Одна из основных историй этого драфта - выборы под вторым и третьим пиком.

До сегодняшнего дня по всем слухам «Хорнетс» котировали Миллера выше, но в последний час букмекеры резко изменили котировки и теперь Скут Хендерсон является фаворитом в борьбе за второй пик.

И это очень важный момент, который может повлиять на судьбу сразу четырех команд лиги.

Дело в том, что «Портленд» еще живет надеждой на ребилд вокруг Лилларда, чтобы сделать этот ребилд надо обменять третий пик и по слухам «Пеликанс» готовы помочь «Портленду», отдав любителя женщин и еды, Зайона Уильямсона. «Портленд» тоже устраивает Зайон, ведь по мнению офиса команды дуэт Лилларда и Уильямсона - это гарантия контендера.

Не будем их переубеждать, но ситуация такая, что если Хендерсон уходит вторым, то интерес «Пеликанс» к третьему пику снижается до нуля, а значит, что уже завтра в офис «Портленда» может приехать Лиллард и запросить обмен или очень толсто намекнуть, что ему надоело.

Вот так вот выбор «Шарлотт» может повлиять и на «Портленд» с «Пеликанс» и на гипотетическую команду, которая готова побороться за Лилларда.