Нидерланды побили рекорд ЧМ по матчам без поражений в игровое время – 14 подряд. Они не уступают после 0:1 в финале с Испанией в 2010-м
Нидерланды не проигрывают на ЧМ 14 матчей подряд – побили рекорд Бразилии.
Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) в матче 2-го тура ЧМ-2026.
Теперь беспроигрышная серия нидерландцев на чемпионатах мира насчитывает 14 матчей (без учета поражений в серии пенальти). Команда побила рекорд сборной Бразилии, который был установлен в период с 1958 по 1966 год.
Последнее поражение у сборной Нидерландов было в финале чемпионата мира 2010 года, когда она проиграла Испании со счетом 0:1.
На ЧМ-2014 нидерландская команда заняла 3-е место, уступив в полуфинале Аргентине по пенальти.
Команда пропустила ЧМ-2018 в России, а в 2022 году нидерландцы снова проиграли Аргентине в серии пенальти (в 1/4 финала).
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А вот так Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар отжигали вместе с фанатами перед матчем со Швецией 📹
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура33693 голоса
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
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Вот вылет от наших на евро 2008 наверно обиден для них когда они катком проехались по Франции Италии и Румынии.да наверно обиден
То степень важности и значимости такого рекорда " подряд", можно приравнять .....
Допустим 🤔...
К какому-нибдь заявлению , типа, что сборная Италии уже 24 года никому не проигрывает в матчах плей-офф ЧМ .
Ведь последний раз они проиграли там корейцам в 2002 , а после этого было два вылета на стадии группового этапа, три раза вообще не попали на главный турнир и разок они его просто выиграли , пройдя всех в 2006 году
В том числе и крайне полезная для сравнительного или аналитического применения .
Только не понятно, с чего вы взяли что " я только что" что там понял про неё?)
Ведь на турнир по середине этой серии они вообще не отобрались и при этом же, ни разу, при этой серии не стали чемпионами мира.
А вот у Бразильцев вся подобная серия и была сопровождена двумя подряд победами на мундиале и оборвалась , как раз на третьем