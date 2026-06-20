Нидерланды побили рекорд ЧМ по матчам без поражений в игровое время – 14 подряд. Они не уступают после 0:1 в финале с Испанией в 2010-м

Нидерланды не проигрывают на ЧМ 14 матчей подряд – побили рекорд Бразилии.

Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) в матче 2-го тура ЧМ-2026 .

Теперь беспроигрышная серия нидерландцев на чемпионатах мира насчитывает 14 матчей (без учета поражений в серии пенальти). Команда побила рекорд сборной Бразилии , который был установлен в период с 1958 по 1966 год.

Последнее поражение у сборной Нидерландов было в финале чемпионата мира 2010 года, когда она проиграла Испании со счетом 0:1.

На ЧМ-2014 нидерландская команда заняла 3-е место, уступив в полуфинале Аргентине по пенальти.

Команда пропустила ЧМ-2018 в России, а в 2022 году нидерландцы снова проиграли Аргентине в серии пенальти (в 1/4 финала).

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А вот так Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар отжигали вместе с фанатами перед матчем со Швецией 📹