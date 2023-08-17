На стартующем чемпионате мира по легкой атлетике точно будут экстравагантные персонажи – это классика больших турниров.

Но вряд ли даже им придет в голову нарядиться в юбку или платье. Хотя еще 10 лет назад всерьез обсуждалось: а не стоит ли легкоатлеткам сменить имидж?

На первые юбки американскую бегунью вдохновила фигуристка Ямагучи! А ведь правда похоже

Флагман легкоатлетической моды – конечно, Флоренс Гриффит-Джойнер. Комбинезоны, ногти, прически – она пробовала что угодно, но только не платья. Наоборот, американка стремилась к максимальной аэродинамике.

Выступала даже в комбезе с капюшоном, как у конькобежцев, чтобы спрятать объемную шевелюру.

Но Фло Джо – далеко не единственный новатор. Примерно в одно время с ней выступала Сандра Фармер-Патрик – серебряный призер Олимпийских игр-1992 в беге на 400 м с барьерами. Она выглядела вот так.

Или вот так.

Фармер-Патрик выросла на Ямайке в семье священника. В детстве ей не разрешали красить губы и вызывающе одеваться. Перебравшись в Калифорнию, Сандра решила все изменить.

– Однажды я попала на урок танцев и заметила, как девушки надевают юбки поверх обтягивающих шортов, – рассказывала Фармер-Патрик. – У меня сразу появилась масса идей, и я попросила местного дизайнера сшить для меня первую юбку.

Я вдохновлялась образом Кристи Ямагучи (американская фигуристка, которая выиграла золото в одиночке на Олимпиале-1992 – Sports.ru). Мы постоянно креативили: например, однажды на моей юбке была скрытая застежка, и во время круга почета я могла снимать ее и размахивать, как флагом. Публика была в восторге.

Вот Ямагучи на чемпионате США 1992 года. А вот Сандра. Наряды похожи?

Спустя 15 лет у Фармер-Патрик появилась последовательница – британка Таша Данверс-Смит, по совпадению тоже барьеристка. В отличие от Сандры, она не шила платья и юбки на заказ, а покупала в обычных магазинах.

Вот, например, классический вариант из тенниса.

– У меня нет личного спонсора, так что при желании я могу купить себе хоть костюм эскимоса, – шутила Данверс-Смит. – Перед соревнованиями заглянула в теннисный магазин, а там на распродаже попалось шикарное платье Ralph Lauren всего за 50 фунтов (по нынешнему курсу – примерно 6 тысяч рублей, но речь про 2007 год – Sports.ru). Не мешало ли оно мне бежать? Абсолютно нет!

«Бежать не мешает, песок внутрь и так и так попадает». Лебедева удивляется, почему юбки не прижились

Кому точно юбка не помешала – так это Франсуазе Мбанго Этон из Камеруна. В 2008-м на Олимпийских играх в Пекине она улетела на второй результат в истории тройного прыжка – 15,39 м. И стала первой (и до сих пор единственной) олимпийской чемпионкой, которая выступала в юбке.

– Когда увидела Мбанго, сразу подумала: «Как круто, а почему у меня такого нет?» – рассказала Sports.ru участница тех же Игр Татьяна Лебедева. – Мне кажется, это удобно и эстетично. Юбка соединена с шортиками и чуть прикрывает их сверху. Бежать не мешает, при приземлении разницы нет – песок и так и так попадает внутрь. В прыжках в высоту, наверное, действительно неудобно – можно юбкой сбить планку. Но в длине или тройном не вижу проблем. Даже не знаю, почему такой вариант не прижился. Возможно, людям хочется, чтобы мы выглядели более секси, как в пляжном волейболе...

Тот финал – лучшее, что когда-либо случалось в тройном прыжке. Сразу шесть спортсменок прыгнули за 15 метров, а Мбанго (в тот год она только вышла из декрета) победила с олимпийским рекордом и защитила титул чемпионки Афин-2004. Если юбка не помешала выиграть в такой борьбе, то как она вообще может кому-то мешать?

– Когда ждала ребенка, полюбила смотреть теннис, – рассказывала Мбанго. – И потом, когда вернулась к прыжкам, подумала: почему бы нет? Я хотела подобрать что-то женственное и сексуальное, но при этом не слишком открытое. А еще я стремилась привнести что-то новое в мой вид спорта. Единственное ограничение – юбка должна быть в цветах моей национальной формы. В остальном – полная свобода творчества.

А что там в правилах? Ограничения по одежде есть только у ходоков

World Athletics вполне лояльна к внешнему виду спортсменов. Требований к одежде всего два: она не должна давать преимущества (относится и к обуви) и не должна мешать работе судей. Поэтому, например, важно, чтобы костюм не был прозрачным даже при намокании – так судьи будут отвлекаться.

Самые жесткие требования – в спортивной ходьбе. Там одежда не должна закрывать от судей колени спортсмена (иначе сложно заметить нарушения техники). Поэтому, например, выступать в длинных юбках или брюках свободного кроя точно нельзя. В исключительных случаях (например, в холод) судьи могут разрешить обтягивающие леггинсы.

К коротким юбкам или платьям – никаких вопросов. Они точно не дают преимущества и если кому-то и мешают, то только самим спортсменкам.

«Под любую форму я надевала соблазнительное французское белье». Кто это придумал?

За прошедшие годы беговая мода шагнула вперед. Теперь нет нужды покупать теннисные платья – специальные юбки для бега продаются практически в любом спортивном магазине. Их называют «скорты» (от английского skirt – юбка, и shorts – шорты), или по-русски юбка-шорты. Вариантов много: с компрессией и без, с запАхом или эластичные, разной длины, материала, цветовой гаммы...

Тем удивительнее, что профессиональные спортсмены по-прежнему их избегают. Юбки можно встретить на шоссейных пробегах и трейлах, но предпочитают их в основном любители. Пожалуй, главное исключение – американская бегунья Кэтрин Швитцер, икона стайерского бега.

В 1967 году Свитцер вышла на старт Бостонского марафона, зарегистрировавшись только с фамилией и инициалами. Тогда считалось, что женщина не способна преодолеть марафон. Незадолго до финиша до директора соревнований все же дошла информация, что на трассе девушка.

Он выбежал на шоссе в деловом костюме, схватил Кэтрин за плечо и попытался убрать с трассы. Вот этот сумасшедший кадр :

Швитцер спасло, что она бежала не в одиночку, а вместе с бойфрендом. А тот – бывший игрок в американский футбол. Так что у рейс-директора не было шансов: он вылетел на обочину, а Швитцер закончила дистанцию.

Автор этих кадров Гарри Таск потом получит Пулитцеровскую премию. А Швитцер, кстати, завершила забег с очень приличным (особенно для первопроходца!) временем – 4 часа 20 минут.

Следующие годы вместили много событий: Кэтрин помирилась с директором марафона и начала борьбу за право женщин бегать длинные дистанции. Полным успехом это увенчалось в 1984-м, когда женский марафон впервые провели на Олимпийских играх.

Но до тех пор Кэтрин каждый год (и уже без всяких препятствий) выходила на старт в Бостоне. Нередко – в юбке или платье. Вот, например, ее образ из 1973-го.

– Тогда ни о какой специальной одежде для бега для женщин мы даже не мечтали, – вспоминала Швитцер. – Я собирала комплекты из всего, что попадалось под руку. Моя фишка – под любую форму я обязательно надевала соблазнительное французское белье. Так даже в самые тяжелые моменты на дистанции я чувствовала себя желанной и сексуальной.

Фото: Gettyimages.ru/Tony Duffy, Gray Mortimore/Allsport, Mike Powell, Ken Levine, Michael Steele, Lars Baron/Bongarts, Bettmann, Paul J. Connell/The Boston Globe; AP Photo/Marcy Nighswander