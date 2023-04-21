34 комментария

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«Бил, бью и буду бить» – легендарный слоган Кержакова. Оказывается, его придумала журналистка «СЭ»

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Александр Кержаков Александр Кержаков
100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Футбол Футбол

Монолог бомбардира о вечном.

В конце марта Sports.ru провел выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых участвовали редакция и пользователи нашего медиа. Лучший бомбардир России Александр Кержаков занял 42-е место – из футболистов выше лишь Юрий Жирков (39-й), Валерий Карпин (29-й), Игорь Акинфеев (7-й) и Андрей Аршавин (4-й).

Мы записали рассказ Кержакова о главной фразе его карьеры. Фразе, которую придумал не он. 

Моя игровая карьера прошла под девизом «Бил, бью и буду бить». Честно говоря, раньше даже не задумывался над его масштабом: ну, есть фразочка – и что? Теперь все понимаю.  

В детстве играл с отцом на асфальтированной коробке: он вставал в ворота, а я отрабатывал удары. Поэтому, наверное, можно сказать, что все заложил отец, но в юности я не всегда играл в атаке. В 14 меня ставили в середину поля, потом я вообще отстал от сверстников в физическом развитии, поэтому года полтора либо сидел на скамейке, либо затыкал дыры. Как-то даже выходил левым защитником – какие уж там удары?

Все изменилось, когда мне было 16: окреп, стал забивать. Тогда же познакомился с Владимиром Казаченком. Он учил правильно открываться, выбирать позицию, но и постоянно повторял: «Если не будешь бить, никогда не забьешь». 

Не помню, чтобы кто-то из тренеров говорил, что нужно чаще пасовать. Например, при Юрии Морозове я дебютировал в РПЛ: адреналин, желание выделиться. Поэтому бил при любой возможности: вдруг залетит? 

Когда натыкаюсь на матчи первой половины 2000-х, понимаю, что поливал со всех позиций. Особенно запомнились матчи с АЕК в 2005-м (0:0) и «Русенборгом» в 2006-м (2:1). Смотрю и думаю: «Зачем ты бьешь? Куда?» Поэтому сейчас понимаю партнеров, которые меня одергивали. В то время мне было все равно: «Спасибо, уважаю ваше мнение, но не трогайте меня, я и так все знаю». 

У болельщиков, вероятно, уже и не было претензий, ведь к тому моменту появилось «Бил, бью и буду бить». Если лупил с неочевидных позиций, все оправдывали девизом: «Да что с него взять?»

В апреле 2004-го мы играли с «Рубином» на «Петровском». Типичное поле «Петровского» на старте весны в 2000-е: одна земля, кочки. К перерыву легко вели 3:1, но во втором тайме Бояринцев дважды классно навесил со штрафных. 3:3, а тут у нас еще и удаляют Вьештицу.  

85-я минута. Радимов отдает мне передачу в центре поля, я делаю несколько шагов с мячом. Рядом не видел никого из партнеров – ну и пробил. Получилось классно: мяч от перекладины опустился за линию ворот. «Зенит» победил 4:3.  

В то время я общался с корреспонденткой «Спорт-Экспресса» Диной Юрьевой. В 2002-м она брала у меня большое интервью – мне оно понравилось, поэтому «Спорт-Экспресс» решил, что за меня будет отвечать Дина. После «Рубина» Юрьева брала комментарий об игре и голе, я ответил: «Ну а как в такой ситуации не бить? Если возникает возможность, всегда буду бить, потому что иначе не забить». 

Не помню, говорили ли мы по телефону или лично, но я точно не произносил «Бил, бью и буду бить». Эта фраза – труд Дины. По-моему, «Спорт-Экспресс» даже вынес ее в заголовок мини-интервью. Я не  возражал: после такой яркой победы была эйфория, мне зашло бы вообще все. К тому же говорили, что первым такую фразу произнес великий Батистута. Возможно, это и неправда, но тогда об этом никто не парился. 

Даже в самые неудачные отрезки карьеры «Бил, бью и буду бить» не вызывал у меня негатив. Фраза, которая ассоциируется с конкретным игроком, – много ли таких примеров в России? Меня запомнили – это же здорово. Болельщики «Динамо» вообще скандировали девиз после каждого моего гола.  

Особенно удивляет, что фраза разошлась в середине 2000-х – когда медиа были развиты не так, как сейчас, а соцсетей вообще не существовало. Конечно, если бы все происходило сейчас, можно было бы задуматься о мерче, хештеге и других инструментах.. Но тогда мы жили в совершенно другом мире. 

А в этом мире я уже тренер. Теперь объясняю нападающим: «Не нужно постоянно улучшать позицию». Молодой форвард выходит на 10-15 минут: если пробьет, попадет в хайлайт, останется в голове болельщиков. Если забьет, вообще прекрасно. А так – улучшаешь позицию, и тебя накрывают.

Поэтому совет простой: «Бежишь на полной скорости, пробил, а дальше как получится». Главное – сила удара и чувство ворот. Да, в них есть вратарь, но вратарь – человек. 

В 2004-м против «Рубина» у меня получилось.

Телеграм-канал Дорского

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Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 50-го по 11-е

Фото: globallookpress.com/Alexander Wilf

34 комментария

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igls54
Керж с Шавой это лучшее что случилось с Зенитом в новом тысячелетии. Прекрасно помню дебют "золотой связки" и спасибо деду Морозову за этих парней
+45
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+45
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Georgiy Galaktionov
Ответ fred perry
если не ошибаюсь,это же Батистута первый сказал 🤔
Текст читал?
+34
0
+34
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Любовь Мелехова
Уже не важно, кто придумал, в истории российского футбола он останется как слоган Саши Кержакова.
+19
-1
+18
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Глеб Глебыч
Ответ igls54
Керж с Шавой это лучшее что случилось с Зенитом в новом тысячелетии. Прекрасно помню дебют "золотой связки" и спасибо деду Морозову за этих парней
какая же симпатичная команда была до всех этих миллеров.
+18
-8
+10
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.фигляр.
Ответ igls54
Керж с Шавой это лучшее что случилось с Зенитом в новом тысячелетии. Прекрасно помню дебют "золотой связки" и спасибо деду Морозову за этих парней
а их "колесо"...)
+9
0
+9
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a.k.a. DRAGON0928
Хороший слоган, чтобы подучить времена в английском
+10
-2
+8
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Skywalkker
Мой слоган кстати схож со слоганом Александра: «Пил, пью и буду пить!»
+8
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+6
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Andrey Razumenko
Я настолько старый, что даже помню эту статью спорт-экспрессе🙈 чтобы почитать новости, вставал пораньше и бежал на рынок за газетой.
+3
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+3
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.фигляр.
не знаю, наверное не в тему...как то сидел практически над Семаком(уже тренером) и оченна хотелось крикнуть, (а счёт был 0:0) ...застеснялся))
...Эй, Семак, давай забей...
Знаю, что это Кони это придумали, и даже знаю, что некоторые(они же) это кричали, когда он против ЦСКА за Москву играл... хм ...а это я к тому-что по мне-это круче БББ ...ну а Керж, да, тоже по своему уникум
+2
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Dergachoff
"Фраза которая ассоциируется с игроком, много ли таких? " - Аршавин с ожиданиями и проблемами вошёл в чат 😁
+2
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arriva
Ответ Andrey Razumenko
Я настолько старый, что даже помню эту статью спорт-экспрессе🙈 чтобы почитать новости, вставал пораньше и бежал на рынок за газетой.
Я по дороге в школу покупал, пока не разобрали, а к бабуше летом его вроде бы вообще один-два раза в неделю завозли, тоже надо было встать пораньше
+1
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Ole Gunor
Ответ igls54
Керж с Шавой это лучшее что случилось с Зенитом в новом тысячелетии. Прекрасно помню дебют "золотой связки" и спасибо деду Морозову за этих парней
С Кержом не только Морозов сыграл огромную роль, но и Казаченок. Керж пыли у него в то время на КФК по области. Знакомые ребята, играли пару раз против его Светогорца с Кержом и реально говорили, что запомнился только тем, что пенальти пробил, а так был не на голову выше других, чтобы так потом взлететь. И еще, когда Казаченок в межсезонье предложил Кержа Морозову, то был негласный договор, что если он его берет после сборов, то только с расчетом на основу сразу же, никаких обкаток через дубль. Магическое стечение обстоятельств, фантастический нюх на потенциал у Казаченка и безвыходная ситуация на тот момент у Морозова, не было денег Газпрома еще и не было кому играть, после чего Мутко и сказал Морозову, выставляй молодых. Ну и Керж сам молодец, свой шанс не упустил.
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STB
Ответ Глеб Глебыч
какая же симпатичная команда была до всех этих миллеров.
да, мы в курсе, потому что не выигрывала ничего, вот всем и нравилась, особенно в Москве . Щас Краснодар такой же путь проходит, как стал у москвичей призовые места отнимать, так сразу хейтерами обзавелся. Плавали - знаем
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Денис Иванов
Вообще то помню эту фразу в оборот про кержа ярцев ввёл. Мол огрызнулся он на его предъявы и сказал - бил бью и буду бить.
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justbored
«Спорт-Экспресс» решил, что за меня будет отвечать Дина. ))

Боже, какая ж святая простота он всё же.
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Уся Ваткин
Бьёт - значит, любит
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alwes
А. Дзюба: Душил, душу, и буду душить.
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ascir
Это лозунг времен Великой Отечественной войны. Керж историю знает, вы - нет.
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Дедушка Кука
Ответ Вадим Слуцкий
Что слоган! В английском появился новый глагол TO KERZHAKOV: означает - "лупить по воробьям". Легенда!
не так это звучит и пишется. Учите английский.
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Liguria2010
только натч с Рубином этот был в 2006, вроде, а не ы 2004.
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.фигляр.
Ответ .фигляр.
а их "колесо"...)
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE+%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.0.69i59.7929j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b0c77aa0,vid:bd3sQFZw0os

сорри, не удержался- вспомнилось)
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Вячеслав Фоменко
смешно
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Тимур Зантария
Ответ .фигляр.
а их "колесо"...)
я почти прослезился, когда в матче легенд они повторили это празднование🥺
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wlad wasew
Ответ Глеб Глебыч
какая же симпатичная команда была до всех этих миллеров.
С Вьештицей ?
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wlad wasew
Ответ Глеб Глебыч
какая же симпатичная команда была до всех этих миллеров.
Ты, видимо, 23 года не ждал чемпионства. И не читал самодовольные статьи в московских газетах, про то как "Зенит" красиво играл, но спорные судебные решения... Миллерова команда не нравится. Смотри хронику.
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