Перемен! «Индиана»

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Под текстом про «Оклахому» разгорелся спор о том, что, дескать, важны только титулы, и это уже давняя история, от этого не отойдешь, но, говоря об «Индиане», ты начинаешь понимать, что титулы важны, но едва ли они имеют главенствующий смысл.

Уверяю вас, что если у владельца и офиса будет выбор 15 сезонов в плей-офф без чемпионства или 3 плей-офф, 1 титул и 12 не выходов, то они выберут первое.

НБА, кстати, тоже, иначе очень скоро появятся активисты, рассказывающие, что команда-то не очень нужна в Индианаполисе.

Вообще каждый раз, когда я говорю об «Индиане», мне грустно.

Кевин Притчард – вообще один из умнейших людей в НБА, который связан руками из-за возраста Герберта Саймона, его тупых принципов, жадности и отсутствия амбиций. Он погубил пару титулов «Индиане», как минимум.

Помните Ирину Павлову, работавшую в «Нетс» в период Прохорова?

«За мои семь лет был очень заметен раскол между старой гвардией и новой гвардией. Были люди, которые купили клуб в 1985 году за три копейки, и вот они сидят, ничего не хотят менять, только чтобы им капали деньги».

Интересно, кого она имела в виду?

Каждый раз, когда «Индиана» подойдет к моменту, когда неплохо бы заплатить, то Саймон дает указ совершать обмен звезды, чтобы сэкономить. Такова судьба команды, и потому у «Индианы» нет цели, а есть только путь совершенствоваться и ждать пока годы возьмут свое .

Два года назад я сравнил «Индиану» с чистилищем, но она дало сбой, показав, что и здесь бывают сезоны кромешного ада, но не волнуйтесь, болельщики «Пэйсерс», все вернулось на свои круги. Помните, в этом безумно изменчивом мире только и «Индиана» может выступать вашим спасительным кругом стабильности.

Статус: На таком Востоке и плей-офф реален

Разбор полетов

35-47 – это успех, учитывая даже слабый Восток, где «Торонто», играющие без нападения выходит в плей-ин.

Самое главное, что сделала команда – это собрала костяк, получив его за ненужного Сабониса (ненужного лишь в контексте «Индиане», которой он и правда не был нужен), выхватив с драфта Матурина и Нембарда, ну и по сусекам собрав Нвору, Смита, Несмита, Тайса, теперь еще и Топпина. Здесь буквально уже сейчас есть состав, из которого точно выстрелит 2-3 человека, которых можно будет обменять за год до продления, чтобы запустить очередной цикл...

Это уже даже не колесо Сансары, а сизифов труд, который и является идеологической особенностью «Индианы», ну да ладно.

«Индиана» на удивление просто прошла этап перестройки. Его никто не заметил по сути. То есть смотрите на «Рокетс», они мучились 3 года, «Детройт» выкрутил уровень сложности на максимум, дав Кэйси контракт, сейчас в пике отправляется «Вашингтон», а «Шарлотт» стреляет себе в ноги и гениталии всеми возможными способами... Ну, вы поняли.

Но, в общем-то, не важно.

Букмекеры дают от 39 до 44 побед «Индиане» уже сейчас.

В этом и счастье и проклятье. С одной стороны, идеологически «Индиана» всегда должна быть в плей-офф, но не платить много. Это исходит от владельца и за последние 35 лет их не было в плей-офф всего лишь 9 раз. 9! Стабильнее только «Сан-Антонио» и те дали слабину. И да, тут еще период с 2006 по 2010, когда «Индиана» так и не оправилась после «Malace at the palace», ведь Артест решил, что ему пора уходить. Получите стареющего Стояковича и распишитесь.

Может, Притчард и хотел бы взорвать команду побольше, набрав пиков как у Прэсти ... пиков, но идеология партии не позволяет поэтому:

Бадди Хилд: «Хотел бы быть обменян»

Проходит 3 дня.

Кевин Притчард: «Мы планируем сохранить Бадди Хилда в сезоне»

Понятное дело, что это и набивание цены, но это также и плавный переход ростера и отсутствие полного дна, которое здесь не потерпят. «Пэйсерс» должны быть конкурентоспособны и никаких тут сливов за пиком не рассматривают, потому что все равно никто не поверит, что «Индиане» дадут высокий пик.

Самый высокий пик в истории? 2-й (83, 85 и 88), 1 раз 3-й (78), 4-й в 86-м. Знаете, какой самый высокий пик был у «Индианы» после 90-х? 6-й в 2022, а также 7-й – в этом. После только Дампьер (10-й пик) и Джордж (тоже 10-й). Расскажите мне про то, как ваша команда умеет драфтовать, ага, учитывая что у «Пэйсерс» не было топ-5 пика больше 30 лет.

Хотите еще немного грусти для «Индианы»? Я искал рейтинги свободных агентов, которые подписывались с командой, и авторы поставили на 8-е место Ти Джей Макконнелла (в другом на 9-е)...

ТИ ДЖЕЙ МАККОННЕЛЛ – ТВОЙ 8-Й ПО ЗНАЧИМОСТИ СВОБОДНЫЙ АГЕНТ В ИСТОРИИ!!!

Так что разбор полетов прошлого сезона для меня состоит из двух пунктов, которые критически важны в контексте того, что мы говорим про «Индиану».

Рик Карлайл пришел и построил солидную команду из того, что было, заставляя их играть в очень простой, но эффективный баскетбол. И да, Карлайл – не дед, он поставил баскетбол, который никогда не привлекал его и никогда не нравился. Быстрый, физический, с обилием рискованных решений, которые может реализовать только плеймейкер с таким уровнем IQ, который Карлайл никогда не встречал у себя в командах и да, я хорошо помню кого тренировал Рик. Его команды никогда не играли быстро (1 сезон в топ-10 темпа за всю историю). И даже первый сезон с «Индианой» после второго пришествия был всего лишь 17-й темп. Сейчас 4-й. Рик – крутой мужик.

Быстрый, физический, с обилием рискованных решений, которые может реализовать только плеймейкер с таким уровнем IQ, который Карлайл никогда не встречал у себя в командах и да, я хорошо помню кого тренировал Рик. Его команды никогда не играли быстро (1 сезон в топ-10 темпа за всю историю). И даже первый сезон с «Индианой» после второго пришествия был всего лишь 17-й темп. Сейчас 4-й. Рик – крутой мужик. Перестройка «Индианы» завершилась за сезон. Без скандалов, без больших взрывов. Получили кого хотели, подсуетились, где нужно, задрафтовали наиболее подходящее, убедили остаться всех, кто хотел уйти или просто не стали обменивать по первому запросу. Возможно, в долгосрочной перспективе разница в таланте, как всегда даст о себе знать и «Индиана» будет проигрывать звездным коллективам, но кто будет винить Притчарда? Кевин идеально выполняет ту цель, которая приходит от руководства – не сливать и быть конкурентоспособным, а в этом он лучший специалист лиги. Будет другая цель – поговорим, а сейчас «Индиана» снова в обойме, а значит, если и не победит, то как всегда покусает.

Тренер

Вообще Карлайл стал жертвой Луки Дончича и ожиданий от того, что чемпионский тренер, получив талант исключительного уровня, сразу даст результат. Проблема в том, что и Карлайл и Дончич всю свою жизнь провели исключительно в теплой ванной. Один с «Реалом», второй с Новицки, который среди всех суперзвезд в истории по отсутствию эгоизма будет где-то между Дэвидом Робинсоном и Биллом Расселлом.

Выбирая между исключительным талантом и сильным тренером, выбор пал на первого. Любой бы так сделал бы, не вините Кьюбана.

Теперь Карлайл попал в команду, где нет ни одного эгоиста, да и сам Индианаполис – это некий аналог Омска, уж простите меня, жители Омска.

На удивление без эгоизма Карлайл быстро поставил симпатичную игру, сделав «Индиану» одной из лучших команд в транзишине (3-е место по эффективности), убрав изоляции (27-е место по частоте), с обилием спот-ап бросков (13-е место по частоте). В защите очевидный плюс – это защита против пик-н-роллов (27-е место по частоте с завершением от боллхендлера и 25-е с завершением от бигмена), хорошая игра на заслонах (оффскрины и хэндоффы против «Индианы» почти не играют). Из явных провалов только защита против спот-ап бросков, где по эффективности «Индиана» 28-я, да и в транзишине, где 24-е место. Последнее лечится дисциплиной и переходом в оборону, здесь нужен может немного другой подбор игроков и ветеран, который будет давать лещей каждый раз, когда Айзея Джексон летит на борьбу за подбор без шансов, но это поправимо. Со спот-ап бросками сложнее, не сказать, что это цель для Карлайла. Имея Тернера, достаточно легко загонять соперников под него, правда, это не работало в прошлом сезоне. Защита «Индианы» 26-я в лиге, но могла быть хуже всех, если бы не Майлз. Большинство стратегий вокруг римпротекторов заключаются в том, чтобы загнать соперника на неудобную среднюю дистанцию, где защитник пушит сзади, а бигмен выходит на игрока. Брук Лопес и Гобер – короли этого. Тернер немного отличается, перемещаясь внутри периметра куда больше и вот удивительная статистика. Топ-3 команд лиги, которые получали больше всего бросков в краске?

«Атланта», «Портленд» и «Индиана».

Процент попадания из краски у соперников:

«Атланта» (68,9%), «Портленд» (68,1%), «Индиана» (67%) и лишь у трех команд было лучше («Никс», «Мемфис» и «Кливленд»). Разница между 3-й команде по частоте бросков из краски и 4-й по эффективности обороны делает именно Тернер.

Правда, этого мало.

Проблема обороны куда сложнее.

«Индиана» была на 24-м месте по подборам в защите. Лидер по подборам – Тернер, у которого их всего 7,5. Это давняя проблема Майлза, он плохо переносит контакт и не особо ставит спину и заслоны. Все остальные еще хуже.

Еще в команде нет настроенных коммуникаций. Визуально «Индиана» одна из худших команд по сменам и тому, как их производит. Это точно должно стать лучше.

Но и это не все.

Карлайл в недавнем интервью местной газете откровенно и спокойно говорил о том, что троица Халибертон, Матурин и Хилд должны лучше играть на своей половине. Это правда.

Хилд просто пассивен, здесь я не питаю иллюзий и надежд, но первые два обязаны прогрессировать.

Бенедикт сказал честно, что его защита на мяче очень неплоха, когда как защита без мяча вызывает вопросы и это был его главный фокус в работе летом. Узнаем скоро.

Обратная ситуация с Халибертоном. Он один из лучших игроков по защите без мяча. У него уникальный IQ, он читает линии передач, предсказывает движение игроков и комбинации, генерируя 1,6 перехвата за игру, больше только у Батлера, Ануноби и Ванвлита. Но защита на мяче у Тайриза ленивая и пассивная, здесь точно нужно повышать активность рук, но в целом Карлайл сделал уже очень многое за первый год работы с командой.

Межсезонье

Так уж получилось, что именно униженные и оскорбленные лиги выбирают моих любимых игроков с драфта. Фокс, Халибертон, но теперь любимый игрок драфта поехал не в «Кингс», а в «Индиану».

Джарас Уокер, конечно, уникальный игрок, правда. Любые приставки «самый» на драфте имени Виктора Вембаньямы выглядят нелепо, но, если исключить Виктора из нашего рейтинга, именно Джарас будет самым умным защитником, самым бескорыстным распасовщиком, который может стать самой близкой версией Дрэймонда.

Передачи в одно касание, из-за спины, набросы, ассисты, не глядя, это набор Уокера, который вообще-то выходил на драфт, как бигмен. А еще у него есть бросок – средний, в движении, больше 3 попыток из-за дуги даже в университете. Кажется идеальный игрок? Верно? Не совсем. Джарас Уокер слишком правильный, до тошноты и умиления. В Хьюстоне он с запасом был самым талантливым игроком команды, но лишь третьим по броскам. Его отсутствие эгоизма, игра на команду, нежелание брать лишнего бесит и напоминает Халибертона в первые сезоны за «Кингс». Неизвестно лечится ли это тут, и если да, то как быстро? Вторая проблема – позиция. Уокер слишком мал для центрового, не самый подвижный для тяжелого форварда, как его использовать – это головная боль, которую решать нужно будет уже в первом сезоне.

А еще оцените, как Джараса Уокера вообще драфтовали и почему Кевин Притчард молодец даже в мельчайших ситуациях. Формально «Индиана» выбрала Кулибали, который за неделю до драфта взлетел с 24 позиции до топ-10 и на Кулибали было два претендента. «Оклахома» и «Вашингтон», готовый выбирать его 8-м. Зная это, Притчард взял ненужного себе Кулибали, чтобы договориться с «Уизардс» и получить не просто Уокера, но и второй пик раунда.

Важно подписание в лице Брюса Брауна.

Давайте откинем размышления о сумме, конечно, Браун не стоит столько, как бы я его не любил. У Брюса есть важные качества, которые так нужны «Индиане». Первое – его защита. «Пэйсерс» вообще вот не блистают в игре один на один и Браун здесь будет сильным усилением. Второе – прокаченный бросок и многие скажут, что здесь нет Йокича, но есть свой Халибертон! Контракт не длинный, пока не мешает, так что кажется очень хорошей сделкой, которая поможет привить культуру защиты и Лану Роудс на трибуны (он – отец ребенка Ланы, ага).

Обмен Топпина, конечно, не ключевой, но тоже очень хороший с точки зрения того, как Притчард подсуетился. Он вообще мастер этого дела среди менеджеров НБА. Сам по себе Оби был не нужен «Никс» и пригодится для быстрого темпа «Индианы», для пик-н-ролла с Халибертоном и быстрого перехода.

Единственное, что непонятно – это обмен Дуарте, которого отдали просто так.

Теперь у Притчарда задача обменять Хилда, да повыгоднее. Формально, Бадди и самим бы пригодился, тем более ушел Дуарте, но его тайминг не совпадает с таймингом команды, к тому же нужно развивать Нвору и Несмита, есть молодой Шеппард. В общем-то, Бадди сейчас ходит ходячим пиком первого раунда или молодым игроком, которые не получает времени в контендере. Вопрос только в сроках и дотянет ли Хилд до дедлайна.

Главная звезда

Я говорил же!

Да, я предвзят, ведь перед драфтом нахваливал Тайриза во всех отношениях и сравнивал гротескно с Полом. Оказалось, что, возможно, это было весьма точное попадание.

Вообще весь мир был слеп по отношению к Халибертону, так что я не злюсь, но как можно было проворонить Тайриза до 11 пика, взяв Хэйса, Авдию и Окоро выше – я не знаю. Это за пределами моего понимания.

Уникальность Тайриза – это контролировать игру в каждом аспекте, оставаясь незамеченным. Посудите сами:

10,4 ассиста на 2,5 потери, usage – 23,8%. Да у Матурина он выше, а у Тернера меньше лишь на 1,8%.

А теперь посмотрите на конкурентов – Янг (10,2 на 4,1, 32,6%), Харден (10,7 на 3,4, 25%), Дончич (8 на 3,6, 37,6%), Болл (8,4 на 3,6, 30%), Крис Пол (8,9 на 1,9, 19,2%). Ближайшие аналоги Тайриза – Харден и Крис Пол, но они оба и не являются лидерами команды, а Халибертон еще и в атаке выступает сейчас главной опцией, беря 15 бросков за игру. Чтобы вы еще немного удивились, расскажу вам у кого еще выше коэффициент использования – Дежонте Мюррея, Кевина Портера, Анферни Саймонс, Джейден Айви, Малик Монк, Терри Розир... Халибертон вообще не входит в первые 60 человек лиги по проценту использования, и при этом по ассистам за игру проиграл только Хардену (разница в 0,3 за игру), уникальный сезон и игрок.

Конечно, обмен Сабониса-Халибертона был гениальным со всех сторон и win-win для всех игроков и команд. Домантас стал претендентом на MVP, Тайриз получил много денег и команду, «Индиана» и «Сакраменто» пересобрались, поменяв местами слагаемые.

Самое важное изменение для меня произошло в голове Халибертона.

Халибертон времен «Кингс» мог выдавать 5+10 две недели подряд, пока Фокс не получит травму, потом в его отсутствие сделать 24+12 и после возвращения спокойно вернуться к своим 5+10. Это отсутствие эгоизма бесило, как никогда, ведь Халибертон и с броском, светлой головой, да и умеет делать примерно все на площадке. В этом сезоне он уже один из лучших игроков на пик-н-ролле (1,04 очка за владение), добавил в изоляциях, вывел трехочковый на 7+ попыток с 40%. Знаете, у кого еще такой процент при таком объеме? 4 человека – Томпсон, Хилд (заслуга Тайриза), Портер-младший и Бэйн.

Еще пару слов нужно сказать все же про то, насколько Халибертон крут в розыгрыше.

Потенциальные ассисты – 19,8. С отрывом первое место в лиге. Он опережает всех на 2,6 передачи, это космическая дистанция. Если бы его партнеры были немного лучше, то мы могли бы увидеть все 12-13 передач.

Очки с передач Тайриза – 27,4, выше только Харден и это тоже к вопросу о качестве партнеров.

Посмотрите на разбивку передач Халибертона:

19 передач Хилду – 7 бросков.

12 передач Тернеру – 5 бросков.

7 передач Нейсмиту – 3 броска.

Да половина его передач под броски и чтобы так делать нужно иметь либо совсем глупых игроков вокруг, которые все подряд бросают, либо быть лучшим плеймейкером поколения. Здесь второй вариант.

А еще у него собака классная.

Состав

На месте руководства «Индианы», я бы очень сильно переживал за Матурина.

Его снижение эффективности после старта сезона выглядит очень страшно. Это что-то из разряда Тайрика Эванса, Тайлера Хирро и прочих игроков, которые выделялись инстинктами скореров, но после того как соперники привыкли к их игре, начали выставлять нормальные матчапы и они не смогли адаптироваться, то так и остались на уровне первого сезона. Хирро, конечно, еще под вопросом, там талант есть, но у Матурина очень схожие данные на текущий момент.

Он любит играть от заслона, но его пик-н-ролл составляет всего лишь 0,84 очка за владений, что уровень Терри Розира. Его спот-ап приносит 0,9 очка, но это хуже даже Джабари Смита. При этом в ряде вещей даже глупо отрицать, что Бенедикт уже очень неплох. Его транзишин исторически один из лучших среди всех новичков, 1,19 очка, 25% всех владений и это лучше Янниса и Моранта. На одном уровне с Фоксом и Митчеллом. Его хэндофф и оффскрин неплох, хотя тут просто мало возможностей для частого использования. Вспышки есть, но вопрос в стабильности и прогрессе.

Проблема еще и в том, что «Индиана» отчаянно нуждается в Матурине. Так уж получилось, что здесь собирается команда бескорыстных людей в лице Халибертона, Уокера, Нембарда, Макконелла, Тернера, да всех. Здесь нужен свой Матурин, берущий 20 бросков за игру и без него весь проект может и не будет обречен, но будет сильно страдать против команд, которые умеют защищаться. Так было и год назад. 9-22 – это результат против команд из топ-10 защит, «Индиане» нужны скореры, и от Матурина зависит очень многое.

По ощущениям, Матурин – достаточно правильный игрок с нормальной этикой. Про защиту мы уже сказали, но второй аспект – это избавление от туннельного зрения и да, предсезонка – не показатель, но 4 ассиста на 0 потерь выглядит прогрессом. Его сочетание с Топпином – интересно, да и посмотрите, как он стал действовать в проходах.

То, что покажет Матурин в этом году, может стать определяющим фактором всей его карьеры, важно смотреть динамику и тот факт, как он работает над ошибками, учится ли и есть ли динамика.

Другое дело – Эндрю Нембард, который в первый же сезон за «Индиану» стал ее лучшим защитником на периметре. Да, так бывает. 27,6 минуты в первом сезоне – это очень сильно. Безусловно, Эндрю выделяется на фоне других новичков. Отсутствие такого уровня таланта, как у Матурина? Да, но сейчас именно Нембард выглядит более уместным игроком для «Индианы». Он умнее, взрослее (4 года в университете), его защита на уровне НБА уже сейчас, он понимает тренера и игру, которую он ставит. Знаете, какие были самые частые индивидуальные соперники Нембарда?

Тейтум (1 из 7 из-за дуги)

Митчелл (38,9% против Нембарда со всех точек)

Лиллард (40%)

Янг (21,4%)

Нембард – уже главный защитник «Индианы» и 3-й по ассистам. Именно Эндрю позволяет Карлайлу экспериментировать с задней линией, выпуская и Халибертона вместе, отдавая Эндрю вторую пятерку или играя с ним и двумя снайперами. Очень недооцененный игрок, который должен был попасть во вторую пятерку новичков вместо Айви.

Ти Джей Макконнелл, скорее всего, больше всех пострадает от прихода Брауна. Ти Джей – очень нишевый игрок, то есть да, его защита на высоком уровне, но на этом бенефиты заканчиваются и начинаются ограничения в виде броска, роста, пользы без мяча, контроля темпа, пик-н-ролла... В общем, Макконнеллу спасибо, но пора двигаться дальше.

Самая интересная позиция в плане конкуренции – легкий форвард. Нвора, Нейсмит и Хилд будут за нее бороться. Стартует Хилд, и это очевидная история с прицелом на продажу и выгодный обмен, но дальше начинаются вопросы. Нейсмит – прямая замена Бадди, хороший снайпер, двигающийся по периметру с заряженными ногами на бросок, Нвора – формально тоже это умеет делать, но, в отличие от Нейсмита, он способен работать и с мячом, а в отсутствие скореров это делает его чуть более универсальным вариантом.

Разница между ними достаточно ощутимая. Несмит проводит лишь 10% времени, делая больше 3 ударов о паркет, Нвора уже 25%. С другой стороны, даже если взять пул-ап броски, то Аарон находится далеко впереди Джордана, делающего всего лишь 31% при бросках в движении. В защите практически нет разницы, оба не могут считаться плюсовыми игроками обороны, но если Нвору пытаются даже прятать на статичных игроках вроде Джоша Харта, то 3 самых частых соперника Нейсмита – это Браун, Митчелл и Бил. Ему доверяют больше. Это должно быть интересное соревнование за позицию.

Кстати, кажется, что Несмит добавил в атлетизме.

Самая грустная часть Джейлена Смита в том, что даже если ему дать время на развитие, то получится в лучшем случае Майлз Тернер, но прямо сейчас у него нет конкурентных преимуществ перед соперником по позиции.

Да, Джейлен выглядит подвижнее и способен подниматься выше, но в остальном Смит выходит копией Майлза. Да я об этом еще 3 года назад говорил – вот тут можно освежить память. Проблема Смита, что он также не любит толкаться, как Тернер, а это сразу ограничивает его в качестве заслонов, в завершении, при бокс-аутах, да и вообще делает бойцом бесконтактного боя, что для центрового критичнее некуда. Что делать Смиту непонятно, хотя по исчезновению шеи в межсезонье, можно подумать, что Смит начал набирать массу (или встретился с Зайоном), так что интересно посмотреть, что с ним будет вообще.

На крайний случай есть Даниэль Тайс, но и он не решает основных проблем с подбором, пусть и добавляет вариативности. Немец начинает терять в скорости, но также хорош в том, что ему поставили в Европе – бросок, чувство пространство, хасл и контактная борьба, где он явно проигрывает габаритами почти любой команде, но, в отличие от партнеров, не боится этого делать и помогать давлением на щитах.

Вызывает вопросы место в составе Айзеи Джексона, чей скилл состоит из «я умею прыгать очень часто и очень высоко», не удивлюсь, если Топпин заберет его минуты, как партнер для пик-н-ролла Халибертона. Лично я этого жду, а Джексона можно отправить на Олимпиаду легкоатлетом.

Стартовая пятерка

Халибертон-Браун-Матурин-Топпин-Тернер

Ротация – Нембард, Смит, Нейсмит, Нвора, Хилд, Тайс, Макконелл, Уокер

Плей-офф – Нет

Плей-ин - Возможно

Халибертон? – Гений

Хилд – Обменян

Карлайл – Еще попылит

«Атланта»

«Бостон»

«Вашингтон»

«Даллас»

«Детройт»

«Клипперс»

«Лейкерс»

«Милуоки»

«Миннесота»

«Нью-Йорк»

«Оклахома»

«Орландо»

«Сан-Антонио»

«Хьюстон»

«Чикаго»

«Шарлотт»

«Юта»

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Фото: East News/AP Photo/Michael Conroy; Gettyimages.ru/Dylan Buell, Ezra Shaw, Elsa, Andy Lyons