«В Кении все добрые, даже собаки не кусаются». Наша бегунья кайфует от Африки

Наши легкоатлеты обычно проводят весну в Киргизии, Кисловодске, Сочи или на подмосковной базе в Новогорске, известной в том числе тараканами в еде и утренними построениями .

Но Дина Александрова со Степаном Киселевым в этом году удивили. Они отправились в Кению, на легендарную базу в Итене, откуда вышли почти все звезды стайерского бега.

Мы поговорили с Диной.

Массаж на кровати, авокадо за 70 рублей и потерянная GoPro

– Впервые мы задумались о поездке в Кению еще прошлым летом, – рассказала Дина. – Но тогда в августе предложили старт, и свободными остались всего две недели. Решили, что для Кении это маловато, и поехали в Киргизию. Но я еще с тех пор стала мечтать: как круто было бы потренироваться в Кении!

Мной двигало желание пробовать новое. А Степа говорил: «Ты всегда тренировалась в зоне комфорта, а теперь нужно из нее выходить». Я согласна, это же безумно интересно!

– Как устроена ваша жизнь в Кении?

– Мы в Итене, на высоте 2450 м над уровнем моря. Вокруг – сплошь рекордсмены, олимпийские чемпионы изо всех уголков мира.

Живем в гостинице, тут все стандартно: одноместный номер, душ с горячей водой, трехразовое питание. Из экзотики – здесь внезапно оказалась классная баня на дровах! Только веников не хватает, хотя я в шутку предлагала ребятам нарвать листьев авокадо. И даже сами кенийцы с удовольствием ходят в баню.

– Ты тренируешься с группой местных бегунов. Что это за ребята?

– Степа в Кении не первый раз, остались тут знакомые. Он поговорил с Бетси Саина – она была пятой на «десятке» на Играх-2016 в Рио, а теперь выступает за США и недавно в Токио пробежала марафон за 2:19.17. Их тренер Николас был не против, и в итоге спустя неделю в Кении меня взяли в группу.

Я всю жизнь раньше бегала одна, так получалось. А мы же в Кению приехали за новым опытом. Очень хотела попробовать каково это – тренироваться в сильной группе? Оказалось – просто потрясающе! Помимо Бетси, у нас еще есть Джойсилин Джепкосгеи – она в группе самая сильная. Выигрывала марафоны в Лондоне и Нью-Йорке, личный рекорд – 2:17.23. Есть еще несколько девочек, которые бегут по 2:25 – 2:30, и молодые ребята, они нам помогают.

– Это как, объясни?

– Например, кросс, а ты отстаешь. Тут же подскакивает кто-то из пейсеров и начинает говорить мотивирующие слова, встает перед тобой, другой слегка в спину толкает. Мне выделили двух постоянных пейсеров, с Джепкосгеи вообще всегда бегают по 7-8 человек. Тут захочешь отстать – а не сможешь!

Однажды мне было на горках совсем тяжело, и я прям захотела поймать просвет с группой и дальше бежать спокойно. Но нет, не дали. И правда, я заметила, что в группе бежать проще. Есть своя энергия!

Утром все смеются: «Привет, Дина, сегодня easy run». А у них easy run – это вообще не «изи», а минимум 20 км в хорошем темпе. Причем местность в Итене холмистая, равнины тут почти нет.

Атмосфера потрясающая! Все дружелюбные, добрые, даже собаки, которых я боюсь, не кусаются. У нас был случай, снимали тренировку на стадионе на Go Pro, и вот я приезжаю домой, смотрю – а камеры нет. Народу на стадионе оставалось полно. Степа: «Ну все, понятно». Я настояла на том, чтобы вернуться. И представляете, она там так и лежала, никто не взял! Мы потом уже увидели, что кто-то ее трогал, что-то даже снял, но положил на место.

Или по вечерам, тут принято вторую тренировку делать уже не в группе, а самостоятельно, и совсем медленно, трусцой. И вот бежишь, а тебе все дети машут «хай!», смеются, бегут за тобой...

– Почему вы бегаете рано утром, еще и без завтрака?

– Тоже не могу этого понять! У меня завтрак – самый любимый прием пищи. А тут мы с группой встречаемся в 6:00-6:15 утра, мне до этого места еще полтора километра бежать, плюс нужно чуток растянуться, размяться. Получается, что встаю около 5 утра. Какой тут завтрак?

Стартуешь в темноте, а потом бежишь – а перед тобой рассвет, безумно красивый! Думала, так рано бегаем из-за жары, но не скажу, что днем супержарко. Европейцы обычно бегают в 9-10 утра, а вот эти ранние бега – чисто кенийская фишка. Может, они так делают, чтобы потом весь день был свободен? Акуна матата, все на чилле...

– Что у вас за тренер?

– Зовут Николас, очень толковый. Я однажды видела, как кто-то из ребят ему сказал, что что-то болит. И Николас сразу: «Все, работу на стадионе делать не стоит, иди отдыхай». А не так, что у тебя нога болит, а ты фигачишь... Все очень спокойно, мягко, по самочувствию.

Где-то на местных горках я повредила колено. Сначала очень расстроилась, но пропустила всего дня три-четыре, некритично. Потом, чтобы втянуться, несколько тренировок сделала одна. Тоже никаких проблем, видела на стадионе свою группу – все меня поддержали.

– Что впечатлило из местной экзотики?

– Наверное, массаж, такого со мной еще не было. Заходишь в комнату, там обычная кровать, тебе говорят: «Ложись». А на этой кровати, наверное, уже 150 человек до меня лежало. Переборола себя, не стала капризничать, легла.

Степа, наверное, специально меня туда отправил, чтобы ощутила все местные прелести. Потому что сейчас к нам уже приезжает нормальный массажист, со своим массажным столом.

Еще здесь классные и очень дешевые фрукты, три авокадо на наши деньги стоят 70-80 рублей. Сочные манго, первые дни я только их и ела. Местное блюдо угали, это такая пшенная или кукурузная каша с какими-то добавками. Но мне не понравилось, когда столько свежих фруктов и зелени – зачем каша...

– Пока ты в Кении, международная федерация объявила новые нормативы для попадания на чемпионат мира-2025. Он почти на 10 минут лучше твоего личного рекорда.

– 2:23.30 – это космически сильно, согласна. А вот олимпийский норматив 2:26.50 – нормальный, можно бежать. Через пару лет, надеюсь, будет вполне реально.

– У тебя в планах пробежать какой-нибудь крутой марафон в Европе или в США?

– Конечно. У меня же совсем недавно был первый большой старт за границей – на полумарафоне в Барселоне. Было невероятно! У нас в России тоже есть крутые старты, но вот если бежишь в Москве – это работа, а там – чистый кайф. С радостью буду продолжать этот опыт, даже если не получится стартовать вместе с элитой. Сама куплю билет, слот – вообще не проблема.

Есть даже идея приехать в Париж и хоть посмотреть на олимпийский марафон. Любители там стартуют вместе с элитой, а слоты разыгрываются в лотерее. Я тоже подала заявку на 10-ку. Если получится, будет фантастика, но вряд ли, конечно, там столько желающих. В любом случае, если получится с визой, даже просто постоять рядом с трассой – будет здорово.

Сколько стоит сбор в Кении? А если не получится отбить затраты призовыми?

– Главный для многих вопрос: сколько стоит вот так поехать в Кению на сбор?

– Дорого. Перелет – тысяч 80 рублей в один конец. Проживание и питание очень индивидуально, в среднем – около 30 долларов в сутки, но если хочешь бассейн и all inclusive – может быть и 50, и больше.

Сами тренировки бесплатные, вход на стадион и тем более в лес, где все бегают, свободный. Но, скажем, ехать отсюда до Эльдорета минут 40, нужно заказывать матату – местное такси.

Я не вхожу в сборную, поэтому все расходы на сборы и тренировки несу сама.

– Почему ты не в сборной России? Как такое возможно?

– Возможно, потому что в прошлом сезоне мы отдавали предпочтение другим стартам – «Московскому марафону», марафону «Белые ночи», а в чемпионате России по марафону я не участвовала. Хотя я выиграла чемпионат страны по бегу на 15 км, а он тоже есть в календаре как официальный старт. Может, про меня забыли?

Ну, не включили – и ладно. Переживу.

– У тебя не было сомнений: сбор в условном Кисловодске точно обошелся бы дешевле. Отобьются потом эти вложения?

– Дело же не только в деньгах, или, даже точнее, совсем не в них. Я не знаю, что будет после Кении, что мне это даст в плане результата. Но в любом случае, это классный опыт. Когда я еще съезжу в Кению, потренируюсь в такой классной группе? Может, я через год закончу, кто знает?

Пока есть возможность – нужно делать. Это точно окупится, как минимум всеми эмоциями, какие я тут пережила.

Фото: Instagram/dina__aleksandrova , stepan_kiselev_run