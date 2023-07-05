24 комментария

Дальний лес
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Как наши спортсмены с измененными именами оказались в сборной Сирии? Мы разобрались

Париж-2024 Париж-2024
Мария Абакумова Мария Абакумова
Анастасия Сорокина
Татьяна Малькова
Карина Полудкина
Сергей Ковпанец
Дарья Малькова
Сергей Чепик
Панарабские игры
Легкая атлетика Легкая атлетика

В среду в Алжире стартовали Арабские игры. Вряд ли вы бы это заметили, если бы не сюрприз от сборной Сирии: там в составе появились сразу семеро спортсменок с российским паспортом.

Причем официально процесс смены гражданства прошли только двое из них: гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу (теперь – Милана Мрад).

Оставшиеся пятеро – бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine) – по-прежнему числятся в списках сборной России. Соответствующим национальным федерациям об их планах сменить гражданство ничего не известно.

Украшение всей истории – измененные имена и даты рождения спортсменок.

В случае с именем еще можно сделать скидку на особенности произношения. Но как объяснить, например, что у велогонщицы Дарьи Мальковой (или теперь Малько?) дата рождения изменилась с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го? А Дарья Джеджула из бадминтона помолодела на четыре года – с 19 ноября 1995-го на 19 ноября 1999-го?

Выглядит очень похоже на подлог. Но как все было на самом деле?

Метательнице копья действительно предлагали сменить гражданство. Но она отказалась  

Смена гражданства спортсменок уровня сборной (а все девушки входили как минимум в резервные списки) в теории невозможна без ведома национальной федерации. Не всегда федерация может наложить вето на переход, но ее нужно хотя бы поставить в известность. Тут, похоже, этого не произошло.

– Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось. Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят.

Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – пояснил Sports.ru старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец.

Согласен с ним и коллега из плавания Сергей Чепик:

– Настю Сорокину я не видел около полугода. Она действительно в списках сборной, но у нас туда входят человек пятьсот. Это нужно, просто чтобы человека можно было вызвать на сбор. Сорокина выделялась в юниорском возрасте, но сейчас ее результаты очень слабые. Наверное, где-то за сотней мирового рейтинга.

– Она обращалась в федерацию с просьбой о смене гражданства?

– Нет. Не думаю, что она могла бы официально сменить спортивное гражданство, не ставя нас в известность. Как ей удалось попасть в Сирию – понятия не имею. Но даже если она каким-то образом все действительно оформила и ушла, я не против. Наша сборная ничего не потеряла.

Дарья Малькова вскоре вышла на связь и сообщила, что на самом деле участвовать в соревнованиях даже не собиралась. Хотя действительно побывала в Сирии.

«Это было частное предложение, там были хорошие условия, что мне оплатят перелет, отель – так и есть, что я смогу тренироваться на шоссе. Мне нужно было подкатать местных девочек для этих Игр как спарринг‑партнеру.

Я подумала: «Почему нет?» Конечно, гражданство я менять не собираюсь и не собиралась участвовать в Панарабских играх, а также ехать в Алжир. Я возвращаюсь в Россию, у меня скоро чемпионат России на треке», – слова Мальковой для «Матч ТВ». 

Похожая история – с метательницей копья Кариной Полудкиной. 2 июля 19-летняя спортсменка стала третьей на молодежном первенстве России, которое проходило в Екатеринбурге. Уже 4 июля она должна была выйти на старт Панарабских игр в Алжире. Там в копье заявились всего три участницы, результата Карины спокойно хватило бы для победы.

Фото россиянки (с измененной фамилией Полуд) действительно есть в заявке на официальном сайте. Но на сами соревнования Карина так и не вышла.

– Карина сейчас дома, в Краснодаре. Ей действительно предлагали поехать в Сирию представители местной федерации. Но она отказалась, – сказала Sports.ru тренер Полудкиной – Мария Абакумова.

Без Карины у Сирии остались всего два участника соревнований в легкой атлетике. Правда, один из них – призер чемпионата мира Майд Эддин Газаль.  

Единственные, кто, похоже, по всем правилам попрощался со сборной России – 16-летняя гимнастка Александра Максимова (на фото) и дзюдоистка Милана Мугу.

Эти спортсменки прошли официальный процесс смены гражданства, и на сайтах соответствующих международных федераций фигурируют как представительницы Сирии.

Но что со всеми остальными? Они вернутся из Алжира (или Сирии?) и продолжат как ни в чем не бывало получать зарплату и выступать за Россию? Похоже, что так.

МОК никогда не признавал Арабские игры. Возможно, потому что организаторы десятилетиями не могли найти на них деньги

Тут важно разобраться, что же такие Арабские игры.

У них богатая история – впервые прошли в Египте в 1953-м. Соревнования организовала Лига арабских государств по образу схожих региональных турниров – Игр Средиземноморья, Панамериканских и Азиатских игр. Но в отличие от них, Арабские игры никогда не получали официального признания от МОК, хоть организация никак и не препятствовала их проведению.

Возможно, причина в том, что Арабские игры оказались крайне нерегулярными. Без сбоев (то есть четко раз в четыре года), их проводили только первые 10 лет существования. Потом были перерывы в 11, 7 и 9 лет. Предыдущие Игры состоялись в 2011-м в Египте. Потом соревнования не удавалось провести: из-за недостатка финансирования, пандемии, ближневосточного конфликта, отсутствия городов-кандидатов.

Пока в этом году желание принять Игры не выразил Алжир. Впервые соревнования состоятся сразу в пяти городах с участием почти четырех тысяч спортсменов. А их открытие приурочили ко Дню независимости Алжира.

Организаторы подчеркивают, что соревнования пройдут по правилам международных федераций в соответствующих видах. Однако это не значит, что сами федерации взяли турнир под свою эгиду. А в таком случае российские спортсмены могут выступать там под каким угодно флагом – это будет иметь примерно такое же значение, как выбор флага в компьютерной игре.

Если кто-то из россиян готов помочь на соревнованиях (по сути любительских) дружественной Сирии – правила этому не препятствуют. Вот только вопросы:

• Зачем коверкать имена и даты рождения спортсменов, если они не нарушают никаких правил?

• Зачем вносить в заявку имена спортсменов, которые заведомо на соревнованиях не выступят? 

• Корректен ли такой хантинг сирийцев по отношению к другим странам-участницам?

• И главное: как вышло, что таким удачным способом высунуться из международной изоляции (похоже, еще и не бесплатно) воспользовались лишь несколько резервистов, а не элита нашего спорта?

***

Министерство спорта ответило на наш запрос по этой ситуации:

«В связи с появившейся в СМИ информацией об участии ряда российских спортсменов в качестве членов сборной команды Сирии в 13-х Панарабских играх в Алжире, Минспорт России сообщает официально.

В числе указанных спортсменов Милана Мугу (дзюдо) и Александра Максимова (спортивная гимнастика) официально представляют сборную команду Сирии, в утвержденных списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2023 год не числятся.

По остальным спортсменам информация, указанная на сайте турнира, не соответствует действительности. Указанные на сайте организаторов турнира спортсмены не принимают участие в Панарабских играх и не заявляли о смене спортивного гражданства».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Гальперин; instagram.com

24 комментария

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СОВЕТНИК
Ихтамнеты
+51
-4
+47
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Andrey Mitkov
Наташа, только очень стрёмно, что ты / вы не даёте ссылки на первоисточник - Сергея Лисина. Если бы не он - хрен бы кто-то что узнал. Даже Минспорт РФ и федерации от него узнали...
+37
-1
+36
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S Works Tarmac SL7
Какая же, если вдуматься, происходит лютая дичь!!!Что же вы натворили, геостратег и ко
+24
-1
+23
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Фут.Боль
Как тебе такое, Илон Маск?
+20
-1
+19
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Bashibuzuck
Это паралельный импорт, че непонятного то?😁
+16
-1
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МитяПро
Расскажу немного деталей, о которых знаю
В мае месяце, в одном из чатов увидел объявление - ищут пловчиху по некоторым критериям для участия на арабской олимпиаде. Выдают временный паспорт страны, подписывают контракт на два месяца, оплачивают все расходы по перелетам/проживанию и т.д. Платят з/п - 2500$/мес и 2000$ в случае призового места.

Изначально я предположил, что Сирия наш лучший друг и федерации договорились между собой. Однако, появилось "но", спортсмены стоят на з/п в цсп, с которым подписан контракт. В контракте есть пункт - участие в соревнованиях только по указанию работодателя. Соответственно, возникает конфликт интересов. После множества публикаций СМИ стало ясно - все должно было быть в тихую, федерации не договаривались, отсюда и вероятная смена фио, дабы постараться избежать проблем с цсп и т.д, но не вышло))

Анастасия сразу же дала комментарий Матч ТВ, из которого следует, что она действительно находится в Сирии, должна была выступать на соревнованиях, но теперь "изменились объстоятельства" и выступать она отказалась. Думайте.
+12
0
+12
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Serge Vendino
Ответ Антон Васильев
Комментарий удален модератором
Сейчас бы не прочитав статью писать провокационные комменты
+5
-1
+4
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DIN27
я вот только не понял, что даёт смена возраста? это молодёжные панарабские игры? и ещё, арабские женщины, вообще, занимаются гимнастикой (любой) как спортом? для меня это новость... Конечно, это шаблоны и стереотипы, но для человека, бывавшего в Марокко, Тунисе, Египте или странах Залива - арабская женщина и такие женские виды спорта, как обе гимнастики и синхронное плавание - это просто разные полюса...
+4
0
+4
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dojdina
Ответ Bashibuzuck
Это паралельный импорт, че непонятного то?😁
экспорт
+3
0
+3
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СОВЕТНИК
Ответ Valery McCane
на строчке, что это первенство околицы, непризнанное мок можно было закончить статью . ну, хотела Сирия пару медалей получить , чтобы не последней в зачёте быть и фиг с ней. это как на первенстве любителей выступают профи , если по возрасту проходят. За " норвежскую" команду по гандболу могут пылить с ЕС паспортом пара датчан, эстонец. Тут соревнования не выше уровнем и статусом. Типа этих игр по нац.видам в Азии.
Только датчане и эстонцы не меняют имена и даты рождения
+2
0
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Valery McCane
на строчке, что это первенство околицы, непризнанное мок можно было закончить статью . ну, хотела Сирия пару медалей получить , чтобы не последней в зачёте быть и фиг с ней. это как на первенстве любителей выступают профи , если по возрасту проходят. За " норвежскую" команду по гандболу могут пылить с ЕС паспортом пара датчан, эстонец. Тут соревнования не выше уровнем и статусом. Типа этих игр по нац.видам в Азии.
+2
0
+2
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Лигр
Эти девочки точно не вначале списка тех, кому что-то можно предъявлять в сегодняшних реалиях.
+2
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СОВЕТНИК
Ладно когда взрослые люди решают, где и за кого выступать а вот 16 летняя Александра Максимова, точно всю жизнь мечтала выступать за сборную Сирии?
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Владислав Булгаков
Главное что не тран sы)
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Антон Bratishchev
Ответ Serge Vendino
Сейчас бы не прочитав статью писать провокационные комменты
Здесь это нормально
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Максим Табаран
решили срубить баблишка, там где не заметят
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Арсений Чернобаев
малько, с днем рождения!
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Андрей Романов
Соврать, попасться, опозориться....Лет 10 назад проходили....Срочно нужен Родченков...На него всё и свалим.Прокатывало же...
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Садковский Ян
Чуть не обСирились
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EnergyStyle
Не прошло и года...но выяснять целый день что и как...а потом ещё писать, что если спортсмен из 2ой сотни то потеря не так страшна...а когда стрельнет то будут говорить, что всё благодаря начальной базе в нашей стране...
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Пётр Оскерко
Ну только халтура обломилась, как какие-то журналисты всю малину испортили. Придётся снова отправлять спортсменов на прополку редиса.
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ilmir84
их перед отправкой в соляриях-то подкоптили? найдут себе арабских жеребцов и прощай Родина. чернильницами станут)))
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Антон Васильев
Комментарий удален модератором
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dpv
Ответ dojdina
экспорт
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