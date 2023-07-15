8 комментариев

История Дины Александровой – главная прямо сейчас в нашей легкой атлетике.

Чемпионке России на дистанции 1500 метров стало скучно на дорожке: без перспектив, зрителей и даже зарплаты. И Дина решилась на отчаянный шаг: перешла на шоссе, да еще и сразу на марафон – и вместо полутора километров теперь бегает 42. А в тренеры выбрала не какого-нибудь гуру пенсионного возраста, а Степана Киселева – лучшего марафонца страны.

Вместе они зажигают: Дина уже стала третьей на марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, выиграла «Ночной забег» на 10 км и чемпионат России по бегу на 15 км. Теперь готовится к Московскому марафону.

Такого стремительного превращения средневика в стайера, кажется, еще не было.

«Не попала на ставку сборной, и у меня осталась зарплата 25 тысяч в месяц. А люди с худшими результатами были в списке»

– В марафон обычно уходят, когда ничего не получается на дорожке или возраст подпирает. У тебя не тот случай – ты только что стала чемпионкой России, имела нейтральный статус. Что ты забыла на шоссе?

– Не скажу, что на дорожке у меня все было прям замечательно. Да, я постоянно попадала в призы на чемпионатах России, но последние два-три года без заметного прогресса. А прошлым летом в середине сезона травмировалась. Пыталась бегать через боль, но на чемпионат России поехать не смогла. А потом знакомая девочка позвала: «Приезжай ко мне отдыхать!» – «А ты где?» – «В Белграде».

Шенген у меня был, но авиабилеты купить невозможно. В итоге, связалась с одной транспортной компанией, собрала рюкзак за 20 минут и поехала вместе с незнакомыми людьми на машине. Утром добралась до подруги, а она говорит: «Тут любительский забег будет на «половинку» (полумарафон, 21 км – Sports.ru), давай зарегистрируемся!» А я после двух суток в машине, жара 30 градусов, а старт через два часа... «Ну, давай!»

– И как сбегала?

– Второй прибежала. Выиграла местная девчонка, какая-то крутая марафонка. Но главное, что меня поразило – атмосфера праздника. Как все радовались, давали пятюни, поздравляли... На дорожке я такого не испытывала. И тогда впервые задумалась о переходе на шоссе.

Тем не менее, осенью я вернулась к привычным тренировкам. Хотя ломка уже была, и мысли, что мне все надоело, тоже. В конце осени на сборе в Кисловодске я узнала, что меня снова не поставили на ставку сборной. Несколько лет я на это очень рассчитывала, но нет...

– Как так может быть? Ты же зимой выиграла чемпионат России.

– А вот так. С 2019 года я в призах на чемпионате России. Сначала сказали, что для зарплаты нужно еще выполнить норматив на чемпионат мира. В 2019-м мне полсекунды не хватило. Зимой норматив выполнила, но мне сказали: «Нужно еще быть в топ-20 в Европе». Я за свой счет поехала на чемпионат Европы по кроссу, выступила лучше всех наших, заняла 13-е место. На что мне сказали: «Это же кросс, неолимпийский вид». Через месяц выиграла чемпионат России. «Ну, это же зима, а где ты летом была?» А летом я была травмирована...

При этом есть люди, у которых результаты хуже, и они все эти годы получали зарплату в сборной. Тут нужно, чтобы тренер был пробивной и постоянно напоминал. А у меня был очень хороший тренер, но спокойный, выдержанный. Кого-то куда-то проталкивать – не его тема.

– Объясни: ты не получала зарплату как член сборной России, а на что тогда жила?

– Я живу в Чебоксарах, но выступаю за Курскую область. Там у меня есть ставка – 25 тысяч рублей в месяц. Плюс они помогали с оплатой сборов, ну или порой меня приглашали на сборы по линии сборной страны.

Понятно, что 25 тысяч – не самые большие деньги. Когда я узнала, что не попала на ставку сборной, несколько дней плакала. Бесконечный бег по кругу, ничего не меняется, что бы я ни делала... Я мечтала разменять 4 минуты на полторашке, но кому нужны мои амбиции? Я безумно устала морально и больше не видела перспективы. Сказала тренеру, что ухожу, и стала думать, как мне жить дальше.

– Как пришла идея про марафон?

– Я думала про шоссе, но скорее в сторону десятки или «половинки». Но для начала нужен был новый тренер. Понимала, что возрастной специалист мне не подойдет. Они все работают по старинке, не хотят учиться, не читают ничего нового, планы из 1980-х... И тут я в соцсетях наткнулась на Степу Киселева. Бинго! Тут же ему написала: «Степа, я хочу бегать на шоссе, и мне нужен ты!»

– Он сразу согласился?

– Честно сказал, что ему страшно, но за меня возьмется. Он же на тот момент еще жил в США. Но это меня во многом и привлекло: он очень во многих местах побывал и тренировался у самых разных специалистов. Кения, Япония, сейчас США – он везде узнавал методики, прочувствовал их подход к тренировкам. Степан постоянно учится, это главное. А что я у него на тот момент была единственной профессиональной ученицей – так это неважно, дело наживное. Сейчас нас уже несколько.

– После скоростных тренировок на дорожке тяжело было привыкать к марафонским нагрузкам?

– Раньше я тоже бегала 30 км, но нечасто, пару раз за сезон. А тут уже с января началась скучная объемная работа. Степа предупреждал, но я все равно стонала. Открывала план и сразу хотелось его закрыть обратно. Долго, нудно, однообразно.

Еще я раньше думала, что марафонцы только бегают, но оказалось – нет. Чуть ли не после каждой тренировки я ходила в зал. Девчонки шутили: «Что ты там делаешь, с мужиками знакомишься?» А Степа настаивал, что надо подкачаться.

– Степа строгий тренер?

– На тренировках – довольно-таки. У нас пока не было больших разногласий, наоборот, он меня хвалит, если я что-то делаю по-своему. Я хорошо чувствую свой организм, порой могу пробежать чуть иначе, чем в плане, но в соответствие со своими ощущениями.

Но в жизни мы общаемся на равных, как друзья. Я его расспрашиваю про жизнь в разных странах, про его бизнес-проекты. У него же беговой клуб, где я тоже тренирую. Степан кучу всего знает, у него масса идей, и далеко не только про спорт.

– Ты с ним на «вы»?

– Нет, конечно. Мы сто лет знакомы, естественно, на «ты».

– Недавно в Санкт-Петербурге ты впервые пробежала марафон. Прочувствовала, что такое «марафонская стена» после 30-го километра?

– Не-а, хотя столько про нее наслушалась! На самом деле, перед марафоном Степа мне даже не говорил, на какие цифры бежать. Но у меня в голове был результат 2:32. Знакомые крутили пальцем у виска, для первого марафона в карьере это слишком быстро. Но я же не с дивана вышла.

Еще на разминке я подумала и решила за пэйсмейкерами не бежать. Лучше начать в комфортном темпе, все-таки опыта у меня нет. Километра до 40-го я все ждала «стену». В какой-то момент поняла, что темп снижается, и подумала: вот она! Но поработала руками, чуть ускорилась, темп вернулся. Окей, значит просто расслабилась...

– Ты говорила, что у тебя сводило икры?

– Да, на последних 10 километрах. На будущее нужно будет скорректировать план питания по дистанции. У меня маленький вес – 47 кг, и когда соли вымываются, начинаются судороги.

Но в целом, жутких страданий не было. Наоборот, в полночь гонять по перекрытому Питеру – это классно! Поддержка невероятная. Мне кричали: «Волчица, давай!», или обещали показать фазана – я у себя на канале как-то рассказывала, что в Киргизии их видела. А «волчица» – потому что беговой клуб Степана называется WOLF PACK. Я еще подумала: «Ничего себе, я этих людей даже не знаю, а они меня смотрят!»

Это потрясающая атмосфера, я такого никогда в жизни не испытывала. Тогда я вспомнила, за что еще в детстве полюбила легкую атлетику. Ощущение праздника, мандраж, мурашки... Постепенно взрослый спорт засосал и убил все это.

Там ты все время кому-то что-то должна: подтверждать определенный уровень, показывать секунды, быть в сборной... Вроде бы никто даже так открыто не говорит, но ты все равно чувствуешь. Встаешь и бежишь ради результата, ради цифр.

На марафоне я вспомнила, что вообще-то всегда любила бегать. И бег – это праздник, счастье, мое призвание, наверное... Я вернулась домой, и родные сказали: «Дин, что случилось? У тебя глаза горят!» А я словно заново родилась.

Почему Дине на финише дарят круассаны? Это уже традиция!

– Что за тема с круассанами на финише?

– Я как-то рассказала в соцсетях, что обожаю вкусный завтрак. Без кофе и выпечки мой день не начинается.

И вот перед марафоном знакомый блогер спросил: «Дин, с чем тебя ждать на финише?» Я пошутила, что с круассаном. Он сначала не сообразил, но уже на завтрак в гостиницу притащил огромный круассан и кофе.

А уже на «Ночном забеге» в Москве встречал меня с круассаном в финишном городке. Я офигела: только прибежала, а он мне протягивает...

– Похоже на традицию!

– Я только за. На самом деле, можно придумать классную интеграцию с какой-нибудь пекарней. Например, одна пиццерия в Санкт-Петербурге, которая попала на маршрут марафона, поставила столы и угощала бегунов и зрителей бесплатной пиццей. Набрали больше 100 тысяч просмотров!

А я бы с удовольствием бегала за круассаны, ха-ха. Пусть это будет моей фишечкой.

– Тема диеты для тебя не актуальна?

– За две-три недели до старта стараюсь исключить газировку и вредную еду. Но по ходу подготовки ем что хочу. Не представляю, как люди живут без конфет и печенек. Нужно же компенсировать калории, которые сжигаются во время тренировок. Есть, конечно, протеиновые батончики, но это вообще не то.

Обожаю вареники, пиццу, всякие пироги. Не скажу, что фанатею от «Вкусно и точка», но за компанию могу зайти.

– На соревнованиях в Чебоксарах ты стояла с плакатом «Побежали марафон». Что это значило?

– Я тогда только вернулась из Санкт-Петербурга, и Степа дал мне неделю отдыха. Два дня я вообще не бегала, на третий чуть потрусила, и тут соревнования. Приехали все мои друзья, с кем я раньше тренировалась. Хотела как-то креативно поддержать подругу, долго думала, что же написать, и решила: «Побежали марафон!»

А когда пришла на стадион, все стали со мной фоткаться. Подняла народу настроение.

– А всерьез никто к твоему призыву не отнесся?

– Как ни странно, нет. Я знакомых девчонок уговариваю, но они ни в какую.

«Любители тренируются в ущерб сну, а я – профессиональная спортсменка – буду ныть, что мне лень выйти на тренировку?!»

– Что мешает организовать на дорожке такие же яркие соревнования, как марафон? Ведь были попытки выйти за привычный формат – тот же спринт на Никольской, например.

– Соревнования на Никольской мне не понравились. Показуха, звезды за деньги приехали, случайные люди пришли посмотреть, но все это неинтересно, никакой интриги. Меня сейчас смотреть соревнования на стадионе вообще не тянет, даже когда друзья выступают. Там такая тоска.

Я не руководитель федерации, мне сложно сказать, как сделать, чтобы стало интересней. Но я много лет выступала на их соревнованиях и уверена, что нужно поменять вообще все. Может, придумать новые форматы, те же ночные турниры, пригласить для организации стартов свежих креативных людей, у кого есть идеи. Невозможно из года в год проводить соревнования с пустыми трибунами и при этом быть уверенными, что все хорошо.

– Ты говорила, что в России тренеры не хотят учиться. Почему так?

– Мне кажется, в сборной и около нее есть костяк опытных тренеров, которые работают десятки лет. Молодые ребята появляются, но ветераны их не пускают. В сборной все места заняты, все расписано, и новые лица им там не нужны. А в одиночку пробиться наверх из региона, особенно учитывая, какие у нас зарплаты, крайне сложно.

Мне обидно, потому что на самом деле, даже в нынешней ситуации есть все возможности, чтобы развиваться. Много семинаров можно посмотреть в онлайне, доступны обучающие курсы на самые разные темы... И ведь очевидно, что это работает: достаточно посмотреть, как растут результаты в мировой легкой атлетике. Было бы желание учиться. Но у подавляющего большинства наших тренеров его нет.

– Ты же сама тренируешь любителей. Где берешь на это время?

– Я же все делаю в онлайне: присылаю план, потом мы обсуждаем каждую тренировку, я постоянно на связи в чате... На самом деле, эта работа – сплошной кайф. Один человек ко мне пришел вообще с нулевой подготовкой, бегал по 7-8 минут на километр. А потом написал мне: «Дина, что со мной? Я летаю!»

Это невероятно мотивирует. Я же вижу, как они выходят на тренировку в 9-10 вечера после работы, или в 6 утра в воскресенье, чтобы потом иметь возможность выходной день провести с семьей. То есть люди тренируются в ущерб сну или отдыху, чтобы не пострадали ни работа, ни близкие. А я, профессиональная спортсменка, после этого буду ныть, что мне лень выйти на вторую тренировку? Да я иногда так заряжаюсь от учеников, что даже поздним вечером надеваю кроссовки и иду бегать.

– У тебя есть спонсорские контракты?

– Именно денежных – нет. Я амбассадор Discover Fitness, там есть все для восстановления после тренировок. Еще мне предлагал контракт один российский бренд спортивной одежды, но я подумала, что не готова бегать за них только в обмен за форму. Я все-таки уже взрослая девушка, нужно на квартиру копить.

Ого, Дина с Киселевым собираются в Кению! «Кажется, это такой опыт, о котором я буду рассказывать внукам»

– Какие у тебя цели в марафоне? Выиграть Олимпиаду, показать определенный результат?

– Второй марафон я уже хочу бежать на результат, хотя бы из 2:30. Мы сейчас летом планируем поехать на сбор в Кению, это должно помочь. Там в это время будет много сильных бегунов, кто готовится к Берлинскому марафону. И Степа хочет, чтобы я попробовала встать и побегать с сильной группой. У меня же еще не было такого опыта, в основном тренировалась одна.

– Не смущает, что судя по предыдущим рассказам Степана, бытовые условия там ужасные? Даже электричества нет...

– Степа рассказывал, но меня это вообще не пугает. Нет холодильника? Без проблем, мясо я могу не есть, сделаю поке – и нормально. Нет телевизора? Да я его и так не смотрю. Вечером без света? Отлично, буду при свечах книжки читать или лягу спать!

Мне все дико интересно. Кажется, это такой опыт, о котором я буду рассказывать внукам.

– Ты уже интересовалась олимпийским нормативом на марафоне?

– Конечно, 2:26. Это очень высокий результат, но меня не пугает. Я понимаю, как можно так пробежать, и буду к этому готовиться. Как получится – не знаю, но главное, что я теперь уверена: даже если одна дверь перед тобой закрылась – нужно не побояться посмотреть по сторонам и открыть другую.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Instagram/dina__alexandrova, stepan_kiselev_run; t.me/dizarisovki