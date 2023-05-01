23 комментария

Ян Непомнящий снова проиграл в чемпионском матче. Дважды подряд остановиться в шаге от мечты всей жизни – очень больно. Но оба раза Непомнящий получает меньше публичного сочувствия, а больше – иронии.

Полтора года назад, когда Ян развалился перед Магнусом Карлсеном, говорили о недостатке характера и психологической неустойчивости. Сейчас обвиняют в том, что сам упустил победу ошибками, слабо играл и не достоин быть чемпионом мира.

Серьезно, не достоин?

Во-первых, рейтинг. Непомнящий прямо сейчас – уверенно второй шахматист мира вслед за Карлсеном. До фантастического рубежа 2800 пунктов Яну остается всего 7. Выше из нынешнего поколения не было ни у кого (например, у Карякина на пике – 2788, у Непомнящего сегодня – 2793).

Да-да, даже после поражения в матче Непо все равно стоит выше Дина. Быть вторым в мире в одном из самых конкурентных видов, уступая только гению – кажется, неплохо.

Во-вторых, результаты. Все эти «обезьяны с гранатой» словно заставляют нас поверить, что Непомнящий всегда дрожит в важные моменты. Но это не так: он дважды подряд уверенно выиграл турнир претендентов. Что само по себе гораздо сложнее, чем даже выиграть чемпионский матч: здесь соперник один, а в турнире много – и подготовка принципиально отличается. До Непомнящего выиграть турнир претендентов дважды подряд не удавалось никому.

В-третьих, качество игры в матче против Лижэня. Почему-то считается, что Ян и Дин играли не особо впечатляюще. Но...

Возможность анализировать действия гроссмейстеров с помощью компьютера сильно меняет восприятие. Легко улыбаться над зевками, когда машина тут же подсказывает правильный ход. На самом деле, если проанализировать таким образом даже канонические партии из прошлого, окажется, что никто не безупречен. Вот, например, что написал про это в соцсетях сильный гроссмейстер и генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский:

«Во-первых, все партии игрались полномасштабно. Нельзя сравнивать с условными Каспаров – Карпов или Крамник – Леко, где было треть коротких ничьих, а добрая половина оставшихся партий шла по проторенным дебютным тропкам.

Во-вторых, когда уже началась такая открытая игра, стало очевидно обоим, что можно не жаться, а играть с открытым забралом, ибо шанс обязательно будет.

В-третьих, ну не так плохо они играли. Сейчас движки намного сильнее, даже по сравнению с 2018-м.

Если раньше ход ошибочный (но не зевок), приводил к позиции минус 0,7, то теперь зачастую движки сразу показывают резкое падение оценки – просто потому, что досчитывают почти до конца. И кажется, что соперники чуть ли не регулярно обмениваются зевками.

Если так посмотреть, то в выдающемся, как признается всеми, по качеству поединке Карлсен – Каруана было как минимум четыре партии, где одна из сторон упустила элементарный (по компьютеру) выигрыш. И это всего из 12 партий. В поединке, который закончился 12 ничьими в классику, что вызвало шлейф негатива.

В Астане все было очень ярко, искрило. Порой прям чувствовалось, как нервы обнажены.

Это была большая битва двух больших шахматистов».

Почти месяц мы кайфовали от битвы Непомнящего с Дином. Почему же сейчас Ян не достоин поддержки?

Непомнящий давно на виду, но не приучил мир воспринимать себя как абсолютного доминатора. Возможно, виноваты легкий характер и полное отсутствие пафоса.

Он чуть не променял шахматы на киберспорт и Доту, носит хвостик и фанатеет от футбольного «Спартака». Даже по ходу чемпионского матча Ян не стеснялся эмоций: морщился после неудачных ходов, чуть не бросил в сердцах термос после поражения.

Образ невозмутимого гросса не клеится, но стереотипное мышление – это не про Непомнящего.

За последние годы он сделал то, что вообще мало кому удается: превратил себя из просто сильного шахматиста в игрока экстра-класса . Сделать этот рывок гораздо сложнее, чем с нуля добраться до звания гроссмейстера. Нужно иметь фантастический талант и характер, чтобы шагнуть на уровень выше тогда, когда, кажется, ты и так уже на вершине.

А еще Непо, возможно, последний из поколения настоящих шахматных интеллектуалов. Он слету цитирует классиков или своего любимого Галича, отлично играет в «Что? Где? Когда?» и даже присылает туда вопросы (кстати, последний был про лыжника Александра Большунова).

Общаясь с некоторыми современными шахматистами, порой ощущаешь, что умение играть в шахматы – это только умение играть в шахматы, отнюдь не синоним интеллекта и общей эрудиции. Но Ян – точно не из таких.

На подходе следующее поколение вундеркиндов – кажется, самое мощное за всю историю. Француз Алиреза Фируджа в 19 лет – уже четвертый в мире (менее 10 пунктов рейтинга уступает Непомнящему и чемпиону мира Дину). Неслучайно только с ним готов был выйти на чемпионский матч Карлсен.

В топ-20 есть еще Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана (18 лет) и 16-летний индус Гукеш Доммараджу. Именно эти парни должны задавать тон в ближайшее десятилетие. Они выросли в принципиально другой среде, чем Непомнящий или Карлсен: с детства могли играть онлайн против сильнейших гроссов в любой точке мира и анализировать партии с помощью мощного компьютера.

Но то, что показали в чемпионском матче Непомнящий и Дин – гораздо больше, чем просто игра . Таких нервов и эмоциональных качелей мы еще не видели. Даже победа Дина в заключительной партии тай-брейка из ничейной позиции – словно из киносценария, а не из жизни.

Яну сейчас непросто. И третий поход за корону – если он будет – станет для него суперсложным решением.

Почти месяц мы кайфовали от этой битвы. Неужели сейчас Непо не достоин поддержки?

Фото: fide.com; РИА Новости/Григорий Сысоев