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  4. Нидерланды побили рекорд ЧМ по матчам без поражений в игровое время – 14 подряд. Они не уступают после 0:1 в финале с Испанией в 2010-м

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Нидерланды побили рекорд ЧМ по матчам без поражений в игровое время – 14 подряд. Они не уступают после 0:1 в финале с Испанией в 2010-м
Нидерланды не проигрывают на ЧМ 14 матчей подряд – побили рекорд Бразилии.

Сборная Нидерландов разгромила Швецию (5:1) в матче 2-го тура ЧМ-2026

Теперь беспроигрышная серия нидерландцев на чемпионатах мира насчитывает 14 матчей (без учета поражений в серии пенальти). Команда побила рекорд сборной Бразилии, который был установлен в период с 1958 по 1966 год.

Последнее поражение у сборной Нидерландов было в финале чемпионата мира 2010 года, когда она проиграла Испании со счетом 0:1. 

На ЧМ-2014 нидерландская команда заняла 3-е место, уступив в полуфинале Аргентине по пенальти.

Команда пропустила ЧМ-2018 в России, а в 2022 году нидерландцы снова проиграли Аргентине в серии пенальти (в 1/4 финала). 

***

А вот так Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар отжигали вместе с фанатами перед матчем со Швецией 📹

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Обидное поражене в финале 2010
ОтветPortatore di luce
Обидное поражене в финале 2010
Не повезло, то Роббен не в подходящий момент промахнулся, то аргентинские провокаторы
ОтветPortatore di luce
Обидное поражене в финале 2010
Почему обидное?? Испанцы реально тогда сильнее были и системней
Вот вылет от наших на евро 2008 наверно обиден для них когда они катком проехались по Франции Италии и Румынии.да наверно обиден
С учётом того , что в 2018 году голландцы на турнир вообще не попали, а в 2014 и 2022 вылетали и остались без титула.
То степень важности и значимости такого рекорда " подряд", можно приравнять .....
Допустим 🤔...
К какому-нибдь заявлению , типа, что сборная Италии уже 24 года никому не проигрывает в матчах плей-офф ЧМ .
Ведь последний раз они проиграли там корейцам в 2002 , а после этого было два вылета на стадии группового этапа, три раза вообще не попали на главный турнир и разок они его просто выиграли , пройдя всех в 2006 году
ОтветЛлб
С учётом того , что в 2018 году голландцы на турнир вообще не попали, а в 2014 и 2022 вылетали и остались без титула. То степень важности и значимости такого рекорда " подряд", можно приравнять ..... Допустим 🤔... К какому-нибдь заявлению , типа, что сборная Италии уже 24 года никому не проигрывает в матчах плей-офф ЧМ . Ведь последний раз они проиграли там корейцам в 2002 , а после этого было два вылета на стадии группового этапа, три раза вообще не попали на главный турнир и разок они его просто выиграли , пройдя всех в 2006 году
теперь вы поняли, что такое статистика. не даром с бородатых времен есть высказывание про три типа лжи
ОтветDDSHA
теперь вы поняли, что такое статистика. не даром с бородатых времен есть высказывание про три типа лжи
Статистика разная бывает.
В том числе и крайне полезная для сравнительного или аналитического применения .
Только не понятно, с чего вы взяли что " я только что" что там понял про неё?)
Могут выиграть чм
ОтветavcgloronalduMU
Могут выиграть чм
Очень хотелось бы
ОтветavcgloronalduMU
Могут выиграть чм
Как предсказывает Джоахим Клемент — немецкий математик (предсказавший Германию 2014, Францию 2018 и Аргентину 2022).
Бессмысленный по сути рекорд, который может существовать только на статистической бумажке и лишь просто, как факт .
Ведь на турнир по середине этой серии они вообще не отобрались и при этом же, ни разу, при этой серии не стали чемпионами мира.
А вот у Бразильцев вся подобная серия и была сопровождена двумя подряд победами на мундиале и оборвалась , как раз на третьем
А в основные 90 минут последний раз они проиграли португальцам в 2006м получается, так же?
А в основное время получается со времен матча Иванова, получается, не проигрывают?
Нужно не доводить до серии пенальти и Кубок мира едет в Амстердам)
Какой же днищенский ЧМ. Столько разгромов.
ОтветРостовский
Какой же днищенский ЧМ. Столько разгромов.
Да подожди, в 1/8 и 1/4 начнутся драмы. В групповых стадиях и с 32 командами немало разгромов бывало
ОтветРостовский
Какой же днищенский ЧМ. Столько разгромов.
Я бы сказал странным, когда одна команда умудряется выигрывать и проигрывать по 5-1. Немцы бразилов обыграли 7-1 и никто про дно не говорил.
А ведь ещё вчера смеялись над словами Хабиба )
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