Крис Пол – в «Голден Стэйт»! 🤯 До драфта НБА еще несколько часов, а жара уже пошла
В ночь с четверга на пятницу в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» пройдет церемония драфта НБА.
Традиционный онлайн!
Чтобы увидеть список всех выборов, выберите сортировку «сначала старый» и включите кнопку «только ключевые»:
Костюмы!
Еще одна традиция драфта - надевать костюмы, за которые будет стыдно через n лет. Вариации были разные, можете посмотреть и вспомнить Джейлена Грина, Бол Бола и других, но всегда найдется тот, кто выделится больше всех. Пока это Грэйди Дик.
Кстати, возможно, самый многообещающих шутеров лиги, выходящих на драфт - прекрасная работа ног, умение играть без мяча, при этом несмотря на цвет кожи неплохо защищается, глядя на него во время игры напоминает Томпсона и даже Реддика. Интересный факт, пару лет назад, в 2021 году он играл в составе молодежной сборной на чемпионате мира по стритболу и стал чемпионом. Другой игрок той команды - Кейонте Джордж, тоже сегодня приглашен в «Зеленую комнату».
Как НБА оценила лучших игроков драфта?
В день драфта есть традиция «Зеленой комнаты» - по сути это приглашение лично присутствовать на церемонии и принять бейсболку команды, которая выбрала тебя из рук Адама Сильвера.
Обычно приглашают игроков, которых точно выберут в первом драфте, хотя и бывают исключения. Например, Бол Бол сидел до 44-ого пика.
В этот раз НБА пригласила 24 игрока и некоторые из них удивляют. Например, Оливье-Максенс Проспер не котировался выше второго раунда, как и Хайме Хакез, опытные игроки по меркам NCAA, которые улучшили свои позиции после драфт комбайна.
Например, считалось, что Хакез один из самых слабых игроков физически, без первого шага, атлетизма и резкости, но он показал третий результат в контесте вертикального прыжка, а потом съездил на просмотр в 8 команд (!), где ему и пообещали выбор. У Проспера история аналогичная за исключением количества просмотров - набралось всего 5.
Хендерсон или Миллер?
Одна из основных историй этого драфта - выборы под вторым и третьим пиком.
До сегодняшнего дня по всем слухам «Хорнетс» котировали Миллера выше, но в последний час букмекеры резко изменили котировки и теперь Скут Хендерсон является фаворитом в борьбе за второй пик.
И это очень важный момент, который может повлиять на судьбу сразу четырех команд лиги.
Дело в том, что «Портленд» еще живет надеждой на ребилд вокруг Лилларда, чтобы сделать этот ребилд надо обменять третий пик и по слухам «Пеликанс» готовы помочь «Портленду», отдав любителя женщин и еды, Зайона Уильямсона. «Портленд» тоже устраивает Зайон, ведь по мнению офиса команды дуэт Лилларда и Уильямсона - это гарантия контендера.
Не будем их переубеждать, но ситуация такая, что если Хендерсон уходит вторым, то интерес «Пеликанс» к третьему пику снижается до нуля, а значит, что уже завтра в офис «Портленда» может приехать Лиллард и запросить обмен или очень толсто намекнуть, что ему надоело.
Вот так вот выбор «Шарлотт» может повлиять и на «Портленд» с «Пеликанс» и на гипотетическую команду, которая готова побороться за Лилларда.
Что еще?
Еще до драфта можно послушать подкаст с ответами и размышлениями на самые насущные темы:
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Не забудьте перед драфтом важные ссылки:
«Финикс» и «Вашингтон» наконец-то оформили обмен Брэдли Била - но формально он будет подтвержден лигой уже после драфта, потому что до него пики-2030 еще недоступны. Крючкотворство, но как есть.
Обмен Криса Пола в ГСВ вообще произойдет только 6 июля, когда у Пула будет новая зарплата, потому что по старой не получится.
А вообще практически все сделки, которые были раскрыты инсайдерами в последнее время, на самом деле все еще не в итоговой стадии. Сорваться, как обмен Брогдона в «Клипперс» они не могут - просто многие из них технически можно провести только после драфта.
Из-за этого у нас будет возникать путаница, кто же на самом деле выбирает в некоторых номерах драфта. Потому что объявлять будут одну команду, а игрок попадет в другую - как это принято, номинальный обладатель пика будет выбирать по указке реального работодателя.
Итак, на данный момент:
№25 - выберет «Мемфис» и обменяет в «Бостон»
№29 и №32 - выберет «Индиана» и обменяет в «Денвер»
№35 - выберет «Бостон» и обменяет в «Вашингтон»
№37 - выберет «Оклахома» и обменяет в «Денвер»
№40 - выберет «Денвер» и обменяет в «Лейкерс»
№47 - выберут «Лейкерс» и обменяют в «Индиану»
А потом будет еще больше обменов уже по ходу драфта, и мы вообще запутаемся.
Финальные детали обмена между «Финиксом» и «Вашингтоном»
«Финикс» получает Брэдли Била
«Вашинтон» получает 6 пиков второго раунда (2024-2028 и 2030), а также возможность поменяться пиками в 2024, 2026, 2028, 2030
А еще, кажется, шейхи готовятся прийти в НБА
По сообщениям инсайдеров, катарский инвестиционный фонд готов купить миноритарную долю в «Monumental Sports & Entertainment», которая владеет «Визардс», «Мистикс» (клуб из женской НБА) и «Кэпиталс».
Пора и к драфту возвращаться.
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Дуэт Криса Пола и Дрэймонда Грина
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Объединение Криса Пола и Стива Керра невозможно объявить без этой гифки:
Чарания раскрывает детали сделки
«Голден Стейт» отправляют Джордана Пула, защищенный пик первого раунда в 2030 году и пик второго раунда в 2027 году.
💣💣💣 Обмен! Крис Пол в «Голден Стэйт», Джордан Пул в «Вашингтоне»
Не успели начать онлайн, а у нас уже большой обмен.
Крис Пол в поисках гайки нашел команду, готовую его приютить - это «Голден Стейт», а «Вашингтон» смог найти молодую звезду (ну или почти) - Джордана Пула. Более того, «Вашингтон» еще и получил драфт пики.
Драфт НБА начнется в 03:00 мск
День драфта! За чуть меньше, чем 4 часа в НБА выбраны почти 60 игроков, которые провели весь сезон, доказывая, что именно они должны стать важной частью вашего коллектива. Офисы же команд весь год разъезжали по Европе, Австралии, G-лиги, «Овертайм Элит» и колледжам NCAA в попытках найти неограненный алмаз, который приведет их команду к победам.
Для многих игроков сегодняшний день так и станет высшей точкой их карьер - момент объявления комиссионером НБА или его заместителем имени с трибуны. 3,5 часа, 30 команд, 2 раунда, 58 выборов.
Почему 58, а не 60? «Чикаго» и «Филадельфия» лишены своих пиков во втором раунде.
Фото: East News/AP Photo/John Minchillo; Gettyimages.ru/Nick Grace
Вне площадки уверен также все будет нормально, опыт неформального общения тоже есть
https://www.youtube.com/watch?v=A4HABENqwX0
ведь травмат Пол который в плей оффе почти всегда в ауте, не вписывается в логику игрока под чемпионства
с другой стороны это истекающий, что позволяет очень сильно поменять ландшафт планировки ростера с ГМской стороны , особенно с учетом нового соглашения, которое так больно будет бить по Уорриорз и их платежке
Интересно будет посмотреть на дальнейшие шаги, т.к. в комане образовался будто бы дефицит игроков способных сами по себе очки набрать, так что внимательно смотрим на свободных агентов и то что придумает ГСВ
Пулу удачи
Теперь помимо сплэш, появились Шимми браззерс
https://www.youtube.com/watch?v=FxpRWczi4D0
Если серьезно - разлад между Харденом и Полом в Хьюстоне был во многом связан с желанием последнего вместо изоляций больше двигать мяч / задействовать всю пятерку. Голден Стейт даст такую возможность Крису, но не поздно ли? По минутам видимо будет подменять Стэфа минут на 15 -18, больше он вряд ли уже вывезет.
2023-24: $30.8M
2024-25: $30M негарантированным
осталось грина переподписать