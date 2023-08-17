Дальний лес
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«Все хотят видеть нас секси, как в пляжном волейболе». Почему в легкой атлетике не прижились юбки?

Кристи Ямагучи
Татьяна Лебедева Татьяна Лебедева
Таша Данверс
Франсуаза Мбанго Этон Франсуаза Мбанго Этон
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
Флоренс Гриффит-Джойнер
Легкая атлетика Легкая атлетика

На стартующем чемпионате мира по легкой атлетике точно будут экстравагантные персонажи – это классика больших турниров.

Но вряд ли даже им придет в голову нарядиться в юбку или платье. Хотя еще 10 лет назад всерьез обсуждалось: а не стоит ли легкоатлеткам сменить имидж?

На первые юбки американскую бегунью вдохновила фигуристка Ямагучи! А ведь правда похоже  

Флагман легкоатлетической моды – конечно, Флоренс Гриффит-Джойнер. Комбинезоны, ногти, прически – она пробовала что угодно, но только не платья. Наоборот, американка стремилась к максимальной аэродинамике.

Выступала даже в комбезе с капюшоном, как у конькобежцев, чтобы спрятать объемную шевелюру.

Но Фло Джо – далеко не единственный новатор. Примерно в одно время с ней выступала Сандра Фармер-Патрик – серебряный призер Олимпийских игр-1992 в беге на 400 м с барьерами. Она выглядела вот так.

Или вот так.

Фармер-Патрик выросла на Ямайке в семье священника. В детстве ей не разрешали красить губы и вызывающе одеваться. Перебравшись в Калифорнию, Сандра решила все изменить.

– Однажды я попала на урок танцев и заметила, как девушки надевают юбки поверх обтягивающих шортов, – рассказывала Фармер-Патрик. – У меня сразу появилась масса идей, и я попросила местного дизайнера сшить для меня первую юбку.

Я вдохновлялась образом Кристи Ямагучи (американская фигуристка, которая выиграла золото в одиночке на Олимпиале-1992 – Sports.ru). Мы постоянно креативили: например, однажды на моей юбке была скрытая застежка, и во время круга почета я могла снимать ее и размахивать, как флагом. Публика была в восторге.

Вот Ямагучи на чемпионате США 1992 года. А вот Сандра. Наряды похожи?

Спустя 15 лет у Фармер-Патрик появилась последовательница – британка Таша Данверс-Смит, по совпадению тоже барьеристка. В отличие от Сандры, она не шила платья и юбки на заказ, а покупала в обычных магазинах.

Вот, например, классический вариант из тенниса.

– У меня нет личного спонсора, так что при желании я могу купить себе хоть костюм эскимоса, – шутила Данверс-Смит. – Перед соревнованиями заглянула в теннисный магазин, а там на распродаже попалось шикарное платье Ralph Lauren всего за 50 фунтов (по нынешнему курсу – примерно 6 тысяч рублей, но речь про 2007 год – Sports.ru). Не мешало ли оно мне бежать? Абсолютно нет!

«Бежать не мешает, песок внутрь и так и так попадает». Лебедева удивляется, почему юбки не прижились

Кому точно юбка не помешала – так это Франсуазе Мбанго Этон из Камеруна. В 2008-м на Олимпийских играх в Пекине она улетела на второй результат в истории тройного прыжка – 15,39 м. И стала первой (и до сих пор единственной) олимпийской чемпионкой, которая выступала в юбке.

– Когда увидела Мбанго, сразу подумала: «Как круто, а почему у меня такого нет?» – рассказала Sports.ru участница тех же Игр Татьяна Лебедева. – Мне кажется, это удобно и эстетично. Юбка соединена с шортиками и чуть прикрывает их сверху. Бежать не мешает, при приземлении разницы нет – песок и так и так попадает внутрь. В прыжках в высоту, наверное, действительно неудобно – можно юбкой сбить планку. Но в длине или тройном не вижу проблем. Даже не знаю, почему такой вариант не прижился. Возможно, людям хочется, чтобы мы выглядели более секси, как в пляжном волейболе...

Тот финал – лучшее, что когда-либо случалось в тройном прыжке. Сразу шесть спортсменок прыгнули за 15 метров, а Мбанго (в тот год она только вышла из декрета) победила с олимпийским рекордом и защитила титул чемпионки Афин-2004. Если юбка не помешала выиграть в такой борьбе, то как она вообще может кому-то мешать?

– Когда ждала ребенка, полюбила смотреть теннис, – рассказывала Мбанго. – И потом, когда вернулась к прыжкам, подумала: почему бы нет? Я хотела подобрать что-то женственное и сексуальное, но при этом не слишком открытое. А еще я стремилась привнести что-то новое в мой вид спорта. Единственное ограничение – юбка должна быть в цветах моей национальной формы. В остальном – полная свобода творчества.

А что там в правилах? Ограничения по одежде есть только у ходоков

World Athletics вполне лояльна к внешнему виду спортсменов. Требований к одежде всего два: она не должна давать преимущества (относится и к обуви) и не должна мешать работе судей. Поэтому, например, важно, чтобы костюм не был прозрачным даже при намокании – так судьи будут отвлекаться.

Самые жесткие требования – в спортивной ходьбе. Там одежда не должна закрывать от судей колени спортсмена (иначе сложно заметить нарушения техники). Поэтому, например, выступать в длинных юбках или брюках свободного кроя точно нельзя. В исключительных случаях (например, в холод) судьи могут разрешить обтягивающие леггинсы.

К коротким юбкам или платьям – никаких вопросов. Они точно не дают преимущества и если кому-то и мешают, то только самим спортсменкам.

«Под любую форму я надевала соблазнительное французское белье». Кто это придумал?

За прошедшие годы беговая мода шагнула вперед. Теперь нет нужды покупать теннисные платья – специальные юбки для бега продаются практически в любом спортивном магазине. Их называют «скорты» (от английского skirt – юбка, и shorts – шорты), или по-русски юбка-шорты. Вариантов много: с компрессией и без, с запАхом или эластичные, разной длины, материала, цветовой гаммы...

Тем удивительнее, что профессиональные спортсмены по-прежнему их избегают. Юбки можно встретить на шоссейных пробегах и трейлах, но предпочитают их в основном любители. Пожалуй, главное исключение – американская бегунья Кэтрин Швитцер, икона стайерского бега.

В 1967 году Свитцер вышла на старт Бостонского марафона, зарегистрировавшись только с фамилией и инициалами. Тогда считалось, что женщина не способна преодолеть марафон. Незадолго до финиша до директора соревнований все же дошла информация, что на трассе девушка.

Он выбежал на шоссе в деловом костюме, схватил Кэтрин за плечо и попытался убрать с трассы. Вот этот сумасшедший кадр :

Швитцер спасло, что она бежала не в одиночку, а вместе с бойфрендом. А тот – бывший игрок в американский футбол. Так что у рейс-директора не было шансов: он вылетел на обочину, а Швитцер закончила дистанцию.

Автор этих кадров Гарри Таск потом получит Пулитцеровскую премию. А Швитцер, кстати, завершила забег с очень приличным (особенно для первопроходца!) временем – 4 часа 20 минут.

Следующие годы вместили много событий: Кэтрин помирилась с директором марафона и начала борьбу за право женщин бегать длинные дистанции. Полным успехом это увенчалось в 1984-м, когда женский марафон впервые провели на Олимпийских играх.

Но до тех пор Кэтрин каждый год (и уже без всяких препятствий) выходила на старт в Бостоне. Нередко – в юбке или платье. Вот, например, ее образ из 1973-го.

– Тогда ни о какой специальной одежде для бега для женщин мы даже не мечтали, – вспоминала Швитцер. – Я собирала комплекты из всего, что попадалось под руку. Моя фишка – под любую форму я обязательно надевала соблазнительное французское белье. Так даже в самые тяжелые моменты на дистанции я чувствовала себя желанной и сексуальной.

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Фото: Gettyimages.ru/Tony Duffy, Gray Mortimore/Allsport, Mike Powell, Ken Levine, Michael Steele, Lars Baron/Bongarts, Bettmann, Paul J. Connell/The Boston Globe; AP Photo/Marcy Nighswander

1 комментарий

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Пётр Оскерко
Второй мужчина - это её тренер Арни.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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