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«Как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты?» Подстава в биатлоне

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Евгений Емерхонов
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Биатлон Биатлон

Биатлонное межсезонье выдало очередную разборку.

Дмитрий Губерниев разразился гневным постом о том, что троих биатлонистов основы – Ильназа Мухамедзянова, Евгения Емерхонова и Ларису Куклину – оставили без зарплат членов сборной страны.

Парадокс: спортсмены в команде, готовятся в группе Юрия Каминского, но денег от Центра спортивной подготовки (ЦСП) за это не получают. Губерниев эмоционален

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри! Вице-президент СБР по рюмкам продолжает противоправную деятельность! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова! Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП – ждем реакции…»

Сразу оговорка для понимания: вице-президентом по рюмкам Губерниев почему-то называет Павла Ростовцева, который зимой занял пост вице-президента по спорту. У них многолетний тяжелейший конфликт.

Повод для скандала, на первый взгляд, странный. Биатлонисты ругались из-за состава, тренеров, мест сборов, но не из-за зарплаты. Чтобы разобраться во всем, важно понимать:

• все члены сборных команд России по идее должны быть трудоустроены и получать зарплату в ЦСП Минспорта. Это то самое ведомство, бывший глава которого Александр Кравцов арестован по обвинению в растрате в особо крупных размерах. Сейчас ЦСП возглавляет Георгий Брюсов.

• решение о том, кто в конце месяца получит от ЦСП зарплату, а кто «спасибо», в биатлоне, как оказалось, ежегодно принимает тренерский совет. Почему чисто финансовыми и бюрократическими вопросами занимаются тренеры, которые вообще-то не обязаны в это вникать – неизвестно. А вот почему зарплатных ставок в сборной меньше, чем людей – расскажем чуть ниже.

• даже если спортсмен не получает ставку в ЦСП, это не значит, что он остается совсем без финансовой поддержки от государства. Обычно у членов сборной страны еще минимум два источника: регион, который они представляют, плюс то или иное ведомство/сообщество.

Каминский ничего не понимает. «Как можно обсуждать то, чего не было?»  

Все трое спортсменов, которые не попали в списки на зарплату, заметно выступали в прошедшем сезоне и точно не были статистами. Смотрите:

• Лариса Куклина: 4-я в рейтинге СБР, серия из трех подряд побед в Кубке Содружества;

•  Ильназ Мухамедзянов: 12-й в рейтинге СБР, золото и серебро на чемпионате России в Ижевске;

•  Евгений Емерхонов: 13-й в рейтинге СБР, 3-е место на этапе Кубка России в Рыбинске.

Совпадение или нет, но все трое тренируются в группе Юрия Каминского. Он ничего не понимает.

– Я не обладаю информацией, чтобы объяснить, что там произошло, – заметил Каминский в интервью Sports.ru. – Могу сказать только одно: мы сейчас на сборе в Сочи, поговорили с тренерами – а здесь находятся три четверти команды. Ни один тренер в глаза не видел этих списков. Как можно обсуждать то, чего не было?

Надеюсь, теперь пройдет, скажем так, «дообсуждение». Одно дело обсуждать что-то абстрактное, а другое – конкретный список с фамилиями. Сейчас и ребята, и руководители биатлона в регионах – все напряглись. Хочется верить, что если в списках были допущены ошибки, то их поправят. Еще есть время.

«Второй год пытаются лишить зарплаты и оставляют без части экипировки. Почему – не знаю». Емерхонов тоже растерян   

Лариса Куклина от комментариев пока воздерживается. Хотя у нее точно есть основания обижаться: выдала едва ли не лучший сезон в карьере, но осталась без зарплаты.

Зато не молчит 23-летний Евгений Емерхонов: он первый год готовился с Каминским и тоже имеет основания быть довольным собой. История с отсутствием зарплаты стала для него сюрпризом.

– Изначально я думал, что когда ты попадаешь в сборную, то автоматом получаешь экипировку вместе с зарплатой, – рассказал Евгений Sports.ru. – И тут нам всем сказали собрать документы, чтобы встать на ставку в ЦСП. Я собрал, а потом говорят: извини, а ты там не стоишь. Вроде как потому, что не выполнил критерии.

Хотя как можно выполнить критерии для попадания в сборную, но не для получения зарплаты? Есть ребята, которые тоже названные критерии не выполнили, но они стоят на ставке. А еще есть юниоры, которых поставили на мужскую ставку, хотя они по идее могут проходить по юниорской.

Я молодой спортсмен, только второй год буду выступать по взрослым. Считаю, провел очень достойный сезон, на главных стартах у меня были три четвертых места. Почему со мной так поступают – не знаю.

– С финансовой точки зрения ты получил чувствительный удар?

– Конечно. Каждый год я покупаю лыжи, ботинки, палки... Раньше часть этого давали в сборной, но теперь даже не знаю: дадут – или я снова чего-то не выполнил? В любом случае, того, что дают, всегда мало. Нужно обновлять лыжи, приобретать велосипед, кроссовки, еще массу всего.

– Этой зимой ты не без проблем мсменил регион и перешел из Удмуртии в Татарстан. Правильно сделал?

– Я рад, что принял такое решение. Мне очень нравится, как в Татарстане все устроено. Президент федерации меня всегда поддерживает, всегда на моей стороне.

– Еще есть надежда что-то исправить? По идее, дедлайн подачи списков в ЦСП 31 мая, еще есть время.

– Очень надеюсь, что мне все-таки помогут. Как ни странно, в прошлом году была абсолютно такая же ситуация. Меня не хотели брать на ставку, хотя я по юниорам взял серебро чемпионата Европы. Но тогда тренеры поговорили и все решили, не вынося сор из избы.

А еще уже второй год подряд мне не выдают экипировку Forward. Это парадная форма, которая положена ребятам из сборной. Второй год пытаются лишить зарплаты, второй год без части экипировки... Почему так – не спрашивайте. Не знаю.

В регионе сборник получает 40-50 тысяч – это на порядок меньше, чем в ЦСП 

Интересы Мухамедзянова представляет Иван Черезов – призер Олимпийских игр теперь возглавляет биатлон в Удмуртии. Регион считается не самым богатым, и например, Емерхонов зимой как раз оттуда ушел в более благополучный Татарстан.

– Везде по-разному, но у нас в регионе получают на порядок меньше, по сравнению с федеральными зарплатами сборника, – объяснил Черезов Sports.ru. – Контракт со спортсменом-зимником подписывается с 1 июня, на основании результатов, которые он показал прошедшей зимой. В среднем это получается 40-50 тысяч, если речь о топовом спортсмене. У остальных – ниже.

– Вы видели заранее списки тех, кто будет получать зарплату в ЦСП?

– Нет, конечно. Их составляет СБР, потом отправляет в ЦСП. У региональных федераций такой информации нет.

– Вы же сами недавно бегали. Представляете, какого это: быть в сборной, но остаться без зарплаты?

– Это очень неприятная ситуация. У спортсмена век короткий, не так много лет, чтобы обеспечить себя и семью. Ты вроде бы показываешь достойный результат, попадаешь в сборную, и вдруг оказывается, что для федеральной зарплаты этого недостаточно. Как тут не расстроиться?

Как вышло, что зарплатных ставок в биатлоне стало меньше, чем мест в сборной? 

Откуда вообще взялась проблема с зарплатами? Раньше по весне спортсмены конкурировали только за места в команде на централизованной подготовке (это предполагает возможность бесплатно ездить по сборам и соревнованиям).

Но даже те, кому мест не хватало, ездили «прицепом» за счет региона. Ни на что, кроме бюджета региональной федерации, это не влияло.

Что все члены сборной получают зарплату – подразумевалось по умолчанию. Это как быть в штате на любой работе: если отдал трудовую книжку – значит, точно получаешь деньги. Но с некоторых пор все изменилось. Теперь спортсменов в биатлонной команде больше, чем ставок зарплаты в ЦСП.

Вы, наверное, заметили, что глава СБР Виктор Майгуров и вице-президент Павел Ростовцев  не комментируют ситуацию. Мы попробовали связаться с ними, но оказалось, что в СБР по этой теме выбрали спикером другого человека.

– Два года назад ЦСП убрал у нас юниорские ставки, – объяснил председатель тренерского совета СБР Владимир Брагин. – Соответственно, в команде остались всего 32 ставки на взрослый и юниорский составы. Было принято решение 6 из этих ставок отдать юниорам.

– Почему оставшиеся 24 нельзя было распределить просто по спортивному принципу, скажем, по рейтингу СБР?

– Мы как раз и следуем этому принципу. Первые 8 человек в мужской и женской командах, то есть основной состав, автоматически ставятся на зарплату. Это уже 16 человек. Плюс трое олимпиоников, которые по разным причинам пропускали сезон: Резцова, Нигматуллина и Логинов. Им решили тоже сохранить зарплату. Сюда же Сергей Башкиров предложил добавить Максима Цветкова – он тоже призер Олимпийских игр, но в первую восьмерку в прошедшем сезоне не попал.

Получается 20 ставок. 21-й стала Анна Грухвина (на фото ниже – Sports.ru), которая перешла из лыжных гонок.

– И тут вопрос: Наталия Шевченко в прошлом сезоне, также перейдя из лыж, насколько нам известно, ставку не получила. Почему у Грухвиной такие привилегии?

– Шевченко перешла первой, там было много нюансов с оформлением, многие вещи еще не были отработаны. В итоге, она будет получать зарплату уже с этого года.

Я не занимался переходом Грухвиной, но насколько я понимаю, этот вопрос там изначально обговаривался. Это понятно: девчонка переходит из основного состава лыжников, оставить ее у нас без зарплаты было бы нонсенсом.

– Итак, мы насчитали 21 человека. Плюс 6 юниоров. Остаются 5 ставок для основного состава. Кто туда попал?

– Я предложил распределить эти ставки между спортсменами, которые пойдут на основное место работы в ЦСП. То есть это люди, которые не получают зарплаты у себя в регионе. То же самое относится и к юниорам.

– Кто вообще принимает решение, кого ставить на ставку, а кого нет?

– У нас есть группа тренеров сборной команды в Whats app. Ростовцев предложил распределение ставок. Все это было еще в апреле. Потом спросили, у кого какие предложения. Башкиров написал про Цветкова, я – про основное место работы в ЦСП. И что если не наберется спортсменов из основы, готовых пойти на это условие, то можем отдать эти места юниорам.

Все, больше ни у кого предложений не было, вопросов никто не задавал. Молчание – знак согласия.

– Ильназ Мухамедзянов представляет Удмуртию – не самый богатый регион. Взял золото и серебро на чемпионате России, 12-й в рейтинге СБР. Этого недостаточно для попадания на зарплату?

– Спросите его тренера Юрия Каминского.

– Он говорит, что ничего про это не знал.

– Пусть почитает группу, где Ростовцев это предложил еще 21 апреля. Если люди не задают вопросов, значит, наверное, их все устраивает? У меня был вопрос – я задал, Башкиров – то же самое. Но ни Истомин, ни Шашилов, ни Каминский ничего там не спрашивали. Если спрашивали где-то еще – я об этом не знаю.

– До 31 мая еще остаются несколько дней. Еще есть возможность что-то изменить?

– Вопрос не ко мне. Я ставки не распределяю.

Может, проблема в том, что никто не хочет делать ЦСП основным местом работы? И тогда спортсмены сами виноваты? 

А что за история с основным местом работы, о которой говорит Брагин?

По закону, если спортсмен одновременно трудоустроен в ЦСП и в регионе, он действительно в одном из мест должен работать по совместительству и получать зарплату с коэффициентом 0,5. Раньше спортсмены выбирали: где больше зарплата – там и ставили место основной работы. Соответственно, если выбор был в пользу региона, можно было сделать вывод, что регион обеспеченный. Например, в Удмуртии, как говорил Черезов, зарплаты существенно уступают федеральным.

Теперь логика, очевидно, в следующем: пусть зарплаты ЦСП достанутся спортсменам из условно «бедных» регионов, а те, у кого в регионе все хорошо, прекрасно обойдутся и без них.

Но вот, например, Емерхонов подтвердил Sports.ru, что в случае положительного решения планировал выбирать как основное место работы ЦСП. У Мухамедзянова с Удмуртией, очевидно, выбор был бы аналогичным. То есть как минимум в двух случаях – проблема не в новых критериях от Брагина.

А в чем тогда? Похоже, никто толком не понимает.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Александр Вильф

2 комментария

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Марат Габдрахманов
Как жителю Удмуртии, мне больно читать эту статью
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Георгий Михеев
Ну я бы вообще сократил все федеральные ставки. Сборная не выступает на международке. А за ЧР борются регионы, пускай они и платят деньги сколько есть.
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