Гризманн – король сборных: на Евро-2016 забивал, на ЧМ-2018 делал вообще все, теперь – ассистентский рекорд из центра поля

Дорский бесконечно восхищен.

Антуан Гризманн – символ сборной Франции эпохи Дидье Дешама. На разных отрезках кто-то был ярче (Димитри Пайет на групповом этапе Евро-2016, Килиан Мбаппе – в некоторых матчах ЧМ-2018 и ЧМ-2022), но никто не выступал так стабильно, как Гризманн. И никто лучше не передает главные качества команды Дешама – фантастический индивидуальный класс в атаке и огромный объем и терпение в обороне.

Кроме того, Гризманн – рекордсмен Франции по количеству матчей при Дешаме на больших турнирах.

Вспоминаем, как Гризманн покорял нас на ЧМ и Евро.

ЧМ-2014: Дешам думал о среднесрочной перспективе – так в сборной появились Гризманн, Варан и Погба

«Мне нужно иметь представление о довольной широкой группе игроков, думать о среднесрочной перспективе. Не о долгосрочной, а среднесрочной, ведь Евро-2016 пройдет во Франции. Поэтому я привлек несколько молодых футболистов. Они уже конкурентоспособны, выступают в больших французских и европейских клубах», – говорил Дешам за несколько месяцев до старта ЧМ-2014.

В Бразилию Дидье повез 20-летнего защитника «ПСЖ» Люку Диня, 21-летних Рафаэля Варана («Реал») и Поля Погба («Ювентус»). Элиаким Мангаля из «Порту» и Антуан Гризманн из «Реал Сосьедада» были немного постарше (по 23 года), но почти без опыта игры за сборную. Дешам не ошибся в выборе: Варан, Погба и Гризманн превратились в ключевых игроков Франции второй половины 2010-х – начала 2020-х.

На ЧМ-2014 Гризманн, Варан и Погба выходили во всех пяти матчах Франции. Тогда Дешам постоянно использовал 4-3-3, но они не всегда были чистыми – тренер решал, как одновременно разместить на поле Карима Бензема и Оливье Жиру. В двух матчах Дешам выпускал в старте обоих – тогда Бензема уходил на фланг. В это время Гризманн конкурировал за место одного из крайних нападающих с Матье Вальбуэна и Мусса Сиссоко.

Перед турниром Дешам говорил о среднесрочной перспективе – вероятно, ЧМ-2014 нужно оценивать именно как подготовку Франции к доминированию (дальше неожиданно выпал Бензема, зато появился Мбаппе). По Гризманну – то же самое: постепенная интеграция в старт (три матча из пяти), несколько ярких эпизодов и достойное, но не мировое качество. В один французский топ Антуан все же попал – стал третьим по передачам под удар (7, у Вальбуэна – 12, у Бензема – 13).

«Поражение от Германии в 1/4 – главное разочарование в моей карьере. Я горжусь, что сыграл здесь, это была моя мечта, но теперь нам нужно готовиться к Евро», – говорил Гризманн после вылета с турнира.

Евро-2016: тяжелый старт Гризманна на краю атаки, слом в 1/8 – в итоге лучший игрок и бомбардир

На Евро-2016 Гризманн приехал в статусе европейской звезды. Летом 2014-го он перешел из «Реал Сосьедада» в «Атлетико», а затем выдал два фантастических сезона – по 22 гола (больше так много не забивал). В сезоне-2015/16 «Атлетико» дошел до финала Лиги чемпионов, а Гризманн стал пятым бомбардиром турнира с семью голами.

«Антуан ворвался в состав перед ЧМ-2014 и сыграл на нем очень хорошо. Он возмужал и стал более опытным. Гризманн техничен и умеет работать обеими ногами, он в состоянии приспосабливаться к различным ситуациям. Антуан умен и эффективен, сейчас это один из наиболее значимых игроков моей команды», – рассказывал Дешам перед стартом домашнего Евро.

Франция тоже стала статуснее: Нголо Канте залетел во все опорные зоны и выгрыз все мячи, Погба провел лучший сезон за «Ювентус» (а, возможно, лучший в клубной карьере), Димитри Пайет творил магию в «Вест Хэме», Самюэль Умтити уже превратился в надежного защитника, но еще не успел стать хрустальным, а Кингсли Коман и Антони Марсьяль должны были дать глубину на флангах атаки.

Начало Евро получилось провальным: вымученные победы над Румынией (2:1, решающий гол Пайета на 89-й минуте) и Албанией (2:0). В обоих матчах Дешам выбирал 4-3-3 – если Пайет слева креативил, то Гризманн против Румынии потерялся. В игре с Албанией Дешам оставил Антуана в запасе (как и Погба) – Гризманн вышел на 68-й, а на 90-й воткнул победный.

В итоге Франция добралась до финала, а Гризманн стал лучшим бомбардиром турнира – может показаться, что решение Дешама в матче с Албанией стало ключевым. На самом деле это не так. После него Франция выдала три невнятных тайма с Гризманном на правом краю, а перелом случился в перерыве 1/8 против Ирландии (2:1, 0:1 после первого тайма).

Дешам наконец-то отказался от 4-3-3, перешел на 4-2-3-1 и передвинул Гризманна в центр. «Франция действовала немного судорожно. Я хотел усилить атаку, использовать скорость Комана и подвинуть Гризманна ближе к Жиру», – объяснял тренер.

Французская газета Libération писала, что о переходе на другую формацию Дешама попросил именно Гризманн. Связка Антуана и Жиру сыграла во втором голе: Оливье скинул под удар после верховой передачи. Первый гол Гризманн забил головой после подачи Бакари Санья с правого края – эта ситуация тоже была маловероятна, когда Антуан выходил правым нападающим.

«Я здесь ради тренера и команды. Играя слева, справа или в штрафной, буду делать все, что могу. Но вообще для меня проще располагаться повыше», – говорил Гризманн. Тогда же Антуан впервые заговорил о схожести Франции и «Атлетико»: «В клубе мы побеждаем 1:0, испытываем трудности до самого конца. Я надеялся, что со сборной будет несколько иначе, но пока скорее наблюдается то же самое».

Осторожный стиль Франции сохраняется до сих пор, но на каждом турнире команда Дешама выдает минимум один концерт. На Евро-2016 он случился в четвертьфинале против Исландии (5:2). Гризманн оформил 1+2 – забил после блестящего опускания Жиру (Антуан ворвался в свободную зону за спины защитников), а второй ассист сделал после его очередной скидки головой.

Ну а дальше была победа над Германией (2:0) с новым дублем Гризманна. Смена схемы по ходу турнира вывела Францию в финал, а Гризманна – к награде лучшему игроку Евро.

Гризманн собрал призы благодаря феноменальной результативности (больше пяти голов на одном Евро забивал только Мишель Платини), но тогда же впервые на уровне сборных проявились его феноменальные объем и тактическая выучка.

По ходу первого тайма полуфинала с Германией Гризманн превратился в третьего центрального полузащитника, помогая Погба и Блезу Матюиди (в этот момент номинальный правый полузащитник Мусса Сиссоко становился пятым защитником).

ЧМ-2018: невероятный объем без мяча и сохранение эффективности в атаке

К ЧМ-2018 расцвел Мбаппе – Дешаму пришлось искать новые варианты перестроения атаки. На старте турнира Дидье обратился к худшей версии Евро-2016 – 4-3-3 с Гризманном на правом фланге атаки (левый занял Усман Дембеле, в центре нападения появился Мбаппе). Франция с трудом обыграла Австралию (2:1) с голом Гризманна с пенальти и автоголом Бехича.

На этот раз Дешам гораздо быстрее отказался от Гризманна на фланге. Уже во втором туре против Перу (1:0) Антуан вышел на позицию десятки, Мбаппе передвинулся на правый край, а левый закрыл номинальный центральный полузащитник Матюиди. Так Франция добралась до титула.

Перед полуфиналом с Бельгией (1:0) Дешам говорил об опасности контратак соперника. Журналисты спросили, наделит ли тренер особой ролью Гризманна: «Да, но он играл так и раньше. Например, особая роль была у Гризманна в матче с Аргентиной. Мы не слишком заметили на поле Месси».

В матче с Францией Месси отдал две голевые, но с Дешамом трудно было не согласиться. Месси почти не получал мяч в опасных позициях – Гризманн играл по Хавьеру Маскерано и заблокировал продвижение мяча Аргентиной через опорника. Против Бельгии Гризманн тоже блестяще отработал в обороне: до перерыва садился ближе к Канте, Погба и Матюиди (чаще всего мешал Акселю Витцелю), а во втором перекрывал направление опасных передач от Тоби Алдервейрелда.

После победы над Бельгией Гризманн снова сравнил стиль Франции и «Атлетико», а также ответил на критику Тибо Куртуа. «Он считает, что «Челси» (на тот момент Куртуа выступал за лондонцев – Sports.ru) играет в футбол «Барселоны»? Мне не важно как, я просто хочу заполучить вторую звезду на футболке. Вот и все».

Иногда абзацы об оборонительной работе атакующего игрока – следствие низкой результативности. С Гризманном это вообще не работает: на ЧМ-2018 он стал одним из лучших по системе «гол+пас» (7 очков). В плей-офф Антуан отличался в каждом матче: гол с пенальти в ворота Аргентины в 1/8 (4:3), гол+пас в четвертьфинале с Уругваем (2:0), голевая на Умтити в полуфинале, гол+пас в финале с Хорватией (4:2).

Евро-2020: главный провал в сборной. Дешам так и не уместил Гризманна, Мбаппе и Бензема

После двух успешных (на дистанции сложно считать выход в финал Евро-2016 неудачей) турниров Францию накрыло похмелье – возвращение в сборную Бензема. Дешам вновь был вынужден искать оптимальное сочетание в атаке и в итоге снова обратился к 4-3-3, где Гризманн и Мбаппе закрыли фланги.

Конечно, привязка была довольно условной. Например, в матче группового этапа против Германии (1:0) Дешам вернул 2016-й – Гризманн сыграл по Тони Кроосу. В стартовые полчаса Кроос был практически выключен – дальше уже под Гризманна подстраивалась Германия: Кроос получал больше свободы, но это не приводило к остроте у ворот Льориса. В том числе – из-за новой роли Гризманна: в конце матча Франция ситуативно перестраивалась на пять защитников, где правый фланг закрывал Антуан.

По итогам группового этапа Гризманн стал самым отбирающим футболистом Евро, но в атаке по-настоящему сверкал только Бензема. По ходу двух матчей в группе Дешам переходил на 4-2-3-1 и переводил Гризманна на место десятки, но эти попытки вернуть 2016-й уже не были такими успешными (ничьи с Венгрией и Португалией).

1/8 против Швейцарии, возможно, самый странный матч при Дешаме на крупных турнирах. Внезапный выход с тремя центральными защитниками (Гризманн – десятка, весь левый край – у Адриена Рабьо), логичный переход на очень атакующие 4-4-2 (на флангах полузащиты – Гризманн и Коман) и почти тотальное отсутствие реакции на замены Швейцарии (привели к уходу с 3:1 на 3:3).

ЧМ-2022: отход в середину поля после травм Канте и Погба. Пик Гризманна как игрока обеих половин поля

Новый заход Франции на титул – снова без Бензема. В Катар не приехал не только Карим – из-за травм Дешам лишился Канте и Погба (а Матюиди фактически закончил карьеру). От золотого центра поля ничего не осталось, поэтому тренеру пришлось доверять Рабьо (Орельен Тчуамени мог выходить и вместе с Канте) и придумывать очередную роль для Гризманна.

«Гризманн больше похож на Канте, чем на Гризманна», – сказал Дидье Дрогба после победы Франции над Марокко в полуфинале (2:0). Антуан всегда отличался объемом и самоотверженностью, но на ЧМ-2022 он действует глубже, чем обычно – на позиции правой восьмерки. Sports.ru уже восхищался катарской версией Гризманна.

Вся середина Франции поражает беговой работой. Рабьо вообще уникум: он еще и один из лидеров сборной по спринтовой работе (выше 25 км/ч). Неслучайно в обороне именно Рабьо обычно прикрывает левый фланг Мбаппе.

В матче с Марокко Гризманн сделал 101 прессинг-действие – рекорд Франции на ЧМ-2022. В этой же игре Гризманн замучил левого центрального защитника Эль-Ямика рывками в правый полуфланг – так пришел первый гол. В этом весь Гризманн – невероятное качество с мячом и без него, на чужой и на своей половинах поля.

На ЧМ-2022 Гризманн отдал три голевые передачи – больше нет ни у кого.

Конечно, ассист на Тчуамени в 1/4 с Англией получился довольно символическим, но продвинутая статистика отвергает все сомнения в справедливости присутствия Антуана в топе:

• Гризманн сделал 21 передачу под удар. На ЧМ у Франции больше делал только Ален Жиресс (по 24 на ЧМ-1982 и ЧМ-1986).

• Гризманн – лучший в истории ЧМ по ожидаемым голевым передачам за один турнир. Больше трех ожидаемых ассистов набивали всего четыре игрока: Гризманн, Диего Марадона, Йохан Кройфф и Хави.

• Гризманн – лучший во Франции-2022 по разбитию линий соперника (здесь Sports.ru объяснял новые данные от ФИФА).

Абсолютный топ.

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«Гризманн – идеальный игрок. Пашет как опорник, ассистирует как десятка, завершает атаки как чистый нападающий», – говорил Диего Симеоне. На ЧМ-2022 Антуан пока обходится без голов – он гораздо реже, чем в 2018-м, встречается с мячом в опасных зонах.

Касания Гризманна на ЧМ-2022 и ЧМ-2018. Данные: Opta Analyst.

«Гризманн – из тех, кто способен менять лицо команды. Ему одинаково приятно сделать отбор и отдать передачу. Антуан всегда думает о команде. Он куда более щедрый, чем это обычно бывает.

Он уже 10 лет играет на топ-уровне. У Антуана были сложные периоды, но у него характер великого игрока: он всегда рядом, когда в нем нуждаются», – рассказывал Дешам после выхода в финал.

При любом результате финала в Катаре Гризманн пришел к неожиданному статусу: один из величайших игроков больших турниров сборных в 21 веке.

Отсутствие голов на ЧМ-2022 наверняка помешает Антуану забрать награду лучшего игрока – даже при победе Франции. Но в этом случае Гризманн вряд ли расстроится. В Катаре он вновь заставил восхищаться собой и искать в прошлом примеры атакующих игроков, которые бы настолько классно перестраивались на оборонительную роль.

Наверное, это важнее награды лучшему игроку турнира.

Но только при втором подряд чемпионстве.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Alexandre Loureiro, Lars Baron, Shaun Botterill, Alex Pantling