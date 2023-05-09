9 комментариев

Ян Непомнящий и Лижэнь Дин не встречались ровно неделю – церемония закрытия чемпионского матча в Астане состоялась 1 мая.

А дальше оба шахматиста перебрались в Бухарест, где 6 мая открылся первый этап Grand Chess Tour.

Всего пять дней отдыха (с учетом переезда) от тяжелейшего матча, который длился почти месяц – кажется, рекорд всех времен.

Но Непо и Дин, вопреки опасениям, и в Румынии в порядке. Позади три тура, и Непомнящий делит лидерство с Уэсли Со, Фабиано Каруаной и Рихардом Раппортом (секундантом Лижэня на матче), все набрали по два очка. У Дина – на пол-очка меньше.

Хотя после очной партии Ян имел все шансы не только получить +2 и лидировать в турнире единолично, но и взять моральный реванш за поражение в Астане.

Непомнящий снова не нашел путь к победе, Шипов возмущался: «Слов нет, одни междометия!»

Кажется, это уже классика жанра «Ян и Дин за доской»: россиянин получает неоспоримое преимущество, затем упускает и либо проигрывает, либо заканчивает партию ничьей. По ходу встречи в Бухаресте такое случилось дважды.

Вот, например, решение Непомнящего, которое особенно возмутило комментатора Сергея Шипова. Ян, игравший белыми, побил слоном пешку на с4, вместо того чтобы пойти на g4.

«У тебя остается 22 минуты, пешки лишние, конь могучий, какие могут быть проблемы в оценке этой позиции? – недоумевал Шипов. – У меня слов нет, одни междометия. Спасибо сопернику, Ян второй раз за партию получил огромное преимущество, но снова его упустил. С одной стороны, классно, что он получает такие позиции. Но с другой, они как кошка с мышкой: мышка-китаец постоянно убегает, а кот-Ян остается голодным».

Ничья, конечно, не губит турнирные шансы Яна, да и Дин еще вполне может догнать лидеров. Но важного реванша не получилось.

Кажется, ради ничьей и не было смысла обоим совершать подвиг и приезжать в Бухарест сразу после изматывающего матча. Что изменит для Яна даже победа в турнире? А Дин, выигравший исторический титул, неужели не хотел отдохнуть и отпраздновать?

Непомнящий мог отказаться от Grand Chess Tour? Он играет ради денег?

Grand Chess Tour – серия топовых турниров, стартовавшая в 2015 году. Организатор – одноименный фонд, где неформально руководит 13-й чемпион мира Гарри Каспаров* (признан иноагентом в России).

«Легендарный Каспаров вдохновил на проведение Grand Chess Tour и помогал усилить партнерство между организаторами», – говорится на официальном сайте.

Периодически Каспаров появляется на турнире не только в официальных трансляциях, но даже за доской – например, в прошлом году в Загребе заявился на турнир по блицу со всеми сильнейшими. Однако в 18 партиях набрал лишь 2,5 очка, а в партии с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым сдался всего за семь ходов.

Grand Chess Tour устроен по клубному принципу. Организаторы приглашают 8-9 топовых шахматистов, которые дают обязательство сыграть все турниры серии. Оставшихся одного-двух гроссмейстеров добавляют по wild card. В этом году позвали всю мировую топ-10, кроме Магнуса Карлсена (о нем – ниже) и Хикару Накамуры.

Участники обязаны сыграть в обоих классических турнирах серии (в Бухаресте и в конце ноября в Сент-Луисе), а также в двух из оставшихся трех турниров по рапиду и блицу. То есть Непомнящий изначально понимал, что вне зависимости от результата чемпионского матча ему играть в Бухаресте. Аналогично и с Дином.

Что дает выступление в Grand Chess Tour? Прежде всего, там заметный призовой фонд: за победу полагается 100 тысяч долларов, за второе место – 65 тысяч, за третье – 32 тысячи, и так вплоть до 10 500 долларов за последнее, 10-е место. Это отличные деньги, но гораздо меньше, чем Непомнящий и Дин получили за чемпионский матч (1 млн 100 тысяч евро – китаец, 900 тысяч евро – Ян).

Отбор на ближайший турнир претендентов тоже их не интересует. Дин в любом случае проведет следующий матч за корону как действующий чемпион мира, а Непомнящий путевку в претендентский турнир получит автоматом как проигравший в последнем матче. То есть шанс отобраться на третий матч подряд у Яна точно есть, вне зависимости от рейтинга.

Зачем же тогда Непомнящий и Дин приехали на топовый турнир спустя всего неделю после марафона? Возможно, им просто нравится играть в шахматы.

Долго отдыхал после матча только Каруана, Непомнящий и Карякин возвращались за доску почти сразу

Непомнящий и после прошлого чемпионского матча не простаивал. Поражение от Магнуса Карлсена зафиксировано 10 декабря 2021-го в Дубае, а уже через две недели Ян играл на чемпионате мира по блицу и рапиду в Варшаве. И вполне успешно: занял второе место в открытом турнире по рапиду (обойдя Карлсена) и взял приз 50 тысяч долларов.

«Конечно, я был опустошен и раздосадован, но затяжной депрессии после Дубая у меня не было, – рассказывал Ян прошлым летом в интервью Sports.ru. – Спустя пару недель я поехал на чемпионат мира по рапиду и блицу в Варшаве. Это была хорошая возможность спокойно поиграть, взять подряд несколько партий, развеяться через игру ».

По такой же схеме отходил от поражения от Карлсена и Сергей Карякин в 2016-м. Он и сейчас уверен, что переключение – лучший отдых.

«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший, – вспоминал Карякин в интервью ТАСС. – Но получилось, что мое внимание переключилось естественным образом, потому что месяц после матча занимался популяризацией шахмат, давал интервью, лекции, мастер-классы. Практически не занимался в это время шахматами, а через месяц выступал на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, и в блице как раз удалось обойти Магнуса, выиграть у него личную встречу и в итоге занять первое место».

Но далеко не всегда возвращение за доску после чемпионского матча происходит так быстро. Например, у супермотивированного американца Фабиано Каруаны восстановление заняло несколько месяцев.

Их поединок с Карлсеном завершился в конце ноября 2018-го, следующую официальную партию Каруана сыграл в феврале 2019-го, да и то в блиц-матче против индийского гроссмейстера Харикришны.

Карлсен тогда отдыхал чуть меньше и уже спустя месяц, в январе 2019-го, вышел на супертурнир в Вейк-ан-Зее.

А где Карлсен? Он вообще собирается играть?

Магнус выигрывал Grand Chess Tour дважды – в дебютном 2015-м и в 2019-м. Почти во всех остальных сериях он появлялся в качестве приглашенного гостя на отдельных этапах.

Прошлой зимой это закончилось скандалом. В третьем круге турнира в Сент-Луисе Магнус белыми уступил неизвестному американскому тинейджеру Хансу Ниманну (по рейтингу тот даже не проходил на турнир, но организаторы пригласили в качестве поддержки местного клуба).

После поражения Карлсен без объяснения причин снялся. Причем с Магнусом это было впервые в карьере! Что случилось, мир узнал чуть позже: Хикару Накамура рассказал, что норвежец заподозрил соперника в читерстве. А организаторы тут же устроили задержку трансляции, чтобы избежать подсказок. Но было поздно: Магнус снялся и с тех пор играл в шахматы в основном в онлайне или в быстром формате.

А Ниманн, признавшись в онлайн-читерстве на заре карьеры, попытался даже судиться с Магнусом и Накамурой по поводу клеветы. Потребовал с теперь уже экс-чемпиона мира 100 млн долларов!

Сейчас Карлсен занят игрой в покер и о турнирных планах не сообщает. Но и о завершении шахматной карьеры тоже речи нет. По рейтингу Магнус по-прежнему – с отрывом сильнейший шахматист мира.

* – Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров признаны иноагентами в России.

Фото: fide.com; globallookpress.com/Sylvia Lederer/XinHua Cristian Cristel/XinHua; twitter.com/GrandChessTour