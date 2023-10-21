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Трэштокер – грустная роль ветеранов нашего спорта. Давайте запомним Резцову не такой

Александр Тихонов Александр Тихонов
ОКР
Анфиса Резцова Анфиса Резцова
Биатлон Биатлон

Не стало Анфисы Резцовой. Великая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка, ураган.

И ваше счастье, если вы запомнили ее именно такой.

В последние годы жизни мир знал Резцову с другой стороны.

«Она заслужила говорить то, что считала нужным», – меткая цитата от Александра Тихонова. И продолжение: «Потом она просила у меня прощения, на что я ей ответил: «Анфиса, я такой же». 

«Она не боялась высказывать свое мнение, быть где-то резкой, но всегда честной и правдивой», – а это уже соболезнования от Тины Канделаки. 

Резцова действительно последние годы говорила много и почти обо всем, вплоть до отказа носить маску в пандемию. На нее обижались тренеры сборной, руководство федерации и собственные дочки. Потом, кажется, обиды прекратились: все просто смирились, что Анфиса Анатольевна – такая. Не прекращались только звонки от журналистов.

Трэштокер – грустная роль, которую в российском спорте зачем-то взвалили на себя звездные ветераны. Не будем называть остальные имена, вы и так их знаете. Прославленный тренер по фигурному катанию, ветеран биатлона, царь футбола, Резцова... Люди, которым пресса звонит по любому поводу, будь то отстранение МОК, развод дочки президента ОКР или допинговые санкции. И они с готовностью предоставляют общественности собственное мнение, которое потом раздирают на афоризмы.

Вы спросите, в чем тут грусть? В том, что теперь для целых поколений эти люди ассоциируются именно с трэштоком. Кто вспомнит о выдающейся тренерской карьере или спасенной, несмотря на болезнь с температурой под 40, олимпийской эстафете? Как разглядеть за частоколом нелепых цитат великого спортсмена? Протиснуться в недры истории и осознать, что когда-то эти самые люди совершали действительно сильные поступки?

Наши ветераны с готовностью встали на одну ступень с трэштокерами от политики. Вот только последние прекрасно осознают свою роль и извлекают из нее конкретные дивиденды. А бывшие спортсмены только убивают собственный имидж, даже не отдавая себе в этом отчета.

Вряд ли ведь они сейчас читают комментарии или зависают в соцсетях. Скорее, им кажется, что постоянные звонки прессы – доказательство собственной востребованности.

Мне звонят – значит, мое мнение всем интересно и нужно. Меня спрашивают о том, что не имеет отношения лично ко мне и даже к моему виду спорта – значит, считают экспертом в любой области. Зовут на телепередачи – помнят, любят, восхищаются.

Свойственная интернет-пространству ирония утекает сквозь пальцы. И остается только одиночество, помноженное на выращенную спортом самооценку.

Анфиса Резцова – смешная рыжая девчонка, лыжница-молния, биатлонистка, которой даже шесть-семь промахов не мешали побеждать. Все остальное – пыль времени, которая осядет без следа.

Чем восхищала Анфиса Резцова. На уход легенды

Умерла Анфиса Резцова – рок-звезда нашего биатлона. Вот ее интервью, которое раскрывает эпоху 90-х

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Сергей Гунеев

18 комментариев

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A_Bechter
Жаль, что журналисты и спортивные сайты поддерживают звездных ветеранов в роли трештокеров.
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Донован хозяин НБА
Величие в качестве спортсмена это, конечно, замечательно и почётно. Но всегда самым важным и главным остаётся быть порядочным и честным человеком, несмотря на славу и регалии.
И для очень многих наших легенд это оказалось намного сложнее и недостижимее, нежели выигрывать олимпиады/ЧМ. Доказано Исинбаевыми, Карелиными и Журовыми
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deuce17
«Давайте запомним Анфису Анатольевну не трештокером» и статья чисто про треш-ток…
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Георгий Большаков
Но ведь вы говорили, что каждый должен иметь право на мнение. А Резцова, значит, не должна?
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maximus388
Ответ A_Bechter
Жаль, что журналисты и спортивные сайты поддерживают звездных ветеранов в роли трештокеров.
Поддерживают то, что приносит прибыль, ничего личного, просто бизнес. Скорее всего обоюдовыгодный.
Потому что публикации данных пространных телефонных обзвонов или вью собирают потом нужные для кликбейта волнения и обсуждения, не важно с какой коннотацией, главное монетизация.
Если все ветераны спорта вдруг станут адекватными конформистами, то ряд медиа и в частности спортс останутся без череды статей и графы доходов.
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Макс Боронин
Ответ Донован хозяин НБА
Величие в качестве спортсмена это, конечно, замечательно и почётно. Но всегда самым важным и главным остаётся быть порядочным и честным человеком, несмотря на славу и регалии. И для очень многих наших легенд это оказалось намного сложнее и недостижимее, нежели выигрывать олимпиады/ЧМ. Доказано Исинбаевыми, Карелиными и Журовыми
Вы отказываете в честности человеку только по причине того, что у него другое мнение - представте себе - они бывают разные и искренние
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Макс Боронин
Ответ Валерий Колчанов
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Это назвается переход на личности - а не мнение
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luckystar
Ответ deuce17
«Давайте запомним Анфису Анатольевну не трештокером» и статья чисто про треш-ток…
ужасно, да. заголовок и содержание отличаются кардинально. у автора какой-то диссонанс, по ходу
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Геннадий Туник
Может,это проблема журналистов,что они готовы постоянно спрашивать о футболе мнение Лозы или Боярского? Или они полагают,что мнение этих товарищей кому-то интересно?
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Александр Митраков
Да нет, зачем отделять что-то, это вполне себе штрихи к портрету. Просто многие до сих пор не осознают, что их спортивные кумиры прошлого или настоящего это будущие клоуны и или злобные куклы в Госдуме, и сами делают из них "лидеров мнений", хотя в большинстве случаев их мнения - людоедские, или, как минимум, глупые
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trav
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marsover
Нахрена это, на главной? Вы, якобы журналисты, сами бегаете им звонить и задавать вопросы по различным поводам, в надежде на то, что они скажут то, что пойдет в разрез. Говорили бы вещи, которые шли в ногу с вашим представлением об устройстве вещей, вы бы им и не звонили никогда. Лицемеры.
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Иля
Т.е. коллеги автора - журналисты превращают ветеранов спорта в трештокеров, звоня им по поводу и без, а потом мне пишут, чтоб я не воспринимал ветеранов за трештокеров...
Ну молодцы, чё
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АТОМ
Ещё неизвестно, что негативнее влияет на репутацию спортивных легенд прошлого: несдержанность в высказываниях или же деятельность в политике и на руководящих постах в спорте с явным оттенком конформизма?
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Валерий Колчанов
Ответ Георгий Большаков
Но ведь вы говорили, что каждый должен иметь право на мнение. А Резцова, значит, не должна?
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Wehrgo
Ответ Георгий Большаков
Но ведь вы говорили, что каждый должен иметь право на мнение. А Резцова, значит, не должна?
Ты не в курсе, что есть мнение, а есть пропаганда? Надеюсь, тебе не больше 15 лет.
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Timofey29
Ответ trav
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