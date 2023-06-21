Слишком рано начал считать миллионы.

У каждого драфта множество интересных сюжетов, но все они в конечном итоге сводятся к вопросу: кого и под каким номером выберут?

Случай Эмони Бэйтса совсем другой. Многие гадают, выберут ли его вообще. ESPN и Bleacher Report прогнозируют, что форварда возьмет «Бруклин» под 51-м номером, The Ringer сватает Бэйтса в «Бостон» под 52-м, а YahooSports снисходительно отправляет его в «Атланту» 46-м пиком.

Причин обсуждать парня, который вообще может пролететь мимо лотереи, хватает, вот вам парочка для затравки. Всего пару лет назад почти все спортивные издания США сходились на том, что на школьном уровне Бэйтс – лучший игрок со времен Леброна, а в 18 лет форвард опережал в моках Паоло Банкеро, лучшего новичка этого сезона, выбранного на прошлом драфте НБА под 1-м номером.

Кто этот Бэйтс и откуда такие авансы?

Эмони Бэйтс – пример того, что появление на свет в семье профессионального спортсмена и взросление под чутким руководством родителей не всегда идет во благо.

Отец Эмони Элджин хоть и не прорвался в НБА, все же провел пяток лет в профессиональных лигах Германии и Швейцарии. Как только он увидел у сына задатки качественного игрока, то начал всячески готовить его к воплощению в жизнь своих несбывшихся грез. Паренек впервые взял мяч в трехлетнем возрасте, а уже в седьмом классе в среднем набирал по 46 очков за матч. Тогда же прогнозисты начали ставить его на первое место среди игроков, выходящих на драфт НБА в 2023-м.

За уроженца небольшого городка Ипсиланти, штат Мичиган, развернулась настоящая королевская битва, все лучшие школы страны готовы были пойти на любой подлог лишь бы заманить Эмони.

В итоге ключевым фактором стали хорошие отношения отца Эмони и главного тренера команды «Линкольн Хай» Джесси Дэвиса, с которым они вместе играли и у которого Элджин какое-то время работал в качестве ассистента. Бэйтс обосновался в команде школы «Линкольн» и в первый же год привел ее к победам в региональном турнире и сделал чемпионом штата. Его средние показатели (28,5 очка и 10,2 подбора) обеспечили ему звание лучшего игрока года по версии Gatorade и целую россыпь громких сравнений.

Издание Detroit Free Press назвало его лучшим игроком, когда-либо подготовленным на территории штата Мичиган, а аналитик издания 247Sports Эван Дэниелс назвал Эмони самым перспективным игроком школьного уровня со времен Леброна. В том же году Бэйтс попал на обложку специального проекта Sports Illustrated, посвященного молодым талантам. В статье с заголовком «Рожден для этого» Эмони сравнивали с великими: отношение к игре – менталитет Кобе, степень дарования – мир не видел такого со времен Леброна, стиль поведения на площадке – пиковый Кевин Дюрэнт.

Свой второй год в качестве игрока старших классов школы Бэйтс провел еще на более высоком уровне. Благодаря его 63 очкам и 21 подбору «Линкольн» одержал одну из ярчайших побед в сезоне над «Челси Хай». Средняя результативность Бэйтса взлетела до 32,3 очка, а ведомая им команда проиграла лишь 3 матча из 21.

По итогам сезона Эмони в очередной раз был отмечен практически во всех индивидуальных категориях, а вот дальше начались странности. Бэйтс покинул «Линкольн Хай» и следующий сезон решил провести в составе «Ипсиланти Преп Академи», школы, основанной его отцом.

И тут дела пошли не столь резво. В дебютном матче, несмотря на 36 очков, Бэйтс не сдюжил против «Тим Сиззл» с Четом Холмгреном в составе, да и в целом лучший игрок Мичигана смотрелся чуть менее эффектно.

Многие списывали это на потерю «вау-эффекта», под действием которого общественность находилась первые пару лет, но цифры говорили об обратном. Средняя результативность Бэйтса сползла до 23 очков, и, несмотря на то, что по итогам сезона Эмони вошел в пятерку финалистов, претендующих на звание лучшего игрока сезона, в этот раз он щелкнул зубами. Выбор в пользу сомнительной организации с непроверенными специалистами и не столь сильными партнерами явно играл против него же. Скоренько оценив ситуацию, Бэйтс продолжил собственными руками убивать карьеру в зародыше – объявил о готовности оставить школу заранее и перейти в университет.

Тут-то и началось самое настоящее шапито.

Чрезмерная избирательность Эмони создала ему репутацию беспринципного человека

Проспекта, напротив которого в каждом отчете скаута стояли максимальные пять звезд, хотели все. Коньячная классификация пьянила самых известных тренеров и наиболее престижные университеты: на Бэйтса претендовали Дьюк, Кентукки, Индиана, Луизиана Стэйт, UCLA, Джорджия Тек и, конечно же, родные Мичиган и Мичиган Стэйт.

29 июня 2020-го Бэйтс в интервью SportsCenter сообщил о подаче заявления на учебу в университет Мичиган Стэйт. Это значило, что выступать за команду он сможет с осени 2022-го. На тот момент у Бэйтса был самый высокий рейтинг среди всех, кого «спартанцы» рекрутировали в современной истории.

Бэйтс расточал комплименты главному тренеру команды Тому Иззо, отмечая его внимание и персональную заинтересованность с тех пор, как он играл еще в седьмом классе. Рисовалась классическая история домашнего парня, готового поспособствовать успеху родной команды. Романтика увяла меньше чем через год: 30 апреля 2021-го Бэйтс отозвал документы о поступлении в университет Мичиган Стэйт. Аргументы были сколь обыденными, столь и обескураживающими.

«Я хотел бы поблагодарить легендарного тренера Тома Иззо и весь тренерский штаб команды университета Мичиган Стэйт, но я решил еще раз обдумать свое будущее. Пока что я не исключаю варианты как с другим учебным заведением, так и с индивидуальной подготовкой», – огорошил всех Бэйтс.

Молва тут же начала плодить версии.

Говорили о том, что Бэйтс не хотел выступать в одной команде с другим молодым талантом из Мичигана – Джейденом Эйкинсом.

Утверждали, что отец Эмони требовал от Иззо гарантий, что вся игра будет строиться через его сына.

Но наиболее близка к истине версия с выступлениями за команду G-лиги «Игнайт». Инсайдеры прогнозировали, что с учетом спонсорских соглашений и суммы контракта с командой годовой доход такого раскрученного игрока, как Бэйтс, вполне мог потянуть на миллион.

В августе игрок представил список своих приоритетных вариантов, где фигурировала как раз «Игнайт». Но отнюдь не ее наличие вызвало всеобщее изумление. Кроме G-лиги, Бэйтса интересовали варианты в австралийской лиге NBL Next Star, лиге развития из Атланты Overtime Elite, команды университетов Майами, Орегона, Бэйлора, Мемфиса и… Мичиган Стэйт. Видимо, последнюю опцию паренек включил на всякий пожарный, хотя тем самым лишь подлил масла в огонь. Том Иззо сразу же обозначил, что команда не будет всерьез рассматривать кандидатуру Бэйтса, поскольку предпочитает смотреть в будущее, а не оглядываться назад.

Карьерные маневры начали потихоньку сказываться и на репутации форварда, некоторые заговорили о его неуверенности и чрезмерном влиянии отца. Тот самый портал 247Sports, объявивший Бэйтса новым Леброном, приспустил его в рейтинге лучших школьников-2022 на второе место, возвысив центрового Джейлена Дюрена. Вскоре Дюрен – тоже проспект с рейтингом в пять звезд – огласил свое желание выступать за команду университета Мемфис, что, как многие посчитали, повлияло на дальнейшие маневры Бэйтса.

Бэйтс выбрал самый хайповый вариант и все равно облажался

В августе 2021-го 17-летний Бэйтс декларировал свой выбор в пользу «Мемфис Тайгерз». При этом он прибег к «реклассификации» и не стал доучиваться в выпускном классе школы. Это обычная практика для талантливых спортсменов (так делали Эндрю Уиггинс, Ар Джей Бэрретт, Марвин Бэгли), но в конкретном случае в ней не было никаких плюсов, он просто вновь самостоятельно ставил себя в невыгодные условия: день рождения у него – в конце января, и потому его в любом случае отделяли два года от выхода на драфт, вот только вместо спокойных одного года в школе и одного года в университете, за которые он бы играл со сверстниками, обретал уверенность в себе и постепенно прибавлял, он выбрал два года в колледже.

Градус всеобщего раздражения потихоньку рос, но на тот момент оно полностью маскировалось новым местом назначения Бэйтса. Он не просто присоединился к Джейлену Дюрену, а вверил себя в руки воистину звездного тренерского штаба. Главный тренер – Пенни Хардуэй, игравший по студентам за Мемфис – пообещал сделать из Эмони атакующего плеймейкера, каким был сам, и воссоздать из Бэйтса и Дюрена новую версию Пенни и Шака времен «Мэджик». Помогать ему в этом нелегком деле подвязались ассистенты: главный тренер чемпионских «Пистонс»-2004 Лэрри Браун и игрок тех самых «Пистонс» Рашид Уоллес. Само собой, такая коллаборация из чемпионского опыта и молодых талантов произвела эффектное впечатление: обложки журналов, интервью, амбициозные заявления о покорении NCAA самым молодым игроком чемпионата и так далее.

Эмони уже во второй раз угодил на обложку Sports Illustrated, только на сей раз уже в компании Хардуэя и Дюрена.

Из того, что было заявлено, не сбылось примерно ничего.

Мемфис проиграл в 1/64 «Мартовского безумия» в Восточной-Региональной конференции, а Бэйтс стал одним из главных разочарований. В первой половине сезона форвард травмировал спину и всю вторую провел на урезанных минутах. Также многих настораживало и то, что каждый раз как пресса освещала новые подробности самочувствия Бэйтса, то обязательно упоминала о непростых или напряженных отношениях с Хардуэем. Сам Пенни оставлял острые вопросы без комментариев, но они были и не нужны, когда статистика говорила сама за себя. В 18 матчах в составе «Мемфиса» Эмони в среднем набирал по 9,7 очка (39% с игры, 33% из-за дуги) и 3,3 подбора за 23 минуты.

После сезона в Мемфисе Бэйтс посчитал, что очередная смена обстановки станет лучшим решением. Правда, на этот раз именитые команды уже не толпились в очереди. В памяти была еще свежа история с Мичиган Стэйт, а травма и слабые выступления за Мемфис лишь усиливали опасения недавних охотников за талантом. Исходя из скудного выбора, Бэйтс не стал привередничать и согласился выступать за команду Восточного Мичигана из родного Ипсиланта. Последним из знаменитых баскетболистов, выступавших за «Иглз», был еще Джордж Гервин в самом начале 1970-х. Поэтому для скромного колледжа из конференции Mid-American, который в последний раз добирался до «Мартовского Безумия» в далеком 1998 году, приезд Бэйтса стал событием.

Только вот Эмони решил не останавливаться на достигнутом и через месяц преподнес домашним очередную сенсацию. В сентябре 2022-го полиция округа Ваштено притормозила автомобиль Бэйтса после того, как тот проехал на запрещающий сигнал. В результате обыска у баскетболиста было обнаружено огнестрельное оружие с перебитыми серийными номерами. Видео с плачущим Эмони, сообщающим маме об аресте, стало своеобразным промо к выступлениям Бэйтса.

Поскольку Бэйтс арендовал машину для друзей и не знал о наличии в ней оружия, а также всячески сотрудничал с представителями правопорядка, обвинения были сняты, но осадочек, что называется, остался.

«С моей стороны это было легкомысленное и необдуманное решение, надеюсь, что вы сможете простить меня. Я не могу гарантировать, что это была моя последняя ошибка в жизни. Но произошедшее будет памятным клеймом, напоминающим о серьезности последствий за любой проступок перед законом», – подытожил Бэйтс свое поведение.

Этот инцидент вроде бы образумил Эмони, на протяжении 30 матчей сезон он в среднем приносил своей команде 19,2 очка (41% с игры, 33% из-за дуги), 5,8 подбора, 1,4 передачи. Показатели далеки от топовых, но ведь и сравнений со звездами НБА поубавилось. На драфт некогда новый Кевин Дюрэнт выходит в статусе сомнительного персонажа с противоречивой репутацией, пусть и не до конца растерянными навыками.

Что дальше и что, если не выберут?

Пока хочется верить, что Эмони все же попадет в НБА. Хотя бы потому, что это будет доказательством того, что парень обучаем и действительно умеет делать работу над ошибками. В преддрафтовых тренировочных лагерях отмечают его природный талант.

Да и среди клубов он востребован. Форвард уже побывал на просмотрах в «Шарлотт», «Далласе», «Детройте», «Филадельфии», «Кливленде» и «Портленде». Так что интерес к игроку по-прежнему сохраняется, хотя отнюдь не у всех.

«Нет, этого парня нет на нашей доске. Вокруг него слишком много цирка. У него ментальность скорера, но он плохо выбирает позицию для бросков. Он один из тех парней, которые просто выглядят атлетично, но, на самом деле, не являются атлетами. Он не заинтересован в том, чтобы играть в обороне или улучшать другие свои навыки. Ему нужно научиться взаимодействовать с другими игроками. Очень талантливый парень с точки зрения мастерства. Он был хорош на просмотре, но над его телом нужно много работать. Я слышал, что он проделал хорошую работу во время своих подготовительных тренировок», – поведал в интервью The Athletic один из скаутов НБА.

И здесь практически все, что нужно знать.

Рост Бэйтса – 206 сантиметров, но из-за коротких рук и отсутствия мышечной массы (его вес – 81 килограмм) ему тяжело защищаться.

Он действительно «не является атлетом», так как у него нет первого шага и он плохо отрывается от опекунов, что ограничивает его атаку функциями кэтч-энд-шут.

Ему не просто нужно научиться взаимодействовать с партнерами. Для начала ему бы неплохо было уяснить себе, что баскетбол – это командный вид спорта: будучи номинально вторым-третьим номером, Бэйтс не создает для остальных, много берет на себя, при этом зачастую атакует из сложнейших ситуаций (во многом поэтому у него такой плохой процент). Он играл за очень скромный Восточный Мичиган, но команда без него была эффективнее в нападении на 0,5 очка за 100 владений.

Если же он не уйдет на драфте, то с очень высокой вероятностью его подпишут как незадрафтованного. Не исключено, что уже в феврале мы будет говорить о нем как об очередной находке, например, «Майами». Не думаю, что дело дойдет до контрактов с командами G-лиги или командировок в Европу, Китай или Австралию. Хотя, с другой стороны, Бэйтс уже неоднократно доказывал, что умеет усложнять себе жизнь.

Фото: Gettyimages.ru/Abbie Parr, Mitchell Layton; East News/AP Photo/Michael Conroy, Scott W. Grau/Icon Sportswire