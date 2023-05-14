«Люди несут бред, хочется от него оградиться».

Юрий Красножан – звезда РПЛ второй половины 2000-х. Помните первое место нальчикского «Спартака» после 13 туров в дебютном сезоне-2006? А четвертое – после первого круга-2010? Все это Красножан провернул со скромнейшей командой, которую принял еще в Первой лиге.

Зимой 2011-го Красножан перешел в «Локомотив» – и понеслась. Увольнение из «Локо» после матча с «Анжи» за «упущения, допущенные при работе», всего полтора месяца в «Анжи» зимой 2012-го, странное расставание с «Кубанью», когда команда ушла на зимний перерыв-2012/13 в топ-5.

Дальше Красножан недолго проработал в «Тереке» (14-е место после 14 туров сезона-2013/14) и ушел в тень: сборная Казахстана, «Химки» из Первой лиги. С 2021-го Красножан возглавляет женскую сборную России, которая сейчас не проводит официальных матчей.

Александр Дорский встретился с Красножаном и расспросил об удивительной карьере. Возможно, самой загадочной тренерской карьере современности в России.

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– Юрий Красножан и женская сборная России. Как это получилось?

– Мы общались с руководством РФС по различным вопросам – зашел разговор о женской сборной. Я не спрашивал у Александра Алаева (на тот момент – генеральный секретарь РФС – Sports.ru) и Полины Юмашевой (председатель комитета женского футбола РФС – Sports.ru), почему сборную предлагают именно мне, только попросил время подумать. Хотел все взвесить, поэтому попросил совета у четырех человек, мнению которых доверяю. Трое сказали, что нужно соглашаться, один: «Ни в коем случае».

– Почему вы сомневались?

– Хотел все взвесить, потому что никогда не работал в женском футболе. Принял решение, когда настроился на то, что иду не в женский коллектив, а в футбольную команду. А футбол – мой профиль. Естественно, есть свои особенности: у девочек – меньшее развитие силы, меньшее проявление скоростных качеств. Не каждая может отдать передачу на 40-50 метров. Нужно учитывать нюансы, но менять принципы работы не пришлось.

А про эмоции – разве парень не может быть чувствительным? Или девочка – очень стойкой? Большой разницы я не вижу.

– Сейчас сборные России забанены. Какая мотивация у вас? Зачем игрокам приезжать в сборную?

– Во время официальных турниров тренер сборной не может излишне рисковать, нужно формировать состав исходя из необходимости давать результат здесь и сейчас. В нынешних условиях мы можем расширить круг кандидаток, сейчас смотрим даже пятнадцатилетних. При этом костяк сборной должны составлять ведущие футболистки. Неизвестно, когда все закончится, но в любой момент сборная должна быть полностью готова вернуться к официальным матчам. За полтора года не было ни одного отказа от вызовов.

Зачем пошел в «Анжи» и «Кубань»? Почему молчал после серии странных увольнений?

– Для меня ваша карьера – одна из самых странных в истории РПЛ. В нулевые вы были одним из лучших тренеров лиги, затем за два года пережили увольнения из «Локомотива», «Анжи» и «Кубани» – и больше не работали в РПЛ. Как не сошли с ума?

– Я не был близок к этому состоянию. Понимал, что вокруг много надуманных вещей – например, в «Локомотиве». Внутри кипел, но что мог сделать, чтобы такого больше не происходило? Поэтому после «Локо» мог поехать головой только из-за несправедливости.

От «Анжи» я отказывался полтора месяца, чувствовал, что это не мой проект. В какой-то момент сыграла наивность: интересно же поработать с такими игроками. Не должен был идти в «Анжи». Кто виноват, что пошел? Только я. Если можешь все объяснить, то нет повода сходить с ума.

Где-то еще играет роль самовнушение. Увидел фразу «Нет ошибок – есть приобретенный опыт». Мне понравилась. Такой взгляд меняет отношение к ситуациям.

– Вы быстро поняли, что зря согласились на «Анжи». Почему после этого вы пошли в «Кубань», у которой была довольно сомнительная репутация?

– Желание работать перевесило. Не все договоренности были соблюдены: на словах одно, на деле – другое.

– Разве это могло удивлять в той «Кубани»?

– Менеджеров клуба жизнь должна же была чему-то научить.

– После вашего увольнения из «Кубани» Василий Уткин писал: «Я уверен, что, пожелай Красножан рассказать свою версию событий, свой взгляд на странные повороты его жизни и карьеры, все бы сбежались слушать. Причем я совершенно не имею в виду здесь скандальные подробности, нет. Но у человека же должен быть какой-то собственный взгляд?» Почему в то время у вас не было ни одного большого интервью?

– Считал, что все делал правильно. Человеку не стоит таскать за собой тележку с дерьмом. Руководители «Кубани» знали мое мнение о дальнейших перспективах клуба. Объяснял, что такая организация работы может привести к тому, что через некоторое время они сильно отстанут от «Краснодара». Сказал бы я это широкой аудитории – и что?

При этом я не был закрыт. Илья Казаков организовал встречу с журналистами – там обо всем честно поговорили.

– Вы бы хотели, чтобы ваша карьера сложилась иначе?

– Сожалеть не собираюсь.

Было бы здорово всю жизнь проработать в одном клубе, выигрывать с ним чемпионат, доходить до высоких стадий плей-офф Лиги чемпионов. Но не все зависит от наших желаний. Сейчас я на своем месте.

Почему пошел в суд против Родолфо? И почему не пошел против Непомнящего, который рассказал о договорняке Нальчика и «Томи»?

– Ваше увольнение из «Локо» – одно из самых скандальных в истории нашего футбола. Через три года после него Родолфо заявил: «Смородская еще до начала матча знала, что Красножан сдаст игру «Анжи». Вы пошли в суд. Зачем? Что это может изменить, тем более через три года?

– Люди несут бред, хочется от него оградиться. Можно подраться, а можно попытаться решить вопрос более цивилизованно – я выбрал этот путь. Хотя суд мы в итоге не выиграли (Черемушкинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, Красножан требовал опровержения и взыскания 300 тысяч рублей с Родолфо и журналиста Григория Телингатера, а также 400 тысяч с Eurosport – Sports.ru), извинения от Родолфо были. Для меня это важнее.

– В декабре 2021-го о договорняке вашего Нальчика с «Томью» рассказал Валерий Непомнящий. Готовясь к нашей встрече, я узнал, что Непомнящий говорил о нем и в 2017-м. Где суд Красножана против Непомнящего?

– Валерий Кузьмич принес извинения, сказал, что был неточен в формулировках. Мне этого достаточно.

– Сразу после «Локомотива» вы возглавили только что созданную вторую сборную России.

– Приглашение из РФС доказывало, что ситуация вокруг «Локо» абсолютно выдуманная.

– Разве на это нельзя посмотреть с другого угла? РФС дал вам работу, потому что вы слишком много знали.

– В таком случае РФС предложил мне работу, чтобы запачкать себя? Очень интересная теория, я о ней ни разу не слышал. Звучит нереально.

– Спустя двенадцать лет после запуска России-2 понимаете, зачем она была нужна?

– Вторая сборная под разными названиями собиралась с 1954-го: Россия-2, Россия-Б, СССР-2, сборная клубов. Большую часть времени она существовала, тут остается семь лет до домашнего ЧМ, почему не возродить? Возможность просмотра, подготовки ближайшего резерва, создание условий для получения футболистами международного опыта. Из тех, кто сыграл за вторую сборную, на ЧМ-2018 сыграли Дзюба, Смольников, Ерохин и Гранат.

Думал, что в «Локо» будут такие же отношения, как в Нальчике. В «Анжи» не должен был менять все сразу

– Как часто вы вспоминаете нальчикский «Спартак»?

– Период в «Спартаке» – очень яркий, такое не забывается, но чаще о нем кто-то напоминает. Не живу прошлым, не люблю рассуждать о том, что в каких-то клубах было лучше, в каких-то хуже. Нальчик – мой дом, там живут мои родные.

– Главная ассоциация со «Спартаком»?

– Развитие: клуба, руководителей, тренеров, врачей, игроков. Со временем пришло понимание, что в какой-то момент оно остановится. Хотелось выигрывать титулы. Понимал, что в Нальчике это будет сделать гораздо труднее, чем, например, в «Локомотиве».

– В 2008-м, за два с половиной года до ухода из «Спартака», вы говорили: «Нужно после себя оставить систему. Чтобы не было вопросов с тренировочными полями, тренерскими кадрами, инвентарем. А сейчас наша команда – локомотив, который тащит на себе все футбольное хозяйство города. Надеюсь, придет время, когда все будет наоборот». Почему наоборот так и не получилось?

– Это как раз о понимании, что развитие остановится. У всех есть потолок роста, где-то к 2010 году мы к нему подошли. Многое уже сделали, многое еще нужно было сделать, но дальнейшее развитие «Спартака» потребовало бы очень больших денег.

Достижения «Спартака» – это не достижения Красножана. Это достижения многих людей, в первую очередь Арсена Канокова (президент Кабардино-Балкарии с 2005-го по 2011-й – Sports.ru), который выделял деньги на клуб. Я ему очень благодарен за внимание к клубу, поддержку.

– Вы говорили, что в определенный момент почувствовали изменение роли тренера, который раньше был вторым человеком в регионе. Когда оно произошло?

– Сначала видишь отношение к другим тренерам, потом – к себе. Это хорошая формула, потому что, ориентируясь только на свою ситуацию, не будешь объективным.

Ситуация начала меняться в 90-е, продолжила в 2000-е. В нашем футболе появились менеджеры, захотевшие управлять в том числе и тренерами. Как менеджер может выбирать состав на игру?

– Разве не нормально, что спортивный директор – главный в спортивном блоке?

– Нормально, когда главный тренер – не главный в клубе, потому что завтра он может в нем уже не работать. Конечно, у клуба должна быть философия, в том числе трансферная, но в ней нельзя ни во что не ставить тренера. Какой-то тренер скажет: «Окей, я принимаю правила, терплю». Я воспитан по-другому.

Команда – это сердце клуба. Вход в это сердце – через тренера. Неправильно, когда руководители лезут в команду через игроков и агентов, потому что тогда эти люди имеют решающее влияние на формирование мнения о тренере.

Недавно подтверждал лицензию Pro. Выступал Станислав Черчесов, рассказал, что он просит спортивного директора присутствовать на всех командных мероприятиях: тренировках, теориях, в раздевалке до и после матчей. Так спортивный директор получает информацию напрямую. Это мудрый подход.

– Так кто должен быть главным по спортивной части? Тренер?

– В первую очередь должна быть структура, а кто в ней главный – вопрос функций. Тренер вполне может заниматься реализацией спортивной стратегии. В топовых лигах спортивные директора подбирают тренера под философию клуба, ищут под нее игроков, при этом советуясь с тренерами. В период работы в Нальчике тренер участвовал в определении цели, спортивный директор Александр Заруцкий налаживал отношения с агентами и клубами, а руководство клуба обеспечивало условия.

– Вы были очень большой фигурой для Нальчика. Другой тренер получил бы такую же власть?

– Я возглавил Нальчик с резюме «Молодой мужчина, который окончил местный университет, ВШТ, поработал во второй лиге, с дублем». Это резюме большого человека?

– Нет, но тогда Нальчик не играл в РПЛ. Развитие клуба и взлет в середину таблицы РПЛ напрямую связаны с вами – конечно, ваш статус изменился.

– Не задумывался об этом. Но искренне не считаю себя большой фигурой и уж тем более единственной причиной прогресса «Спартака» в 2000-х.

– Когда уходили в «Локо», понимали, что там клуб устроен по-другому?

– Понимал, но воспринимал это как плюс. У «Локо» есть традиции, база, медицинский центр, экипировка, прекрасный интернат. Полагал, что отношения будут такими же, как в Нальчике, а все вокруг – лучше.

– Получается, были не готовы к другим отношениям?

– Категорично не могу так сказать. Я не шел в «Локо», чтобы строить все с нуля, только так, как вижу я. Прекрасно понимал, что большой клуб предоставляет мне шанс побороться за трофеи – в Нальчике его не было.

– В первом интервью в «Анжи» вас спросили про то, что вы никогда «не управлялись с такими игроками, как Это’О и Роберто Карлос». Ответили, что и не нужно управляться. Такое мнение было ошибочным?

– Да. Уже после «Анжи» ездил от РФС в Ньон на семинар тренеров УЕФА. Там о взаимодействии с топ-игроками рассказывал Энди Роксбург (почти 20 лет был техническим директоров УЕФА, руководил элитными тренерскими конференциями – Sports.ru). Позже эту же тему обсуждали с белорусским тренером Анатолием Юревичем (куратор и тренер «Энергетика-БГУ» – Sports.ru). Основной посыл – в первое время не нужно было ничего менять. Главное в общении с топ-игроками – эмоциональный контакт, учет их предпочтений при выстраивании тренировок.

Сейчас понимаю: если бы сделал упор на это, то остался бы в «Анжи», а клуб занял бы примерно то же место (третье в сезоне-2012/13 – Sports.ru).

– Арсений Логашов, игравший в том «Анжи», говорил, что команду нужно было поддерживать, а вы ставили на развитие.

– Вопрос развития стоял, как и вопрос организации команды. Большие тренеры – например, Анчелотти и Зидан – рассказывали, что им приходилось подстраиваться под звезд. Мне тоже нужно было перестроиться, но тогда я предполагал, что так будет сложнее завоевать авторитет в новом клубе.

– Еще одно мнение – от одного из тогдашних руководителей «Анжи» Германа Чистякова. Он рассказывал, что вы не посчитали нужным завоевывать игроков «Анжи». Например, Это’О говорил, что не делал 90% упражнений, предлагаемых вами, и просил объяснений, зачем они нужны, а вы не объясняли.

– Это неправда. Объяснения были. Возможно, их было даже больше, чем нужно. Это’О говорил, что хочет быть «Феррари», а не тяжелой машиной. Мы отвечали, за счет чего эта «Феррари» может прослужить еще несколько лет: отношение к режиму, профилактика мышечных травм (например, упражнения с отягощением).

Смогли ли мы это донести до Это’О? Вряд ли. Подбирали ли нужные слова? Возможно, не всегда. Возникали ли сложности из-за того, что контакт был не прямой, а через переводчика? Не исключено. Игнорировали ли мы просьбы игроков что-то объяснить? Точно нет.

Шок: в 90-е в Кабардино-Балкарии читали о зонной обороне и смотрели кассету Сакки. О чем рассказывал Манчини в 2000-е?

– Во второй половине 90-х вы работали в Баксане (Кабардино-Балкария, население в 2023-м – почти 40 тысяч человек), в 2000-е – в Нальчике. Как в тех условиях тренер мог развиваться?

– Баксанскую «Автозапчасть» тренировал Виктор Кумыков – у него как-то оказался перевод итальянской книги «Зонная игра». Потом раздобыли кассету Арриго Сакки. Там особо не пояснялись взаимодействия, перестроения и момент для них, но у нас уже была база – книга, поэтому понимали, о чем идет речь.

Многое дала учеба в ВШТ. Учились в одной группе с Виталием Кафановым (сейчас – ассистент Валерия Карпина в «Ростове» и сборной России – Sports.ru) и Владимиром Кулаевым (помогал Курбану Бердыеву в серебряном «Ростове» – Sports.ru), у нас сложились хорошие отношения, которые переросли в дружбу и сотрудничество. С Кафановым работали во второй сборной России и сборной Казахстана, с Кулаевым – в Нальчике и других клубах. Кулаев ездил в Европу, искал методички, мы тратили довольно большие деньги на перевод. Сначала изучали Италию, потом – немцев и испанцев. Как-то Кулаев попал в Коверчано – и чудом ему удалось отксерокопировать дипломные работы местных тренеров.

– Вы прочитали книгу о зонной игре, посмотрели кассету Сакки. Сразу стали применять это?

– В «Автозапчасти» я был помощником главного тренера, поэтому не оказывал решающего влияния на формирование тренировочного процесса. В 2000-м стал работать с дублем Нальчика. К этому времени уже имел высшее образование факультета физического воспитания КБГУ и тренерскую лицензию. Сначала в дубле мы играли как основа, которую тренировал Софербий Ешугов, – с двумя персональными защитниками и одним страхующим. Потом стали двигаться сами, переходить на зону – водили игроков по полю за руку. Плюс смотрели за несколькими командами, которые уже играли в зону в России: «Кристаллом» Курбана Бердыева, «Тереком» Ваита Талгаева, ЦСКА Олега Долматова.

– Уже в 2000-е вы ездили в «Милан» и «Интер». Что забрали оттуда?

– Не скажу, что что-то забрал, но получил огромное впечатление. Например, Milan Lab, которая создана для изучения и контроля состояния игроков, вплоть до биомеханики движений. В «Интере» спрашивал у Роберто Манчини: «Как определяете состояние игрока?» Манчини говорил, что глазами. Думал, он темнит, но со временем понял, что глаза – лучший критерий, а дополнительные средства – лишь инструменты для подтверждения или сомнения во взгляде.

В Серии А увидел, как работают с аналитическими программами. Манчини сказал, что не смотрит на нее – для этого есть тренер по физподготовке Иван Карминати (с 2017-го в «Зените» – Sports.ru). Так я убедился, что Россия находится на правильном пути: подобную программу уже использовали в «Москве» и «Локомотиве», мы приобрели ее в Нальчик. Нужно было лишь найти человека, который разбирается и в футболе, и в технологиях – так в штаб вошел Мурат Искаков (сейчас помогает Владимиру Федотову в ЦСКА – Sports.ru).

Возможно, в другом клубе у нас и не было бы свободы для экспериментов. Например, история с Женей Стукаловым – сейчас он, вероятно, лучший тренер России по физподготовке (в июне перешел с Марцелом Личкой из «Оренбурга» в «Динамо» – Sports.ru). Перед Нальчиком он несколько сезонов отработал в украинских клубах, а до этого занимался бодибилдингом. Естественно, кто-то скептически относился к прошлому Стукалова, поэтому для баланса мы даже взяли тренера из легкой атлетики – Виктора Григорьева. Потом Григорьев больше переключился на реабилитологию, а Стукалов стал полноценным и единственным тренером по физподготовке.

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– У вас осталась профессиональная мечта?

– Реализовываться. Побеждать с женской национальной сборной во всех матчах, участвовать в финалах крупных международных турниров.

Возможно, создать свой проект, в рамках которого развивать молодых игроков.

– Нальчик был таким проектом?

– Если анализировать сейчас, то «Спартак» можно назвать проектом Арсена Канокова, а не Красножана. Для меня «Спартак» – место работы и жизни, возможность реализовываться.

– Получается, в своем проекте вы должны не только быть главным тренером, но и контролировать весь клуб?

– Спортивную часть. На весь остальной клуб – иметь возможность оказывать влияние.

– Можно ли тогда сказать, что в 2000-е Юрий Красножан опередил время, а в 2010-е не подстроился под новые реалии?

– Не уверен, что мы опередили время, но многие моменты, над которыми мы работали в конце 90-х, и сейчас считаются современными.

Под время нужно подстраиваться, но не делать это бездумно. Важны собственные ощущения, принципы. Как сказал Марчелло Липпи: «Тренеру нельзя превращаться в мраморную статую, но и реагировать на все изменения, подобно флюгеру, тоже не стоит».

Фото: rfs.ru; РИА Новости/Александр Вильф,Алексей Филиппов, Саид Царнаев, Вадим Жернов, Владимир Федоренко