«Аналитическое оборудование теоретически может заменить скаута». 20 наивных вопросов баскетбольному скауту

Скаут ЦСКА Денис Годлевский (@dgodlev) рассказывает:

• в чем заключается работа скаута;

• какие тенденции заметны в европейском баскетболе;

• кто из тренеров наиболее интересен;

• почему баскетбол – игра для умных;

• и как стать скаутом.

1. В чем заключается работа скаута?

Говоря коротко, в разборе матча скаут отвечает на определенные вопросы. Чем больше вопросов, тем больше ответов он должен найти.

Например, я хочу знать, бежит ли команда в быстрый прорыв. Если бежит, то сколько раз, как бегут «большие», как бегут маленькие, атакуют ли они из-под кольца или смотрят броски в переходе.

Вот на подобные вопросы я должен ответить. Быстрый прорыв – это пример, вариаций может быть много в зависимости от того, что требует главный тренер.

Еще один пример: главного тренера интересует, какие взаимодействия играет команда соперника. Тогда скаут смотрит взаимодействия, как они называются, сколько они раз были сыграны, насколько эффективно они были сыграны.

Игра разбивается на вот такие детали.

2. Зачем скауту смотреть матчи вживую?

Вживую я могу увидеть вещи, которые очень сложно найти на видео. Если у скаута есть возможность посмотреть матчи вживую, то этой возможностью нужно пользоваться. Знаю, что во времена Йонаса Казлаускаса скаут летал на игры ближайшего соперника. Я на игры не летаю, но, когда «Химки» выступали в Мытищах, регулярно ездил туда, чтобы посмотреть как на «Химки», так и их соперников.

Наблюдая за игрой вживую, можно увидеть, например, названия взаимодействий, которые очень нужны для подготовки и при этом их очень тяжело разглядеть на видео. Это сигналы, это язык, на котором общается команда… Иногда команды прячут эти взаимодействия, та же «Барселона», которая придумывает сложные/необычные названия для взаимодействий. Или тренер говорит что-то только разыгрывающему, а тот передает это партнерам – и тогда вообще никто не может узнать, что команда будет играть в следующем владении. Ну или просто показывает взаимодействие так, чтобы не видели соперники. Вживую можно услышать то, что называет тренер, и использовать это дальше в подготовке.

3. Как информация из отчета доносится до команды?

У нас весь тренерский штаб работает при подготовке к игре, каждый делает свою часть работы. Нет такого, что один тренер отвечал за всю подготовку – игр очень много, и они идут одна за другой, это было бы очень сложно для одного.

Для команды делается видео-презентация, игрокам раздаются различные материалы в напечатанном виде, чтобы они изучили персоналии, тенденции, действия, которые возможно будут использованы против нас, и наши возможные противодействия.

Для игроков это важно. Насколько хорошо они усваивают эти знания – индивидуальный вопрос. Информацию они получают, и когда выходят на площадку, то должны знать, что будет делать соперник. Знаю, например, что Андрей Кириленко, когда пришел в ЦСКА, то просил у тренеров даже больше информации, чем та, что выдавалась игрокам для подготовки.

4. Чем скаут занимается во время матчей?

Во время выездных матчей я нахожусь на скамейке. У меня есть определенная работа во время игры. Если вижу сигналы, которые соперник хочет использовать, то подсказываю, что сейчас будет происходить на площадке. Дальше мы пытаемся все это донести до игроков.

Во время домашних игр я сижу не на скамейке, а сбоку за компьютером. Разбираю игру на компьютере, на эпизоды. Если тренер захочет, то в большом перерыве у нас будет материал, который можно показать игрокам. Там может быть все что угодно – плохая защита, хорошая защита, наши ошибки или что-то в исполнении соперника, что можно показать дополнительно. К примеру, на последнее владение соперник поставил зонную защиту и собирается ей играть дальше. Имеет смысл показать, как мы действуем, или подсказать, как нужно действовать в дальнейшем.

Картинка помогает нагляднее донести информацию.

5. В каком случае вы довольны своей работой?

Я доволен, если есть результат, но результат так или иначе зависит от игроков. Что бы мы ни делали, на площадку выходят спортсмены. В этом суть баскетбола – есть вещи, которые тяжело предвидеть, какой бы хорошей не была подготовка.

Мы довольны своей работой, если игра развивается по нашему плану. Команды при подготовке пытаются предвидеть какие-то вещи, которые будет делать соперник, на основе имеющейся у них информации.

6. Есть ли в Европе тренеры, на которых вы ориентируетесь?

Естественно, это Димитрис Итудис.

Еще мне очень нравится, как играет «Барселона» и как играл «Жальгирис» с Ясикявичюсом.

Интересная стратегия у Сферопулоса.

Игра команд Барцокаса – четкая концепция, понятно, что он хочет от игроков. Он всегда придерживается своей игровой модели, и эта модель не меняется в зависимости от оппонента.

Пабло Ласо и Этторе Мессина тут же, однозначно.

Лично для меня важны идеи, которые тренер пытается реализовать в нападении, или поставить такую защиту, которую сопернику сложно переиграть. Какие-то мысли в тайм-ауте, которые тренер предлагает. Решения, которые тренер принимает в плане состава или замен, использование игроков.

7. В Европе стабильные составы, известные тренеры, известные игроки… Что там особо изучать скауту?

Если бы так все было просто, было бы легко играть. Тренер может по-разному использовать сочетания игроков – например, он может выпустить легкого форварда на позицию четвертого и получить мобильность. Это создаст проблему для команды, у которой нет мобильных четвертых номеров.

Или другой пример, Желько Обрадович, будучи в «Фенербахче», в каждом тайм-ауте рисовал два новых взаимодействия. Команде соперника нереально было узнать, что будет играть «Фенербахче», когда выйдет на площадку. Два тайм-аута – это четыре владения, плюс возможно тайм аут соперника, плюс начало четверти. А всего в одной четверти 24-25 владений, то есть очень часто соперник был не в курсе, что будет играть нападение.

Или другой пример. Хави Паскуаль, работая в «Панатинаикосе», в матчах с «Фенербахче» на эти две первых атаки после тайм-аута ставил зонную защиту. Получалось, что нападение новое есть, но оно не работает, потому что идея была против личной защиты.

Именно такие моменты и делают игру интересной. Все знают, какие игроки, все знают, какой тренер, но как они будут действовать и какие решения примет тренер, в этом весь интерес.

9. Какие новые тенденции появляются в европейском баскетболе?

Тенденции возникают постоянно.

Допустим, всегда считалось очень сложным остановить взаимодействие двух игроков (пик-н-ролл), но в последние годы больше появляется взаимодействие трех игроков, когда в пик-н-ролл добавляется задний заслон. Это так называемый «испанский пик-н-ролл» – ситуация усложняется тем, что игрокам защиты нужно не только рассчитать, как им взаимодействовать вдвоем, а еще вовлекается и третий игрок, очень много переменных в такой ситуации. Кто за кого отвечает, разобраться не всегда легко. Некоторые команды пытаются внедрить взаимодействие трех игроков и в другие ситуации – например, выносы на последних секундах.

Кроме того, становится больше изоляций, больше игры один на один. Если раньше был один сильный игрок, который мог решать самостоятельно, когда не работает взаимодействие, то сейчас у команд вроде «Виллербана» есть взаимодействия, построенные для игры один на один. Для лидера создается специальная ситуация, чтобы как можно более эффективно использовать его сильные стороны.

10. Использование пик-н-роллов постоянно увеличивается. Этот тренд останется?

Развитие баскетбола не просто предугадать. Есть команды, которые пытаются уйти от пик-н-рольной игры.

Пик-н-ролл – это такое оружие нападения, которое невозможно остановить на сто процентов. Пик-н-ролл появился в 70-е в студенческом баскетболе и в один момент пропал, никто не обращал на него внимания, а потом широко распространился. Пик-н-ролл изучается очень активно, но никто до сих пор не знает, как с ним бороться.

Думаю, что совсем он не уйдет. Возможно, его станет меньше. К примеру, у «Барселоны» пик-н-ролл – это только часть нападения, у них очень много игры из поста и из-под заслонов.

11. Как появление статистики повлияло на скаутинг и могут ли цифры заменить скаута?

Цифры заменить скаута не могут. Статистика – это только часть картины, которую тренер и скаут получают при подготовке к игре. По статистике можно понять тенденции, но нельзя разглядеть такие вещи, которые видны при просмотрах матчей.

Аналитическое оборудование, видео съемка, когда игру снимают с восьми камер, теоретически может заменить скаута, но для этого нужны более продвинутые технологии, нужен искусственный интеллект, распознающий довольно сложные вещи.

12. Есть ли статистика, которую вы ведете внутри клуба?

Да, часто нужна статистика, которой нет в общем доступе. Например, статистика эффективности каких-то важных только для нас игровых действий. Это невозможно просчитать обычным сервисам статистики, потому что никто не знает, что это за действия и как часто они играются.

Знаю, что Рик Питино очень любит подсчитывать число «касаний мяча в защите», это тоже уникальная статистика, которую считают специальные люди.

13. Допускают ли скауты ошибки?

Обязательно, безошибочно никто не работает. Есть так называемый человеческий фактор.

Когда я работал в Самаре, одна из частей моей работы состояла в том, чтобы создавать плейбук – взаимодействия, которые играет соперник. И один из помощников Базаревича (Расселл Бергман) показывал игрокам эти взаимодействия. Одно было очень сложное и длинное – он сказал, что его не помнит. И тут подошла моя очередь, я поднялся: «Все помню, сейчас назову». Начал называть, а оно действительно было очень длинным (это мы готовились к игре с «Триумфом»), и в какой-то момент я понимаю, что упустил важную деталь и дальше все пойдет не так. Мне пришлось остановиться и признаться тренеру, что я сделал ошибку… Сергей Валерьянович был в хорошем настроении, все свелось к шутке, но момент мне запомнился надолго.

14. Журналисты говорят, что баскетбол – игра для умных. А изнутри как она выглядит?

Как игра для умных.

В баскетболе нужно принимать решения в ограниченное количество времени, на ограниченном пространстве, с большим числом неизвестных факторов. На игрока давит время, результат, судьи, болельщики, и все это нужно учитывать в принятии решения – сделать, например, пас или бросок. Это сложно. Это игра под давлением, где нужно очень быстро соображать. Не хочу сравнивать с другими видами спорта, но здесь, помимо того, что игроки должны перемещаться с одной половины на другую, у них разные роли в защите и в нападении. Сюда нужно добавить еще и знания, которые должны быть у игроков касательно конкретной команды, конкретных персоналий, причем нужно знать всех игроков соперника и понимать, как они будут действовать и как вообще действует команда.

Если сложить все перечисленное и представить, что это разом отражается в единственном игровом моменте, то, конечно, баскетбол – это игра для умных.

15. Чем отличается баскетбол клубов от баскетбола сборных?

В клубном баскетболе у тренера больше времени на то, чтобы подготовить команду. Плюс игроки больше времени находятся вместе, им проще наладить взаимосвязи.

В сборной больше личностей, больше звезд, потому что туда вызываются лучшие игроки страны. В сборной сложнее распределить роли, потому что хороших игроков слишком много, все они хотят иметь определенное количество атак, игровое время. Здесь работа тренера в том, чтобы это все сбалансировать.

16. Кто из тренеров изменил ваше понимание баскетбола?

Я бы назвал Сергея Базаревича и Димитриса Итудиса.

Еще Этторе Мессина – я видел очень много его клиник вживую и в записях, это все влияло на понимание игры.

Баскетбол интересен тем, что у каждого тренера свой взгляд на игру. И свою философию он доносит до игроков. Допустим, у Мессины своя система – у других тренеров своя, у меня своя. Когда они этим делятся, то определенные детали подходят под мою философию, в мое видение, я понимаю, что действительно лучше сделать так и это будет эффективнее.

Тренеры учатся постоянно друг у друга. В 2013 году в Барселоне проходили тренерские клиники, куда съехались тренеры со всей Европы, и тренеры говорили, что, слушая друг друга, мы учимся каким-то нюансам, а раскрывая секреты, начинаем думать как играть и интереснее, сложнее.

17. Все переживают из-за отсутствия российских тренеров в лиге ВТБ. Как вы думаете, у них есть какая-то глобальная проблема?

Это очень сложный вопрос, требующий долгого и обстоятельного ответа. Я сейчас не готов к нему.

18. Что вам нравится в вашей работе?

Мне вообще нравится моя работа. Сложно выделить что-то, что нравится больше – наверное, мне нравится наблюдать за работой тренеров на высоком уровне, мне нравится наблюдать за топовыми игроками, а находиться рядом с ними еще интереснее. Мне нравится, что здесь ты постоянно делаешь новые интересные вещи. Я бы сказал, все, что происходит вокруг, это не рутина, это постоянно изменяющаяся среда.

19. Что не нравится?

Не нравится, когда команда проигрывает. Это очень сильно влияет на эмоциональное состояние. Игроки, тренерский штаб, руководство тратят много сил для достижения результата, и когда результата нет, иногда это сложно переживать.

20. Что вы посоветуете тому, кто хотел бы стать скаутом?

Это непросто, нужно приучить себя много и упорно смотреть баскетбол. Когда я только начал этим заниматься, Сергей Валерьянович мне сказал: «Тебе нужно взять компьютер, сесть и никогда от него не отходить». В этом суть: чем больше смотришь, тем больше информации получаешь. Я бы посоветовал сесть и начать смотреть баскетбол.

Мне люди часто пишут в соцсетях: «Хочу стать скаутом, что мне для этого сделать?» Я говорю: «Сделайте три простых задания: посмотрите матчи, найдите в этих матчах это, это и это… – самые базовые и обязательные для скаута вещи. Могу сказать, что после этих заданий ни один человек не вернулся со словами «Я это сделал. А что дальше?»

Фото: ПБК ЦСКА; РИА Новости/Алексей Даничев, Антон Денисов