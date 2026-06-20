Жена Карпина: в родах мой муж нужен мне как никогда и нигде больше.

Дарья Карпина , супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на слова журналистки L’Équipe Франс Пьеррон о вингере сборной Бельгии Жереми Доку.

Ранее Пьеррон раскритиковала футболиста за желание уехать с ЧМ-2026 к жене, которая должна родить ребенка. «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен», – заявила Пьеррон в эфире.

«Ну, ЧМ – это, безусловно, очень важно, тут вопросов нет. Но мне непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам.

Как женщине, которая скоро в четвертый раз пойдет рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи. Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше. Поэтому я точно не считаю, что кто-то со стороны вправе оценивать или осуждать такой выбор.

PS. Я не про то, что на роды нужно обязательно ехать. А то у нас же 50% людей читать не умеют. Я про то, что это выбор каждой отдельной пары, и он не должен подвергаться агрессивной критике с экрана телевизора. Слишком уж тема интимная. И раз уж тренер это решение принял, то тем более», – написала Карпина в своем телеграм-канале.