никаких шансов, что кто-то из «Голден Стэйт» мог всерьез побороться за MVP. Предыдущие два сезона Карри царил и парил, но во имя великой цели создания самой доминирующей команды в истории все эти коронации пришлось поставить на паузу. Тем более странно говорить о каких-то претендентах на MVP в том сезоне, в котором Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден устроили большие гонки, пробивая головами все статистические потолки.

Смешно, кстати, что даже в том сезоне Карри то ли по инерции, то ли по воле людской набрал больше очков в голосовании за MVP, чем Дюрэнт. Вопрос о распределении лидерских ролей в том «Голден Стэйт» будет волновать людей вечно.

Яннис Адетокумбо

MVP 2018/2019, 2019/2020

2020/2021 – четвертое место в голосовании за MVP, одно первое место

Есть теория. Понятно, что Йокич в тот год был невероятно крут и стал MVP абсолютно заслуженно по версии всех людей в мире, кроме Джоэля Эмбиида и народа Республики Камерун, который тогда еще не знал, что Эмбиид в душе француз. Только вот Яннис вообще-то уже несколько лет играет примерно на одном и том же сверховерэлитном уровне, став Леброном нового поколения, то есть лучшим баскетболистом вне зависимости от формального статуса.

Янниса вполне могли признать MVP лиги сезоне-2020/2021, но не дали приз во многом по той причине, что было банально лень (можете воспринимать это как отсылку к драфту-2013). Важно еще и то, что Яннис на тот момент не завоевал того статуса, который у него есть сейчас. Он не был чемпионом. Слишком свежи были воспоминания о провале в серии с «Майами», потому что случился этот провал не весной, как могло бы быть в обычном сезоне, а осенью – за что большое спасибо коронавирусу.

Сами понимаете, чтобы короновать третий раз подряд – эээм – не самого надежного игрока в плей-офф, нужны очень веские основания. К тому же, возможно, многие осознали, что чего-то перебор совсем получается. Многие (я, например) прекрасно помнят список лучших игроков всех времен от ESPN в мае 2020-го, который составлялся, когда все занимались ерундой и анализировали позы Айзейи Томаса в известном сериале. В том списке Яннис был 29-м. В истории НБА! А потом вылет от Данкана Робинсона. Какой уж тут MVP, сами понимаете.

Никола Йокич

MVP 2020/2021, 2021/2022

2022/2023 – ?

Едва ли получится. Джамал Мюррей возвращается, то есть на слабость команды небольшое количество побед списать не получится. Запад, опять-таки, укрепляется и собирается перестать быть слабым впервые в эпоху Леброна. Нужно занимать одно из первых двух-трех мест в лиге, желательно выбив 60+ побед и играть не хуже, чем в прошлом сезоне. Не слишком уверен, что Йокич способен на такое, да и очень уж сильные у него конкуренты. Есть ощущение, что в следующем сезоне конюшня города Сомбор останется без новой статуэтки.

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Фото: Gettyimages.ru/ Ezra Shaw, Damian Strohmeyer/Allsport, Ken Levine, Jonathan Daniel / Stringer, Jeff Gross, Justin Sullivan, Mike Ehrmann, Stacy Revere / Stringer, Gregory Shamus, Dustin Bradford / Stringer