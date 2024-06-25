Кто больше всех заработал на Играх БРИКС?

В воскресенье в Казани, а в понедельник – в Москве закрылись Игры БРИКС . Официально – пятые, в реальности – первые, проведенные в таком масштабе.

Игры, конечно, не стали заменой Олимпиаде (цель изначально недостижимая), но стали просто душевным турниром, который порадовал зрителей и дал хоть какую-то возможность выступить на международном старте многим спортсменам.

А вот медальный зачет Игр БРИКС.

Кстати, в отличие от олимпийского, вполне официальный – все награды тщательно считали на сайте турнира.

● 266 золотых, а всего более полутысячи (!) медалей у сборной России – невероятный результат. Для понимания: на двух последних Олимпиадах (летней в Токио и зимней в Пекине) у нас было в общей сложности 100 наград. А американцы, которые в том же Токио выиграли медальный зачет, в сравнении с Играми БРИКС вообще не впечатлили: всего лишь 39 золотых и 113 медалей в общей сложности.

Очевидно, что безумное количество наград – прямое следствие уровня конкуренции. У финишировавших вторыми белорусов побед почти в пять раз меньше, чем у нас (55 против 266), а китайцы победили всего 20 раз и забрали каких-то 62 награды.

● Каждая российская медаль – это еще и солидные призовые от Министерства спорта. Анонсировали такие суммы: по 358,4 тысячи рублей за золото, 179,2 за серебро и 107,5 за бронзу. Тренерам за золотую медаль должны выплатить по 171,5 тысячи, за серебряную – по 85,5, за бронзовую – по 51,2.

Естественно, все это касается только россиян. Для остальных призовые – на усмотрение собственных боссов (то есть, почти везде без призовых).

Кто же заработал на Играх БРИКС больше всех? Мы посчитали

● Очевидно, что распределение наград (а с ними и призовых) – комбинация двух факторов: обширной программы Игр и низкой конкуренции.

Например, в синхронном плавании на Играх БРИКС разыгрывалось сразу 11 медалей. Для сравнения на Олимпиаде – всего две. Александр Мальцев взял 4 награды, пусть и не всегда ему находились соперники , и заработал почти 1,5 млн рублей.

У Майи Дорошко – 4 победы за счет дуэта и группы. Следом – ее напарница по дуэту Светлана Колесниченко (на фото), которая не была заявлена в одну из групповых программ и так не заработала 358 тысяч.

● Еще один щедрый на медали вид – шахматы. Там были отдельные турниры по рапиду и блицу, плюс смешанные пары – всего 6 медалей. Состав участников мог бы быть топовым, но Китай и Индия сильнейших спортсменов не прислали. В итоге все золото забрали россияне.

Ближе всех к джек-поту был Владислав Артемьев, но помешало второе место в блице. Андрей Есипенко тоже пытался, но остался только 7-м в турнире по быстрым шахматам. У женщин доминировала Екатерина Лагно, которая одержала три победы.

● В других видах явных доминаторов с российским паспортом не было. Зато зажгли белорусы: у пловца Ильи Шимановича – 4 победы, а у байдарочника Владислава Кравеца – 5.

У многих российских спортсменов – по две золотые медали, в том числе у фехтовальщиц Софьи Великой и Марты Мартьяновой. Это тоже стопроцентный результат, но фехтование проходило по олимпийскому формату – только личный и командный турниры.

Российские пловцы выступали юниорским составом, и там победы белорусов объяснимы.

Гребля – тоже топ-спорт для команды Белоруссии. В легкой атлетике расписание составили таким образом, что совмещать два и более личных видов было нереально, так что многократных призеров там нет.

А вот в спортивной гимнастике ярких лидеров у команды России неожиданно не нашлось, даже несмотря на облегченный состав соперников.

Впрочем, для сверхуверенной победы в командном зачете все это оказалось совершенно неважно.

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Александр Кряжев