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Крис Пол – в «Голден Стэйт»! 🤯 До драфта НБА еще несколько часов, а жара уже пошла

НБА НБА
драфт НБА драфт НБА
Виктор Вембаньяма Виктор Вембаньяма
Баскетбол Баскетбол

В ночь с четверга на пятницу в 03:00 по московскому времени (20:00 по Нью-Йорку) в бруклинском «Барклайз-Центре» пройдет церемония драфта НБА.

Традиционный онлайн!

Чтобы увидеть список всех выборов, выберите сортировку «сначала старый» и включите кнопку «только ключевые»:

 

Костюмы!

Еще одна традиция драфта - надевать костюмы, за которые будет стыдно через n лет. Вариации были разные, можете посмотреть и вспомнить Джейлена Грина, Бол Бола и других, но всегда найдется тот, кто выделится больше всех. Пока это Грэйди Дик.

Кстати, возможно, самый многообещающих шутеров лиги, выходящих на драфт - прекрасная работа ног, умение играть без мяча, при этом несмотря на цвет кожи неплохо защищается, глядя на него во время игры напоминает Томпсона и даже Реддика. Интересный факт, пару лет назад, в 2021 году он играл в составе молодежной сборной на чемпионате мира по стритболу и стал чемпионом. Другой игрок той команды - Кейонте Джордж, тоже сегодня приглашен в «Зеленую комнату».

Максим Коршунов

Как НБА оценила лучших игроков драфта?

В день драфта есть традиция «Зеленой комнаты» - по сути это приглашение лично присутствовать на церемонии и принять бейсболку команды, которая выбрала тебя из рук Адама Сильвера.

Обычно приглашают игроков, которых точно выберут в первом драфте, хотя и бывают исключения. Например, Бол Бол сидел до 44-ого пика.

В этот раз НБА пригласила 24 игрока и некоторые из них удивляют. Например, Оливье-Максенс Проспер не котировался выше второго раунда, как и Хайме Хакез, опытные игроки по меркам NCAA, которые улучшили свои позиции после драфт комбайна.

Например, считалось, что Хакез один из самых слабых игроков физически, без первого шага, атлетизма и резкости, но он показал третий результат в контесте вертикального прыжка, а потом съездил на просмотр в 8 команд (!), где ему и пообещали выбор. У Проспера история аналогичная за исключением количества просмотров - набралось всего 5.

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Максим Коршунов

Хендерсон или Миллер?

Одна из основных историй этого драфта - выборы под вторым и третьим пиком.

До сегодняшнего дня по всем слухам «Хорнетс» котировали Миллера выше, но в последний час букмекеры резко изменили котировки и теперь Скут Хендерсон является фаворитом в борьбе за второй пик.

И это очень важный момент, который может повлиять на судьбу сразу четырех команд лиги.

Дело в том, что «Портленд» еще живет надеждой на ребилд вокруг Лилларда, чтобы сделать этот ребилд надо обменять третий пик и по слухам «Пеликанс» готовы помочь «Портленду», отдав любителя женщин и еды, Зайона Уильямсона. «Портленд» тоже устраивает Зайон, ведь по мнению офиса команды дуэт Лилларда и Уильямсона - это гарантия контендера.

Не будем их переубеждать, но ситуация такая, что если Хендерсон уходит вторым, то интерес «Пеликанс» к третьему пику снижается до нуля, а значит, что уже завтра в офис «Портленда» может приехать Лиллард и запросить обмен или очень толсто намекнуть, что ему надоело.

Вот так вот выбор «Шарлотт» может повлиять и на «Портленд» с «Пеликанс» и на гипотетическую команду, которая готова побороться за Лилларда.

Максим Коршунов

Что еще?

Еще до драфта можно послушать подкаст с ответами и размышлениями на самые насущные темы:

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Максим Коршунов

Не забудьте перед драфтом важные ссылки:

Тотальный гид по драфту НБА-2023

Почему Вембаньяму считают лучшим проспектом со времен Леброна

Как «новый Дюрэнт» Эмони Бэйтс испортил карьеру еще до драфта-2023

Как Скут Хендерсон и близнецы Томпсоны переходят в НБА без учебы в колледже

и, конечно же, вспоминаем буррито-драфт Йокича

Роман Сприкут

«Финикс» и «Вашингтон» наконец-то оформили обмен Брэдли Била - но формально он будет подтвержден лигой уже после драфта, потому что до него пики-2030 еще недоступны. Крючкотворство, но как есть.

Обмен Криса Пола в ГСВ вообще произойдет только 6 июля, когда у Пула будет новая зарплата, потому что по старой не получится.

А вообще практически все сделки, которые были раскрыты инсайдерами в последнее время, на самом деле все еще не в итоговой стадии. Сорваться, как обмен Брогдона в «Клипперс» они не могут - просто многие из них технически можно провести только после драфта.

Из-за этого у нас будет возникать путаница, кто же на самом деле выбирает в некоторых номерах драфта. Потому что объявлять будут одну команду, а игрок попадет в другую - как это принято, номинальный обладатель пика будет выбирать по указке реального работодателя.

Итак, на данный момент:

№25 - выберет «Мемфис» и обменяет в «Бостон»

№29 и №32 - выберет «Индиана» и обменяет в «Денвер»

№35 - выберет «Бостон» и обменяет в «Вашингтон»

№37 - выберет «Оклахома» и обменяет в «Денвер»

№40 - выберет «Денвер» и обменяет в «Лейкерс»

№47 - выберут «Лейкерс» и обменяют в «Индиану»

А потом будет еще больше обменов уже по ходу драфта, и мы вообще запутаемся.

Роман Сприкут

Финальные детали обмена между «Финиксом» и «Вашингтоном»

«Финикс» получает Брэдли Била

«Вашинтон» получает 6 пиков второго раунда (2024-2028 и 2030), а также возможность поменяться пиками в 2024, 2026, 2028, 2030

Максим Коршунов

А еще, кажется, шейхи готовятся прийти в НБА

По сообщениям инсайдеров, катарский инвестиционный фонд готов купить миноритарную долю в «Monumental Sports & Entertainment», которая владеет «Визардс», «Мистикс» (клуб из женской НБА) и «Кэпиталс».

Пора и к драфту возвращаться.

Максим Коршунов

Самые токсичные вещи в мире?

  1. Дуэт Криса Пола и Дрэймонда Грина

  2. Ботулотоксин

  3. Цианид

Максим Коршунов

Объединение Криса Пола и Стива Керра невозможно объявить без этой гифки:

Роман Сприкут

Чарания раскрывает детали сделки

«Голден Стейт» отправляют Джордана Пула, защищенный пик первого раунда в 2030 году и пик второго раунда в 2027 году.

Максим Коршунов

💣💣💣 Обмен! Крис Пол в «Голден Стэйт», Джордан Пул в «Вашингтоне»

Не успели начать онлайн, а у нас уже большой обмен.

Крис Пол в поисках гайки нашел команду, готовую его приютить - это «Голден Стейт», а «Вашингтон» смог найти молодую звезду (ну или почти) - Джордана Пула. Более того, «Вашингтон» еще и получил драфт пики.

Максим Коршунов

Драфт НБА начнется в 03:00 мск

День драфта! За чуть меньше, чем 4 часа в НБА выбраны почти 60 игроков, которые провели весь сезон, доказывая, что именно они должны стать важной частью вашего коллектива. Офисы же команд весь год разъезжали по Европе, Австралии, G-лиги, «Овертайм Элит» и колледжам NCAA в попытках найти неограненный алмаз, который приведет их команду к победам.

Для многих игроков сегодняшний день так и станет высшей точкой их карьер - момент объявления комиссионером НБА или его заместителем имени с трибуны. 3,5 часа, 30 команд, 2 раунда, 58 выборов.

Почему 58, а не 60? «Чикаго» и «Филадельфия» лишены своих пиков во втором раунде.

Фото: East News/AP Photo/John Minchillo; Gettyimages.ru/Nick Grace

Максим Коршунов

27 комментариев

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Temer
Уже предвкушаю срачи Пола и Грина 🤌
+16
-2
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victan
Ответ Temer
Уже предвкушаю срачи Пола и Грина 🤌
Думаю, что после Джордана Пула костяк Воинов нормально примет Криса; не думаю, что подобного рода решения по сбору видимо последней банды под уходящий прайм Стефа с ним никак не обсуждались.
Вне площадки уверен также все будет нормально, опыт неформального общения тоже есть
https://www.youtube.com/watch?v=A4HABENqwX0
+8
0
+8
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mamama
вопрос - как быстро Крис Пол всем надоест и в ГСВ?
+10
-4
+6
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phivas
На самом деле, не такой уж и плохой пакет за Била в итоге получился.. Пул, Шэмет, пик 1 раунда, 6 пиков второго раунда, и возможность обмена пиками. Да и истекающего Порзингиза довольно удачно сплавили.. Так что, фронтофису Вашингтона - оценка 4+
+6
0
+6
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Роман Сприкут
Ответ harumamburu
У Пола контракт уже стал гарантированным? Или его могут отчислить за 15.8 млн?
Он будет гарантирован на 25 млн перед обменом Била и полностью гарантированным до обмена Пула, без этого обмены не были бы легальны по балансу зарплат. Так что фактически - да, гарантирован в 23/24. Все так же негарантирован в 24/25.
+3
0
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Temer
Уже предвкушаю срачи Пола и Грина 🤌
Наоборот,у таких срач,когда они в разных тимах,а когда в одной,то там респект на респекте.Там у обоих трудовая этика на максималках,чего не хватало Пулу,например,не зря же оба дружат с Леброном,да и не нужно исключать,что обмен,минимум, согласован с Карри,который понимает характреры обоих
+4
-1
+3
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K2pac
Первая эмоция по ПулоПоло обмену это ВТФ

ведь травмат Пол который в плей оффе почти всегда в ауте, не вписывается в логику игрока под чемпионства
с другой стороны это истекающий, что позволяет очень сильно поменять ландшафт планировки ростера с ГМской стороны , особенно с учетом нового соглашения, которое так больно будет бить по Уорриорз и их платежке

Интересно будет посмотреть на дальнейшие шаги, т.к. в комане образовался будто бы дефицит игроков способных сами по себе очки набрать, так что внимательно смотрим на свободных агентов и то что придумает ГСВ

Пулу удачи
+3
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Тигран Амбарцумов
Спасибо за онлайн, ночь обещает быть долгой и интересной
+4
-1
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красная_карточка
Пул свалил? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
+3
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udod
Ответ Temer
Уже предвкушаю срачи Пола и Грина 🤌
очень даже не исключено
+2
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красная_карточка
не люблю крыса и люблю ГС какое то странное ощущение...
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victan
Ого, тепленькая пошла:), недолго СP3 был в восточной конференции.
Теперь помимо сплэш, появились Шимми браззерс
https://www.youtube.com/watch?v=FxpRWczi4D0
Если серьезно - разлад между Харденом и Полом в Хьюстоне был во многом связан с желанием последнего вместо изоляций больше двигать мяч / задействовать всю пятерку. Голден Стейт даст такую возможность Крису, но не поздно ли? По минутам видимо будет подменять Стэфа минут на 15 -18, больше он вряд ли уже вывезет.
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Роман Шепелев
Да уж..Пул, точнее его контракт, оказался ещё более неликвидом чем контракт Пола
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МЗ
Ответ udod
очень даже не исключено
К.Пол ведь видел видео встречи Джордана Пула и гриновского хука с тренировки, верно?
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kazuma
Ответ Kaio Ro
Пол - это вторая пятерка. 15-20 мин ещё потянет. Ему не обязательно быть с Грином вместе на площадке.
так они и на тренировке посраться смогут
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Dani Petrov
Ответ harumamburu
У Пола контракт уже стал гарантированным? Или его могут отчислить за 15.8 млн?
только 2023/4 гарантированным....

2023-24: $30.8M

2024-25: $30M негарантированным
+1
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Давай Так
крис идёт за "гайкой".
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Рассел не пасует
Крису надо откинуться на спинку стула и насладиться путешествием по командам
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Kaio Ro
Пол - это вторая пятерка. 15-20 мин ещё потянет. Ему не обязательно быть с Грином вместе на площадке.
+1
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harumamburu
У Пола контракт уже стал гарантированным? Или его могут отчислить за 15.8 млн?
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Eugene Noia
Бэккорт Саггс - Дик. Орландо, пожалуйста.
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Odissey ru
интересно... гсв еще и приплатили... пул выходит вообще некому не был нужен?
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Ильдар Мансуров
Ответ Павел Черемисин
а за то лишены своих пиков Чикаго и Филя?
Тамперинг
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Vinnipukh Vinni
Ответ mamama
вопрос - как быстро Крис Пол всем надоест и в ГСВ?
Ну годик-то продержится?
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ShowTime.
вин вин в целом. гс получили истекающий контракт и отдали плохой. сп3 будет полезен. имхо, пул будет крут в перестраивающемся вашике.
осталось грина переподписать
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