Худшая команда в истории АПЛ: набрали 11 очков, капитан хвалил себя через фейки, тренера поймали на измене жене

Артем Буторин вспомнил о «Дерби»-2007/08.

Пока все клубы, поднявшиеся из Чемпиошипа, не украшают Премьер-лигу, а лишь облегчают остальным борьбу за выживание.

После восьми туров «Лутон», «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» в четверке худших. Троица новичков собрала жалких девять очков – так плохо еще не было. И если Венсан Компани ворвался в Премьер-лигу с очень молодым составом и рискованным стилем, то «Лутон» и «Шеффилд» выглядят абсолютно неконкурентными.

Прямо как «Дерби» 16 лет назад! Уф, это была настоящая катастрофа: клуб, который когда-то тренировал Брайан Клаф выстрадал одну победу, обновил тьму антирекордов и безвольно развалился еще до старта сезона.

Коротко напомним – что же особенного в том упадочном и порочном «Дерби»

Пожалуй, это была худшая команда в истории АПЛ – и по качеству игроков, и по результатам, и по характеру. Новички не соответствовали уровню чемпионата, в котором зажигали Криштиану Роналду, Фернандо Торрес, Карлос Тевес, Сеск Фабрегас, Стивен Джеррард и другие.

Они это и сами понимали – еще до старта настроились на вылет, а после нескольких туров окончательно рассыпались. Даже фанаты «Ноттингем Форест» при встрече с «Дерби» напевают «Вы – худшая команда в истории».

Фиксируем ужас.

Некоторые достижения «Дерби» разделил с другими. Например, «Лидс», «Вулверхэмптон», «Ковентри», «Норвич» и «Халл» тоже заканчивали сезон без гостевых побед. А «Шеффилд Юнайтед» в кампании-2020/21 повторил сразу два трюка: 29 поражений и лишь 20 забитых мячей.

Так рано из АПЛ никто не вылетал – еще в марте, безумие! Правда, в сезоне-2018/19 совсем рядом был печальный «Хаддерсфилд» – не хватило дня: команда Дэвида Вагнера тоже лишилась шансов за шесть туров до конца, но 30 марта, а не 29-го.

Кое-что с «Дерби», кажется, уже навсегда. 11 очков из 114 возможных – это вообще как?! Даже депрессивный «Шеффилд»-2021/21 наскреб 23.

Пора детально вспомнить ту катастрофу.

Проблема того «Дерби» – слишком стремительное развитие: с 20-го места Шипа сразу в АПЛ

В последние годы про «Дерби» что-то слышно только благодаря Уэйну Руни, который в сезоне-2020/21 героически спас команду от вылета в Лигу 1. Но потом сдался и он: клубу запретили трансферы и сняли 21 очков за переход под внешнее управление – вот это уже точно было падение из Чемпионшипа.

Так грустно было не всегда: в конце 90-х «Дерби» дважды залетал в десятку АПЛ, а Пауло Ванчопе вкручивал по 17 мячей за сезон и унижал «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2001/2002 «Рэмс» все-таки попрощались с Премьер-лигой – выбили восемь побед, не спасли даже Фабрицио Раванелли и Георгий Кинкладзе.

Примерно тогда «Дерби» сожрал финансовый кризис. В 2003-м Джереми Кейт, Джон Слейтхолм и Стив Хардинг, которых прозвали «Три друга», за три фунта купили клуб с долгами под 50 млн фунтов. С ними лучше не стало – особенно когда полиция открыла дело о финансовых махинациях. В 2006-м «Рэмс» подхватил бизнесмен Питер Гэдсби – вот с ним результаты резко подскочили.

«Дерби» стал конкурентным на трансферном рынке, а следующий шаг сделал с приглашением Билли Дэвиса – он дважды затаскивал в плей-офф Чемпионшипа «Престон» и считался вполне перспективным тренером. «Рэмс» только-только спаслись от вылета в Лигу 1, но уже засматривались на АПЛ.

«Задача была простой. Первый год – середина таблицы, второй – топ-10, третий – повышение в Премьер-лигу», – объяснял Дэвис сомнительный план боссов.

Сначала все шло так себе: пять очков после шести туров и первые слухи об увольнении тренера. Зато потом как прорвало – дважды выдали серии из шести побед подряд, заняли третье место и в финале плей-офф на «Уэмбли» обыграли «Вест Бромвич». Уау. Это было неожиданнейшее повышение от клуба с 20-го места в предыдущем сезоне.

«Никто и не рассчитывал на повышение уже в первом сезоне. У нас были замечательные игроки, которые с удовольствием прислушивались к тренеру и персоналу. У них были дух, дисциплина, сплоченность и организованность», – гордился Дэвис.

Но взлет все равно был слишком стремительным: игроки «Дерби» едва соответствовали уровню середняка Чемпионшипа, а финансовое состояние не позволяло мощно перестроить состав к Премьер-лиге. Нет, деньги, конечно, были – Гэдсби выделил на новых игроков почти 23 млн фунтов. За следующие семь лет «Дерби» потратил 21 млн – оценили масштабы?

И это все равно было не то! Новичков действительно подвезли, за некоторых даже заплатили неплохие деньги: например, 4,5 млн за Кенни Миллера из «Селтика», Роберт Эрншоу из «Норвича» обошелся в 5,2 млн, Клод Дэвис из «Шеффилда» – в 4,5.

Но лучше всего эту закупку охарактеризовал Миллер: «Смотришь на состав и видишь много новых игроков. Но по сути это была та же команда Чемпиошипа. У нас не было иллюзий».

Смута в команде началась еще до первого матча в АПЛ. Сначала вспыхнул скандал с призовыми: руководство решило, что новички, пополнившие команду прошлым летом, не получат призовые за повышение – это прерогатива ветеранов. Дэвис вступился за футболистов и поссорился с директором Майком Хортоном.

В клубе не было и намека на стабильность. Футболисты не понимали, кто будет играть в Премьер-лиге, клуб готовился к очередному поглощению из-за долгов, а потенциальное руководство уже присматривалось к новому тренеру. Только представьте, что чувствовали фанаты: их команда сенсационно вырвалась в АПЛ, а чудо-тренер через день после триумфа рассуждал о скором уходе.

«Мне позвонил знакомый и сказал, что руководство может смениться. Я немедленно поговорил с персоналом и предупредил, что мы можем уйти, несмотря на успех. После финала плей-офф я сказал: «Не знаю, буду ли здесь в следующем сезоне». Пресса так и не объяснила мои слова, они пытались представить это как «шоу Дэвиса». Но это было не так – у Дэвиса в спине был нож.

Повестка дня изменилась, и именно тогда все пошло не так. Было совершенно ясно, что летом клуб не собираемся тратить», – рассуждал главный тренер.

Дэвис лично накидывал план усиления: если он предлагал четыре основных варианта и два запасных, то руководство и не пыталось выбрать первых – сразу одобряло только запасных. Так, например, сорвались Мэтью Этерингтон и Карлтон Коул, которых очень хотел тренер.

«Когда мы увидели уровень новичков, поняли, что сезон будет трудным. Клод Дэвис – игрок уровня Премьер-лиги? Нет. Может, Энди Тодд? Нет. Мы проиграли еще до того, как начали», – сокрушался голкипер Стивен Байуотер.

Пугало не столько скромные финансы, сколько отсутствие авторитета – футболисты достойного уровня даже не рассматривали «Дерби». Этерингтон и Коул не единственные примеры.

«Игроки не собираются покидать клубы и подписывать контракт с командой, которая, по их мнению, совсем скоро вылетит», – грустил капитан Мэтт Окли за пару дней до старта сезона.

Байуотер согласен: «И как Дэвису привлечь нужных игроков? Зачем кому-то из них приходить в клуб, который вложил очень много сил всего лишь на повышение. Даже если бы у нас было 100 млн, как их потратить?»

Дэвис быстро ушел – журналисты писали, что он сам спровоцировал отставку

Сезон подкрадывался, но вместо предвкушения и радости от Премьер-лиги, «Рэмс» готовились к боли. Особенно напрягал календарь: в пяти турах крепкий «Ман Сити», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

«Было страшно! Когда появляется список матчей, вы думаете: «Ух ты, вот оно, нам предстоит сразиться с лучшими». А вот меня это очень беспокоило», – признался центрбек Дин Ликок.

Боялся и защитник Энди Тодд: «Среди нас чувствовался страх. Мы были там просто для итогов сезона».

«Дерби» стартовал с «Портсмутом» и даже на несколько туров словил позитив. В симпатичной команде Харри Рэднаппа были Сол Кэмпбелл, Салли Мунтари, Джон Утака, Нванкво Кану и Бенджамин Мварувари, но «Рэмс» неплохо начали. В первом тайме устроили перестрелку без центра поля, во втором – подзакрылись, но все равно обменялись голами (2:2). Все было настолько воодушевляюще, что после матча Дэвис даже расстраивался из-за ничьей.

Остудили их очень быстро: «Ман Сити» (0:1) и «Бирмингем» (1:2) скромно забрали по три очка, а вот «Тоттенхэм» (0:4) и «Ливерпуль» (0:6) не церемонились.

«Фернандо Торрес был в ударе. И мы уходили с поля, радуясь, что это было всего 0:6, а не 0:11. Нашей задачей было просто не спать. Но в начале сезона мы были не на пике формы, и нас быстро раскусили», – вспоминал полузащитник Крэйг Фэган.

Дэвис завыл: «Нам нужно больше новичков. Все это делают. Мы понимаем, где находимся, нам многое предстоит сделать на трансферном рынке. Необходимо ликвидировать большой разрыв».

В шестом туре случилась история – «Дерби» победил! «Рэмс» точно праздновали бы победу ярче, если бы знали, что она последняя в сезоне.

Перед игрой Сэм Эллардайс ворчал, что его «Ньюкасл» слишком устал – аж 14 игроков только вернулись из сборных. Но «сороки» все равно выглядели явными фаворитами: шли в группе лидеров, еще не проигрывали и набрали восемь очков. «Дерби» к тому моменту уже был последним.

«Ньюкасл» начал бодро, но не забил. Зато как отличился Кенни Миллер! Ну и голевой пас Байуотера через все поля – отдельное удовольствие. Писали, что гол не попал в прямую трансляцию: в Британии матч показывала Setanta Sports, и оператор проспал момент.

«Дерби» в тот вечер был неудержим: хозяева запороли еще два хороших момента, а рефери Питер Уолтон пропустил два фола на пенальти.

«Мы подумали: «Отлично, поехали дальше. Это был сентябрь, обычно в это время ты рассчитываешь выигрывать дюжину игр в год», – вспомнил полузащитник Райан Смит.

Дэвис гордился, сиял и говорил, что это победа придаст уверенности новичку. Через пять дней «Рэмс» получили 0:5 от «Арсенала», еще через два месяца – Дэвис покинул «Дерби». В этот отрезок уместились две ничьи с «Болтоном» (1:1) и «Фулхэмом» (0:0) и шесть поражений.

«Это был позор. Еще в предсезонке я чувствовал, что нам не хватит сил. Но мы рассуждали: «Ок, все списали нас и ожидают, что мы проиграем. Значит, нет давления, давайте пробовать.

Но произошло вот как – мы просто выбросили полотенце. Отвратительно об этом говорить, но это правда – многие из нас сдались очень рано», – вспомнил Энди Тодд.

Дэвис тоже быстро махнул рукой: понял, что денег на трансферы он не получит, а результаты уже не исправить. И сам пошел в атаку на руководство: позже журналисты писали, что тренер намерено усугубил ссору с боссами, чтобы договориться об уходе по обоюдному согласию – не хотел пункт «уволен» в резюме.

Тогда у «Дерби» уже вновь сменилось руководство – новым боссом стал Адам Пирсон. В 14-м туре «Рэмс» достойно уступили «Челси» 0:2, а Дэвис затянул любимую песню про трансферы – обвинил новых боссов в отсутствии инвестиций.

«Чтобы соревноваться в этой лиге, нужны инвестиции. Вы должны потратиться. А я не разговаривал с новым председателем уже три недели. Было бы неплохо поговорить хотя бы перед Рождеством», – набрасывал тренер.

Позже, встретив директора Хортона после деловой поездки, Дэвис бросил ему: «Желаю вам и Полу Джуэллу всего наилучшего».

Тот опешил от такой дерзости и ответил: «О чем ты говоришь?»

Дэвис съехидничал: «Брось, Адам, это не первая моя неделя в футболе и уж точно не твоя».

Он не зря вспомнил Джуэлла: намекнул руководству, что те за его спиной ведут переговоры со свободным тренером. Джуэлл до этого отлично зарекомендовал себя в АПЛ – спас от вылета «Уиган» и ушел, сославшись на состояние здоровья.

Хортон опроверг слухи, но Дэвис добился своего – ушел по взаимному согласию. И так обиделся на клуб, что не пришел на вручение награды тренеру года.

Следующим тренером «Дерби» стал… Джуэлл!

«Откажись, они больше не выиграют ни одного матча». Дэвид Мойес отговаривал Джуэлла от «Дерби»

Джуэлл пришел всего через два дня после ухода Дэвиса, но клянется, что не вел переговоры за его спиной. Но как же мастерски с прогнозом попал Дэвис!

Джуэлл утверждал, что его звали в «Дерби» еще до старта сезона – в августе, когда подвис предыдущий тренерский штаб.

«Я играл в гольф, когда позвонил агент. Он спросил, заинтересован ли я в работе с «Дерби». Я сказал две вещи. Во-первых, у них есть тренер, поэтому разговор уже стоит закончить. Во-вторых, я сам только что оставил хорошую команду в «Уигане». Никакого неуважения к «Дерби», но зачем мне команда, которая не готова к АПЛ?»

Пирсон был настойчивым. Когда отношения с Дэвисом окончательно развалились, он вновь обратился к Джуэллу. Вскоре об этом узнали журналисты, а Дэвид Мойес срочно набрал Пола и попытался отговорить от суицидальной должности.

«Мойес позвонил, когда «Дерби» предложил мне должность. Он сказал: «Пол, сделай себе одолжение и откажись. Мы недавно играли с ними. Это худшая команда, которую я когда-либо видел. Они больше не выиграют в чемпионате ни одного матча», – Джуэлл не послушал.

Беседа с руководством «Дерби» повлияла на него сильнее. Пирсон честно признался о проблемах с финансами, но пообещал, что скоро придут американские инвесторы. Джуэлл растаял, когда увидел инфраструктуру: «Тренировочный комплекс был великолепен. Стадион на 35 тысяч! Это вскружило мне голову».

Джуэлл пришел в «Дерби» с поднятой головой и большими амбициями – он успешно рулил «Уиганом» и «Брэдфордом» и считался перспективным тренером. Он рассчитывал, что спасение безнадежного «Дерби» станет хорошим достижением.

Но не все в клубе понимали, почему ушел Дэвис. Особенно защитник Даррен Мур.

«Все помнят хорошую игру с «Челси», Миллер мог сравнивать счет, когда мы уступали 0:1. Вместо этого мы пропустили второй. Тогда Эшли Коул подошел ко мне и сказал: «У вас все будет хорошо, если будете играть так же».

Но Билли ушел, когда казалось, что ситуация вот-вот изменился. Это сбило нас с ног. Никто этого не ожидал, это был шок», – делился Мур.

Смена тренера не дала должного эффекта, и «Рэмс» катились дальше. Сначала «Сандерленд» вырвал победу на 90-й минуте (0:1), потом «Дерби» попал под «Манчестер Юнайтед» (1:4), следом «Мидлсбро» Гарета Саутгейта украл очки бильярдным ударом Тунджая Шанли. В ответ «Рэмс» не забивали почти по пустым.

Голы на последних минутах – печальный конек «Дерби»: в сезоне-2007/08 в семи матчах отдали очки в самом конце. Особенно грустно стало на Рождество: вместо подарков «Рэмс» открыли коробку с болью и разочарованием.

В трех из четырех тех матчей «Дерби» раздал очки на самом финише. «Блэкберну» был особый подарочек: «Рэмс» вели 1:0, но после нереализованного пенальти Стива Ховарда расклеились – 1:2 вместо 2:0.

Джуэлл срывался на игроков. Сразу после первого поражения он выдал: «Игрокам не хватает усилий и качества». А после Boxing Day добавил: «Все просто – мы недостаточно хороши. Порой я не могу поверить в некоторые вещи, которые происходят на поле. Чем раньше мы сможем привлечь новичков, которые исправят это, тем лучшей командой мы будем».

Пренебрежение к футболистам он не скрывал с первой тренировки – тогда Джуэлл отвел ассистента Стэна Тернента в сторонку и в ужасе спросил: «Это что ли команда? У нас большие проблемы».

У «Дерби» были футболисты, но не было единства – нулевая атмосфера, страх и уныние. В «Уигане» и «Брэдфорде» Джуэлл тоже боролся за выживание, но такого мрачного настроения там и близко не было – игроки бились в попытках исправить ситуацию. Критикой Пол пытался разозлить футболистов и разбудить их самолюбие, но вскоре признал – у них просто нет характера. Вместо мотивации игроки обиделись.

Например, защитник Майкл Джонсон: «Его методы не помогли. Дэвис привел много новых игроков, и нам требовалось время, чтобы сыграться. А потом пришел Джуэлл и сказал, что эти футболисты ему не нравятся».

Аналогичное настроение было у Фэгана: «В интервью тренера было «они», а не «мы». Он говорил: «Эти игроки недостаточно хороши». Некоторые ветераны были удивлены его словами».

Даррен Мур добавил: «Я верил в Дэвиса, в его тактическую грамотность, мотивацию и лидерство. Если бы он остался, мы точно набрали бы больше 20 очков. За 14 игр Билли набрал шесть очков, Джуэлл – пять за 24».

Джуэлл добыл первую победу в лиге на 289-й день (уже в Шипе). Зато капитан хвалил себя через фейковые аккаунты

«Дерби» стремительно крошился: с октября по февраль набрал одно очко в 13 матчах, потом четыре в 15. Удивительно, но есть команда, которая ни разу не обыграла «Дерби» – «Ньюкасл» уступил (0:1) в первом круге и на последних минутах спас ничью во втором (2:2). Четыре балла с «сороками» – 36% всех очков «Дерби» в чемпионате.

Особенно «Рэмс» понравились «Арсеналу»: в сумме лондонцы победили 11:2, а Эммануэль Адебайор закинул два хет-трика – четверть от его голов в АПЛ.

Никто уже не относился к «Дерби» серьезно. История от Джуэлла:

«Перед матчем с «МЮ» мы всю неделю работали над тем, как лучше их остановить. В пятницу, перед субботним матчем, я пошел в отель на встречу с владельцами. Там я увидел сэра Алекса Фергюсона. Он был в костюме и ботинках, он прилетел, чтобы посмотреть матч Golden Cup. Вот так к нам относились другие команды АПЛ».

Даже «Шеффилд Уэнсдей» в Кубке Англии Джуэлл прошел после переигровки и серии пенальти. Первую победу с «Дерби» он выстрадал только через 257 дней после назначения: в Кубке лиги прошли «Линкольн», правда, уже в сезоне-2008/09. В матче чемпионата «Рэмс» не побеждали еще дольше – «Шеффилд Юнайтед» в Чемпионшипе обыграли на 289-й день Джуэлла в клубе.

Между победой над «Ньюкаслом» в АПЛ и следующей победой прошел 361 день.

Джуэлл страдал: «Переход в «Дерби» был худшим ходом, который я когда-либо делал. В команде не было лидеров. Игроки не были глупцами и прекрасно понимали, что недостаточно хороши. Но еще им не хватало решимости и смелости. Они вообще не боролись».

В попытках улучшить атмосферу Джуэлл пригласил Робби Сэвиджа, но брутальная внешность оказалась обманчивой – валлиец тоже оказался хлюпиком. Он не поднимал в раздевалке важных вопросов. Напротив, всегда отсиживался в стороне.

«Да, я был не самым уверенным в себе человеком. Тогда я создавал фейковые аккаунты на фан-форумах и писал: «Робби сегодня играл очень хорошо, не так ли?»

Раньше я звонил репортерам, если получал шесть или пять баллов в их рейтинге, и спрашивал: «О чем вы говорите, вы точно ту игру смотрели? Мне нужно поставить минимум восемь или девять», – откровенничал Сэвидж в интервью ВВС.

Еще в январе Джуэлл пригласил опытных Роя Кэрролла, Алана Стаббса и Дэнни Миллса – ничего не работало. Те быстро скатились до общего уровня игры и настроения.

«Их подписание – ошибка. Я хотел покинуть лигу с достоинством, но мне следовало оставить порох сухим и дождаться уже Чемпионшипа», – рассуждал Джуэлл.

На поле была апатия, на тренировках – уныние. Джуэлл мечтал о злой команде с самолюбием, но при нем футболисты потолкались лишь раз: Тодд и Сэвидж немного повздорили, но не более.

«Дерби» вылетел максимально быстро – в 32-м туре, еще в марте. Фанаты рассчитывали, что теперь-то команда сбросит оковы и расслабится. Оставалось всего шесть игр – отличный шанс красиво хлопнуть дверью.

Вместо этого – шесть поражений с общим счетом 4-22. Самым унизительным стал разгром от «Рединга»: они тоже вылетели, но отблагодарили фанатов победой 4:0 в последнем туре.

«Я испробовал все. Были и кнут, и пряник. Я кричал, бросался вещами, но ничего не работало. От парней из «Дерби» не было никакой реакции, это грустно. Как только что-то шло не так, исход был понятным. Будто мы легковесы в тяжелом весе», – говорил Джуэлл.

Будто всех проблемы было мало – так еще и в сеть слили секс-видео тренера. На нем точно был Джуэлл, но не с супругой – пара развлекалась на кровати и на капоте черного «Мерседеса». Скандал был страшный, но Пол выкарабкался. Фанаты же нервно шутили и разгадывали ребус: «Так, блондинка… лет 30… черный «Мерседес»… Это же Робби Сэвидж?»

«Папа, это ты набрал меньше всех очков?» Игроки «Дерби» страдают до сих пор

После вылета «Рэмс» прошло уже 15 лет, но сезон-2007/08 – клеймо на душе болельщиков и футболистов. Настолько «Дерби» был ужасным и безвольным.

«Мой отец выиграл в «Дерби» два титула, затем стал тренером команды. А мой сезон был неловким. Не желаю, чтобы какая-либо команда прошла через то, через что прошли мы. Для профессиональной команды финишировать с 11 очками… Это стыдно», – до сих пор вздрагивает Тодд.

Джуэлл жалеет, что не послушал Мойеса: он продержался в клубе всего год, после «Дерби» самостоятельно работал только в «Ипсвиче». Дальше – ассистентом и директором, хотя ранее считался крайне перспективным.

«Беру всю вину на себя. Я был худшим тренером в истории Премьер-лиги. Поездка в «Дерби» навредила моей карьере, надо было послушать Мойеса», – сокрушался Джуэлл.

Представляете, как больно было вратарю Байвотеру? В 18 матчах АПЛ он пропустил 41 мяч и еще в середине сезона сбежал в Чемпиошип.

«Мы точно были самой неподготовленной командой в истории АПЛ. Мои дети спрашивают: «Папа, это ты набрал меньше всего очков в лиге?» Я отвечаю: «Да, это был я. Но я наслаждался каждой минутой».

Кошмар сильно повлиял на клуб: только в 2013-м «Рэмс» смогли-таки заползти хотя бы в десятку Чемпиошипа. Потом дела наладились, и «Дерби» четыре раза за шесть сезонов влетал в плей-офф с мечтами о возвращении в АПЛ. Были очень близки, но надежды растаяли – а вместе с ними и редкое благополучие.

Сейчас «Дерби» тонет в финансовой яме и думает, как поскорее вернуться в Чемпиошип. Даже до 11 очков в АПЛ «Рэмс» пока далеко.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Ross Kinnaird, Matthew Lewis, Ryan Pierse, Christopher Lee, Alex Livesey, Phil Cole; East News/ANDREW YATES / AFP