Дальний лес
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МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

Марк Адамс
ОКР
Париж-2024 Париж-2024
МОК МОК
Валери Фурнейрон
Самуэль Шмид
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Легкая атлетика Легкая атлетика

Или все же фэйк?

В корейском Канныне, где вот-вот стартует зимняя юношеская Олимпиада, прошел исполком МОК, а после него – обязательная пресс-конференция. Чиновники обсудили все актуальные (и не самые зажигательные) вопросы. Но не обошлось без российской темы. 

Неужели критерии допуска до Парижа-2024 станут еще жестче? Или же возникло недопонимание?

Вопрос о порядке допуска россиян задал журналист из Украины. Отдуваться пришлось даже не Томасу Баху, а официальному представителю МОК Марку Адамсу.

– Мы выпустили ранее рекомендации международным федерациям и довольны тем, что они сделали, – заметил Адамс. – Но когда мы несем ответственность за наши собственные соревнования, мы должны быть уверены вдвойне. Эти дополнительные меры, как мне кажется, позволяют нам и всем остальным чувствовать себя комфортнее.

Что касается процесса допуска, я могу говорить только в целом, у меня пока нет деталей. Мы находимся в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов и убедятся, что они соответствуют нашим критериям. Люди, которые квалифицировались (на Игры – Sports.ru), уже прошли одну проверку, и пройдут еще одну. Она будет проведена МОК с привлечением независимой организации. 

В российском инфополе эти дежурные (как очевидно планировал Адамс) слова почему-то произвели мощный эффект. Адамса процитировали даже не спортивные СМИ с посылом, якобы МОК выставил какие-то дополнительные препоны на и так сложном пути наших спортсменов в Париж. Хотя вообще-то Адамс ничего такого не имел в виду.

Объясняем:

● Технически МОК не может организовать процесс допуска нейтральных спортсменов на Олимпиаду, не создавая специальной комиссии. Критерии допуска опубликованы, но кто должен проверять спортсменов на соответствие и принимать решения? Лично Адамс, Томас Бах или кто-то еще?

● Аналогичные комиссии по допуску спортсменов были созданы и перед зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане – последней Олимпиадой, где ОКР не имел права самостоятельно формировать состав команды. Тогда комиссий было две: одна (под руководством Самуэля Шмида) расследовала существование государственной допинговой системы, а вторая (ее возглавляла Валери Фурнейрон) – непосредственно давала или не давала конкретным спортсменам допуск на Игры.

● МОК всегда стремится отдавать политические решения независимым экспертам (и часто политикам). Так, Самуэль Шмид – бывший президент Швейцарии, Валери Фурнейрон (на фото) – в прошлом министр спорта Франции.

Членами МОК никто из них не был. Можно вспомнить и аналогичную практику в WADA: Ричард Макларен и Ричард Паунд, которые возглавляли независимые комиссии по разным поводам, тоже на тот момент не состояли в организации.

● Адамс говорил о «повторной» проверке, потому что первоначально решение о допуске спортсмена к международным соревнованиям принимают международные федерации. Об этом сказано даже в тех самых критериях, которые МОК опубликовал в декабре:

«МОК будет настаивать на независимой оценке в отношении каждого квалифицировавшегося нейтрального атлета (AIN) и каждого члена персонала, предложенных международными федерациями».

То есть сначала спортсмены получают допуск от международных федераций, проходят квалификационный отбор на Игры, и затем МОК проводит «независимую оценку» и зажигает зеленый или красный свет. 

Так и планировалось изначально, ничего нового не произошло. 

*** 

Формальности понятны, а конкретные имена членов комиссии появятся, скорее всего, ближе к лету.

Неясно другое: а будет ли вообще у этой комиссии работа? И сколько наших спортсменов смогут/захотят пройти хотя бы через первое сито проверок и отобраться в Париж?

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

В 2023-м нашим спортсменам стало все равно – возвращаться в мировой спорт или нет

Фото: eastnews.ru/Voetbal International/East News; РИА Новости/Александр Вильф

68 комментариев
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То есть для Sports всё нормально и законно?
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Очередная статья для ботов.
+28
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+23
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Комментарий удален модератором
и для Амеров))
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+19
Да кому не пофиг на Олимпиаду-то уже. Все, кто уехал - уехали и будут с другим гражданством медали добывать.

Кто не уехал и сильно захочет - подпишет. Кто не захочет - поедет на Игры Дружбы за баблом, помимо того, что им неучастие в Олимпиаде компенсируют.
+17
-1
+16
Понятно. если у спортсмена родственник сын от третьего брака от сына, который от второго брака сына деда от четвертого брака участвует в СВО, то его не допустят.
+18
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+14
а че не израильтян?
+23
-10
+13
Ответ bevooch
Комментарий скрыт
Ахахах, вот это да, вот это ты вообще отлично выдал, красава, вот это лютый сарказм (нет).

Давай еще одну попытку типасарказма, уверен, ты можешь лучше.
+24
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+12
Ответ Как дела на заводе
Комментарий удален модератором
Дело говоришь. Уважают только сильных.
+17
-8
+9
Все это уже неинтересно. А вся эта мышиная возня в МОК только подчеркивает какие они на самом деле убогие националисты.
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Ответ Дмитрий Осипов
Да какая разница. Все говорят, что нам не нужны эти бусурманские игры. Вот и все равно, что они там себе на придумывают из комиссий. Если нам чужды западные ценности, то и олимпиада нам не нужна.
Олимпиада принадлежит западу?
+7
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+5
Ответ Дмитрий Осипов
Да какая разница. Все говорят, что нам не нужны эти бусурманские игры. Вот и все равно, что они там себе на придумывают из комиссий. Если нам чужды западные ценности, то и олимпиада нам не нужна.
Таити , Таити ..нас и здесь неплохо кормят ..
Победители и призеры Игр дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, получат такие же призовые, как и медалисты Олимпийских играх в Париже. Размер денежного вознаграждения для олимпийских чемпионов из России не меняется с 2012 года и составляет 4 млн рублей
«Президент дал поручение победителей Игр дружбы считать победителями Олимпийских игр, они получат такие же деньги», — сообщил помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин.
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Ответ Mukunku 64
Комментарий удален модератором
Зачем тебе один гендерный туалет, если ты для этих целей комментарии на sports используешь?))
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Уже как-то даже и не интересно, что у них там в головах. И так, как писали 6 человек допустили, видимо, ещё меньше будет.
Лицемерие везде, со всех сторон. Одних полностью отстраняют просто потому что, другим из - за военных конфликтов по всему миру хоть бы что. Даже тех хоккеистов, что отстранили, через пару дней вернули, потому что это другое.
И даже уже спортсменов не особо жаль. Те, кто хотел, сменили гражданство. Те, кого допустят, подпишут то, что скажут, осознавая все риски. А те, кого не допустят финансово не обидят.
Олимпиада - это 2 недели. И во всем происходящем, которое только раскручивается в разных точках мира, похоже, спортсмены точно не главные пострадавшие
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+3
Чтозэ за статья вы их оправдывает зачем-то
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Ответ feanor.84
а че не израильтян?
это ДРУГОЕ! понимать надо!
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Ответ GullitRuud
Вопрос конечно более-менее риторический , но если на него все таки отвечать , тогда ответ ДА . Олимпийские Игры замутили в Греции возродил француз и вообще современный спорт это фишка англосаксов.. кто придумал все эти футболы , хоккеи , баскетболы и т.д. ..??
Греция - это запад?
Т.е. декламация МОК что олимпийские игры- это всемирные игры, и любая попытка замутить альтернативу встречающая обвинения в политизация спорта - это не более чем лицемерие?
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Тьфу на них ещё раз!
+4
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Ответ hov13
То есть для Sports всё нормально и законно?
С подключением, username!
+1
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Ответ Mukunku 64
Комментарий удален модератором
Ну если вы втроем зайдёте справить нужду в один туалет, хоть и по очереди, то да, у вас наверное что- то не так
+1
0
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Ответ Mukunku 64
Комментарий удален модератором
Вы профи по этой теме!
+1
0
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Ответ Олег Мартынов
Все это уже неинтересно. А вся эта мышиная возня в МОК только подчеркивает какие они на самом деле убогие националисты.
а за какую национальнось они тянут? вроде один белый, другой латинец, третий из африки.
+2
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Ответ Боевой Бурят Путина
Комментарий скрыт
я не отношусь ни к одной из перечисленных вами категорий, но если бы была спортсменкой и мне пришлось выбирать, я бы отказалась от поездки на Олимпиаду. Не люблю, когда меня препарируют как лягушку или с особым вниманием изучают под микроскопом. на мой характер, это очень унизительно.
+1
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Ответ Боевой Бурят Путина
Комментарий скрыт
это ты одолжением сделал этим "всем остальным" ? и почему они должны участвовать в заведомо дискриминационных условиях?
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Ответ Pigmalion
>Конечно Греция запад . Ну это большой вопрос по каким критериям мы определяем Грецию в запад. С остальным согласен.
Если смотреть по нашему времени они состоят в ЕС и НАТО . Если по Древней Греции , а кто был тогда ещё западнее ..?? :-)) греко-римская культура и право основа современного западного общества :-) и не только .
+1
0
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Ответ Mortimer1
События прошлого века не дают вам карт-бланш устраивать геноцид в Палестине. Весь мир осуждает ваши действия
Комментарий удален модератором
Ответ Франк Небо
Зачем тебе один гендерный туалет, если ты для этих целей комментарии на sports используешь?))
Эхехе, норм)
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0
0
Ответ Как дела на заводе
Комментарий удален модератором
ну че там, победил уже?
+3
-3
0
Ответ La Gushka
"Неясно другое: а будет ли вообще у этой комиссии работа? И сколько наших спортсменов смогут/захотят пройти хотя бы через первое сито проверок и отобраться в Париж?" Работать комиссия всё равно будет, поскольку олимпийские лицензии у кого-то уже есть и есть кого проверять на тему, что там они до начала ОИ успели нарушить. И проверять будут вплоть до дня открытия Игр. Ведь в церемонии нейтральные атлеты принимать участия не будут (как и закрытия, и награждения). Приглашения окончательно допущенным направят к дате начала ИХ соревнований и только на время соревнований, после чего они будут обязаны покинуть Париж. Потом, для комиссии куда как важнее "это мы их не допустили", чем "они сами не захотели участвовать"
От России туда никто не поедет. Это факт. А комиссия пускай работает.
+2
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Ответ GullitRuud
Если смотреть по нашему времени они состоят в ЕС и НАТО . Если по Древней Греции , а кто был тогда ещё западнее ..?? :-)) греко-римская культура и право основа современного западного общества :-) и не только .
Ну Турция тоже в НАТО) Греция все таки православная страна. Какие у нас тогда критерии западности?
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Ответ GullitRuud
Конечно Греция запад . То что там говорит МОК это просто словоблудие ибо он не имеет власти принимать самостоятельные решения если сии решения противоречат политической воле ЕС-НАТО-в целом Западу . Грубо говоря запад легко может послать нынешний МОК лесом и создать другой угодный им МОК и всё , как минимум создать огромнейшие трудности .. кому это надо ? чиновникам МОК уютно сидящим в своих креслах?
>Конечно Греция запад .
Ну это большой вопрос по каким критериям мы определяем Грецию в запад.
С остальным согласен.
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