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  4. Жена Карпина о словах журналистки про Доку: «В родах мой муж нужен мне как никогда и нигде больше. Непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины»

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Жена Карпина о словах журналистки про Доку: «В родах мой муж нужен мне как никогда. Непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины»
Жена Карпина: в родах мой муж нужен мне как никогда и нигде больше.

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, отреагировала на слова журналистки L’Équipe Франс Пьеррон о вингере сборной Бельгии Жереми Доку. 

Ранее Пьеррон раскритиковала футболиста за желание уехать с ЧМ-2026 к жене, которая должна родить ребенка. «Сотни футболистов убили бы, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен», – заявила Пьеррон в эфире. 

«Ну, ЧМ – это, безусловно, очень важно, тут вопросов нет. Но мне непонятно, почему какая-то тетка с телевизора считает нужным публично осуждать выбор мужчины, который наверняка дался ему непросто и был сделан по вполне веским причинам.

Как женщине, которая скоро в четвертый раз пойдет рожать вместе с мужем, мне странно слушать подобные рассуждения. Участие в родах – это личный выбор каждого мужчины и каждой семьи. Мой муж всегда рядом со мной, и это невероятная поддержка. В родах он нужен мне как никогда и нигде больше. Поэтому я точно не считаю, что кто-то со стороны вправе оценивать или осуждать такой выбор.

PS. Я не про то, что на роды нужно обязательно ехать. А то у нас же 50% людей читать не умеют. Я про то, что это выбор каждой отдельной пары, и он не должен подвергаться агрессивной критике с экрана телевизора. Слишком уж тема интимная. И раз уж тренер это решение принял, то тем более», – написала Карпина в своем телеграм-канале. 

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ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной
logoЖереми Доку
logoпремьер-лига Англия
logoСборная России по футболу
logoМанчестер Сити
Дарья Карпина
logoЧемпионат мира по футболу
logoВалерий Карпин
logoСборная Бельгии по футболу

Комментарии

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Муж на родах нужен примерно так же, как тренер сборной, которую отстранили от всех турниров
ОтветScouserGeo
Муж на родах нужен примерно так же, как тренер сборной, которую отстранили от всех турниров
Или как, например, эстонский тренер в Динамо с зарплатой больше 2.5 миллионов евро!
Спасибо, Спортс, что по поводу слов какой-то тетки из телевизора опубликовали мнение какой-то тетки из телеграма
У Валеры как раз масса свободного времени после увольнения из Динамо, а тренировать сборную России для товарняков с Сомали особо и не нужно.
Как же этому гусю удается избегать профит из тех мест, где он не нужен ?!
Ну началось… Ждем комментарий Мостового
ну, ты то куда? ))
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