Трэштокер – грустная роль ветеранов нашего спорта. Давайте запомним Резцову не такой

Не стало Анфисы Резцовой. Великая лыжница и биатлонистка, трехкратная олимпийская чемпионка, ураган.

И ваше счастье, если вы запомнили ее именно такой.

В последние годы жизни мир знал Резцову с другой стороны.

«Она заслужила говорить то, что считала нужным», – меткая цитата от Александра Тихонова. И продолжение: «Потом она просила у меня прощения, на что я ей ответил: «Анфиса, я такой же».

«Она не боялась высказывать свое мнение, быть где-то резкой, но всегда честной и правдивой», – а это уже соболезнования от Тины Канделаки.

Резцова действительно последние годы говорила много и почти обо всем, вплоть до отказа носить маску в пандемию. На нее обижались тренеры сборной, руководство федерации и собственные дочки. Потом, кажется, обиды прекратились: все просто смирились, что Анфиса Анатольевна – такая. Не прекращались только звонки от журналистов.

Трэштокер – грустная роль, которую в российском спорте зачем-то взвалили на себя звездные ветераны. Не будем называть остальные имена, вы и так их знаете. Прославленный тренер по фигурному катанию, ветеран биатлона, царь футбола, Резцова... Люди, которым пресса звонит по любому поводу, будь то отстранение МОК, развод дочки президента ОКР или допинговые санкции. И они с готовностью предоставляют общественности собственное мнение, которое потом раздирают на афоризмы.

Вы спросите, в чем тут грусть? В том, что теперь для целых поколений эти люди ассоциируются именно с трэштоком. Кто вспомнит о выдающейся тренерской карьере или спасенной, несмотря на болезнь с температурой под 40, олимпийской эстафете? Как разглядеть за частоколом нелепых цитат великого спортсмена? Протиснуться в недры истории и осознать, что когда-то эти самые люди совершали действительно сильные поступки?

Наши ветераны с готовностью встали на одну ступень с трэштокерами от политики. Вот только последние прекрасно осознают свою роль и извлекают из нее конкретные дивиденды. А бывшие спортсмены только убивают собственный имидж, даже не отдавая себе в этом отчета.

Вряд ли ведь они сейчас читают комментарии или зависают в соцсетях. Скорее, им кажется, что постоянные звонки прессы – доказательство собственной востребованности.

Мне звонят – значит, мое мнение всем интересно и нужно. Меня спрашивают о том, что не имеет отношения лично ко мне и даже к моему виду спорта – значит, считают экспертом в любой области. Зовут на телепередачи – помнят, любят, восхищаются.

Свойственная интернет-пространству ирония утекает сквозь пальцы. И остается только одиночество, помноженное на выращенную спортом самооценку.

Анфиса Резцова – смешная рыжая девчонка, лыжница-молния, биатлонистка, которой даже шесть-семь промахов не мешали побеждать. Все остальное – пыль времени, которая осядет без следа.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Сергей Гунеев