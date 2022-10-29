Гогниев сорвался зря – все вопросы к его радикализму логичны

Никаких провокаций.

Бесконечное падение «Химок» после ухода Сергея Юрана – остросюжетный сериал, который никогда не надоест.

Приход Николая Писарева на 21 день (шок: еще меньше проработал Фадлу Давидс, который вытащил бы «Локомотив» к высоким местам), новый генеральный директор (шестой за два года), назначение Спартака Гогниева, отход Романа Терюшкова в сторону, отстранение трех игроков от основы и, конечно, результаты.

В 15-м туре разгромно уступили «Динамо» (1:6), заменили капитана в первом тайме и остались без главного тренера на второй (Гогниева удалили перед уходом команд в подтрибунку). Еще и получили два крупных медиаповода: в перерыве Гогниев предъявил комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову за вопросы на флэш-интервью (оно состоялось примерно за час до втыка), а в конце игры выдал безумные секунды радости от гола Ильи Садыгова при счете 0:6.

«Химки» – праздник каждый день.

С Гогниевым «Химки» провели восемь матчей в РПЛ: ничьи с «Крыльями Советов» и «Факелом» (обе – 0:0) и шесть поражений. 21 пропущенный гол – худший результат лиги на отрезке.

По продвинутым оборонительным данным «Химки» – тоже один из главных аутсайдеров осени. В атаке все не так грустно – есть проблемы с реализацией.

Самое интересное в «Химках» Гогниева – не результаты, а тотальная перестройка команды. С первого матча (1:3 с «Оренбургом») Гогниев поставил на розыгрыши от вратаря – и сразу же казалось, что эта система не слишком подходит Илье Лантратову.

Через месяц Гогниев заменил Лантратова в перерыве матча с ЦСКА (1:2), а последние три тура Илья просидел в запасе. Виталий Гудиев гораздо больше подходит под роль, которую видит Гогниев, но такой стиль неизбежно ведет к привозам: Гудиев выдал голевую на Нгамале в матче с «Динамо», центральный защитник Алексей Никитин на Николсона – неделю назад против «Спартака».

Из старта вылетел не только Лантратов – в середине октября Гогниев отстранил от основы капитана Дмитрия Тихого, Брайана Идову и Илью Камышева. К концу месяца в обойму вернулся только Идову – попал в заявку как раз на игру с «Динамо» (1:6).

С сезона-2020/21 в РПЛ «Химки» стартовали с четырьмя защитниками лишь в семи матчах: в трех еще при Дмитрии Гунько, в трех – после возвращения Сергея Юрана весной 2022-го, в одном – при Николае Писареве (там вообще вышли по 4-4-2 ромб). Гогниев мечется между четырьмя защитниками и тремя центральными (плюс помним, что в двух турах не было Тихого и Идову).

При Гогниеве «Химки» превратились в самую интенсивно прессингующую команду лиги и вторую – по владению. Это дико контрастирует с обычной игрой «Химок».

В этой таблице очень важен контекст: даже отрезок в семь-восемь матчей – не совсем показательная выборка, уже не говоря о четырех матчах Юрана и трех Писарева в этом сезоне. Но вот так живут «Химки».

После матча со «Спартаком» (0:5) Гогниева спросили о возможном уходе из «Химок»: «Уйти – значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. Понятно, что нас судят по результату. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат – не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить».

С репликой Гогниева о результате точно согласится большинство тренеров, но логичен и дополнительный вопрос – «А что тогда показатель тренерской работы?»

В заявку на матч с «Динамо» спустя три недели отсутствия попал Идову – один из лидеров «Химок». Логичен ли вопрос о его возвращении (и фактически продлении отстранения Тихого и Камышева) в предматчевом интервью? Конечно, да.

Третий вопрос, который не понравился Гогниеву – об основном вратаре. Да, он не кажется максимально уместным, но не из-за какой-то провокации (ее нет), а потому что Гудиев занимал место в воротах в двух матчах РПЛ до «Динамо».

Гогниев спросил у комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова «Кто просил такие вопросы задавать?». Забавно, но такие вопросы попросил сам Гогниев – своими действиями за два месяца работы в «Химках».

Такие вопросы не говорят, что Гогниев некачественно выполняет работу. Это вопросы о нестандартных действиях тренера, которые напрямую влияют на игру и результат.

Да, два из них не касались конкретного матча с «Динамо», но разве ее можно воспринимать в отрыве от всего, что происходит после назначения Гогниева? Нет, так же, как нельзя судить о качестве игры и стиле по одному матчу, о чем и сказал Гогниев после матча.

Спартак Гогниев – нешаблонный тренер. Попытка переноса лучшего из «Алании» в «Химки» по ходу сезона – очень дерзкий вызов.

После матча с «Динамо» Гогниев снова столкнулся с Дурасовым – на вопрос о причинах ранней замены Глушакова ответил, что в первую очередь хочет говорить об игре.

Прессинг, тактическая гибкость, переучивание Лантратова и докруты стиля Гудиева, увеличение количества рывков и спринтов – это вопросы об игре. Но вопросы об отстранении ключевых игроков обороны, замене вратаря в перерыве, замене Глушакова в первом тайме – это тоже вопросы об игре, потому что решения Гогниева напрямую влияют на нее.

Пока – вряд ли в положительную сторону.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов