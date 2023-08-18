Это сериал Sports.ru, посвященный 15-летию Олимпиады в Пекине. Позади:

• большое интервью Светланы Феофановой, где от начала до конца тенью присутствует Елена Исинбаева;

• рассказ о мистической победе Майкла Фелпса, открывшей ему дорогу к 8 золотым на тех Играх;

• напоминание о церемонии открытия – ей грозил дипломатический бойкот, но все обернулось рекордным количеством гостей-глав государств;

• океан ностальгии по тому времени и тому российскому спорту.

• дерзкий бег Усэйна Болта на мировой рекорд и ворчание босса МОК Жака Рогге.

Теперь – интервью Оксаны Чусовитиной, которая кое-что завоевала в Пекине, но самая большая победа пришла к ней сразу после Игр.

Оксана Чусовитина – икона спортивной гимнастики. Она разбивает стереотипы и заставляет верить в невозможное – в ее случае это не набор штампов, а реальность.

• У Чусовитиной позади 8 Олимпийских игр. Больше в спортивной гимнастике не было ни у кого.

• На Олимпиаде в Токио она выступала в 46 лет – абсолютный рекорд. Некоторым участницам тех Игр было 15 лет, они гораздо младше сына Чусовитиной.

• Оксана соревновалась на Олимпийских играх за 3 разные сборные: Объединенная команда, Узбекистан и Германия.

• Между двумя олимпийскими медалями Чусовитиной – золотом в Барселоне-1992 и серебром в Пекине-2008 – прошли 16 лет.

• Чусовитина никогда не была на обочине по результатам. У нее три победы и в общей сложности 11 медалей чемпионатов мира, плюс золото и три серебра чемпионатов Европы.

• В 2002-м сыну Оксаны Алишеру (на тот момент ему было три года) поставили диагноз «лейкемия». Ради лечения ребенка она перебралась в Германию.

Пекинское серебро Чусовитиной, завоеванное на фоне борьбы за здоровье сына, – одна из самых драматичных историй тех Игр. Мы поговорили с Оксаной о том, как это было и как выглядит ее жизнь сейчас.

Германия помогла Чусовитиной спасти сына, а она выиграла для страны олимпийскую медаль в 33 года

– Я словно присутствовала в зале только наполовину. Вторая моя половина всегда была с Алишером, – вспоминает Чусовитина.

Летом 2008-го ее сыну было почти 9 лет. 6 из них он боролся с раком крови – лейкемией. Поставленный в 2002-м диагноз перевернул для Чусовитиной мир. Тогда они вместе с супругом, известным борцом Бахой Курбановым возвращались с очередных Азиатских игр. Чусовитина набрала маме, с ней оставался Алишер. И услышала, что у мальчика горлом пошла кровь.

Потом были несколько дней в больнице в Ташкенте («скорее всего, не выживет»), мучительный поиск денег, продажа квартиры и экстренный отъезд в клинику Кельна. Только там брались спасти мальчика.

В спортивной гимнастике нет миллионеров. А лечение от лейкемии для гражданина иностранного государства обходилось в сумму со многими нулями. Только первый выставленный клиникой счет – 120 тысяч долларов. И Чусовитина стала зарабатывать тем, что умела лучше всего – гимнастикой. Она выступала за местный клуб, а перед каждым ее выходом на ковер крутили ролик про Алишера.

– Местная федерация очень обо мне заботилась: не только с лечением Алишера, но и помогли снять жилье, устроиться в быту, – вспоминает Оксана. – Было ли мне сложно сменить страну? Тогда я об этом не думала. В спорте особой разницы нет: пришла в зал и завоевываешь место в команде, какая разница где? Меня спасало, что с тренером говорила по-русски, и она мне еще помогала учить немецкий язык.

***

Со временем у Оксаны и ее семьи появилось немецкое гражданство, а с ним и медицинская страховка. Немцы не настаивали на том, чтобы Чусовитина продолжала карьеру. Но тренировки давали Оксане силы бороться за сына. С 2006-го она стала выступать под флагом Германии. Уже с ним взяла бронзу чемпионата мира, а за год до Пекина – серебро чемпионата Европы.

Чусовитина не считалась фаворитом Игр-2008: ей было уже 33, а по базовой сложности ее превосходили сразу четыре спортсменки, включая и россиянку Анну Павлову. Но безукоризненное исполнение обоих прыжков позволило Оксане подняться на пьедестал. Олимпийской чемпионке из КНДР она уступила менее десятой балла. Но тогда это казалось неважным.

– Все удивлялись: ого, ей уже 33, а она на пьедестале, – улыбается сейчас Оксана. – Да, и в 33 можно выступать и завоевывать медали, а что такого? Я была очень счастлива второму месту. Хотя все мысли были с Алишером. Выступая на Играх, я не была уверена, что с ним все хорошо. Сын еще сдавал анализы.

Когда мы вернулись из Пекина, мне сказали, что сын полностью здоров. Мы потом еще в течение пяти лет мониторили анализы крови, но лечение было позади. И я забыла про серебро, вообще про все, что было на Олимпиаде. Даже пять золотых медалей не принесут столько радости, сколько эти слова: ваш ребенок здоров. Самая большая победа в моей жизни – победа над болезнью Алишера.

***

Сейчас Алишеру 24 года. Он учится в Германии на преподавателя младших классов. Будет вести математику, немецкий язык и спорт. А вот Чусовитина с супругом в 2013 году вернулись на родину, в Узбекистан.

– Когда в 30 лет переезжаешь в другую страну, тяжело привыкнуть. Поэтому как только Алишер вылечился, мы стали думать о возвращении на родину. А вот сын захотел остаться в Германии, он там вырос. На тот момент он был уже совершеннолетним, так что это его выбор, ему решать. Мы с мужем частенько приезжаем к нему в гости, все-таки какой бы он ни был взрослый – для меня все равно ребенок. А сейчас он как раз в Ташкенте, приехал на две недели на каникулы.

Было ли серебро Пекина благодарностью для Германии за то, что спасли ребенка? Чусовитина так не считает:

– Нет, у меня не было цели отблагодарить. Просто, видимо, в 33 года пришло время, когда я должна была выстрелить. Я была рада, но другая радость перекрыла эту многократно.

Чусовитина любит Ташкент и учит узбекский. «С русским проблем нет, но раз уж я живу здесь – обязана знать язык своей страны»

Оксана занимается гимнастикой больше 40 лет – сумасшедшая цифра. Все начиналось в 1980-х в Ташкенте.

– Я была такая шебутная, что меня выгнали из садика, – вспоминает она. – Старший брат тогда начал заниматься гимнастикой, и мама попросила взять меня с собой, чтобы я не оставалась одна дома. А так как он занимался мужской гимнастикой, то и я пришла туда же. Мне, конечно, говорили, что на другой половине зала занимаются девочки и хорошо бы пойти к ним. Но я в семье была младшая и привыкла делать только так, как хотела. Не хочу к девочкам и все! Так и занималась целый год с мальчиками. А брату, кстати, через три месяца надоело – и он бросил.

Чусовитина из обыкновенной советской семьи: мама – повар, папа – строитель. Развал СССР пришелся на юность Оксаны, ей было 16 лет. Самый расцвет карьеры и борьбы за право поехать на Олимпийские игры в Барселону.

– Я и сейчас в политику стараюсь не лезть, а тогда тем более ничего не понимала. В моей жизни мало что поменялось, кроме того, что на Олимпиаду мы собирались с другим флагом и другой командой. Вот это было обидно: я понимала, что больше мы в таком составе не соберемся.

У нас тогда была очень классная команда, на место в составе претендовали человек 30. И все примерно равны по силам, любая могла поехать и выиграть. Попасть в команду было сложнее, чем выиграть Олимпиаду. Поэтому когда я услышала, что меня берут в Барселону, внутри уже была уверена, что стану олимпийской чемпионкой. Конечно, шапкозакидательских настроений не было, но объективно мы все понимали: проиграть с таким составом не должны.

После Барселоны-1992 Оксана Чусовитина стала выступать за Узбекистан:

– Я родилась в Узбекистане, там получила паспорт, как могло быть иначе? Да я и вернулась жить в Ташкент после 1992-го. Может, у родителей и были какие-то варианты, но я о них не знаю. Я всегда точно знала, что хочу выступать только за Узбекистан.

У Оксаны вообще особенные отношения с родиной. Она считает Ташкент лучшим городом земли, хотя имела возможность пожить в разных странах. В Узбекистане она – мегазвезда и одна из самых узнаваемых женщин страны.

– Меня очень многие узнают, хотя я до сих пор стесняюсь и не могу к этому привыкнуть. Например, в кафе сделаешь заказ, а тебе принесут комплимент и еще скажут что-то приятное.

– Вы говорите по-узбекски?

– Раньше – нет. В семье мы говорили по-русски, в СССР так было принято. Сейчас специально учу узбекский, кое-что уже понимаю. Хотя с русским в Ташкенте тоже проблем нет, очень многие им владеют. Но считаю, раз уж я живу здесь – обязана знать свой родной язык.

– Узбекские национальные блюда готовите?

– Я в принципе не готовлю, кухня и я – понятия не совместимые. Слава богу, в моей жизни есть человек, который оградил меня от всех житейских проблем и окружил заботой – это мой муж.

Ого, Чусовитина давно дружит с Немовым. «Помню его совсем пацаненком»

Чусовитина с супругом, чемпионом Азии в греко-римской борьбе Баходиром Курбановым, вместе уже 25 лет. После переезда в Германию Баха завершил карьеру, так как совмещать лечение ребенка с активными выступлениями обоих родителей стало невозможно. «Я всю жизнь буду благодарна, что он дал возможность выступать дальше именно мне», – говорила Чусовитина. Сейчас Курбанов в Ташкенте развивает школу борьбы.

– Бывает же такое: ты встречаешь человека и почти сразу понимаешь, что будешь с ним всю жизнь. Нас как магнитом друг к другу притянуло, – говорит Чусовитина.

А еще она дружит со многими звездами российской гимнастики – Светланой Хоркиной, Алексеем Немовым, Еленой Замолодчиковой. Понятно, что, в отличие от Оксаны, они давно завершили карьеру.

– Я помню Лешку Немова маленьким пацаненком, который только пришел в молодежный состав. Мне он тогда казался совсем малышом. Постепенно начали общаться на соревнованиях, стали друзьями. Леша – человек, на которого можно положиться. Я точно знаю, если что – Лешка первым прибежит на помощь.

Даже в мелочах: например, мне нужно было найти фирму для пошива купальников, позвонила Леше – он сделал максимум. И так же, если Лешка звонит и просит приехать на его шоу, я обязательно приезжаю. Даже если ради этого приходится пропускать официальные соревнования. Потому что этапов Кубка мира у меня еще будет много, а возможностей увидеть всех друзей на шоу – неизвестно.

Чусовитина в 48 лет готовится к девятой Олимпиаде! Она не соблюдает диеты и тренируется всего три часа в день

На Олимпийских играх в Токио Чусовитина не прошла квалификацию в любимом опорном прыжке. Тогда она со слезами прощалась с публикой. Казалось, что другого варианта в 46 лет просто нет. Но... только казалось.

– Я плакала не потому, что не хотела уходить. Скорее, это было разочарование, что все именно так заканчивается. Я была готова, прошла через очень сложный период, когда Олимпиаду отложили на год и нужно было держать себя в форме. После этого было очень обидно даже не выйти в финал.

Тогда я впервые в жизни послушала мнения людей. Мне со всех сторон говорили, что пора заканчивать... И я так и сделала. Но прошла пара месяцев, а внутри по-прежнему горело желание тренироваться. И я подумала: почему я должна бросать дело, которое мне приносит удовольствие?

Я же никому не говорю, что пора заканчивать на заводе работать или машину водить. Если мне нравится, и у меня получается – почему я должна уйти? Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать. Но пока я ни о чем не жалею.

Недавно Чусовитиной исполнилось 48 лет. Она по-прежнему тренируется и имеет реальные шансы поехать на Олимпийские игры в Париж. На этапах Кубка мира этого года Оксана трижды была в призах в опорном прыжке. При этом недовольна собой.

– Если бы я прыгнула свои прыжки, которые я могу, была бы первой. Но помешали мелкие болячки. Сама виновата, не берегла себя и возвращалась к тренировкам раньше времени. Поэтому сейчас я более ответственно отношусь к своему здоровью, если что-то болит – лучше пережду, а потом уже стану работать в полную силу.

– Как выглядит ваш обычный день?

– С 10 до 13 я тренируюсь. Иногда, если утром появляются дела, переношу тренировку на вечер – с 15 до 18. Остальное время занимаюсь семьей и открытием академии гимнастики моего имени. Это будет уже в сентябре, хлопот много.

– Разве три часа тренировок в день достаточно для гимнастки?

– Конечно, раньше я работала гораздо больше. На «Озере Круглом», да и потом в сборной Германии я выполняла по две трехчасовых тренировки в день. Но сейчас мне это не надо. Я не делаю многоборья, не учу новые элементы. Стараюсь избегать лишней работы: например, если мне нужно прыгнуть пять хороших прыжков, то я буду настраиваться на каждую попытку, чтобы сделать пять из пяти. Каждый лишний прыжок – трата энергии.

Так тренироваться даже интересней. Ты выполняешь ту же нагрузку, но тратишь на это гораздо меньше времени. Если бы мою нынешнюю голову да на 10 лет назад, все было бы гораздо проще.

– Вам нужен тренер или вы сами про себя все знаете лучше всех?

– Тренер нужен обязательно. Он дает задания, а я стараюсь быть послушной и выполнять. После тренировки мы можем быть на равных и болтать на разные темы, но в зале это отношения тренер – ученик. Я с детства запомнила, что тренера нужно слушаться.

– Вы говорили, что просыпаетесь утром и ничего не болит. Разве в гимнастике такое бывает, даже у 15-летних?

– Я встаю по утрам как нормальный человек. Нет такого, что у меня ломка и еле выползаю с кровати. Завтракаю, гуляю с собакой, иду на тренировку – все с удовольствием. Наверное, помогают правильные нагрузки и правильное восстановление. Я люблю сауну, бассейн, если чувствую, что забились мышцы на ногах, делаю легкий расслабляющий массаж. Полный спортивный массаж я не люблю.

– Заботитесь о правильном питании?

– Я считаю, что организм сам знает, что ему требуется. И если, например, невозможно хочется булочки – нужно ее съесть. А на тренировке потом все равно все сойдет, ты же съешь одну булочку, а не десять. Я вот очень люблю горячие лепешки из тандыра, это же безумная вкуснота. Или шоколадки – как без них жить?

Мне повезло, что проблема лишнего веса всю карьеру передо мной не стояла. Тренер Светлана Кузнецова никогда не запрещала мне кушать, если я хотела пирожное – могла съесть у нее на глазах. Но потом на тренировке, когда становилось тяжело, она могла спросить: «Ну что, чувствуешь?» И я сама все понимала.

Чусовитина уже знает, чем займется после Олимпиады. В Ташкенте открывается ее академия

В марте 2022 года президент Узбекистана подписал указ об открытии в Ташкенте академии гимнастики имени Оксаны Чусовитиной.

Это первая в истории страны именная академия и первый опыт государственной спортшколы полного пансиона, доступной для талантливых детей со всей страны.

– Это была моя давняя мечта, – признается Чусовитина. – Пожалуй, уже в зрелом возрасте я ничего не хотела так сильно, как эту академию. Ждала ее много лет, словно ребенок подарка на Новый год. До сих пор в Узбекистане не было ни одной академии, никакой централизованной школы. Только сейчас мы начинаем закупать снаряды, развивать спорт в том числе в регионах. Если у нас появятся сильные гимнасты и кто-то обыграет меня – только порадуюсь.

– В академии вы будете тренировать?

– Нет, буду начальником. Отбор тренерского штаба, формирование методики, масса организационных вопросов... Конечно, отбирать детей станут тренеры, но я буду присутствовать на экзаменах. Часто бывает так, что ребенок слабоват, но у него огромное желание заниматься. Хочу, чтобы такие дети тоже к нам поступали. Далеко не у всех талант виден в раннем возрасте. Я хочу дать шанс прикоснуться к гимнастике всем, кто этого действительно хочет.

В чем ее секрет спортивного долголетия? Неужели помогают хейтеры?

В спортивной гимнастике сразу пять элементов названы именем Оксаны Чусовитиной. Это чуть ли не самый большой вклад среди всех действующих спортсменок.

– Мой соскок с брусьев – двойное сальто с поворотом на 360 градусов во втором сальто – сейчас исполняет практически весь мир. Еще один элемент на брусьях, один – на вольных упражнениях, два прыжка. Оба я исполняю в программах.

Интересно, что переворот-бланш с поворотом вперед на 540 градусов сейчас становится все более популярным. С одной стороны, я рада, а с другой, его теперь многие прыгают, стало сложнее соревноваться.

– Вы раздражаетесь, когда слышите, что вам пора заканчивать с гимнастикой?

– Я даже благодарна хейтерам, которые говорят, что мне пора внуков воспитывать. Эти слова очень мотивируют и помогают добиваться цели.

– В чем все-таки ваш секрет спортивного долголетия?

– Мне кажется, долголетие в спорте очень индивидуально. Главное – думать самостоятельно, не бояться обсуждать с тренером любые вопросы и, конечно, любить свое дело.

Я не могу без гимнастики. Когда после Токио пару месяцев не приходила в зал – так соскучилась! Я делаю то, что люблю – это мой единственный секрет.

Фото: AFP/NOUSHAD THEKKAYIL, KUNIHIKO MIURA, KARL-JOSEF HILDENBRAND, FRANCK FIFE, JEAN-LOUP GAUTREAU, LOIC VENANCE