23 комментария

Дальний лес
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Хватит травить Непомнящего! Он прекрасный шахматист, здорово играл с Дином и все еще достоин короны

Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
матч на первенство мира матч на первенство мира
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Эмиль Сутовский
Шахматы Шахматы

Ян Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче. Дважды подряд остановиться в шаге от мечты всей жизни – очень больно. Но оба раза Непомнящий получает меньше публичного сочувствия, а больше – иронии.

Полтора года назад, когда Ян развалился перед Магнусом Карлсеном, говорили о недостатке характера и психологической неустойчивости. Сейчас обвиняют в том, что сам упустил победу ошибками, слабо играл и не достоин быть чемпионом мира.

Серьезно, не достоин?

Во-первых, рейтинг. Непомнящий прямо сейчас – уверенно второй шахматист мира вслед за Карлсеном. До фантастического рубежа 2800 пунктов Яну остается всего 7. Выше из нынешнего поколения не было ни у кого (например, у Карякина на пике – 2788, у Непомнящего сегодня – 2793).

Да-да, даже после поражения в матче Непо все равно стоит выше Дина. Быть вторым в мире в одном из самых конкурентных видов, уступая только гению – кажется, неплохо.

Во-вторых, результаты. Все эти «обезьяны с гранатой» словно заставляют нас поверить, что Непомнящий всегда дрожит в важные моменты. Но это не так: он дважды подряд уверенно выиграл турнир претендентов. Что само по себе гораздо сложнее, чем даже выиграть чемпионский матч: здесь соперник один, а в турнире много – и подготовка принципиально отличается. До Непомнящего выиграть турнир претендентов дважды подряд не удавалось никому.

В-третьих, качество игры в матче против Лижэня. Почему-то считается, что Ян и Дин играли не особо впечатляюще. Но...

Возможность анализировать действия гроссмейстеров с помощью компьютера сильно меняет восприятие. Легко улыбаться над зевками, когда машина тут же подсказывает правильный ход. На самом деле, если проанализировать таким образом даже канонические партии из прошлого, окажется, что никто не безупречен. Вот, например, что написал про это в соцсетях сильный гроссмейстер и генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский:

«Во-первых, все партии игрались полномасштабно. Нельзя сравнивать с условными Каспаров – Карпов или Крамник – Леко, где было треть коротких ничьих, а добрая половина оставшихся партий шла по проторенным дебютным тропкам.

Во-вторых, когда уже началась такая открытая игра, стало очевидно обоим, что можно не жаться, а играть с открытым забралом, ибо шанс обязательно будет.

В-третьих, ну не так плохо они играли. Сейчас движки намного сильнее, даже по сравнению с 2018-м.

Если раньше ход ошибочный (но не зевок), приводил к позиции минус 0,7, то теперь зачастую движки сразу показывают резкое падение оценки – просто потому, что досчитывают почти до конца. И кажется, что соперники чуть ли не регулярно обмениваются зевками.

Если так посмотреть, то в выдающемся, как признается всеми, по качеству поединке Карлсен – Каруана было как минимум четыре партии, где одна из сторон упустила элементарный (по компьютеру) выигрыш. И это всего из 12 партий. В поединке, который закончился 12 ничьими в классику, что вызвало шлейф негатива.

В Астане все было очень ярко, искрило. Порой прям чувствовалось, как нервы обнажены.

Это была большая битва двух больших шахматистов».

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

Почти месяц мы кайфовали от битвы Непомнящего с Дином. Почему же сейчас Ян не достоин поддержки?  

Непомнящий давно на виду, но не приучил мир воспринимать себя как абсолютного доминатора. Возможно, виноваты легкий характер и полное отсутствие пафоса.

Он чуть не променял шахматы на киберспорт и Доту, носит хвостик и фанатеет от футбольного «Спартака». Даже по ходу чемпионского матча Ян не стеснялся эмоций: морщился после неудачных ходов, чуть не бросил в сердцах термос после поражения.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

Образ невозмутимого гросса не клеится, но стереотипное мышление – это не про Непомнящего.

За последние годы он сделал то, что вообще мало кому удается: превратил себя из просто сильного шахматиста в игрока экстра-класса. Сделать этот рывок гораздо сложнее, чем с нуля добраться до звания гроссмейстера. Нужно иметь фантастический талант и характер, чтобы шагнуть на уровень выше тогда, когда, кажется, ты и так уже на вершине.

А еще Непо, возможно, последний из поколения настоящих шахматных интеллектуалов. Он слету цитирует классиков или своего любимого Галича, отлично играет в «Что? Где? Когда?» и даже присылает туда вопросы (кстати, последний был про лыжника Александра Большунова).

Общаясь с некоторыми современными шахматистами, порой ощущаешь, что умение играть в шахматы – это только умение играть в шахматы, отнюдь не синоним интеллекта и общей эрудиции. Но Ян – точно не из таких.

На подходе следующее поколение вундеркиндов – кажется, самое мощное за всю историю. Француз Алиреза Фируджа в 19 лет – уже четвертый в мире (менее 10 пунктов рейтинга уступает Непомнящему и чемпиону мира Дину). Неслучайно только с ним готов был выйти на чемпионский матч Карлсен.

В топ-20 есть еще Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (18 лет) и 16-летний индус Гукеш Доммараджу. Именно эти парни должны задавать тон в ближайшее десятилетие. Они выросли в принципиально другой среде, чем Непомнящий или Карлсен: с детства могли играть онлайн против сильнейших гроссов в любой точке мира и анализировать партии с помощью мощного компьютера.

Но то, что показали в чемпионском матче Непомнящий и Дин – гораздо больше, чем просто игра. Таких нервов и эмоциональных качелей мы еще не видели. Даже победа Дина в заключительной партии тай-брейка из ничейной позиции – словно из киносценария, а не из жизни.

Яну сейчас непросто. И третий поход за корону – если он будет – станет для него суперсложным решением.

Почти месяц мы кайфовали от этой битвы. Неужели сейчас Непо не достоин поддержки?

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»

Фото: fide.com; РИА Новости/Григорий Сысоев

23 комментария

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Sergey Mikhaylenko
Ответ белый ветер
а где и кто его травит? Что за чушь?
Почитай комментарии на спортсе) Местные шахматные «эксперты» вылили ушат дерьма на него, а некоторые написали, что и сами бы выиграли в такой ситуации

Вот тебе буквально несколько примеров. Это всё из комментариев:

1) «Сливной бачок ян, хаха. Продул последнюю партию как по заказу. А китаец молодец.»

2) «Непомнящий это фрик, более менее умеющий двигать фигурки на доске. No more 😂»

3) «Предсказуемо и не жалко ни разу. Такие как непомнящие не должны становиться чемпионами. И не будут. Они даже претендентами не должны становиться, чтобы не позорить великих чемпионов и великую игру. Выдающиеся шахматисты ошибались в партиях, бывало даже фатально. Но непомняющий-это другое. Это не Ботвинник, не Смыслов, не Карпов, не Каспаров-это "футболист" сборной России, который в решающих матчах тупо знает в какую игру собрался играть.»

И т.д.

Так что, тот, кто говорит, что Непомнящего не травят, просто не видел эту самую травлю
+9
-2
+7
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Andy93
Ну достоин/не достоин странные категории. Есть много выдающихся шахматистов так и не ставших чемпионами, наверное среди них есть и "достойнее" Яна. Даже среди российских игроков нынешнего поколения на мой личный вкус Карякин сильнее (и уж точно крепче психологически).
Ян хороший парень и хочется пожелать ему успехов. Но это очень сильный удар. Намного сильнее, чем луз от Карлсена.
+8
-3
+5
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Glas_Bozii
Да нужно говорить очевидное - Ян прекрасный, талантливый шахматист. Но он не боец и у него не хватает терпения. Увы
+16
-12
+4
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D-eisler@yandex.ru
Кажется его никто не травит а наоборот поддерживают! Просто мы все очень огорчились поражением...... Почти как с привозом Филимонова
+2
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Stepan Bujukly
В этом мaтче кто опозорился, так это Sports.ru! Идет матч за звание ЧМ по шахматам с участием вашего спортсмена, а на титульной странице вашего ресурса инфа о третьесортном футболисте Дзюбе или о том, как Капризов и Кучеров провалили "плов" НХЛ. О том, как там дела у Непомнящего в Матче с китайцем ни слова. Я смотрел четвертую партию брейка, так Дин там в эндшпиле играл как бог, он повторял практически все ходы, которые рекомендовал компьютер и ничего удивительного нет в том, что Ян один раз ошибся при этом, тем более, что у него уже был жестокий цейтнот! Оставьте парня в покое! Они выдающийся шахматист, им гордиться надо!
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Гуру
"До Непомнящего выиграть турнир претендентов дважды подряд не удавалось никому" - а Смыслов в 1953 и 1956?
+1
0
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Кирилл Новокщенов
всё так. Ян и Дин оба прекрасные шахматисты и оба грали очень нестабильно, последним ошибся Ян, так бывает. Вернётся сильнее, ну а если нет – в любом случае спасибо за шикарный матч
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АТОМ
Турнир и матч - принципиально разные вещи. И практическая сила игры шахматиста далеко не всегда прямо свидетельствует о его матчевых перспективах.

Просто при нынешней системе отбора почти негде получать матчевую практику кроме непосредственно сражения за чемпионскую корону. И для игроков с психотипом Непомнящего это может быть серьёзной проблемой.
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Егор Егор
Насчет низкого уровня высказывались и гроссы из топов, те же Грищук или Крамник, а не только комментаторы с компьютерами. Да, с компьютером проще, но уж такого уровня игроки вряд ли не понимают ситуации "нервняка" и не могут дать нормальную оценку насчет уровня игры - а они явно оценивают не слишком высоко.
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Tankard
Ответ Sergey Mikhaylenko
Почитай комментарии на спортсе) Местные шахматные «эксперты» вылили ушат дерьма на него, а некоторые написали, что и сами бы выиграли в такой ситуации Вот тебе буквально несколько примеров. Это всё из комментариев: 1) «Сливной бачок ян, хаха. Продул последнюю партию как по заказу. А китаец молодец.» 2) «Непомнящий это фрик, более менее умеющий двигать фигурки на доске. No more 😂» 3) «Предсказуемо и не жалко ни разу. Такие как непомнящие не должны становиться чемпионами. И не будут. Они даже претендентами не должны становиться, чтобы не позорить великих чемпионов и великую игру. Выдающиеся шахматисты ошибались в партиях, бывало даже фатально. Но непомняющий-это другое. Это не Ботвинник, не Смыслов, не Карпов, не Каспаров-это "футболист" сборной России, который в решающих матчах тупо знает в какую игру собрался играть.» И т.д. Так что, тот, кто говорит, что Непомнящего не травят, просто не видел эту самую травлю
Да, много бреда пишут, но тут дело, скорее всего, не в игре, а в политике. Сторонники "свободного мира" хейтят Непомнящего просто потому что он из России (и не перепрыгнул в США/Израиль/etc), ура-патриоты - за неподдержку т.н. СВО.
Ну и некоторые из его ошибок - действительно странные, которые без всякого компьютера заставляют вспомнить Валерия Борисовича и его теорию "ритуальных сплавов". Хейтеры все равно бы хейтили, конечно, но здесь и сам Непомнящий давал для этого стопудовые поводы
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Егор Егор
Ответ Sergey Mikhaylenko
Почитай комментарии на спортсе) Местные шахматные «эксперты» вылили ушат дерьма на него, а некоторые написали, что и сами бы выиграли в такой ситуации Вот тебе буквально несколько примеров. Это всё из комментариев: 1) «Сливной бачок ян, хаха. Продул последнюю партию как по заказу. А китаец молодец.» 2) «Непомнящий это фрик, более менее умеющий двигать фигурки на доске. No more 😂» 3) «Предсказуемо и не жалко ни разу. Такие как непомнящие не должны становиться чемпионами. И не будут. Они даже претендентами не должны становиться, чтобы не позорить великих чемпионов и великую игру. Выдающиеся шахматисты ошибались в партиях, бывало даже фатально. Но непомняющий-это другое. Это не Ботвинник, не Смыслов, не Карпов, не Каспаров-это "футболист" сборной России, который в решающих матчах тупо знает в какую игру собрался играть.» И т.д. Так что, тот, кто говорит, что Непомнящего не травят, просто не видел эту самую травлю
Ну тогда травят всех и всегда - Месси после победы на ЧМ, Карлсена наверняка не раз так "травили". Какой-то полномасштабной травли нет, а дураки на дне комментариев всегда найдутся.

Думаю, спортсу можно каждый день придумывать новый заголовок "хватит травить Клоппа", "хватит травить Непомнящего ч.2", "хватит травить всех".
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justbored
Ответ Егор Егор
Ну тогда травят всех и всегда - Месси после победы на ЧМ, Карлсена наверняка не раз так "травили". Какой-то полномасштабной травли нет, а дураки на дне комментариев всегда найдутся. Думаю, спортсу можно каждый день придумывать новый заголовок "хватит травить Клоппа", "хватит травить Непомнящего ч.2", "хватит травить всех".
Хватит травить Терюшкова!
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mallowan
Ответ Sgi
Марьянчик, что за графомания?! Никто не травит Яна. Он проиграл, так бывает. А вы из этого статью ради плюсиков напечатали.
Как раз умники везде повылазили вчера, хорошая статья.
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