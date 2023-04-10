13 комментариев

В Астане сыграли первую результативную партию матча за шахматную корону. Ян Непомнящий реализовал преимущество и взял очко черными против Дин Лижэня, теперь счет 1,5:0,5.

После партии китаец выглядел очень расстроенным и откровенничал:

– Сегодня для меня была ужасная игра. Не понимаю, что произошло.

Дин удивил Непомнящего ходом h3 в дебюте. Ян даже улыбнулся и потер лоб.

– Мне показалось, что возможно, это идея Рикарда (Раппорта, секунданта Дина – Sports.ru), – объяснил он потом. – Хитрый ход с идеей, который может быть опасным. Но я перешел к ферзевому гамбиту, и в итоге это привело меня к комфортной знакомой позиции. Дальше расположил фигуры в центре, и все происходило само собой.

Дин признал, что ход h3 придумал секундант. Но к продолжению партии в этом дебюте китаец оказался не готов. Комментарии Дина на пресс-конференции вообще были предельно краткими, и кажется, не только из-за эмоций. Перевода в Астане нет, а в знании английского языка Непомнящий очевидно превосходит соперника.

В первый день над китайцем даже улыбались. «Мой прогноз: к концу матча весь интернет будет влюблен в пресс-конференции Дина», – написал нидерландский гроссмейстер Аниш Гири.

А сам китаец трогательно рассказывал, что только недавно начал понимать новый язык.

– Мне нравится работать с Рикардом, потому что с ним я могу говорить по-английски, – признался Дин. – Это помогает мне знакомиться с англоязычным миром. Мне кажется, он немного другой, но английский язык помогает мне и в шахматах – это словно два разных образа мышления. А с Рикардом у нас много общего. Например, мы любим музыку 80-х, слушаем ее вместе.

Ретро-музыка пока не помогает китайцу, который выглядит готовым клиентом психолога. Теперь впереди – день отдыха, а потом Непомнящему предстоит играть белыми.

«Когда я в комнате отдыха, возникает ощущение, как будто играю онлайн»

Главная тема для обсуждения в Астане – даже не нервная игра Дин Лижэня, а его демарши в комнату отдыха. За две партии китаец суммарно провел за столом считанные минуты. И сделав ход, практически сразу ретировался в специальную комнату, где гроссмейстер имеет возможность побыть в одиночестве и перекусить.

Вот обычный кадр с матча: Непомнящий один за доской, соперника нет.

Непомнящий тоже периодически покидал стол, однако не так часто, как китаец. После первой партии это даже вызвало неудовольствие Гири.

– Я хочу, чтобы игроки сидели за столом, – заметил голландский гроссмейстер. – Это немного странно – игрок должен сидеть за доской, потому что именно за доской свершается вся магия, это же шахматы, а не игра в комнате для отдыха. Это необычно, надеюсь, мы такого больше не увидим. Хотя, может, это такой новый стиль – сидеть и думать в другой комнате.

Этот стиль Дин явно намерен использовать и дальше. Во второй партии он впервые покинул стол спустя пару минут после начала. Его не было около получаса. Ян за это время снял пиджак, поочередно упирался на обе руки, сидел, обхватив голову. Но из-за стола не вставал. Сделав следующий ход, Лижэнь снова ушел.

После 11-го хода Непомнящий последовал примеру китайца и направился в комнату отдыха. Характерно, что Лижэнь в этот момент как раз предпочел остаться за столом, словно прислушавшись к критике Гири. Хотя комнаты отдыха у гроссмейстеров разные, и там они не пересекаются. Но китаец покинул стол за несколько секунд до появления Яна, возможно, увидев того на мониторе.

Лишь однажды, в промежутке между 20-м и 22-м ходами, гроссмейстеры сидели за доской друг напротив друга.

Первым нарушил эту диспозицию и ушел Непомнящий. Потом они встретятся уже в концовке партии, когда китаец в остром цейтноте вынужден будет признать поражение даже до прохождения контроля времени.

В первой партии Дин Лижэнь использовал в комнате белый анорак. Надевал поверх рубашки, накрывался капюшоном и откидывался в кресле, словно спящий.

Во второй партии анорака у китайца уже не было. Хотя главная цель уходов в комнату – именно побег от реальности.

– Когда я там, возникает чувство, будто играю онлайн, а не в реальности. За доской же появляются проблемы со временем, – объяснил Дин Лижэнь на пресс-конференции.

Сам Непомнящий вспомнил, что во время прошлого чемпионского матча против Магнуса Карлсена тоже частенько предпочитал уединяться в комнате. Хотя причина тогда была иная: Ян рассказывал, что в свежепостроенном игровом зале сильно пахло краской. Но проблем в том, что соперник не сидит напротив, россиянин не видит. Да и сам порой пользуется возможностью подумать в одиночестве или перекусить.

Правила FIDE никак не регламентируют время нахождения игрока в комнате отдыха. Эти комнаты вместе с туалетом считаются игровой зоной, наравне с игровым столом. Игрок может отлучиться в любой момент, не предупреждая арбитра, и провести в комнате неограниченное количество времени. Там установлены камеры наблюдения, так что зрители имеют возможность видеть гроссмейстера.

Лижэнь, кстати, использовал и еще одну возможность укрыться от посторонних глаз. Он покинул официальный отель чемпионата мира – пятизвездочный St Regis, в котором расположен игровой зал, и переехал в другой. «Я плохо чувствовал себя там», – кратко заметил Дин на пресс-конференции еще в первый день.

Теперь ему предстоит тратить дополнительное время на дорогу. Зато посторонних в новой гостинице, которая предположительно принадлежит китайским владельцам, наверняка не будет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев