34 комментария

Монолог бомбардира о вечном.

В конце марта Sports.ru провел выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Лучший бомбардир России Александр Кержаков занял 42-е место – из футболистов выше лишь Юрий Жирков (39-й), Валерий Карпин (29-й), Игорь Акинфеев (7-й) и Андрей Аршавин (4-й).

Мы записали рассказ Кержакова о главной фразе его карьеры. Фразе, которую придумал не он.

Моя игровая карьера прошла под девизом «Бил, бью и буду бить». Честно говоря, раньше даже не задумывался над его масштабом: ну, есть фразочка – и что? Теперь все понимаю.

В детстве играл с отцом на асфальтированной коробке: он вставал в ворота, а я отрабатывал удары. Поэтому, наверное, можно сказать, что все заложил отец, но в юности я не всегда играл в атаке. В 14 меня ставили в середину поля, потом я вообще отстал от сверстников в физическом развитии, поэтому года полтора либо сидел на скамейке, либо затыкал дыры. Как-то даже выходил левым защитником – какие уж там удары?

Все изменилось, когда мне было 16: окреп, стал забивать. Тогда же познакомился с Владимиром Казаченком. Он учил правильно открываться, выбирать позицию, но и постоянно повторял: «Если не будешь бить, никогда не забьешь».

Не помню, чтобы кто-то из тренеров говорил, что нужно чаще пасовать. Например, при Юрии Морозове я дебютировал в РПЛ: адреналин, желание выделиться. Поэтому бил при любой возможности: вдруг залетит?

Когда натыкаюсь на матчи первой половины 2000-х, понимаю, что поливал со всех позиций. Особенно запомнились матчи с АЕК в 2005-м (0:0) и «Русенборгом» в 2006-м (2:1). Смотрю и думаю: «Зачем ты бьешь? Куда?» Поэтому сейчас понимаю партнеров, которые меня одергивали. В то время мне было все равно: «Спасибо, уважаю ваше мнение, но не трогайте меня, я и так все знаю».

У болельщиков, вероятно, уже и не было претензий, ведь к тому моменту появилось «Бил, бью и буду бить». Если лупил с неочевидных позиций, все оправдывали девизом: «Да что с него взять?»

В апреле 2004-го мы играли с «Рубином» на «Петровском». Типичное поле «Петровского» на старте весны в 2000-е: одна земля, кочки. К перерыву легко вели 3:1, но во втором тайме Бояринцев дважды классно навесил со штрафных. 3:3, а тут у нас еще и удаляют Вьештицу.

85-я минута. Радимов отдает мне передачу в центре поля, я делаю несколько шагов с мячом. Рядом не видел никого из партнеров – ну и пробил. Получилось классно: мяч от перекладины опустился за линию ворот. «Зенит» победил 4:3.

В то время я общался с корреспонденткой «Спорт-Экспресса» Диной Юрьевой. В 2002-м она брала у меня большое интервью – мне оно понравилось, поэтому «Спорт-Экспресс» решил, что за меня будет отвечать Дина. После «Рубина» Юрьева брала комментарий об игре и голе, я ответил: «Ну а как в такой ситуации не бить? Если возникает возможность, всегда буду бить, потому что иначе не забить».

Не помню, говорили ли мы по телефону или лично, но я точно не произносил «Бил, бью и буду бить». Эта фраза – труд Дины. По-моему, «Спорт-Экспресс» даже вынес ее в заголовок мини-интервью. Я не возражал: после такой яркой победы была эйфория, мне зашло бы вообще все. К тому же говорили, что первым такую фразу произнес великий Батистута. Возможно, это и неправда, но тогда об этом никто не парился.

Даже в самые неудачные отрезки карьеры «Бил, бью и буду бить» не вызывал у меня негатив. Фраза, которая ассоциируется с конкретным игроком, – много ли таких примеров в России? Меня запомнили – это же здорово. Болельщики «Динамо» вообще скандировали девиз после каждого моего гола.

Особенно удивляет, что фраза разошлась в середине 2000-х – когда медиа были развиты не так, как сейчас, а соцсетей вообще не существовало. Конечно, если бы все происходило сейчас, можно было бы задуматься о мерче, хештеге и других инструментах.. Но тогда мы жили в совершенно другом мире.

А в этом мире я уже тренер. Теперь объясняю нападающим: «Не нужно постоянно улучшать позицию». Молодой форвард выходит на 10-15 минут: если пробьет, попадет в хайлайт, останется в голове болельщиков. Если забьет, вообще прекрасно. А так – улучшаешь позицию, и тебя накрывают.

Поэтому совет простой: «Бежишь на полной скорости, пробил, а дальше как получится». Главное – сила удара и чувство ворот. Да, в них есть вратарь, но вратарь – человек.

В 2004-м против «Рубина» у меня получилось.

Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf